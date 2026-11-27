2026聖誕節還沒到，香氛控的購物清單已經快失守！Jo Malone London推出充滿英倫風情的格紋香氛禮盒，迪奧將薑餅屋變成奢華迷你香水組，DIPTYQUE更打造宛如童話世界的奇幻森林，連聖誕樹香氣都能帶回家！歐舒丹、SABON與LUSH也紛紛推出節慶限定禮盒，從千元交換禮物、24天倒數月曆到萬元精品香氛一次滿足，無論想送閨蜜、另一半，還是犒賞辛苦一整年的自己，都能找到心動選擇。

Jo Malone London｜蘇格蘭格紋聖誕禮盒，連香水都變成甜點香

Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕訂製系列限定香氛_香草威士忌。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London以蘇格蘭高地的聖誕節為靈感，讓經典香水換上格紋蝴蝶結，整個系列充滿復古英倫氣息。其中最值得關注的是全新「柑橘與蜂蜜香水」，以明亮蜜柑果香揭開序幕，接著融入濃郁蜂蜜、微辛丁香，最後由煙草葉帶出溫暖深邃的尾韻。喜歡甜香卻不希望過於甜膩的女生，可以留意這款帶有成熟氣息的果香調。

Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕訂製系列_薑餅香水。圖片來源：品牌提供

另一款「薑餅香水」則充滿冬日甜點氛圍，生薑、肉桂與肉豆蔻交織出溫暖辛香，再加入烘烤杏仁與東加豆，彷彿剛出爐的薑餅餅乾。搭配期間限定的香草威士忌香水糅香，還能增添更濃郁的暖甜氣息。

如果想一次收藏多種香氣，今年推出的「季節限定香氛禮盒組」集合威士忌與雪松、苦橙、柑橘與蜂蜜、薑餅四款9ml香水，特別適合喜歡每天依心情換香的人。預算較有限，也有1,850元的聖誕拉炮禮盒，結合迷你香水與身體香氛用品，交換禮物相當有儀式感。

Jo Malone London蘇格蘭格紋_佳節限定香氛禮物店_季節限定香氛禮盒組。圖片來源：品牌提供

Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕訂製系列。圖片來源：品牌提供

產品資訊：季節限定香氛禮盒組3,800元、季節限定糅香組1,900元、聖誕香氛拉炮禮盒1,850元、聖誕芳醇香氛拉炮禮盒1,850元、柑橘與蜂蜜香水100ml 6,100元、薑餅香水100ml 6,100元、香草威士忌香水30ml 3,050元。

Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕訂製系列。圖片來源：品牌提供

此外，Jo Malone London於11月10日至29日在台北新光三越信義新天地A11推出「佳節限定香氛禮物店」，現場有尋香遊戲、復古拍貼機與蘇格蘭格紋手作體驗，還推出限量100份的經典香氛護手霜組，售價1,680元。想親自挑選聖誕禮物，也能順便感受英倫聖誕氛圍。

Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕訂製系列_松木與桉樹系列。圖片來源：品牌提供

歐舒丹｜聖誕倒數月曆藏8款正貨，連拆24天超有驚喜

L’OCCITANE歐舒丹_2026匠造節慶驚喜奢華倒數月曆。圖片來源：品牌提供

每年最讓美妝迷期待的聖誕倒數月曆，歐舒丹今年依舊很有誠意！適逢品牌50週年，2026節慶系列以「匠造節慶驚喜」為主題，攜手法國藝術家Caroline Romain-Desfossés，將南法餐桌上的歡聚風景、薰衣草與杏仁等植物圖騰融入包裝，充滿溫暖又精緻的法式節慶感。

L’OCCITANE歐舒丹_2026匠造節慶限定混和禮盒。圖片來源：品牌提供

其中「匠造節慶驚喜經典倒數月曆」擁有24格驚喜抽屜，集合臉部保養、身體保養、髮品與香氛，包含8款正貨及1款台灣未上市的隱藏版好物，品牌公布的內容總價值接近9,000元，售價則為3,980元。每天拆開一格，光是等待聖誕節的過程就讓人期待。

