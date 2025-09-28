【追劇】戲謔、諷刺又讓人哭笑不得 但或許這正是權力者的真實樣貌—《強權之末》

記得前幾年曾經流行過一句話：「有錢人想的和你不一樣。」甚至還有人以它為書名，傳授據說能夠聚集財富、增加成功機率的心法。而這部由凱特・溫絲蕾（Kate Elizabeth Winslet）主演的《強權之末》則讓我想到「有權人」，或許也有他們獨特的思維模式與邏輯，儘管多少帶有虛構、諷刺的成分，但它同時讓觀眾能夠稍微理解了為何人類經過幾千年的演化，世界上卻總是會有各種狗屁倒灶的荒謬事情發生。

圖片來源：HBO MAX FB

《強權之末》的背景是一個虛構的中歐小國，儘管屬於極權國家，但依靠著親美反共的策略，個性古怪的強人後代艾蓮娜仍舊能夠坐穩國家總理的寶座。不過在看似平穩的政權下，艾蓮娜其實潛藏著想要掙脫現狀、嘗試走出新道路的野心，而狀態不穩定的隨扈士兵祖巴克受召來到官邸，更成為了改變國家命運的關鍵X因子。





用盡一切方法打壓異己，忽略人民所擁有的力量；面對國家動亂卻依舊醉生夢死、相信將會有救贖來臨；就連人民受夠壓榨、欺騙，決定推翻政府時，卻還相信著自己的權力將會無條件地存續。雖然是虛構的劇情，但《強權之末》在諷刺訕笑的同時，也多少呈現了當權者受困在權力的狹小視野當中，而可能產生的荒謬信念。





儘管六集的劇情隨著走向越來越離譜，多少會讓觀眾有種歹戲拖棚的感覺，但在關鍵處還是會有一些意想不到的反轉；而凱特・溫絲蕾本身的魅力也透過總理這個角色，完全地傳遞給了觀眾。經過了一系列的動盪，故事的結尾既讓人意外也不意外，到頭來所有人其實都只是國際局勢下的一枚旗子，只是有的看起來光鮮亮麗一點而已。



