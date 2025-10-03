2025-10-03 18:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】「媽媽」代表什麼意義？這就是她們所（將）面對的真實—《去你媽的世界》
我會準備好拒絕他兩次，在第三次的時候，確定他是真的想知道，接著嚴肅地看著他的眼睛：「一開始，你是被我吐出來的。」
這就是你媽的世界，我是說，如果你還想繼續聽下去的話。
一開始會注意到郝妮爾這位作家，是因為《卡西與他們的瓦斯店》這本作品，儘管聽起來簡單，但用樸實的文字寫出符合生活情境的情節，其實並不是人人都能做到，而她與《卡西與他們的瓦斯店》正是出版近乎氾濫的年代，少數能夠做到的實例。不過《去你媽的世界》，卻是另一部風格迥異的作品，同時讓人見識到就算是平實的文字，也能夠寫出集辛辣、灰色幽默、悲痛、抑鬱、恨意、愛與溫情等於一體，最終彷彿只能用令人「難以忘懷」模糊總結的篇章們。
從懷孕開始回顧「她」所面對的世界
《去你媽的世界》看似是向未來的孩子傾訴，同時卻似乎也語帶雙關地咒罵這個世界。以驗孕棒上的兩條線（或六條線，她用了三支）為起點，文章內容涵括了作者意識到自己將身為人母後，心境上的改變、身體上的變化與不便、周遭的人事物，甚至對於社會文化氛圍的反思。因為身份的改變，讓她開始用不同的角度，看見那些存在於周遭的不合理、暴力；從母親、女兒，到身為一位女性，藉由不同的濾鏡組合，也將真實社會對這些角色、身份的惡意，赤裸地呈現在讀者面前。
隨著性別平權成為論述的主流之一，關於女性、母親及女兒的書籍，在這幾年從來沒有少過，但《去你媽的世界》以郝妮爾辛辣、嘲諷卻又不失詼諧與人性的特有書寫風格，讓那些控訴竟也能變成一種閱讀上的享受。就算內容並不是那麼討喜，卻總能讓人甘心一字一字細細品味，並且驚訝於作者的安排與巧思。
充斥著對現實的不滿 卻也包裹著最真摯的愛
儘管充斥著不滿，但若是讀者能夠理解，這些控訴包裹之下的，依舊是「愛」，不僅僅是擔憂女兒出生後所必須面臨的磨難，同時也包含著對丈夫的感激。作為一位生理男性，體驗懷孕這件事的機率大概是趨近於零，也不可能體會女性在成長過程中所遭遇的種種不適，但就如同作者在書中所說，藉由閱讀理解那些困境，我們依舊能夠在確實知道自己能力有限、想像有限的情況下，站在距離所愛之人不遠的地方，將手放在她們背上，陪伴她們度過那些孤獨。
