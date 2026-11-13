2026秋冬髮型保養新品！木村拓哉同款髮蠟升級、LUSH珍奶泡泡浴太可愛

2026-11-13 16:07 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
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秋冬想換髮型，不一定要剪短或染髮！ORIBE帶來復古蓬鬆長髮、亮澤盤髮兩大造型提案，GATSBY再度攜手木村拓哉，推出全新改版髮蠟。艾瑪絲則祭出免費頭皮檢測，juliArt覺亞主打染燙前後養護。最吸睛的還有LUSH台灣限定「珍珠奶茶泡泡浴芭」，把手搖飲變成泡澡用品。女子漾整理5大品牌秋冬新品、特色與優惠。

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ORIBE｜秋冬流行蓬鬆長髮、亮澤盤髮！3款造型品打造高級感

2026秋冬髮型趨勢聚焦復古蓬鬆長髮與俐落盤髮，透過髮根支撐、髮束紋理及光澤變化，不必改變髮長也能換造型。

ORIBE推薦3款造型品：

典藏特調鬆感質地噴霧：添加沸石微晶體，幫助吸附髮根多餘油脂，增加髮束紋理與蓬鬆度，適合復古長髮、自然波浪造型。

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盲從光澤反光保濕霜：主打撫平毛躁、增加柔順光澤，並提供最高232°C熱防護，適合吹整及亮澤收髮造型。

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盲從光澤極光髮蠟棒：2026秋冬Diotima秀場同款造型品，可固定碎髮、整理盤髮線條。依品牌髮束測試，具48小時持型及抗濕氣效果，實際效果依髮況而異。

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GATSBY｜木村拓哉再度代言！6款髮蠟換新裝，新增2款造型選擇

GATSBY經典MOVING RUBBER髮蠟系列於2026冬季改版，換上霧面稜角包裝，部分產品同步調整配方，並新增「彈力塑型髮蠟」與「強豎光耀髮蠟」，共推出6款。

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超強塑型髮蠟（桃紅色）：強調髮束挺立感，適合短髮、飛機頭。

狂野塑型髮蠟（淡紫色）：打造立體層次，適合韓系中長髮。

強立消光髮泥（黑色）：呈現自然霧面質感，適合短髮、短瀏海。

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隨意塑型髮蠟（灰色）：增加蓬鬆度，適合自然瀏海與柔和線條。

彈力塑型髮蠟（藍色，新品）：主打層次紋理與髮束整理，適合造型初學者。

強豎光耀髮蠟（黃色，新品）：果凍狀質地，具強塑型力與高光澤效果，適合前刺短髮。

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此次也再度邀請木村拓哉演繹系列造型，讓消費者依髮長、光澤及塑型需求挑選。

艾瑪絲AROMASE｜秋冬頭皮乾癢先檢測！免費送洗髮體驗組

艾瑪絲11月推出「頭皮健康月」，即日起至11月25日中午12點提供30秒線上頭皮互動檢測，台北復興直營店及恩主公健髮中心也有免費頭皮檢測服務。

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品牌推薦「淨、洗、養」三步驟，依頭皮狀態選擇產品：

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捷利爾頭皮淨化液：含2% LICORA+甘草次酸維他命精華、維他命B3及B5，於洗髮前使用，幫助清潔頭皮與軟化角質。

草本去屑洗髮精：針對頭皮屑困擾，提供日常清潔與調理。

森系列舒敏平衡洗髮精：主打溫和清潔，適合偏乾燥、容易緊繃的頭皮。

草本強健養髮精華液EX：洗髮並吹乾髮根後使用，提供頭皮植萃滋養。

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活動期間，新會員完成線上檢測，可至官網兌換森系列洗髮精90mL及頭皮淨化液80mL；既有會員可獲頭皮淨化液80mL專屬下單禮。

官網單筆滿3,000元可抽ALLEZ 21吋登機行李箱，滿5,000元再加碼抽29吋前開式行李箱與iPhone 18 Pro，詳細規則依品牌公告為準。

juliArt覺亞｜染燙前後都要顧！5款養護品、週年慶2,400元起

juliArt覺亞推出「PRO染燙全守護」，以「守、護、潤」三步驟照顧染燙前後的頭皮與髮絲，並與台北、彰化、高雄3家沙龍合作導入養護流程。

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染燙舒敏頭皮隔離液EX：染燙前使用，結合植物油防護膜與保濕配方，幫助維持頭皮舒適。

