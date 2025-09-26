【選書】比起一般人 他們更需要了解生活的意義—《成為一個新人》

當『我們』沒有共同的基礎，圍困在各自不一致的前提，終究難以找到適切的語言，談論什麼是精神疾病。而那失落的話語，或許就埋藏在不常為人所聽見，『他們』的聲音中。

「精神疾病」，看似遙遠、陌生，事實上卻也無比尋常地出現在尋常生活四周。不論是作家張嘉祥在《夜官巡場》中所說的仙女、過去政大學生所熟悉的「搖搖哥」，又或者是近年來隨著日常壓力越來越大，逐漸被上班族所普遍接受、利用的身心科診療，「精神疾病」的普遍性似乎越來越被看見，但於此同時，在數次重大刑案的爆發、媒體渲染下，精神疾病的污名化與恐懼卻有增無減，也讓精神疾病始終被視為主流社會急欲切除的腫瘤。

潛藏在你我身邊的精神疾病與困境

報導者記者張子午所寫的《成為一個新人：我們與精神疾病的距離》，從2016年起搜集了多起精神疾病相關案件，採訪包含患者本人、醫師、社工與親友等，並且深入剖析了相關政策、資源現況，在呈現精神疾病面臨困境的同時，也讓讀者看見那些被視為「他者」的人、事、物，其實沒有我們想像地那麼遙遠。

精神藥物的功能，只是提供重建『可欲的』生活的生理基礎，但終究無法回答：什麼是有意義的生活。這其實有點像哲學問題，一般人都不一定答得出來，但一個精神病人比一般人更需要了解生活的意義是什麼。

隨著現代國家的興起，為了方便管理，制度化使社會開始追求一致性，隨之而來對於「正常」與「非正常」的二元化思維，則成為精神疾病患者被「驅逐」的主因。諷刺的是，大眾對於精神疾病患者又經常存在著既定的刻板印象，當患者表現得不夠「理想」時，又會被歸類在「正常」的範疇中，就如同書中所討論已故作家林奕含向系主任說明無法參加期末考時，卻不被理解，甚至遭到嘲諷。

跨越代言 讓社會直面患者

藉由龍發堂的爭議，作者呈現了精神病患者與家屬，在當下政府制度、設施不夠完善的情況下，所面臨的矛盾處境；儘管以花蓮玉里的案例呈現出了現代社會與精神疾病共存的可能性，同樣的方式卻難以在都市被複製。

或許因為議題太龐大、牽連極廣，讓文字上的呈現有些艱澀、發散，但《成為一個新人：我們與精神疾病的距離》讓精神疾病患者得以被看見，並且以不是被專家、旁人代言的方式，讓讀者理解「精神疾病」或許只是最後的結果，因為錯誤的時間、地點，被關鍵的事件所觸動，每個人都有可能成為患者。比起頻繁的更名，這樣的現身對於去除污名或許也更加直接且有效。

