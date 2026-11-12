女生真的會買瘋！2026香氛新品5品牌盤點 Aesop銀色限定、蕾莉歐浣熊娃娃可愛度衝到最高

香水控的荷包準備失守！2026秋冬香氛新品一波接一波，從歐美話題女王Kylie Jenner推出的夢幻宇宙香水，到MUJI無印良品首度為台灣打造的790元身體芬香噴霧，每一款都讓人好想親自試香！

隨著聖誕節腳步接近，Aesop也換上超有質感的銀色限定包裝，蕾莉歐更找來可愛的跩跩浣熊推出限量聯名禮盒，日本香氛品牌AHRES則帶著全新香水系列進軍台灣。女子漾整理5大品牌香氛新品與聖誕送禮推薦，想找命定香氣、犒賞自己或準備交換禮物，這篇先收藏！

蕾莉歐｜聖誕交換禮物可愛爆擊！跩跩浣熊布偶、櫻桃香氛禮盒千元有找

圖片來源：蕾莉歐

今年聖誕交換禮物還沒想好要送什麼？義大利植萃香氛品牌L'ERBOLARIO蕾莉歐這次直接把可愛度衝到最高！攜手台灣原創IP可可茉MoreCute，推出「跩跩浣熊小姐」限定聯名，將玫瑰護手霜與毛絨絨的浣熊布偶吊飾組合在一起，實用又有收藏價值。

這款「跩跩浣熊愛護手香氛組」內含75ml經典玫瑰護手霜，以及一隻有著厭世表情的浣熊布偶吊飾。布偶還搭配磁吸式聖誕拐杖糖，每隻都有專屬編號，掛在包包上超有辨識度。全台限量1,000組，將於12月1日正式開賣。

圖片來源：蕾莉歐

如果是喜歡甜甜果香的女生，還可以留意「櫻桃啵啵限定組」。蕾莉歐以義大利野生酸櫻桃為靈感，融合紅蘋果、玫瑰、香草與白麝香，打造酸甜又柔和的香氣，禮盒內有沐浴膠與潤膚乳，搭配粉橘格紋和櫻桃圖案包裝，送給閨蜜真的很適合。

圖片來源：蕾莉歐

另一款「琴韻橙香精巧組」則走清爽大人系路線，以杜松子、柑橘果香與草本氣息呈現帶有琴酒靈感的香氛，內含沐浴膠與潤膚霜，適合喜歡清新又有個性的香氣。

圖片來源：蕾莉歐

除了限定聯名，蕾莉歐還準備多款千元左右的聖誕禮盒，像是集結3款護手霜的「經典護手霜禮盒」，特價只要699元；「蘿丹緹雪白冷杉香氛盒」與「蘿丹緹金色星語香氛盒」則將香氛蠟燭與居室噴霧組合，讓房間也能充滿節慶氣息。

喜歡沐浴保養的人，還可以挑選「綻藍芙蓉香氛禮盒」或「雞蛋花香氛禮盒」，兩款都包含沐浴膠與植物皂，分別搭配刺繡小方巾及沐浴球，兼顧香氣與日常實用性。

圖片來源：蕾莉歐

產品資訊：跩跩浣熊愛護手香氛組聖誕限定價1,180元、琴韻橙香精巧組750元、櫻桃啵啵限定組850元、綻藍芙蓉香氛禮盒1,080元、雞蛋花香氛禮盒999元、蘿丹緹雪白冷杉香氛盒950元、蘿丹緹金色星語香氛盒950元、經典護手霜禮盒699元。以上禮盒價格依品牌公告活動為準。

Kylie Jenner｜歐美話題女王親自打造！兩款宇宙香水甜美又性感

圖片來源：Kylie Cosmetics

想擁有Kylie Jenner身上那種甜美又帶點性感的氣息？她的個人美妝品牌Kylie Cosmetics跨足香氛領域，推出Cosmic Kylie Jenner宇宙淡香精與Cosmic Kylie Jenner 2.0銀河淡香精，兩款香水都有令人心動的雕塑感瓶身，香氣個性卻各有不同。

圖片來源：Kylie Cosmetics

首款「Cosmic Kylie Jenner宇宙淡香精」其實藏著一段溫柔的家庭回憶。Kylie曾分享，媽媽Kris Jenner收藏的香水，尤其是一款濃郁花香，成為她童年最鮮明的氣味記憶，也啟發她打造自己的第一瓶香水。為了調出理想中的味道，整個開發過程花費超過兩年，配方更經過15次以上調整。