Salon PRO希沛絲頭皮修護膜：pH 3.5弱酸性配方，提供染燙後頭皮潤澤與調理。

柔敏健髮胺基酸養髮液：針對乾燥頭皮補充潤澤。

文藝復興18號髮膜：添加摩洛哥油、荷荷芭油及水解小麥蛋白等成分，滋潤染燙後乾燥、毛躁的髮絲。

洸影重生系列：包含洗髮精、潤髮乳、修護髮膜、魔髮精靈及精萃髮油，主打染燙後的清潔、修護與光澤養護。

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週年慶至12月20日，推出3款優惠組合：

髮質潤澤組6,300元起，任選3瓶指定1000mL洗髮精或潤髮乳，贈1000mL草本淨韌胺基酸洗髮精

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免沖洗護髮組2,400元起，任選2瓶指定護髮品，贈220mL洗髮沐浴露

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頂級護髮組3,000元，含2瓶150mL御用皇家白鑽松露豐盈護髮膜，贈150mL洸影重生修護髮膜。

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LUSH｜珍珠奶茶變泡泡浴！台灣限定450元，聯名手搖飲同步開賣

LUSH首度推出台灣限定「珍珠奶茶泡泡浴芭」，11月13日起於全台門市、官網、App及指定電商平台開賣，並攜手BLIKE推出玫瑰伯爵拿鐵。

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珍珠奶茶泡泡浴芭，450元：以奶香、桂花烏龍茶為靈感，融合香檸檬精油、桂花及茉莉花精萃，打造帶有花茶香氣的綿密泡泡。採裸裝設計，減少包裝使用。

BLIKE × LUSH蒾拿鐵，中杯130元、大杯160元：以伯爵拿鐵加入大馬士革玫瑰純露，結合佛手柑、柑橘與玫瑰香氣，11月13日起於全台BLIKE門市販售。

11月13日至22日購買珍珠奶茶泡泡浴芭，可享該商品雙倍會員點數。

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11月13日至12月31日，攜環保杯至BLIKE購買蒾拿鐵，活動前100名贈泡泡浴芭免費兌換券，第101名起贈100元BLIKE好友券，單筆消費滿1,000元可使用。另外，於LUSH門市購買2個珍珠奶茶泡泡浴芭，可憑券至BLIKE兌換中杯蒾拿鐵1杯，活動細節依門市公告為準。

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2026聖誕限定美妝保養開搶！YSL酒紅彩妝、Dior薑餅屋彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌夢幻登場

2026聖誕限定美妝保養開搶！YSL酒紅彩妝、Dior薑餅屋彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌夢幻登場

2026-10-27 16:00 女子漾／編輯張念慈
2026聖誕限定美妝保養開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌限定系列一次看。圖片來源：品牌提供
2026聖誕限定美妝保養開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌限定系列一次看。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝一波比一波夢幻，CHANEL香奈兒、Dior迪奧、GUERLAIN嬌蘭、TOM FORD等精品美妝陸續推出節慶新品，YSL聖羅蘭更找來Dua Lipa演繹酒紅派對妝容，SK-II則祭出超萌雪人按摩器。

喜歡香氛的女孩也有驚喜，Jo Malone London、LUSH與SABON都準備了充滿節慶氣氛的禮盒，其中SABON全新「星願啟程」系列以熱氣球為靈感，推出24天倒數月曆、金燦柑橘香氛與千元交換禮物組合。從彩妝、保養到香氛，9大品牌聖誕限定新品一次看！

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2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
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今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
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其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
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彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
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CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
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唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
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今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
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2026聖誕限定美妝7. YSL聖羅蘭奢夜醺紅派對！Dua Lipa同款酒紅彩妝、24格聖誕月曆美翻

