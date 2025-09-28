【選書】台灣毒品生態的過去、現在與未來—《島國毒癮紀事》

透過求癮追求快感、求取平靜的背後，是亟須忘憂、害怕受苦的心靈。





比《追逐尖叫》更在地、詳盡的毒品紀事

對於這本6年後，由報導者所出版的《島國毒癮紀事：那些在製販、司法、醫療、社區裡的用藥悲劇與重生》（以下簡稱《島國毒癮紀事》），有些人或許會期待它能成為台灣版的《追逐尖叫》，但在實際閱讀後，就會發現其中所談論的毒品議題，遠比想像中的還要全面且詳盡，同時也因為接近性，更能夠引發讀者的共鳴。

從毒梟落網的事件、台灣在國際販毒產業中的角色切入，《島國毒癮紀事》可說是一本台灣本土毒品議題大全，包含執法單位面臨的挑戰、台灣毒品使用的剖析，一段段與毒品相關的故事，更讓讀者看見新聞事件中，不可能出現的生命紋理。

比起單純的正反二元對立，在結構性的論述之下，毒品問題（包含禁毒、販毒、成癮者等），甚至是社會大眾對於「刑罰化、重罪化」的癮，也被縝密地呈現；就連近年因合法化爭議，而鬧得沸沸揚揚的大麻議題，在書中也能夠佔有一席之地。儘管成癮者應被視為「病犯」已成為趨勢，但書中也點出了，在法律修改之後，硬體無法跟上的困境等，社會大眾在討論相關議題時，極少思考到的關鍵。

如果以房子來比喻毒品問題，新聞事件就如同一張張房屋局部外觀的照片，稍有關心的一般大眾則是由窗外窺視內部的程度；而《島國毒癮紀事》，扮演的則像是稱職的房仲，細細帶領讀者看見房子內的每個角落，可見與不可見、新裝潢與沈屙。

從政策、緝毒、成癮者 看見台灣毒品生態的全貌

社群軟體的出現，讓現代人擁有更多的自我意識，但在自我意見表達的同時，也扼殺了許多議題被好好審視、討論的空間；在不支持毒品合法的立場下，《島國毒癮紀事》依舊企圖在有罪與無罪之間，創造更多讓讀者有更多思考的機會。儘管書中的正向故事，或許屬於少數，但它們提醒了我們，「毒品施用者不是犯錯的機器，是『有溫度的人』」，唯有學會接住他們，才能從根本解決毒品問題。