這款香水以琥珀花香調為主軸，前調由星茉莉與血橙帶出甜甜的明亮感，中調加入金色琥珀與紅牡丹，逐漸散發溫暖柔美的花香，最後再以香草麝香、雪松木收尾。整體帶有甜美、溫柔又迷人的氛圍，特別適合喜歡香草與花香交織氣息的女生。

圖片來源：Kylie Cosmetics

而第二款「Cosmic Kylie Jenner 2.0銀河淡香精」則把靈感轉向黎明時分，香氣更明亮清新。以梨子與粉紅胡椒揭開序幕，接著融入香草蘭花與薰衣草，最後以琥珀和檀香木增添溫暖感。比起初代的甜潤花香，2.0多了清爽果香與柔和木質調，適合喜歡乾淨香氣、卻又捨不得放棄甜美感的女生。

圖片來源：Kylie Cosmetics

最讓收藏控心動的還有瓶身！初代採用柔和粉色、曲線圓潤的設計，2.0則換上鏡面鍍鉻外觀，呈現充滿未來感的銀色光澤。兩款擺在一起，就像一組迷你藝術品。品牌還推薦將兩款香水疊噴，先噴初代再疊上2.0，可以讓香氣更加甜美明亮；反過來疊噴，則能凸顯溫暖濃郁的琥珀與香草氣息，一次玩出不同風格。

產品資訊：Cosmic Kylie Jenner宇宙淡香精30ml／1,750元、50ml／2,200元、100ml／2,750元；Cosmic Kylie Jenner 2.0銀河淡香精30ml／1,750元、50ml／2,200元、100ml／2,750元。

MUJI無印良品｜首度為台灣打造身體芬香噴霧！3款香氣只要790元

圖片來源：MUJI無印良品

無印良品竟然推出身體香氛了！MUJI這次首度推出由台灣企劃的「身體芬香噴霧系列」，一口氣帶來花園、雨林、橙淨3款香氣，簡約瓶身加上790元的親切價格，讓喜歡低調香氣的女生又多了一個新選擇。

考量台灣氣候溫暖潮濕，這次新品特別採用3%至4%的香精濃度，主打輕盈、適合日常使用的香氣。50ml容量也方便放進包包，出門約會、上班或旅行都能隨身攜帶，配方中另外添加多元醇保濕成分，兼顧噴灑時的肌膚舒適感。

圖片來源：MUJI無印良品

喜歡甜美花香的女生，可以先試試「花園」。以佛手柑開場，接著交織依蘭、橙花與茉莉，最後由麝香、香草和岩蘭草留下溫柔餘韻，適合約會或精心打扮的日子。偏愛中性木質香的人，則推薦「雨林」。杜松、松樹、樟樹與雪松木交織出濕潤森林般的氣息，再加入岩蘭草與廣藿香，營造安靜又帶點神祕感的香氣。

至於最適合早晨出門前使用的「橙淨」，以佛手柑、檸檬帶出清爽柑橘香，再融入橙花、玫瑰與苦橙葉，最後以雪松木、檀香木和麝香收尾，整體清新又有氣質。產品資訊：MUJI無印良品身體芬香噴霧「花園」、「雨林」、「橙淨」，50ml／各790元。

Aesop｜聖誕限定銀色包裝美翻！護手霜、迷你香氛蠟燭都想收藏

圖片來源：Aesop

每年聖誕節都讓質感控期待的Aesop，今年再度端出讓人捨不得拆的節慶限定系列！2026年以《靜擁佳節，心意相連》為主題，將回家團聚的溫暖心情融入禮盒設計，從經典護手保養到香氛蠟燭，都換上帶有銀色光澤的節日包裝。

圖片來源：Aesop

首先值得關注的是12月1日限量上市的兩款銀色限定商品。「賦活芳香手部清潔露」採用375ml可重複填裝的琥珀玻璃瓶，搭配銀色金屬盒與風呂敷包裹，光是包裝就很有送禮儀式感；「賦活芳香護手霜」則換上銀色鋁管，讓經典護手霜多了幾分冬日氣息。