圖片來源：YSL
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今年聖誕節想走性感又帶點叛逆的派對路線，YSL聖羅蘭這系列絕對值得關注！2026「奢夜醺紅派對限量系列」以聖羅蘭先生1982年在巴黎舉辦的品牌20週年派對為靈感，將濃郁酒紅、閃耀金色與鏡面包裝融入彩妝，更找來全球美妝代言人Dua Lipa演繹年末派對妝容，從眼影、腮紅到唇彩都換上醺紅新裝，光是包裝就讓人想收藏。

圖片來源：YSL
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其中最吸睛的《YSL時尚訂製四色眼影盤》推出限定色#1982醺紅狂歡，結合暖紅、酒紅、霧面棕與閃耀淺米色，能畫出溫柔玫瑰眼妝，也能加深成適合晚宴的酒紅煙燻妝，售價3,100元。《恆久完美透膚煙染腮紅》也換上限定醺紅包裝，#1982醺紅狂歡帶有細緻金色珠光，#06玫瑰煙靄則是柔霧蜜桃粉，售價2,300元。

圖片來源：IG@blogger_nanal
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唇彩部分，《情挑誘光嫩唇凍》推出#1982醺紅狂歡與#1961裸粉特調，水亮質地搭配酒紅、玫瑰裸粉色調，售價1,650元；《奢華煙管柔霧唇膏》則有#1961裸粉特調及#37時尚革命，喜歡低調裸唇或氣場酒紅唇的女孩都能找到適合的選擇，售價同為1,650元。

圖片來源：YSL
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另外，今年YSL聖誕倒數月曆也相當有看頭！外盒採用鏡面醺紅珠寶盒設計，搭配金色YSL標誌，打開後藏有24款美妝驚喜，包括正貨眼影盤、唇膏、迷你香水、保養品與限定彩妝工具，售價15,000元。喜歡香氛的女孩，也可以關注《自由不羈金奢燦光淡香精》，以香草、朗姆酒、薰衣草與橙花交織出溫暖香氣，50ml售價5,700元。

圖片來源：YSL
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2026聖誕限定美妝8. SK-II雪人保養禮盒萌翻！買青春露送雪人按摩器，還有冬日快閃店

圖片來源：SK-II
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今年SK-II的聖誕節也太可愛！2026冬日獻禮以「晶透奇緣 永恆不變」為主題，把初雪的浪漫與拆禮物的期待變成冬日保養儀式，經典青春露換上節慶限定禮盒，更推出雪人造型美顏按摩器與吊飾，讓原本熟悉的保養品多了一點童趣。尤其圓滾滾的雪人按摩器，簡直可愛到讓人想為了贈品入手！

圖片來源：SK-II
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這次主打的《SK-II PITERA™晶透奇肌套裝》集結三款明星保養品，包括青春露75ml、光蘊恆璨煥亮精華10ml，以及肌源賦能煥顏活膚霜15g，建議售價3,290元。從日常保濕、改善暗沉外觀到潤澤肌膚，一組就能體驗不同保養步驟。另一款《PITERA™雙精華組》則包含青春露75ml與青春精華液10ml，建議售價同樣為3,290元。

圖片來源：SK-II
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最讓人心動的當然是冬日限定贈品！活動期間購買上述指定套組，即可獲得SK-II雪人吊飾；購買指定正貨商品，則可獲贈雪人美顏按摩器。雪白圓潤的外型就像迷你雪人，品牌設計結合臉部按摩、刮痧與冰涼觸感等用途，放在化妝台上也很有聖誕氣氛。

圖片來源：SK-II
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如果原本就打算趁年末補貨青春露，也可以關注230ml售價6,900元、330ml售價8,990元的正貨選擇。除了居家保養，SK-II還將推出「晶透奇緣雪人奇境」快閃活動，以雪白冬日場景搭配互動闖關體驗，完成指定任務就有機會獲得限定好禮。

上市資訊：冬日限定禮贈活動自11月1日至12月31日登場，贈品數量有限，送完為止。快閃活動11月4日從遠東SOGO中壢店起跑，陸續前往SOGO忠孝館、新光三越台南西門店、台北信義新天地A11及板橋大遠百。

圖片來源：SK-II
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圖片來源：SK-II
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2026聖誕限定美妝9. SABON熱氣球倒數月曆美翻！金燦柑橘香氣、千元交換禮物一次收