L’OCCITANE歐舒丹_2026匠造節慶乳油木保濕沐浴油。圖片來源：品牌提供

想送更有份量的禮物，還有售價8,300元的奢華倒數月曆；若是準備閨蜜交換禮物，1,880元的「美好時光禮盒」內含7款明星保養品，抽屜式包裝在使用完畢後還能當作桌面收納盒。

今年也推出充滿冬季森林氣息的「夜幕松林限量香氛系列」，以胡椒薄荷、歐洲赤松與木質麝香構築清新溫暖的氣味，延伸至護手霜、香氛蠟燭與擴香，適合偏愛木質調或居家香氛的人。

L’OCCITANE歐舒丹_2026匠造節慶夜幕松林_護手霜_潔手液式皂。圖片來源：品牌提供

產品資訊：匠造節慶驚喜經典倒數月曆3,980元、匠造節慶驚喜奢華倒數月曆8,300元、匠造節慶驚喜美好時光禮盒1,880元、匠造節慶驚喜護手霜分享禮盒1,800元、匠造節慶驚喜療癒手護禮盒1,040元、夜幕松林香氛蠟燭1,980元、夜幕松林擴香2,900元。

L’OCCITANE歐舒丹_2026匠造節慶杏仁極致沐浴慕斯。圖片來源：品牌提供

L’OCCITANE歐舒丹_2026匠造節慶_護手霜。圖片來源：品牌提供

L’OCCITANE歐舒丹_2026匠造節慶限定夜幕松林禮盒。圖片來源：品牌提供

L’OCCITANE歐舒丹_2026匠造節慶藝匠系列擴香_曼恩靜謐之丘。圖片來源：品牌提供

SABON｜星願啟程聖誕系列，熱氣球倒數月曆夢幻到想收藏

星願啟程交換禮物推薦。圖片來源：品牌提供

SABON今年聖誕真的太懂女生的少女心！2026「星願啟程」限定系列以熱氣球飛越巴黎夜空為靈感，將皇家藍、玫瑰桃粉與香檳金融入包裝，搭配星空、花卉與蝴蝶結，光是外盒就充滿浪漫氣息。

星願啟程 心願隨行組。圖片來源：品牌提供

最吸睛的「星願啟程24天倒數月曆」，打開盒蓋就會展開立體熱氣球紙藝，雙層抽屜設計藏有24款香氛與保養好物，涵蓋身體、臉部、頭皮及居家香氛，其中包含4款正貨、3款年度新品，以及限定髮圈與柔膚潔顏巾，整盒珍藏價值超過萬元，售價8,880元。對喜歡聖誕倒數儀式感的女生而言，絕對很有吸引力。

今年限定香氣「金燦柑橘」也相當值得關注，由魚子醬檸檬、柚子花帶出清新果香，再融入紅茶、米糠的柔和氣息，最後留下白檀木與乳香的溫暖尾韻。聞起來帶有明亮果香與沉穩木質層次，適合喜歡清爽卻又帶點溫柔感的香氛控。

星願啟程輕潤沐浴油+身體磨砂膏。圖片來源：品牌提供

若想挑選交換禮物，1,080元的沐浴磨砂禮盒集合沐浴油與身體磨砂膏；1,980元的明星三部曲禮盒則附有玫瑰桃紅色蝴蝶結絨布化妝包，將沐浴油、磨砂膏與身體乳液一次收藏，送閨蜜相當討喜。

星願啟程身體乳液。圖片來源：品牌提供

產品資訊：星願啟程24天倒數月曆8,880元、星願啟程心願隨行組4,280元、星願啟程手部護理禮盒1,980元、明星三部曲禮盒1,980元、星願啟程沐浴磨砂禮盒1,080元、星願啟程沐浴保養禮盒1,180元、星願啟程典藏擴香組3,380元。

