金裕貞來台美貌太驚人！大秀俏皮三連拍，公開4招養出自然透亮美肌

2026-11-04 18:11 女子漾／編輯王廷羽
金裕貞來台美貌太驚人！大秀俏皮三連拍，公開4招養出自然透亮美肌。圖片來源：編輯王廷羽拍攝
金裕貞來台美貌太驚人！大秀俏皮三連拍，公開4招養出自然透亮美肌。圖片來源：編輯王廷羽拍攝

從童星一路美到現在！韓國女神金裕貞11月3日現身台北，以JUVELOOK喬雅露形象大使身分亮相，透亮美肌與清新氣質驚艷全場！她也公開私藏保養祕訣，原來只靠清潔、保濕、防曬及充分休息4個基本習慣，就連抗老也堅持自然系哲學。這篇女子漾帶你一次看金裕貞的4大保養祕訣與美麗心法！

喬雅露形象大使金裕貞，一出場便以清新優雅的氣質與自然透亮的好膚質驚豔全場，完美詮釋零死角女神魅力。圖片來源：喬雅露提供
喬雅露形象大使金裕貞，一出場便以清新優雅的氣質與自然透亮的好膚質驚豔全場，完美詮釋零死角女神魅力。圖片來源：喬雅露提供

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金裕貞來台美貌零死角！俏皮三連拍展現反差萌

韓國演員金裕貞自小以童星身分出道，憑藉《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《與惡魔有約》等人氣韓劇累積知名度，甜美外型與細膩演技讓她成為不少觀眾心中的韓劇女神。隨著年齡增長，她也逐漸挑戰不同類型的角色，展現更加成熟的演員魅力。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

這次金裕貞以JUVELOOK喬雅露形象大使身分來台，身穿優雅造型亮相，面對近距離鏡頭依然展現自然好氣色。活動現場更安排「無死角魅力三連拍」，她接連擺出側頭、手托臉頰及俏皮嘟嘴等姿勢，前一秒溫柔甜笑，下一秒立刻切換成古靈精怪的可愛表情，展現私下活潑的一面。

金裕貞公開4招養出自然透亮美肌

金裕貞保養祕訣1. 清潔做好，維持肌膚自然狀態

經常需要長時間帶妝拍戲的金裕貞，對日常清潔相當重視。她分享，即使工作行程緊湊，仍會盡量維持基本的清潔習慣，讓肌膚保持舒適狀態。對她而言，保養最重要的是了解肌膚當下的需求，並隨著工作節奏調整日常程序，比起一味追求完美膚況，她更希望肌膚能維持自然、健康的狀態。

金裕貞大方放送女神福利，現場互動「無死角魅力三連拍」，以輕托臉頰、甜比愛心等俏皮姿勢展現多變魅力，完美襯托精緻立體輪廓與自然透亮的好膚質。
金裕貞大方放送女神福利，現場互動「無死角魅力三連拍」，以輕托臉頰、甜比愛心等俏皮姿勢展現多變魅力，完美襯托精緻立體輪廓與自然透亮的好膚質。

金裕貞保養祕訣2. 保濕不能少，重視肌膚彈潤與光澤

金裕貞特別重視肌膚的彈潤度與自然光澤，保濕也是她日常保養中不可缺少的步驟。長時間待在攝影棚、頻繁化妝及卸妝，都可能讓肌膚面臨不同環境的考驗，因此她會依照工作狀況調整保養方式。她認為，與其急著追求短時間內的明顯改變，不如把日常保養做好，讓肌膚維持穩定狀態，自然透亮的膚質，也是她心目中理想的美麗模樣！

圖片來源：IG @you_r_love
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金裕貞保養祕訣3. 防曬是基本功，忙碌也不忽略

除了清潔與保濕，金裕貞也將防曬列為每天的重要保養習慣，即使拍戲與宣傳工作繁忙，她仍會盡量維持規律的日常保養程序。防曬也是皮膚科醫學中預防光老化的重要措施，適當防護有助於減少紫外線造成的肌膚傷害。對經常需要面對鏡頭的金裕貞來說，持續做好基本保養，比臨時加強繁複程序更符合她追求自然膚況的理念。

圖片來源：IG @you_r_love
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金裕貞保養祕訣4. 充分休息，比追求完美更重要