圖片來源：SABON
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今年SABON聖誕限定系列也太浪漫！2026「星願啟程限量系列」以飛越星空的熱氣球為靈感，把夜空、花卉與緞帶融入包裝，皇家藍、森林綠與玫瑰桃粉交織出繽紛的節慶色彩。全新限定香氣「金燦柑橘」則由法國調香師Anne Louise Gautier打造，以魚子醬檸檬、柚子花揭開清新前調，接著飄出紅茶與米糠的溫暖氣息，最後由白檀木、乳香留下柔和木質餘韻，喜歡柑橘香又不想太過甜膩的女孩可以關注。

圖片來源：SABON
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最值得關注的是《2026星願啟程24天倒數月曆》，深藍色禮盒打開後會展開立體熱氣球紙藝，搭配雙層抽屜設計，拆完禮物還能當作收納盒使用。裡面一次收進24款香氛與保養單品，從身體磨砂膏、沐浴油、護手霜到頭皮保養都有，還包含品牌髮圈與柔膚潔顏巾，售價8,880元。如果想體驗倒數月曆，又不想一次花太多預算，也有《7天倒數月曆》，精選7款保養與配件，售價3,080元。

圖片來源：SABON
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除了倒數月曆，SABON也推出《星願啟程心願隨行組》，將輕潤沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液一次收齊，還附上只贈不賣的香氛吊卡，售價4,280元。想挑聖誕交換禮物，則可以考慮1,080元的沐浴磨砂禮盒、1,180元的沐浴保養禮盒，或是裝在桃紅色絨布化妝包裡的明星三部曲禮盒，售價1,980元。

圖片來源：SABON
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今年還有全新《星願啟程手部護理禮盒》，包含嫩膚護手磨砂膏與極潤護手霜，售價1,980元；喜歡讓家裡充滿香氣的人，也能選擇金燦柑橘織物香氛噴霧300ml，售價1,080元，或典藏擴香組450ml，售價3,380元。

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#迪奧 #香奈兒 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #LUSH #聖誕倒數月曆

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拒絕披頭散髮！看 Aespa Winter、張員瑛也在學的「秋冬編髮造型」，就算一天不洗頭也能時髦出門

拒絕披頭散髮！看 Aespa Winter、張員瑛也在學的「秋冬編髮造型」，就算一天不洗頭也能時髦出門

2026-11-03 18:15 女子漾 / 編輯 Sydney
圖片來源：IG
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每當秋意漸濃，厚重的毛衣、高領外套與大衣陸續登場，隨之而來的除了溫暖，還有靜電引起的髮絲飛揚與洗頭後的吹髮拉鋸戰！當你懶得洗頭，或是想為日常造型增添層次時，「披頭散髮」絕對不再是唯一選擇。觀察最新韓流私服與舞台造型，不難發現編髮已然成為當季大熱趨勢。從 aespa 成員 WinterKarina 到 IVE 張員瑛、(G)I-DLE 薇娟與 TWICE 子瑜，女神們紛紛換上帶有不經意精緻感的編髮造型。不僅能完美隱藏頭頂的扁塌與微油感，更能為秋冬穿搭注入一股自然率性，讓你就算一天不洗頭也能時髦出門。

雙麻花辮

想要快速搞定早晨出門造型，雙麻花辮絕對是兼具減齡與隨性感的手首選。aespa 成員 Winter 留著一頭亮眼的金髮，搭配輕盈的空氣劉海，將兩側頭髮編織成對稱而略帶鬆緊度的雙麻花辮。微捲的劉海與兩側隨意抽出的碎髮，巧妙地修飾了臉型線條，即使頭頂有些許微油，也能靠著麻花辮的紋理轉化為慵懶的復古氛圍，展現出宛如精靈般的俏皮姿態。

圖片來源：IG
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浪漫側單編辮

偏好溫柔優雅風格的人，不妨借鏡 (G)I-DLE 薇娟的側單編辮靈感。她將一頭金髮集中於單側，編織成蓬鬆且帶有空氣感的單邊三股辮，前額與耳側則保留自然捲曲的弧度。這種將編髮放鬆、不過度緊繃的手法，能有效打造出頭頂的蓬鬆視覺，完美遮蓋髮根塌陷問題。搭配蕾絲或雪紡單品，隨手一抓就能散發出大人味的鬆弛美學。