星願啟程身體磨砂膏+身體乳液。圖片來源：品牌提供

星願啟程身體磨砂膏。圖片來源：品牌提供

星願啟程輕潤沐浴油+身體磨砂膏。圖片來源：品牌提供

紳士保養禮盒。圖片來源：品牌提供

迪奧 DIOR｜薑餅屋藏8款迷你香水！冬季雪境蠟燭美到像藝術品

迪奧香氛世家 - 金緻夢想工坊精巧版禮盒組。圖片來源：品牌提供

今年迪奧香氛世家的聖誕驚喜，絕對會讓精品香水控心動！其中最吸睛的「金緻夢想工坊精巧版禮盒組」，將童話般的薑餅屋變成香氛收藏盒，外盒點綴金色糖霜圖騰與經典橢圓勳章，打開後藏著8款10ml迷你香水，包含蒙田大道、伊斯帕罕玫瑰、粉紅櫻花、沉香玫瑰木、幸運時刻、晚夏茉莉、夜之琥珀與鑲銀木，一次就能體驗多種經典香氣。整組售價11,200元，目前於Dior線上旗艦店獨家販售。

迪奧香氛世家香氛蠟燭系列與蠟燭蓋。圖片來源：品牌提供

除了香水禮盒，迪奧今年也將法國阿爾卑斯山的冬季風景化為香氣，推出全新「雪境杉林香氛蠟燭」。靈感來自迪奧先生鍾愛的滑雪勝地Valberg，以清新微酸的紅莓果香搭配松木樹脂氣息，再融入略帶煙燻感的草本香韻，營造冬日山莊裡圍坐壁爐旁的溫暖氛圍。黑色玻璃燭杯搭配白色布紋標籤，延續品牌標誌性的高訂美學，12月1日正式上市。

迪奧香氛世家-藤格紋蠟製香氛花瓶。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，還可以留意售價18,000元的「藤格紋蠟製香氛花瓶」，以Dior經典藤格紋裝飾蠟製瓶身，並持續散發蒙田30的琥珀辛香氣息，讓花藝擺設也能成為居家香氛的一部分。另有全新香氛身體精油，推出蒙田大道、忘憂聖木與沉香玫瑰木三款香氣，適合喜歡香氛層疊、希望香氣延伸至身體保養的女生。

《迪奧香氛世家-蒙田大道》香氛、香氛潔膚露、香氛身體精油、髮香噴霧。圖片來源：品牌提供

迪奧香氛世家香氛身體精油。圖片來源：品牌提供

產品資訊：金緻夢想工坊精巧版禮盒組8×10ml 11,200元、雪境杉林香氛蠟燭250g 4,800元、藤格紋蠟製香氛花瓶18,000元、迪奧香氛世家香氛身體精油200ml 9,200元。

迪奧香氛世家 - 金緻夢想工坊精巧版禮盒組。圖片來源：品牌提供

《迪奧香氛世家-忘憂聖木》香氛潔膚露、香氛潤膚乳液、香氛身體精油、香氛。圖片來源：品牌提供

DIPTYQUE｜奇幻森林聖誕禮盒太夢幻！25件驚喜、冷杉蠟燭把聖誕樹香氣搬回家

Diptyque 2026 聖誕限量迷你蠟燭、爵夢驚喜包。圖片來源：品牌提供

今年DIPTYQUE聖誕系列真的像走進童話森林！品牌攜手藝術家Jean-Simon Roch，以木雕工藝為靈感，打造充滿奇幻色彩的節慶世界。俏皮貓頭鷹、橡果、兔子與松樹紛紛化身可愛擺飾，搭配深藍星空、金色光點與溫潤木質元素，讓整個系列充滿冬日森林的浪漫氣息。

其中最讓收藏控心動的，就是「聖誕限量倒數月曆」！以木工工具箱為設計靈感，盒內藏有25件驚喜，包含香氛蠟燭、香水、身體保養與居家裝飾擺件，結合經典香氣與全新節慶單品。每天打開一格，就像慢慢探索一座充滿驚喜的森林工坊。

Diptyque 2026 聖誕限量冷杉香氛蠟燭。圖片來源：品牌提供

今年的代表香氣則是「Sapin冷杉」，以西伯利亞松木、松木香脂精華、雪松與青苔交織出清新木質氣息，彷彿置身剛布置好的聖誕樹旁。這款香氣延伸推出經典、小型與大型香氛蠟燭，還有聖誕樹造型倒數餐燭、室內香氛蠟與香氛噴霧。其中墨綠色玻璃燭杯點綴金色細節，搭配木質橢圓標誌，光是擺在房間裡就很有節慶氣氛。

