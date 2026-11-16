買完秒變3位數！UNIQLO千元外套「狂降價」，店員抖出2大省錢時段

2026-11-16 13:09 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：UNIQLO
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日系服飾品牌UNIQLO款式百搭且價格親民，深受台灣人喜愛，不過「早買早享受，晚買享折扣」的定價策略，時常讓剛結帳完的消費者捶心肝。近日就有網友崩潰發文表示，自己趁著雙十一入手一件觀望已久的外套，沒想到才過沒多久，1,290元的外套直接被砍到剩下「3位數」，讓她久久無法釋懷，直呼有種被背叛的感覺。貼文一出，意外釣出內部店員現身說法，揭密每週有「2個黃金時段」可以撿便宜。

一名網友在社群平台Threads上發文苦訴，每次去UNIQLO消費完，過沒多久總能從這間企業中得到滿滿的「背叛感」。她表示，雙十一期間終於下定決心，入手了一件掛在架上好一段時間、售價1,290元的外套。原以為買在了一個合理的時機點，沒想到幾天後再次經過門市，一時興起想看看價格有沒有變動，卻在門口迎面撞見大大的「衝擊價格」紅字招牌。

原PO無奈發現，同一件外套竟然直接下殺，價格從千元瞬間變成三位數，讓她當下崩潰大喊：「Uniqlo真的要這樣搞人心態嗎…而且還不只一次！」字裡行間充滿無奈。

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貼文曝光後，引發大批曾有類似經驗的苦主共鳴，更意外釣出熱心的UNIQLO店員路過留言，大方傳授「內行人的省錢秘訣」。店員解答，其實品牌每週都有固定的降價規則，只要鎖定「週二」與「週五」這兩天，就能精準掌握優惠：

每週二更新「新價格商品」： 週二會針對部分商品進行「永久降價」，未來的價格只會更低、不會再調回原價。不過店員也特別提醒，這類商品通常要小心「斷碼」危機，看到有自己的尺寸最好盡快下手。
每週五推出「限定商品」： 週五則會推出全新的期間限定優惠，特價檔期通常會從當週五，一路維持到「下週四」。

圖片來源：UNIQLO
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店員最後也貼心建議，消費者可以養成在每週二與週五打開官方APP查看的習慣，因為線上官網與實體門市的價格都是同步的。面對服飾業的促銷常態，店員也笑稱這就是「早買早享受，晚買享折扣」，希望大家掌握這個隱藏版時段後，未來都能用最划算的價格買到心儀的商品！

圖片來源：UNIQLO
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2026聖誕限定美妝保養開搶！YSL酒紅彩妝、Dior薑餅屋彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌夢幻登場

2026聖誕限定美妝保養開搶！YSL酒紅彩妝、Dior薑餅屋彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌夢幻登場

2026-10-27 16:00 女子漾／編輯張念慈
2026聖誕限定美妝保養開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌限定系列一次看。圖片來源：品牌提供
2026聖誕限定美妝保養開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌限定系列一次看。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝一波比一波夢幻，CHANEL香奈兒、Dior迪奧、GUERLAIN嬌蘭、TOM FORD等精品美妝陸續推出節慶新品，YSL聖羅蘭更找來Dua Lipa演繹酒紅派對妝容，SK-II則祭出超萌雪人按摩器。

喜歡香氛的女孩也有驚喜，Jo Malone London、LUSH與SABON都準備了充滿節慶氣氛的禮盒，其中SABON全新「星願啟程」系列以熱氣球為靈感，推出24天倒數月曆、金燦柑橘香氛與千元交換禮物組合。從彩妝、保養到香氛，9大品牌聖誕限定新品一次看！

編輯推薦

文章目錄

2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝7. YSL聖羅蘭奢夜醺紅派對！Dua Lipa同款酒紅彩妝、24格聖誕月曆美翻

圖片來源：YSL
圖片來源：YSL

今年聖誕節想走性感又帶點叛逆的派對路線，YSL聖羅蘭這系列絕對值得關注！2026「奢夜醺紅派對限量系列」以聖羅蘭先生1982年在巴黎舉辦的品牌20週年派對為靈感，將濃郁酒紅、閃耀金色與鏡面包裝融入彩妝，更找來全球美妝代言人Dua Lipa演繹年末派對妝容，從眼影、腮紅到唇彩都換上醺紅新裝，光是包裝就讓人想收藏。

