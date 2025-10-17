【快訊】全民普發1萬確定！最新進度、資格、領取方式一次看懂

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

全民普發現金1萬確定！立法院《韌性特別預算案》10月17日正式三讀通過，朝野無異議通過普發1萬元方案，整體預算規模達新台幣5448億元。根據財政部規劃，普發1萬元將於11月上旬正式啟動，第一批約425萬人可直接入帳領取現金。

本篇整理「普發一萬」的發放時間、適用資格、領取方式與相關爭議，帶你掌握最新懶人包！

普發1萬現金最新進度整理

1.預算通過進度：行政院已通過預算2360億元，預計惠及全台2357萬人。10月17日立法院三讀通過《中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案》，普發1萬元正式拍板定案。

2.立法院審議時程：三讀通過後，總統預計於下週公告，財政部將即刻召開記者會說明細節。整體發放作業預定於11月上旬正式啟動，將是繼2023年普發6000元後，再次全民共享經濟成果。

3.發放時間與對象：根據財政部長莊翠雲說明，普發1萬元最快11月上旬開始發放，第一批約425萬人可直接入帳，對象包括已領取勞保年金、國民年金、老農津貼、勞工退休金月退休金等政府補助族群，整體發放時程預計長達7個月。

4.「不領取」選項爭議：行政院初步考慮新增「不領取」選項供民眾自主放棄領錢，引發社會反彈與資訊安全疑慮。最終決定維持原本五種發放管道，不新增額外頁面。

5.行政院說明：因新增「不領取」會延後進度、增加建置成本，且恐造成個資風險，決議維持原案，並感謝民間團體建議。

普發現金1萬元：預估適用資格

參考2023年普發現金6,000元經驗，可能納入對象如下：

1.在國內設有戶籍的中華民國國民（含2025年底前出生的新生兒）

2.派駐國外、具中華民國國籍但無戶籍的公務人員及眷屬

3.取得台灣居留許可之無戶籍國民

4.配偶為台灣國民，且取得依親或長期居留許可的陸、港、澳居民與外國人

5.已離婚或配偶死亡，居留許可未廢止者

6.已取得定居許可但尚未設戶籍者

7.取得永久居留許可之外籍人士

實際資格仍以行政院公布版本為準。

圖/canva

普發現金1萬元：預估領取方式

財政部規劃五種領取管道，包含：

1. 線上登記入帳

上網登記身分證號／健保卡號+銀行帳號，經審核後直接匯入指定帳戶。

2. ATM領現

持金融卡至12家指定金融機構ATM操作即可領現，包括台銀、土銀、合庫、一銀、郵局、中信、台新等銀行。

3. 郵局臨櫃領取

攜帶身分證或健保卡至郵局櫃台辦理，適用無網銀帳戶或年長者。

4. 免登記直接入帳

針對已領取年金、津貼等民眾，只要有個人帳戶，政府即可直接匯入1萬元；這也是最快領到錢的方式。

5. 造冊發放

對象為無帳戶或交通不便者，例如偏鄉地區（如屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉）及矯正機關收容人，由鄉公所、派出所協助造冊並統一發放。

財政部指出，根據2023年普發6,000元經驗，登記入帳約占四成、直接入帳約占一成八。財政部長莊翠雲強調，發放過程將兼顧安全與準確性，造冊不得重複或遺漏，造冊整理約需五個工作天完成。

普發現金1萬元：未滿13歲兒童怎麼領

如比照2023年普發6000元的作法，未滿13歲的孩童必須由父母或監護人代為領取。代領時，大人需準備身分證號或居留證號、銀行帳號及健保卡號，而孩童只需提供健保卡號，無須填寫身分證號或銀行資料。若家中有多位孩童，也可以一次代領，只要分別輸入每位孩童的健保卡號即可。

普發現金1萬元：政策爭議一次看

1.這樣通過有沒有違憲？

行政院針對普發現金1萬元的條文，提出程序上的疑慮，主要是根據《憲法》第70條規定，立法院不得擅自增加預算支出。由於這次普發內容是直接在特別條例中新增的，行政部門認為可能涉及憲政爭議，因此已啟動釋憲程序。

另一方面，也有意見指出，此次屬於法律案性質，不涉及預算案程序，是否違憲將由憲法法庭進一步釐清。過去在1990年也曾發生類似爭議，當時大法官以釋字第264號解釋宣告違憲，這次結果備受關注。

2.這筆錢怎麼來？會不會增加國家債務？

行政院指出，原先的預算是以大約4100億元歲計賸餘為基礎編列，若要多發普發現金，就必須再增加約2350億元支出，意味舉債將逾1000億元。行政院長卓榮泰直言：「為了普發現金而借錢，實屬不當」，學者與財經專家也提醒，當前中央債務早已超過6兆元，對財政穩定構成壓力。

圖/canva

3.人人有份，真的公平嗎？受惠的是誰？

普發現金看似全民有份，但實際上條文中未設排富條款，導致各所得層都能領到。雖有聲音支持「錢直接發給人民最實際」，也有人質疑資源有限，是否應優先照顧弱勢族群。若沒有精準設計，普發計畫可能無法真正紓困到最需要的人。

普發現金1萬元：條例預算與施行期限

特別條例的施行期間自2025年3月12日起，至2027年12月31日止，為期近三年。根據條例附則規定，若執行普發現金措施，必須在2025年10月31日前完成發放作業。整體條例內容共涵蓋11項撥補方向，包括民生照顧、教育提升、能源轉型、產業補助、資安升級與國防建設等，預算總額約達4100億元，顯示政策希望在提振經濟與照顧弱勢間取得平衡。