身為演員，金裕貞經常面臨緊湊的拍攝行程，但她仍會盡量爭取充分休息，讓身體與肌膚維持良好狀態。她坦言，自己並不追求每個角度都完美，因為演員在鏡頭前需要大笑、哭泣，甚至做出誇張表情，如果過度在意外貌，反而可能影響表演時的自在程度。

「我希望無論是肌膚還是整個人的狀態，都能讓自己覺得自在、有自信，這樣才能更專心投入角色，自然地展現每一種情緒。」她希望自己能保有原本的特色，也能隨著不同人生階段展現新的魅力～

圖片來源：IG @you_r_love
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金裕貞公開美麗哲學！不怕變老「每個年齡都有不同的美」

出道多年的金裕貞，隨著演出經驗與人生閱歷累積，對美麗也有了不同的想法，被問到是否害怕年齡增長，她溫柔回應：「每個年齡都有不同的美麗，也都有那個階段才會擁有的經驗和感受。」她認為，時間帶來的不只有外貌上的變化，也讓自己更懂得理解角色與情感，慢慢學會欣賞每個階段的自己。

圖片來源：IG @you_r_love
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這次以JUVELOOK喬雅露形象大使身分來台，金裕貞也分享自己對自然美的堅持，希望肌膚能維持健康、彈潤的狀態，同時保有原本的特色，而品牌主打的PDLLA膠原蛋白增生劑，也以促進膠原蛋白新生、改善肌膚質感為訴求，相關醫美療程仍須由專業醫師評估。

對金裕貞來說，年齡增長並不可怕，每個階段都有值得珍惜的美好，她期待未來能繼續挑戰不同角色，在累積更多人生經驗的同時，也慢慢成為更喜歡的自己，這份自在又溫柔的心態，或許正是她多年來始終散發迷人魅力的原因。

圖片來源：IG @you_r_love
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精華 FAQ

  • 她以JUVELOOK喬雅露形象大使身分現身台北，身穿優雅造型登場，並在活動中完成無死角魅力三連拍，以側頭、托臉與嘟嘴等動作展現甜美又俏皮的一面。

  • 她最重視清潔、保濕、防曬與充分休息4件事，認為與其追求短時間的強烈改變，不如把基本保養做好，讓肌膚保持穩定、健康與自然光澤。

  • 她認為不必害怕變老，因為每個年齡都有不同的美，也會帶來那個階段才有的經驗與感受；她希望自己在不同人生階段都能保有特色並展現新的魅力。

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#韓星 #金裕貞 #外表管理 #保養秘訣

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2026聖誕限定美妝保養開搶！YSL酒紅彩妝、Dior薑餅屋彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌夢幻登場

2026聖誕限定美妝保養開搶！YSL酒紅彩妝、Dior薑餅屋彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌夢幻登場

2026-10-27 16:00 女子漾／編輯張念慈
2026聖誕限定美妝保養開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌限定系列一次看。圖片來源：品牌提供
2026聖誕限定美妝保養開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌限定系列一次看。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝一波比一波夢幻，CHANEL香奈兒、Dior迪奧、GUERLAIN嬌蘭、TOM FORD等精品美妝陸續推出節慶新品，YSL聖羅蘭更找來Dua Lipa演繹酒紅派對妝容，SK-II則祭出超萌雪人按摩器。

喜歡香氛的女孩也有驚喜，Jo Malone London、LUSH與SABON都準備了充滿節慶氣氛的禮盒，其中SABON全新「星願啟程」系列以熱氣球為靈感，推出24天倒數月曆、金燦柑橘香氛與千元交換禮物組合。從彩妝、保養到香氛，9大品牌聖誕限定新品一次看！

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2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝7. YSL聖羅蘭奢夜醺紅派對！Dua Lipa同款酒紅彩妝、24格聖誕月曆美翻

圖片來源：YSL
圖片來源：YSL

今年聖誕節想走性感又帶點叛逆的派對路線，YSL聖羅蘭這系列絕對值得關注！2026「奢夜醺紅派對限量系列」以聖羅蘭先生1982年在巴黎舉辦的品牌20週年派對為靈感，將濃郁酒紅、閃耀金色與鏡面包裝融入彩妝，更找來全球美妝代言人Dua Lipa演繹年末派對妝容，從眼影、腮紅到唇彩都換上醺紅新裝，光是包裝就讓人想收藏。