圖片來源：IG
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隨性半包頭與高馬尾

除了傳統編髮，高馬尾與半包頭更是隱藏不洗頭痕跡的終極武器。IVE 張員瑛在露肩針織衫的造型中，將上半部頭髮拉高並編梳成帶有紋理感的半包頭（Half-Bun），下半部長髮自然垂墜，展現出滿滿的精緻心機；TWICE 子瑜則選擇將頭髮乾淨俐落地梳成高馬尾，兩側留出微捲鬚鬚，不僅瞬間拉長身形比例，也讓高領或襯衫穿搭看起來更加乾淨洗鍊。

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羊毛捲包頭

若髮質本身帶有微捲或是第二天略顯凌亂，aespa 成員 Karina 的羊毛捲盤髮包頭絕對是你的靈感範本。她將帶有自然捲度的長髮隨性盤起，讓微捲的髮絲在頭頂與頸後自然散落，略帶凌亂感的蓬鬆包頭，反而能將髮質的油份轉化為自然的束感光澤，展現令人目不轉睛的高級品味。

圖片來源：IG
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換季時節的髮型靈感，從不需要過度繁複的工具或技巧。只要掌握好鬆緊度、蓬鬆感與兩側碎髮的修飾，跟著 Winter、張員瑛與 Karina 等時尚指標的編髮邏輯，一件基礎毛衣配上一款心機編髮，就能為你帶來滿滿的秋日氛圍。

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朴敏英新劇《Nine to Six》短髮造型曝光！盤點過往 4 款經典髮型，減齡又仙氣

朴敏英新劇《Nine to Six》短髮造型曝光！盤點過往 4 款經典髮型，減齡又仙氣

2026-11-09 04:56 女子漾／編輯桑泥
朴敏英新劇《Nine to Six》短髮造型曝光！盤點過往4款經典髮型，減齡又仙氣。 圖片來源：IG@rachel_mypark
朴敏英新劇《Nine to Six》短髮造型曝光！盤點過往4款經典髮型，減齡又仙氣。 圖片來源：IG@rachel_mypark

韓劇女神朴敏英每次有新作品回歸，劇中的髮型與穿搭總能掀起討論！近期她於全新作品《Nine to Six》中的最新造型曝光，一改過往標誌性的波浪長髮，換上了一頭俐落兼具知性美的短髮，瞬間引爆韓網熱烈討論。小編今天就幫大家盤點女神朴敏英過往 4 大神級經典髮型，讓大家在換髮型前能有更多靈感！

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1. 《Nine to Six》俐落短鮑伯

圖片來源：IG@sbsdrama.officia
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朴敏英在新劇《Nine to Six》中飾演一位理性、重視工作表現的職場女性，從公開劇照可以看到她以俐落的短鮑伯頭搭配線條簡潔的西裝亮相，整體造型乾淨俐落，與過去甜美、浪漫的長髮形象形成鮮明對比。

這款短髮的重點在於整齊的髮尾線條與自然蓬度，沒有過多層次反而更凸顯臉部輪廓與五官，搭配中分或微側分，呈現成熟知性的氛圍，也很適合想讓整體形象看起來更俐落的女生。


2. 《金秘書為何那樣》招牌高馬尾

圖片來源：나무위키
圖片來源：나무위키

提到朴敏英最具代表性的髮型，許多人第一個想到的就是韓劇《金秘書為何那樣》中的高馬尾，她在劇中長髮以側分方式整理，再綁成蓬鬆又柔順的高馬尾，搭配自然捲度與俐落的上班服裝，呈現幹練又帶有甜美氣息的形象。


3. 《Healer 治癒者》微捲短髮

圖片來源：나무위키
圖片來源：나무위키

朴敏英在韓劇《Healer 治癒者》中就曾以帶有微捲度的短髮造型亮相，但與《Nine to Six》這次的俐落鮑伯不同，當時的短髮保留較柔軟的線條，髮尾帶有自然彎度，整體看起來更活潑、輕盈。

