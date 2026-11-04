秋冬保養別再亂擦！醫師破解3大初老迷思，韓妞愛用「朝鮮美女」、Snow Beauty新品必收

2026秋冬保養風向悄悄改變！比起一味追求緊緻、撫平細紋，現在更講究肌膚健康與自然膚質。林亮辰、鄒承軒、林暐熙3位醫師分享新世代抗老觀念，破解30歲才抗老、年輕就有嘴邊肉等常見迷思。

新品方面，韓國人氣品牌Beauty of Joseon朝鮮美女正式登台，帶來紅豆PDRN精華、防曬乳等11款保養品；ANNAEVERYDAY推出角鯊烷深護油與胜肽安瓶，PuraVida分享3大換季保養NG，Snow Beauty則推出夢幻初雪限定蜜粉餅。女子漾整理2026秋冬保養趨勢與話題新品，快來看看！

2026保養趨勢｜30歲才抗老太晚？醫師破解3大初老迷思

工業設計師許向罕為全新雙頻單極電波 XERF 量身打造專屬裝置藝術作品《能量之源》。圖片來源：品牌提供

近年美容市場興起「Skin Longevity肌膚健康長壽」與「Slow Aging慢老」概念，保養重點逐漸轉向維持肌膚品質與自然狀態。XERF新品發表邀請到林亮辰醫師、鄒承軒醫師、林暐熙醫師，從全球醫美趨勢、台灣消費者常見的肌膚困擾，以及新世代能量治療技術等角度，分享專業觀點。

迷思1. 30歲才開始抗老太晚？20歲、30歲保養重點大不同

圖片來源：tvN

不少20多歲女生看到抗老精華、緊緻乳霜就開始焦慮，擔心現在不保養，30歲後就來不及！不過，醫師指出，抗老沒有絕對的起始年齡，真正需要考量的是肌膚狀態。20多歲如果膚況穩定，日常防曬、保濕與健康生活習慣就很重要；30多歲可能開始出現細紋、彈性下降等變化，40歲以上則可能面臨更複雜的肌膚與輪廓問題。

實際保養時，20多歲可以先建立每天防曬、溫和清潔及規律保濕的習慣，白天選擇SPF30以上、具廣效防護的防曬產品，戶外活動時依照流汗、曝曬情況適時補擦；30歲後若開始在意乾燥細紋，可以留意含有神經醯胺、胜肽等成分的保養品，依照膚質及耐受度逐步加入保養程序。年齡只是參考，沒有必要因為跨過30歲，就一次購入整套高濃度抗老產品。

迷思2. 明明才20幾歲就有嘴邊肉？可能跟老化無關

照鏡子發現法令紋越來越明顯，或是拍照時下顎線不夠清晰，第一反應是不是覺得自己老了？醫師提醒，嘴邊肉、法令紋及臉部輪廓模糊，不一定都是膠原蛋白流失造成，也可能與天生臉型、脂肪分布及骨骼結構有關。例如有些人天生臉頰較豐滿、下巴較短，即使年紀輕，也可能有較明顯的嘴邊肉。

因此，發現輪廓線條不夠明顯時，不必急著購買主打「V臉」、「拉提」的保養品。可以先觀察自己是否同時出現乾燥、粗糙或彈性下降等膚況，再選擇相應的保養方式。若主要困擾來自天生臉型或脂肪分布，單靠外用緊緻保養品，無法明顯改變臉部輪廓。與其期待一瓶精華就能消除嘴邊肉，不如把保養目標放在維持肌膚水潤、平滑與健康狀態。

迷思3. 臉越緊就越年輕？過度追求緊緻可能忽略真正問題

圖片來源：tvN

許多女生挑選抗老產品時，總希望擦完臉部更緊實、輪廓更明顯，但醫師指出，年輕感其實與肌膚品質、臉部容量、輪廓比例及表情動態有關，並非臉越緊就一定越年輕。尤其原本臉型偏瘦的人，如果臉部疲憊感主要來自脂肪流失或容量不足，單純追求緊緻也未必能改善外觀。

日常保養可以先釐清自己真正想改善的問題。如果洗完臉容易緊繃、上妝經常卡粉，應優先檢視保濕與肌膚屏障照護；如果在意乾燥造成的細紋，可以搭配保濕精華及乳霜，改善肌膚暫時缺水的狀態；若已出現明顯輪廓改變，則要了解一般保養品的效果有限，無法取代專業醫療評估。