圖片來源：YSL
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其中最吸睛的《YSL時尚訂製四色眼影盤》推出限定色#1982醺紅狂歡，結合暖紅、酒紅、霧面棕與閃耀淺米色，能畫出溫柔玫瑰眼妝，也能加深成適合晚宴的酒紅煙燻妝，售價3,100元。《恆久完美透膚煙染腮紅》也換上限定醺紅包裝，#1982醺紅狂歡帶有細緻金色珠光，#06玫瑰煙靄則是柔霧蜜桃粉，售價2,300元。

圖片來源：IG@blogger_nanal
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圖片來源：IG@blogger_nanal
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唇彩部分，《情挑誘光嫩唇凍》推出#1982醺紅狂歡與#1961裸粉特調，水亮質地搭配酒紅、玫瑰裸粉色調，售價1,650元；《奢華煙管柔霧唇膏》則有#1961裸粉特調及#37時尚革命，喜歡低調裸唇或氣場酒紅唇的女孩都能找到適合的選擇，售價同為1,650元。

圖片來源：YSL
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另外，今年YSL聖誕倒數月曆也相當有看頭！外盒採用鏡面醺紅珠寶盒設計，搭配金色YSL標誌，打開後藏有24款美妝驚喜，包括正貨眼影盤、唇膏、迷你香水、保養品與限定彩妝工具，售價15,000元。喜歡香氛的女孩，也可以關注《自由不羈金奢燦光淡香精》，以香草、朗姆酒、薰衣草與橙花交織出溫暖香氣，50ml售價5,700元。

圖片來源：YSL
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2026聖誕限定美妝8. SK-II雪人保養禮盒萌翻！買青春露送雪人按摩器，還有冬日快閃店

圖片來源：SK-II
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今年SK-II的聖誕節也太可愛！2026冬日獻禮以「晶透奇緣 永恆不變」為主題，把初雪的浪漫與拆禮物的期待變成冬日保養儀式，經典青春露換上節慶限定禮盒，更推出雪人造型美顏按摩器與吊飾，讓原本熟悉的保養品多了一點童趣。尤其圓滾滾的雪人按摩器，簡直可愛到讓人想為了贈品入手！

圖片來源：SK-II
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這次主打的《SK-II PITERA™晶透奇肌套裝》集結三款明星保養品，包括青春露75ml、光蘊恆璨煥亮精華10ml，以及肌源賦能煥顏活膚霜15g，建議售價3,290元。從日常保濕、改善暗沉外觀到潤澤肌膚，一組就能體驗不同保養步驟。另一款《PITERA™雙精華組》則包含青春露75ml與青春精華液10ml，建議售價同樣為3,290元。

圖片來源：SK-II
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圖片來源：SK-II
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最讓人心動的當然是冬日限定贈品！活動期間購買上述指定套組，即可獲得SK-II雪人吊飾；購買指定正貨商品，則可獲贈雪人美顏按摩器。雪白圓潤的外型就像迷你雪人，品牌設計結合臉部按摩、刮痧與冰涼觸感等用途，放在化妝台上也很有聖誕氣氛。

圖片來源：SK-II
圖片來源：SK-II

如果原本就打算趁年末補貨青春露，也可以關注230ml售價6,900元、330ml售價8,990元的正貨選擇。除了居家保養，SK-II還將推出「晶透奇緣雪人奇境」快閃活動，以雪白冬日場景搭配互動闖關體驗，完成指定任務就有機會獲得限定好禮。

上市資訊：冬日限定禮贈活動自11月1日至12月31日登場，贈品數量有限，送完為止。快閃活動11月4日從遠東SOGO中壢店起跑，陸續前往SOGO忠孝館、新光三越台南西門店、台北信義新天地A11及板橋大遠百。

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2026聖誕限定美妝9. SABON熱氣球倒數月曆美翻！金燦柑橘香氣、千元交換禮物一次收

圖片來源：SABON
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今年SABON聖誕限定系列也太浪漫！2026「星願啟程限量系列」以飛越星空的熱氣球為靈感，把夜空、花卉與緞帶融入包裝，皇家藍、森林綠與玫瑰桃粉交織出繽紛的節慶色彩。全新限定香氣「金燦柑橘」則由法國調香師Anne Louise Gautier打造，以魚子醬檸檬、柚子花揭開清新前調，接著飄出紅茶與米糠的溫暖氣息，最後由白檀木、乳香留下柔和木質餘韻，喜歡柑橘香又不想太過甜膩的女孩可以關注。

