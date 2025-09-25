《左撇子女孩》床戲鬧笑場！黃鐙輝認了「全身火熱」蔡淑臻喝酒壯膽

圖片來源：光年映畫提供

接連闖蕩坎城、多倫多、釜山等國際影展的台灣電影《左撇子女孩》，今（25日）首度在台舉行媒體試片，近400席座位座無虛席。導演鄒時擎率領主演黃鐙輝、蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、夏騰宏與張允曦（小8）登場，首度面對家鄉觀眾，氣氛既緊張又溫馨。映後，全體觀眾還與片中「吉祥物」狐獴合影，場面溫暖可愛。

《左撇子女孩》今舉辦特映會受到觀眾熱烈迴響。圖片來源：光年映畫提供

黃鐙輝在片中飾演夜市生活百貨攤商「強尼」，隔壁是蔡淑臻飾演的單親媽媽「淑芬」，兩人逐漸發展出一段相互扶持的情感。為了詮釋這位小販角色，黃鐙輝不僅上網觀摩叫賣影片，還向專業夜市「叫賣哥」取經，「要滔滔不絕又押韻，真的不容易！」他笑說，把自己多年主持、搞笑累積的功力都傾注在這個角色上，「有一種當諧星就是為了遇到『強尼』的感覺。」

黃鐙輝（左起）、馬士媛、葉子綺及蔡淑臻因為《左撇子女孩》感情甚篤。圖片來源：光年映畫提供

電影中，黃鐙輝飾演的強尼對「淑芬」一見鍾情，還不斷用笑話逗她開心。兩人有場酒後床戲吸睛，黃鐙輝自嘲：「我們還沒拍就已經全身火熱了！」隨即補充是因為天氣悶熱、空間狹小，氛圍一點都不浪漫。蔡淑臻則透露：「跟他演親密戲很難不笑場，幸好頭髮遮住了我的臉。」她還打趣表示「喝一點酒是必要的」，最後笑翻現場。

黃鐙輝在《左撇子女孩》中飾演一名夜市攤販。圖片來源：光年映畫提供

片中，夏騰宏飾演檳榔攤小開，與馬士媛有多場大尺度對手戲。他坦言小馬比自己還淡定，拍攝前雙方與導演、攝影師多次討論，就像拼圖般逐一完成畫面。馬士媛感性說，能在第一支電影作品就遇到這麼多前輩，是非常幸運的事，也從中學到「要享受演戲」。

初試啼聲的女演員馬士媛（左起）、葉子綺雖然第一次演戲就很自然流暢，讓同戲的夏騰宏也盛讚不已。圖片來源：光年映畫提供

張允曦（小8）在片中飾演蔡淑臻的妹妹，兩人衝突不斷，其中一場「爆罵」戲碼更獲奧斯卡最佳導演西恩貝克（同時也是本片製片人、共同編劇與剪接）的高度肯定，他直呼：「捨不得剪掉她每一個眼神。」小8則感謝導演鄒時擎給予極大空間，讓她能自由揮灑。

小8張允曦透露自己跟蔡淑臻在《左撇子女孩》中不對盤。圖片來源：光年映畫提供

《左撇子女孩》講述單親媽媽淑芬（蔡淑臻 飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛 飾）、宜靜（葉子綺 飾）回到台北夜市擺攤討生活，面對阿公不准孫女用「左手」的禁忌，家族秘密逐一揭開。影片由鄒時擎執導，西恩貝克擔任製片人，Netflix已買下美國發行權，11月14日美國院線上映，11月28日登上Netflix平台。台灣將於10月31日全台戲院正式上映。