2026年受到關注的自然抗老觀念，也提醒大家，與其一味追求緊繃無紋的臉蛋，更值得關注的是肌膚是否穩定、保養程序是否適合自己，以及能否長期維持良好的保養習慣。

秋冬保養新品｜ANNAEVERYDAY角鯊烷深護油、胜肽安瓶登場

深護油。圖片來源：品牌提供

隨著氣溫下降、空氣轉乾，肌膚容易出現乾燥、緊繃與粗糙等換季困擾，秋冬保養除了補水，也要注意滋潤度與肌膚屏障照護。台灣保養品牌ANNAEVERYDAY近期推出「德敏舒益膚鯊醯胺深護油」，以超過60%純度的橄欖角鯊烷為配方特色，搭配黃金荷荷巴籽油、米胚芽油、甜沒藥醇及四重神經醯胺，主打輕盈水感油質地，讓偏好油類保養、又擔心厚重黏膩的女孩多一種選擇。

緊顏安瓶。圖片來源：品牌提供

另一款「脈耀緊顏賦肽安瓶」則鎖定細紋、彈性與膚質養護需求，結合CycloRetin™、ALGAKTIV® RetinART類A技術，以及添加2%六胜肽的Argireline® Amplified配方，主打緊緻與細緻膚質養護。產品另添加維他命B12，呈現自然粉嫩色澤，搭配輕盈質地與雙層防光、隔氧真空包裝，適合想在日常保養中加入進階養膚步驟的族群。

科研酵素。圖片來源：品牌提供

除了外在保養，品牌也推出「逆流保衛讚速酵粉」，添加德氏乳桿菌發酵萃取、益生菌、綜合消化酵素及L-Glutamine，主打日常消化道營養補給。這款屬於食品營養補充產品，與外用保養品的作用不同，也不能直接視為改善肌膚老化的方式。

換季保養別亂擦｜PuraVida揭3大NG，保濕、亮白、防曬缺一不可

圖片來源：璞若美得

明明早上起床兩頰乾燥緊繃，下午T字部位卻開始冒油，連底妝都變得不服貼？這些都是換季時常見的肌膚困擾！台灣保養品牌PuraVida璞若美得提出「氣候適應保養」概念，提醒秋冬保養並非擦得越多、越滋潤就越好，尤其台灣秋季氣候變化大，室內冷氣與戶外溫差也可能影響肌膚狀態，建議先檢視3個容易忽略的保養習慣。

第一個NG是「夏天的保養方式一路用到秋天」。如果原本清爽的保養品開始無法滿足兩頰保濕需求，可以先增加局部滋潤度，不必急著整套換掉。PuraVida「分子保濕修護液」添加神經醯胺，搭配清爽水感質地，適合做為日常保濕步驟，再依照膚況選擇清爽或滋潤型的「純淨保濕乳」，讓不同膚質都能彈性調整。

圖片來源：璞若美得

第二個NG是「只顧保濕，卻忽略暗沉」。經過夏季日曬，肌膚可能出現膚色不均、缺乏光澤等困擾，品牌推薦「維他命C鑽白能量精華N」，添加10%維他命C粉末與1%富勒烯，採用使用前才將粉末混入精華液的設計，主打日常亮白與光澤養護。

圖片來源：璞若美得

第三個NG則是「天氣轉涼就偷懶防曬」。即使陰天或氣溫下降，紫外線仍然存在，日間防曬依舊不能省略。PuraVida「輕透亮采防禦乳」具備SPF50+、PA++++防護係數，搭配積雪草、甘草根、洋甘菊及黃芩等植萃成分，主打輕盈好推、不易泛白的使用感，適合希望將防曬融入每日保養的女孩。

2026聖誕養膚蜜粉｜Snow Beauty「世紀初雪」美到捨不得用

Snow Beauty 雪花香氛魔法盒「世紀初雪」。圖片來源：品牌提供

今年聖誕美妝又出現一款讓收藏控心動的夢幻逸品！Snow Beauty雪花香氛魔法盒推出2026年度限定「世紀初雪」，以雪花結晶折射光線的璀璨瞬間為靈感，將立體雪花紋理刻畫在純白粉盒上，再點綴細緻金色邊框，宛如把冬日第一場雪收藏在掌心，光看包裝就讓人捨不得用。