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最值得關注的是《2026星願啟程24天倒數月曆》，深藍色禮盒打開後會展開立體熱氣球紙藝，搭配雙層抽屜設計，拆完禮物還能當作收納盒使用。裡面一次收進24款香氛與保養單品，從身體磨砂膏、沐浴油、護手霜到頭皮保養都有，還包含品牌髮圈與柔膚潔顏巾，售價8,880元。如果想體驗倒數月曆，又不想一次花太多預算，也有《7天倒數月曆》，精選7款保養與配件，售價3,080元。

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除了倒數月曆，SABON也推出《星願啟程心願隨行組》，將輕潤沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液一次收齊，還附上只贈不賣的香氛吊卡，售價4,280元。想挑聖誕交換禮物，則可以考慮1,080元的沐浴磨砂禮盒、1,180元的沐浴保養禮盒，或是裝在桃紅色絨布化妝包裡的明星三部曲禮盒，售價1,980元。

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今年還有全新《星願啟程手部護理禮盒》，包含嫩膚護手磨砂膏與極潤護手霜，售價1,980元；喜歡讓家裡充滿香氣的人，也能選擇金燦柑橘織物香氛噴霧300ml，售價1,080元，或典藏擴香組450ml，售價3,380元。

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2026-11-09 04:56 女子漾／編輯桑泥
朴敏英新劇《Nine to Six》短髮造型曝光！盤點過往4款經典髮型，減齡又仙氣。 圖片來源：IG@rachel_mypark
朴敏英新劇《Nine to Six》短髮造型曝光！盤點過往4款經典髮型，減齡又仙氣。 圖片來源：IG@rachel_mypark

韓劇女神朴敏英每次有新作品回歸，劇中的髮型與穿搭總能掀起討論！近期她於全新作品《Nine to Six》中的最新造型曝光，一改過往標誌性的波浪長髮，換上了一頭俐落兼具知性美的短髮，瞬間引爆韓網熱烈討論。小編今天就幫大家盤點女神朴敏英過往 4 大神級經典髮型，讓大家在換髮型前能有更多靈感！

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1. 《Nine to Six》俐落短鮑伯

圖片來源：IG@sbsdrama.officia
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朴敏英在新劇《Nine to Six》中飾演一位理性、重視工作表現的職場女性，從公開劇照可以看到她以俐落的短鮑伯頭搭配線條簡潔的西裝亮相，整體造型乾淨俐落，與過去甜美、浪漫的長髮形象形成鮮明對比。

這款短髮的重點在於整齊的髮尾線條與自然蓬度，沒有過多層次反而更凸顯臉部輪廓與五官，搭配中分或微側分，呈現成熟知性的氛圍，也很適合想讓整體形象看起來更俐落的女生。


2. 《金秘書為何那樣》招牌高馬尾

圖片來源：나무위키
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提到朴敏英最具代表性的髮型，許多人第一個想到的就是韓劇《金秘書為何那樣》中的高馬尾，她在劇中長髮以側分方式整理，再綁成蓬鬆又柔順的高馬尾，搭配自然捲度與俐落的上班服裝，呈現幹練又帶有甜美氣息的形象。


3. 《Healer 治癒者》微捲短髮

圖片來源：나무위키
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朴敏英在韓劇《Healer 治癒者》中就曾以帶有微捲度的短髮造型亮相，但與《Nine to Six》這次的俐落鮑伯不同，當時的短髮保留較柔軟的線條，髮尾帶有自然彎度，整體看起來更活潑、輕盈。

這款髮型的特色是短髮也能保留女人味，不需要刻意將髮尾整理得非常服貼，稍微蓬鬆的捲度就能增加造型層次。若擔心剪短後顯得太中性，可以參考這種帶有微捲與空氣感的剪裁，搭配側分瀏海或臉周碎髮，讓輪廓更柔和。


4.《天氣好的話，我會去找你》齊瀏海微捲髮

圖片來源：나무위키
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在治癒系韓劇《天氣好的話，我會去找你》中，朴敏英展現了完全不同的溫柔面貌。沒有職場感強烈的斜瀏海，換上了帶有些許空隙感的齊瀏海搭配自然鬆軟的微捲長髮，齊瀏海能縮短臉部視覺長度，是長臉型與高額頭女孩的減齡神器，打造清純少女感。

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#髮型 #造型 #朴敏英 #中長髮 #短髮造型 #熱門韓劇 #外表管理 #潮流美髮 #秋冬髮型趨勢

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宋慧喬、金高銀私服太會了！秋冬衣服越簡單越要學「高級感細節」，用飾品為日常穿搭悄悄加分