Diptyque 2026 聖誕限量肌膚之華、爵夢、杜桑淡香精。圖片來源：品牌提供

香水迷也有新選擇！DIPTYQUE為爵夢、杜桑與玫瑰之水三款經典淡香精推出75ml節慶限定瓶身，黑色木質橢圓標誌搭配金色字母，收藏價值十足。另外還有爵夢、杜桑與肌膚之華200ml大容量版本，以及五入淡香精驚喜體驗禮盒、五入迷你香氛蠟燭禮盒。

Diptyque 2026 聖誕限量杜桑、爵夢、玫瑰之水淡香精。圖片來源：品牌提供

Diptyque 2026 聖誕限量造型香氛蠟燭。圖片來源：品牌提供

最可愛的還有三款動物造型香氛蠟燭，包含漿果香氣的貓頭鷹、檀香氣息的小兔子，以及琥珀香調的橡果，兼具香氛與擺飾功能。若喜歡居家布置，旋轉燭罩、金色燭光萬花筒與小兔雪景球，也都是今年相當吸睛的節慶單品。

Diptyque 2026 聖誕限量冷杉居家香氛系列。圖片來源：品牌提供

產品資訊：聖誕限量倒數月曆、冷杉經典香氛蠟燭、冷杉小型香氛蠟燭、冷杉室內噴霧、聖誕限定淡香精75ml及200ml、五入迷你香氛蠟燭禮盒、五入淡香精體驗禮盒、動物造型香氛蠟燭等。

Diptyque 2026 聖誕限量燭光萬花筒、旋轉燭罩。圖片來源：品牌提供

LUSH｜聖誕禮盒550元起！雪天使彩妝、甜點沐浴組萌到想全包

LUSH_沐浴盛典禮盒。圖片來源：品牌提供

今年聖誕交換禮物還沒想好送什麼？LUSH直接幫你準備好一整份清單！2026聖誕限定禮盒從550元起跳，涵蓋夢幻汽泡彈、甜點香氣沐浴組、雪天使彩妝，以及適合犒賞自己的奢華身體護理禮盒，無論是千元內交換禮物，還是送給閨蜜的精緻驚喜，都能找到適合的選擇。

LUSH_北極佳音禮盒。圖片來源：品牌提供

其中最可愛的「聖誕老人禮盒」售價700元，內含聖誕老人與聖誕樹兩款汽泡彈，泡澡時能感受清新森林與甜美柑橘香氣。喜歡動手創作的女生，則可以選擇720元的「雪天使彩繪禮盒」，利用洋紅、粉紅與紫色顏料，親手替禮盒限定的飄雪仙子汽泡彈上色，讓泡澡也變成充滿童趣的小活動。

LUSH_雪天使魔法禮盒。圖片來源：品牌提供

今年還有首度登場的「雪天使彩妝禮盒」，售價1,400元，集合閃亮噴霧、潤色護唇膏、打亮膏與兩支海綿化妝刷，延續雪天使系列甜美夢幻的風格。偏愛甜點香氣的女生，則不能錯過1,700元的「聖誕甜點禮盒」，將柚子起司蛋糕、棉花糖夾心餅與香草等甜點靈感融入沐浴保養，光看品名就讓人心動。

LUSH_雪天使仙境禮盒。圖片來源：品牌提供

如果想送一份更有份量的禮物，3,850元的「寧靜片刻禮盒」內含7款舒緩護理產品，包括按摩芭、香膏、香氛蠟燭與護唇膏；5,000元的「沐浴盛典禮盒」則一次收進11款沐浴與身體保養品，適合喜歡嘗試不同香氣的沐浴控。

LUSH_佳節夥伴禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH_浸浴之最禮盒。圖片來源：品牌提供

產品資訊：聖誕老人禮盒700元、雪天使彩繪禮盒720元、雪天使彩妝禮盒1,400元、聖誕老人來了禮盒1,650元、聖誕甜點禮盒1,700元、寧靜片刻禮盒3,850元、沐浴盛典禮盒5,000元。

LUSH_普天同慶禮盒。圖片來源：品牌提供