Snow Beauty 雪花香氛魔法盒「世紀初雪」。圖片來源：品牌提供

除了夢幻外型，這款蜜粉餅也將保養概念融入日常底妝，配方添加資生堂集團亮白成分4MSK，以及今年新加入的菸鹼醯胺，主打亮白與保濕養護。特別的是，產品附有兩款不同厚度的粉撲，白天可使用薄款粉撲定妝、補妝，呈現柔焦霧光妝感；夜間則可依品牌建議，使用厚款粉撲在保養程序後輕柔上粉，打造清爽膚觸。

「Snow Beauty雪花香氛魔法盒 世紀初雪」粉盒搭配25g蜜粉餅售價2,150元，25g補充粉蕊1,200元。

韓系保養新品｜Beauty of Joseon朝鮮美女正式登台！紅豆PDRN精華、防曬乳必看

毛孔緊緻精華。圖片來源：品牌提供

韓系保養控終於等到了！以韓方保養概念受到關注的韓國品牌Beauty of Joseon（朝鮮美女，簡稱BOJ），正式透過美妝選品平台COR進軍台灣市場，首波帶來11款保養品，將米、人蔘、紅豆等傳統韓方成分融入現代保養配方。其中最值得關注的就是結合紅豆來源植物性PDRN與胜肽的「毛孔緊緻精華」，以及主打日常防護的「米粹菸鹼醯胺舒緩防曬乳」，讓喜歡韓系水光肌的女孩，又多了新的保養選擇。

米粹菸鹼醯胺舒緩防曬乳。圖片來源：品牌提供

這次4款主打商品各有特色。「米粹菸鹼醯胺舒緩防曬乳」添加米萃取、米胚芽萃取與多種發酵成分，具備SPF50+、PA++++防護係數，50ml售價650元；「毛孔緊緻精華」結合紅豆來源植物性PDRN與胜肽，聚焦毛孔外觀、肌膚紋理與彈力保養，30ml售價680元，特別適合在意膚觸細緻度的女孩。

人蔘視黃醛眼部精華。圖片來源：品牌提供

另外，想加強眼周保養，可以留意「人蔘視黃醛眼部精華」，結合人蔘萃取、視黃醛、玻尿酸鈉及神經醯胺NP，鎖定眼周細紋與保濕需求，30ml售價680元。由於視黃醛屬於維生素A衍生物，初次使用建議循序建立耐受度，敏感肌也要特別留意刺激反應。經典「王朝滋養面霜」則以人蔘根水、米糠水搭配菸鹼醯胺、角鯊烷及玻尿酸類成分，主打保濕滋養，100ml售價1,280元，適合秋冬想加強滋潤度的族群。

王朝滋養面霜。圖片來源：品牌提供

Beauty of Joseon已於10月29日在COR官網開放預購，11月5日起正式於全通路販售，實體據點包括COR忠孝SOGO B1櫃位及大直NOKE忠泰樂生活1樓概念店。上市期間也推出限定優惠，11月5日起COR官網消費滿5,000元贈BOJ專屬提袋；忠孝SOGO櫃位消費滿3,000元且包含BOJ商品，即可參加一次扭蛋抽獎，詳細活動依通路公告為準。

2026秋冬保養怎麼選？掌握膚況比盲目跟風更重要

面對越來越多強調抗老、修護、緊緻與保濕的保養新品，挑選時可以先確認自己目前最在意的肌膚問題。容易乾燥、緊繃的膚質，可以留意含有角鯊烷、神經醯胺等成分的滋潤型產品；想進一步照顧細紋與膚質，則可依照肌膚耐受度，評估是否加入胜肽或其他功能性保養成分。

值得注意的是，保養品能提供的效果與醫療處置不同，外用產品也無法改變骨骼結構或明顯的臉部容量流失。對多數年輕女性而言，規律防曬、適度清潔、保濕及維持良好生活習慣，依然是日常養膚不可忽略的基本功。與其急著追逐每一款熱門新品，不妨先了解自己的肌膚真正需要什麼，讓保養回歸舒服、穩定且能長期維持的節奏。