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2026-11-10 16:56 女子漾 / 編輯Sydney
圖片來源：IG
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每當季節進入秋冬，衣櫥裡的單品往往回歸到深色系、厚實毛衣或是極簡風的針織衫與外套。當服裝線條變得簡單俐落，真正決定穿搭精緻度的關鍵，便落在那些隱約閃耀的飾品細節上。觀察韓國女神宋慧喬金高銀的私服造型，不難發現她們即便穿著最基礎的 T 恤、襯衫或休閒夾克，也總能靠著耳環、戒指與眼鏡這三樣靈魂配件，為整體造型悄悄注入高級感。不需繁複堆疊，只要掌握質感與風格的點綴技巧，你也能在秋冬穿出優雅姿態。

耳環

在極簡的秋冬穿搭中，一對質佳的耳環能瞬間修飾臉型並點亮精神。金高銀在私服中便極為擅長運用耳環加分，無論是身穿黑色鏤空針織上衣時配戴的小巧金屬圈耳環，還是在格紋襯衫與棒球帽的男孩風穿搭中點綴精緻的圈耳環，亦或是與愛犬合照時配戴的方形金屬耳環，都讓原本偏向隨性休閒的造型多了一份精緻感，而在黑框眼鏡與透膚金屬項鍊的疊搭下，金屬耳環更能發揮畫龍點睛的作用，微小卻極具存在感。

圖片來源：IG
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戒指、手錶

手的姿態往往是日常中最容易展現個人質感的魔鬼細節，宋慧喬在身穿帥氣軍綠色中性外套與棒球帽時，特別在手套般的袖口上方配戴了一枚極具造型感的金屬雕花多層次戒指，華麗復古的細節與硬朗的外套撞擊出極高段位的時髦感；而在白 T 恤與丹寧褲的極簡造型中，她則選擇配戴簡約的金戒與金屬手鍊相呼應。金高銀同樣喜歡在指間戴上極細素戒或是多枚金屬戒指進行疊搭，當自然托腮或拿著手機時，隱約流露出的金屬光澤便讓極簡風格充滿了質感層次。

圖片來源：IG
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眼鏡

除了飾品，眼鏡早已成為時尚迷塑造個人風格的重點配件，宋慧喬在度假穿搭中，選用帶有些許淡色透光鏡片的太陽眼鏡搭配草帽，呈現出慵懶的高級度假氣場；金高銀則堪稱黑框眼鏡的搭配範本，她經常配戴帶有復古膠框質感的黑框眼鏡，不管是搭配藍色上衣進行細項鍊疊搭，還是搭配暗色夾克，都能為整體造型帶出一股冷靜、隨性又帶有些許書卷氣的知性氛圍，輕鬆打造出令人目不轉睛的大人感風格。

圖片來源：IG
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服裝越是簡約，配件越能成為展現個人品味與質感的靈魂角色。從金高銀與宋慧喬的私服中可以發現，只要聚焦於耳環、戒指與眼鏡這三樣關鍵單品，用最自然的姿態進行質感加分，時髦從不需要用力過猛。這個秋冬，不妨在出門前為自己選上一兩件質感飾品與眼鏡，用隱約閃耀的細節，為你的日常穿搭悄悄加分。

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#穿搭 #宋慧喬 #金高銀 #流行穿搭 #外表管理 #好物推薦

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2026秋季指彩圖鑑！從5款指彩推薦展現指尖注目焦點

2026秋季指彩圖鑑！從5款指彩推薦展現指尖注目焦點

2026-10-28 00:59 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@angeclair_chiaki、@yuuho___eel、@mmmt.s36
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隨著秋季來臨，越來越能感受到秋氛氣息，每到此時，便會想更換新造型，透過與上個季節不一樣的風格感受，營造出耳目一新的全新印象，除了關注服飾單品的改變之外，平時喜歡做美甲的大家，當然也要讓指彩換季，融入適合秋天的指彩，使全身從頭到腳都能散發時髦氛圍，有別於夏季給人的繽紛活力，秋天指彩選擇則可融入大地色彩，傳達一股低調沈穩的視覺，如果你也還在煩惱該換哪款指彩的話，以下為大家總整理 5 款指彩圖鑑，結合不同的元素設計，為指尖展現搶眼的注目焦點。

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2026秋季最新指彩圖鑑！為新季節點亮時髦指尖焦點LOOK 01.