圖片來源：YSL
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其中最吸睛的《YSL時尚訂製四色眼影盤》推出限定色#1982醺紅狂歡，結合暖紅、酒紅、霧面棕與閃耀淺米色，能畫出溫柔玫瑰眼妝，也能加深成適合晚宴的酒紅煙燻妝，售價3,100元。《恆久完美透膚煙染腮紅》也換上限定醺紅包裝，#1982醺紅狂歡帶有細緻金色珠光，#06玫瑰煙靄則是柔霧蜜桃粉，售價2,300元。

圖片來源：IG@blogger_nanal
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唇彩部分，《情挑誘光嫩唇凍》推出#1982醺紅狂歡與#1961裸粉特調，水亮質地搭配酒紅、玫瑰裸粉色調，售價1,650元；《奢華煙管柔霧唇膏》則有#1961裸粉特調及#37時尚革命，喜歡低調裸唇或氣場酒紅唇的女孩都能找到適合的選擇，售價同為1,650元。

圖片來源：YSL
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另外，今年YSL聖誕倒數月曆也相當有看頭！外盒採用鏡面醺紅珠寶盒設計，搭配金色YSL標誌，打開後藏有24款美妝驚喜，包括正貨眼影盤、唇膏、迷你香水、保養品與限定彩妝工具，售價15,000元。喜歡香氛的女孩，也可以關注《自由不羈金奢燦光淡香精》，以香草、朗姆酒、薰衣草與橙花交織出溫暖香氣，50ml售價5,700元。

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2026聖誕限定美妝8. SK-II雪人保養禮盒萌翻！買青春露送雪人按摩器，還有冬日快閃店

圖片來源：SK-II
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今年SK-II的聖誕節也太可愛！2026冬日獻禮以「晶透奇緣 永恆不變」為主題，把初雪的浪漫與拆禮物的期待變成冬日保養儀式，經典青春露換上節慶限定禮盒，更推出雪人造型美顏按摩器與吊飾，讓原本熟悉的保養品多了一點童趣。尤其圓滾滾的雪人按摩器，簡直可愛到讓人想為了贈品入手！

圖片來源：SK-II
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這次主打的《SK-II PITERA™晶透奇肌套裝》集結三款明星保養品，包括青春露75ml、光蘊恆璨煥亮精華10ml，以及肌源賦能煥顏活膚霜15g，建議售價3,290元。從日常保濕、改善暗沉外觀到潤澤肌膚，一組就能體驗不同保養步驟。另一款《PITERA™雙精華組》則包含青春露75ml與青春精華液10ml，建議售價同樣為3,290元。

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最讓人心動的當然是冬日限定贈品！活動期間購買上述指定套組，即可獲得SK-II雪人吊飾；購買指定正貨商品，則可獲贈雪人美顏按摩器。雪白圓潤的外型就像迷你雪人，品牌設計結合臉部按摩、刮痧與冰涼觸感等用途，放在化妝台上也很有聖誕氣氛。

圖片來源：SK-II
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如果原本就打算趁年末補貨青春露，也可以關注230ml售價6,900元、330ml售價8,990元的正貨選擇。除了居家保養，SK-II還將推出「晶透奇緣雪人奇境」快閃活動，以雪白冬日場景搭配互動闖關體驗，完成指定任務就有機會獲得限定好禮。

上市資訊：冬日限定禮贈活動自11月1日至12月31日登場，贈品數量有限，送完為止。快閃活動11月4日從遠東SOGO中壢店起跑，陸續前往SOGO忠孝館、新光三越台南西門店、台北信義新天地A11及板橋大遠百。

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2026聖誕限定美妝9. SABON熱氣球倒數月曆美翻！金燦柑橘香氣、千元交換禮物一次收

圖片來源：SABON
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今年SABON聖誕限定系列也太浪漫！2026「星願啟程限量系列」以飛越星空的熱氣球為靈感，把夜空、花卉與緞帶融入包裝，皇家藍、森林綠與玫瑰桃粉交織出繽紛的節慶色彩。全新限定香氣「金燦柑橘」則由法國調香師Anne Louise Gautier打造，以魚子醬檸檬、柚子花揭開清新前調，接著飄出紅茶與米糠的溫暖氣息，最後由白檀木、乳香留下柔和木質餘韻，喜歡柑橘香又不想太過甜膩的女孩可以關注。