圖片來源：Aesop

圖片來源：Aesop

如果想送給熱愛香氛保養的朋友，「馥手之情」禮盒一次收進賦活、尊尚與厄勒俄斯3款芳香護手霜，全部都是30ml隨身尺寸，無論放辦公桌或包包都很實用。

圖片來源：Aesop

想把整套身體保養一次打包，「綠意相守」則收錄天竺葵身體潔膚露、身體去角質露與身體乳霜，適合喜歡清新草本氣息的人；「柔膚相擁」則結合厄勒俄斯滋潤身體潔膚露與芳香護手霜，替冬天的沐浴與護手時光增添香氣。

圖片來源：Aesop

今年還有一款特別適合香氛收藏控的「暖燭舊夢」，將卡里波斯、托勒密與阿加尼斯3款芳香蠟燭縮小成70g迷你尺寸，這也是3款蠟燭首次推出如此精巧的規格。無論是放在房間、客廳，或分送給不同好友，都很有聖誕節的浪漫氣氛。

圖片來源：Aesop

另一款「沐香初浴」則集合身體潔膚露、洗髮露、摩洛哥橙花護膚乳液、蒼穹之上．引香水與廁後點滴，適合想一次體驗Aesop不同品項的香氛愛好者。

圖片來源：Aesop

產品資訊：2026節慶限定版賦活芳香手部清潔露375ml／2,500元、賦活芳香護手霜75ml／1,050元；柔膚相擁禮盒2,250元、綠意相守禮盒3,950元、馥手之情禮盒1,550元、沐香初浴禮盒5,500元、暖燭舊夢迷你芳香蠟燭三重奏4,500元。

圖片來源：Aesop

AHRES｜日本小眾香氛品牌來台！5款ROYAL J香水、四季限定系列超有個性

喜歡挖掘日本小眾香氛的女生，這個新品牌可以先放進口袋名單！2022年誕生於東京的

圖片來源：AHRES

AHRES，2026年11月正式在台中漢神洲際購物廣場開設首家海外專門店，店面以日本枯山水庭園為靈感，打造宛如微型自然景觀的陳列空間。

圖片來源：AHRES

這次最有話題的新品之一，就是首度登台的「ROYAL J系列香水」。系列共有5款淡香精，使用日本產有機糙米酒精作為香水基底，並運用日本檜木、柚子、玫瑰與芳樟葉等素材。品牌更為不同香氣搭配專屬原創樂曲，讓挑香水變得像在探索一首首不同情緒的音樂。

圖片來源：AHRES

5款香氣各有個性。「私語」以甜橙、柑橘與日本柚子開場，融合薰衣草、天竺葵及香根草，清爽又帶有沉靜感；「離序」則加入葡萄柚、鳳梨、綠薄荷與小豆蔻，搭配檜木、雪松和廣藿香，氣味更鮮明有層次。

圖片來源：AHRES

喜歡深沉木質調的人可以留意「瞬夜」，佛手柑與辛香調結合日本檜木、沉香與麝香，帶有成熟神祕的氛圍；「微瑕」以黑醋栗、小豆蔻、薰衣草和芳樟葉交織出個性香氣；「無垢」則以黑莓、橙花、金銀花及玫瑰為主角，再以檀香、琥珀收尾，適合偏愛柔美花香的女生。

圖片來源：AHRES

除了ROYAL J系列，AHRES也帶來「肌膚序曲四季限定香水系列」，以春夏秋冬為概念，每個季節推出兩款作品。其中冬季的「陌生之間」將玫瑰、煙燻木質與甜美櫻桃結合，展現帶點性感的花香木質琥珀調；「未完待續」則透過黃葵籽、麝香與綠意氣息，呈現更有個性的中性香氛氛圍。

圖片來源：AHRES

保養品方面，全新「H2O-Oil水感卸妝油」同樣值得關注。採用水油雙層結構，結合甘油、米糠油、酒粕發酵精華與柿葉萃取，主打清爽水潤的卸妝膚觸，並可濕手使用、無須二次洗臉。卸妝時還能聞到生薑、檸檬草與檜木交織的柑橘木質香氣。

產品資訊：AHRES ROYAL J系列香水50ml／5,600元、肌膚序曲四季限定香水50ml／3,300元、8ml／1,150元、H2O-Oil水感卸妝油220ml／1,480元。