這款髮型的特色是短髮也能保留女人味，不需要刻意將髮尾整理得非常服貼，稍微蓬鬆的捲度就能增加造型層次。若擔心剪短後顯得太中性，可以參考這種帶有微捲與空氣感的剪裁，搭配側分瀏海或臉周碎髮，讓輪廓更柔和。


4.《天氣好的話，我會去找你》齊瀏海微捲髮

圖片來源：나무위키
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在治癒系韓劇《天氣好的話，我會去找你》中，朴敏英展現了完全不同的溫柔面貌。沒有職場感強烈的斜瀏海，換上了帶有些許空隙感的齊瀏海搭配自然鬆軟的微捲長髮，齊瀏海能縮短臉部視覺長度，是長臉型與高額頭女孩的減齡神器，打造清純少女感。

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秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看

秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看

2026-10-30 04:27 女子漾／編輯桑泥
秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看。 圖片來源：IG@da_hlia_
秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看。 圖片來源：IG@da_hlia_

秋天氣溫逐漸轉涼，衣櫃裡除了經典風衣，其實還有不少值得入手的外套款式！2026 秋冬外套趨勢更加多元，從率性俐落的皮革夾克、復古質感的麂皮外套，到兼具保暖與造型感的毛絨外套，都值得列入今年的購物清單。想為秋冬衣櫃注入新意，不妨從以下幾款熱門外套入手！

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軍裝外套回歸，金屬鈕扣穿出率性氣場

圖片來源：Pinterest
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立領、肩章、金屬鈕扣與俐落肩線是軍裝外套的標誌性細節，部分款式更加入短版剪裁與精緻刺繡，讓原本偏向制服風格的設計更有時裝感。想穿得日常一點，可以用軍裝外套搭配直筒牛仔褲、簡約上衣與黑色短靴，讓金屬鈕扣成為視覺重點；若想增加女性化氣息，也可以搭配鉛筆裙或緞面長裙，以硬挺外套平衡裙裝的柔軟線條。


Oversized 皮革夾克

圖片來源：IG@da_hlia_
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皮革外套每年秋冬都是實穿又不退流行的經典單品，今年值得留意 Oversized 寬鬆版型與立領設計，相較於堆疊拉鍊、鉚釘等繁複裝飾，線條簡潔的皮革夾克更容易融入日常衣櫥，也能透過俐落剪裁穿出率性又有質感的風格。

想讓造型更有秋冬氛圍，不妨選擇深棕色或酒紅色皮革外套，搭配灰色針織衫與大地色系西裝寬褲，利用沉穩色調與不同材質的層次變化，營造出復古又時髦的秋日造型。


麂皮外套，復古質感持續流行

圖片來源：IG@da_hlia_
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如果想找比皮革外套更柔和的選擇，麂皮外套很值得考慮！帶有細緻絨面質感的麂皮能為秋冬穿搭增添溫暖氣息，尤其是焦糖棕、摩卡棕與沙色，搭配長裙、丹寧、針織或燈芯絨等單品都很自然百搭。


毛絨外套

圖片來源：IG@da_hlia_
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隨著氣溫逐漸下降，毛絨外套也是秋冬衣櫃值得投資的款式。如果喜歡簡約風格，可以選擇奶油白、駝色或深棕色的短版羊羔毛外套，搭配牛仔褲與長靴；想要更有存在感，則可以嘗試毛絨領口、皮革拼接或帶有收腰設計的款式。由於毛絨材質本身已有足夠份量，下身可以選擇線條較簡潔的長褲或直筒裙，讓整體更平衡。

圖片來源：IG@da_hlia_
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秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

2026-10-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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換季添新衣，貼身內衣也值得一起更新！從三上悠亞穿出若隱若現的蕾絲層次、謝欣穎堅持好看與舒服都要，到大霈分享對自己胸型的喜愛，今年秋冬內衣新品各有亮點。女子漾整理PEACH JOHN黛安芬華歌爾3大品牌，從無鋼圈到記形鋼圈，找找適合自己的日常款式。