圖片來源：IG@mmmt.s36
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近年來相當夯的貓眼指彩，早已成為許多人內心的最愛，帶有光澤度的風格，不僅可以隨著光影製造折射效果之外，加上裸色混搭，營造簡約又俐落的質感印象。

2026秋季最新指彩圖鑑！為新季節點亮時髦指尖焦點LOOK 02.

圖片來源：IG@yuuho___eel
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「格紋」向來是秋冬必備的時髦關鍵字，融入針織感的彩繪設計，讓人一眼就能感受到溫暖氣息，結合藍、米、咖啡的格紋點綴，同時加強想製造的季節溫度。

2026秋季最新指彩圖鑑！為新季節點亮時髦指尖焦點LOOK 03.

圖片來源：IG@knktmr___xx
圖片來源：IG@knktmr___xx

如果想為秋天注入活潑俏皮的視覺層次時，不妨嘗試以波點、波浪、愛心的元素融合，便能打造輕甜可愛的造型氛圍。

2026秋季最新指彩圖鑑！為新季節點亮時髦指尖焦點LOOK 04.

圖片來源：IG@angeclair_chiaki
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平時喜歡優雅知性風嗎？那麼本季絕對不能錯過大理石指彩，充滿高級感的指彩款式，讓你舉手投足都是美的焦點。

2026秋季最新指彩圖鑑！為新季節點亮時髦指尖焦點LOOK 05.

圖片來源：IG@angeclair_chiaki
圖片來源：IG@angeclair_chiaki

以「跳色」混搭的指彩，運用橘或綠結合白色的疊搭色彩，能瞬間讓指尖擁有注目重點，簡單不繁複的款式，適合拿來與任何服飾風格搭配一定要收藏。

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秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看

秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看

2026-10-30 04:27 女子漾／編輯桑泥
秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看。 圖片來源：IG@da_hlia_
秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看。 圖片來源：IG@da_hlia_

秋天氣溫逐漸轉涼，衣櫃裡除了經典風衣，其實還有不少值得入手的外套款式！2026 秋冬外套趨勢更加多元，從率性俐落的皮革夾克、復古質感的麂皮外套，到兼具保暖與造型感的毛絨外套，都值得列入今年的購物清單。想為秋冬衣櫃注入新意，不妨從以下幾款熱門外套入手！

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軍裝外套回歸，金屬鈕扣穿出率性氣場

圖片來源：Pinterest
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立領、肩章、金屬鈕扣與俐落肩線是軍裝外套的標誌性細節，部分款式更加入短版剪裁與精緻刺繡，讓原本偏向制服風格的設計更有時裝感。想穿得日常一點，可以用軍裝外套搭配直筒牛仔褲、簡約上衣與黑色短靴，讓金屬鈕扣成為視覺重點；若想增加女性化氣息，也可以搭配鉛筆裙或緞面長裙，以硬挺外套平衡裙裝的柔軟線條。


Oversized 皮革夾克

圖片來源：IG@da_hlia_
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圖片來源：IG@da_hlia_
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皮革外套每年秋冬都是實穿又不退流行的經典單品，今年值得留意 Oversized 寬鬆版型與立領設計，相較於堆疊拉鍊、鉚釘等繁複裝飾，線條簡潔的皮革夾克更容易融入日常衣櫥，也能透過俐落剪裁穿出率性又有質感的風格。

想讓造型更有秋冬氛圍，不妨選擇深棕色或酒紅色皮革外套，搭配灰色針織衫與大地色系西裝寬褲，利用沉穩色調與不同材質的層次變化，營造出復古又時髦的秋日造型。


麂皮外套，復古質感持續流行

圖片來源：IG@da_hlia_
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如果想找比皮革外套更柔和的選擇，麂皮外套很值得考慮！帶有細緻絨面質感的麂皮能為秋冬穿搭增添溫暖氣息，尤其是焦糖棕、摩卡棕與沙色，搭配長裙、丹寧、針織或燈芯絨等單品都很自然百搭。


毛絨外套

圖片來源：IG@da_hlia_
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隨著氣溫逐漸下降，毛絨外套也是秋冬衣櫃值得投資的款式。如果喜歡簡約風格，可以選擇奶油白、駝色或深棕色的短版羊羔毛外套，搭配牛仔褲與長靴；想要更有存在感，則可以嘗試毛絨領口、皮革拼接或帶有收腰設計的款式。由於毛絨材質本身已有足夠份量，下身可以選擇線條較簡潔的長褲或直筒裙，讓整體更平衡。

圖片來源：IG@da_hlia_
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