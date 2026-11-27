Monchhichi 居然變成台灣黑熊了！PAZZO 首度攜手 Monchhichi，11 月 30 日開賣冬季聯名，胸前帶有白色 V 字的台灣黑熊，和焦糖棕熊、奶油白熊一起躲進毛衣、大學 Tee 和髮夾裡，周邊 299 元起。喜歡更俏皮的穿搭，也可以回顧 KlassiC. 先前推出的聯名眼鏡，把 Monchhichi 的長睫毛、雀斑和腮紅直接戴上臉，連經典圍兜格紋也藏進了摺疊墨鏡。

PAZZO × Monchhichi 11/30開賣！台灣黑熊胸前有白色V字

PAZZO 這次以三隻小熊窩在沙發上、吵吵鬧鬧的冬日生活為靈感，推出《Little Friends Moments Collection》。最有在地特色的就是限定角色「台灣黑熊 Moon Black Bear」，黑色毛茸茸的身體配上招牌白色 V 字，一眼就能認出來。另外兩隻也各有個性，焦糖棕熊喜歡賴在沙發上喝熱可可，奶油白熊則是帶著爆米花香氣的調皮鬼。

圖片來源：官方

大學Tee 790元，雙拉鍊外套一轉身才看見小熊

想挑一件平常就能穿出門的，790 元大學 Tee 有經典角色、三隻小熊大頭和好朋友集合等多款印花，搭牛仔褲就能出門。想把可愛藏得低調一點，1,490 元的混紗針織立領外套正面只有小小的紅色刺繡，一轉身才看得到背上的立體小熊。上下雙拉鍊也能各拉開一點，穿出小翻領或下擺開衩。

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想配一套週末窩在沙發上追劇的穿搭，可以選胸前有圈圈紗小熊刺繡的毛衣，搭配寬鬆直筒的珊瑚絨條紋長褲，售價分別為 1,490 元、1,290 元。系列另有 1,190 元連帽抽繩上衣，以及 790 元、890 元兩款可拆開搭配的兩件式上衣。

小熊周邊299元起，390元髮夾一次收齊三隻

這次最適合拿來交換禮物的，是 390 元的三隻小熊造型立體髮夾。台灣黑熊、焦糖棕熊和奶油白熊一組三入，左右兩邊都能夾，單夾在耳邊或讓三隻排排站都可愛。這組是 PAZZO 官網限定，想在門市挑小物，也可以從 299 元的三隻小熊鯊魚夾看起。

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喜歡毛茸茸的觸感，小熊毛絨吊飾零錢包、娃娃吊飾包和造型束口袋皆為 490 元，毛絨收納包 590 元、毛絨手提包 690 元。想把小熊帶進日常穿搭，還有 690 元的刺繡針織飛行毛帽，以及 890 元的水洗感斜紋包。

南西門市有小熊沙發打卡牆，全台門市玩尋寶送貼紙

11 月 30 日起，PAZZO 官網與全台門市單筆消費滿 2,500 元，且訂單含任一件 Monchhichi 聯名商品，即贈感壓轉印貼紙一張。單筆限贈一張，送完為止。南西門市同日起換上聯名主題陳列，還能和三隻小熊的巨型沙發打卡牆合照。

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全台門市則在 11 月 30 日至 12 月 13 日舉辦尋寶活動。找到店內活動看板指定圖案的商品，拍照上傳個人 Instagram 限時動態或 Threads 貼文並標記 @pazzo，經櫃台確認後，即可免費兌換限定小貼紙一張。每人限領一次，送完為止。

KlassiC. × Monchhichi 把長睫毛做成墨鏡，連雀斑也戴上臉

先前於 9 月 24 日開賣的 KlassiC. × Monchhichi 限量系列，一口氣推出 14 款眼鏡與墨鏡、5 款周邊。最搶眼的是限量睫毛款，將 Monchhichi 的長睫毛做成立體鏡框，鏡片加上雀斑與漸層腮紅，鏡腿還藏著金屬星星。黑框黑片、黑框透粉片、深咖框黑片共有三種配色，隨鏡附造型絨毛手提眼鏡盒與拭鏡布。

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喜歡低調一點，摺疊墨鏡把經典圍兜格紋藏在鏡腿外側，隨鏡隨機附一款收納包。HANDMADE 系列則把奶嘴做成小巧的金屬飾件，部分款式還有奶瓶刻度細節。周邊另有毛絨室內拖、圍兜造型防潑水野餐墊及手提冷水壺，帆布托特包與圓筒立體洗衣袋為加價購品項。各款供貨依品牌通路現場為準。

圖片來源：klassic.官方