1. PEACH JOHN：三上悠亞同款深藍蕾絲，無鋼圈也能穿出集中曲線

喜歡日系蕾絲，又在意穿著舒適度，可以留意PEACH JOHN的「集中浪漫蕾絲無鋼圈內衣」。這款主打無鋼圈結構搭配集中、豐盈的胸型效果，依品牌提供資料，是台灣與日本PEACH JOHN無鋼圈內衣的熱銷冠軍款。台灣品牌代言人三上悠亞出席新門市開幕時，以純白深V飄逸洋裝搭配秋冬深藍色款，讓領口微微露出蕾絲，替清爽造型加上一點細節。想嘗試內衣融入穿搭，也能參考這種配色方式，利用白襯衫或低領上衣，帶出蕾絲的精緻感。

圖片來源：官方
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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PEACH JOHN全新台北大巨蛋門市於10月19日進駐遠東Garden City B棟3樓，除了秋冬新品，也集結經典內衣、睡衣與家居服，並設有寬敞試衣空間，方便現場比較不同版型。

圖片來源：官方
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

開幕優惠同步登場：10月19日至23日，全台實體門市每日前10名單筆消費滿2,800元，可獲迷你美胸霜一份，每日限量、送完為止。大巨蛋門市另於即日起至10月30日，單筆消費滿2,000元，可獲「三上悠亞專屬拍照框」拍照機合影機會一次，單筆超額不累贈。

2. 黛安芬：謝欣穎演繹LOVE IN LACE，心型領、深V滿足不同穿搭

「好看、舒服、機能，當然全部都要！」謝欣穎替挑內衣這件事說出不少女性的心聲。黛安芬秋冬「LOVE IN LACE」系列以柔感蕾絲、薄紗與多元剪裁，讓內衣兼顧日常穿著與造型需求。謝欣穎示範的「心型領無鋼圈托高內衣」，以心型領口勾勒胸前線條，搭載品牌澎澎氣墊與內側承托結構，在無鋼圈設計中加入支撐。她以沉穩藍色款搭配白襯衫、白色長褲，穿出簡單又俐落的層次，日常也能參考。

圖片來源：官方
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圖片來源：官方
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另一款「日版托高美型內衣」則以薄紗底布搭配刺繡蕾絲，透過側邊膠骨與可拆式襯墊修飾線條；搭上丹寧單品，能讓浪漫蕾絲多一點率性感。系列另有低胸剪裁的「深V無鋼圈托高內衣」、著重包覆與穩定的「集中美型內衣」，以及採輕薄襯墊、一體式無縫下圍與側翼的「薄襯無鋼圈背心內衣」。色彩涵蓋經典黑、霧藍、珍珠灰與霧粉，從喜歡低調百搭，到偏愛柔和色系，都有不同選擇。對謝欣穎來說，漂亮內衣不必等到約會才穿。比起在意別人的眼光，她更重視自己穿得舒服、看得喜歡，讓挑選貼身衣物也成為取悅自己的小日常。

3. 華歌爾：大霈愛上記形內衣，以記形鋼圈兼顧支撐與貼合

習慣穿無鋼圈內衣，卻也想試試有支撐感的款式？華歌爾「記形內衣」提供另一種選擇。品牌邀請李霈瑜（大霈）擔任全新代言人，從她對身形的自在態度，傳達「每個時期的自己都是最好的」。大霈大方分享：「我很喜歡自己不豐滿的胸型，這次認識『記形內衣』之後，我才發現我其實也很有料！」原本偏愛無鋼圈款式的她，也因這次體驗，重新認識鋼圈內衣的穿著感受。

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依華歌爾介紹，「記形鋼圈」可隨體溫與身形貼合胸型弧度，主打支撐與包覆。大霈則分享，實際穿著時能將側邊肉肉收攏，也沒有她原先擔心的束縛感。至於個人的貼合程度，仍可透過現場試穿，感受下圍、罩杯與側邊的舒適度。

圖片來源：官方
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從主持、演戲到音樂創作，大霈在不同階段累積自信，也把這份態度帶進內衣選擇。面對身形與生活的改變，她提醒女性給自己一點時間與溫柔，不急著否定當下的模樣。挑內衣也能從自己的感受出發，找到穿得自在、也喜歡鏡中自己的那一款。

#大霈 #謝欣穎 #黛安芬 #華歌爾 #三上悠亞 #內衣推薦 #好物推薦 #PEACH JOHN

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