圖片來源：SABON
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最值得關注的是《2026星願啟程24天倒數月曆》，深藍色禮盒打開後會展開立體熱氣球紙藝，搭配雙層抽屜設計，拆完禮物還能當作收納盒使用。裡面一次收進24款香氛與保養單品，從身體磨砂膏、沐浴油、護手霜到頭皮保養都有，還包含品牌髮圈與柔膚潔顏巾，售價8,880元。如果想體驗倒數月曆，又不想一次花太多預算，也有《7天倒數月曆》，精選7款保養與配件，售價3,080元。

圖片來源：SABON
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除了倒數月曆，SABON也推出《星願啟程心願隨行組》，將輕潤沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液一次收齊，還附上只贈不賣的香氛吊卡，售價4,280元。想挑聖誕交換禮物，則可以考慮1,080元的沐浴磨砂禮盒、1,180元的沐浴保養禮盒，或是裝在桃紅色絨布化妝包裡的明星三部曲禮盒，售價1,980元。

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今年還有全新《星願啟程手部護理禮盒》，包含嫩膚護手磨砂膏與極潤護手霜，售價1,980元；喜歡讓家裡充滿香氣的人，也能選擇金燦柑橘織物香氛噴霧300ml，售價1,080元，或典藏擴香組450ml，售價3,380元。

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#迪奧 #香奈兒 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #LUSH #聖誕倒數月曆

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90%的人都浪費了！吹風機6個隱藏版神仙用法 看完秒懂什麼叫大開眼界

90%的人都浪費了！吹風機6個隱藏版神仙用法 看完秒懂什麼叫大開眼界

2026-11-02 10:25 享民頭條
不只吹頭髮，解鎖6種意想不到的吹風機神仙用法，讓日常居家小煩惱一秒通通搞定！圖/123RF圖庫
不只吹頭髮，解鎖6種意想不到的吹風機神仙用法，讓日常居家小煩惱一秒通通搞定！圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：吹風機不只吹頭髮，還能快速撫平衣物皺痕。
  • 重點二：利用熱風或冷風，可去除標籤膠痕與潮濕結塊。
  • 重點三：冷熱風切換還能暖手、吹乾指甲油並清除灰塵。

編輯/李明真撰文

各位懂生活的時髦女孩！妳們家的吹風機平時是不是也默默躺在抽屜或掛在牆上，覺得它除了洗完頭吹乾髮絲之外就沒別的用處了？如果妳真的這樣想，那可就太小看這位浴室裡的隱形全能選手囉！今天這篇要顛覆妳的想像，帶妳解鎖6種意想不到的吹風機神仙用法，讓日常居家小煩惱一秒通通搞定！

用途一：快速撫平衣服惱人摺痕

出門前才發現心愛的洋裝或襯衫皺巴巴，偏偏熨斗又還沒搬出來？這時候只要把衣服稍微噴上一點清水，然後拿吹風機開強風對著皺摺處吹，藉由熱風與水分的蒸發，就能在短短幾分鐘內神奇撫平皺痕，讓妳出門再也不會手忙腳亂。

用途二：無痛撕除頑固標籤貼紙

新買的質感玻璃罐或精美餐具，撕標籤時總是殘留一圈黏踢踢的膠痕，看了就讓人心情阿雜嗎？別拿菜瓜布猛力刷洗！只要出動吹風機開熱風對著貼紙吹個半分鐘，熱度就能讓背膠融化，輕輕鬆鬆就能把整張貼紙完整撕下來，不留一絲痕跡。

用途三：拯救潮濕結塊的調味料

台灣的天氣一到梅雨季或冬天就濕氣重到不行，廚房裡的鹽巴或糖果常常結成硬塊，倒都倒不出來。這時候只要把吹風機調到冷風或微溫風，隔著袋子或對著罐口吹一下，帶走多餘濕氣，調味料就能恢復原本鬆散好倒的狀態。

廚房裡的鹽巴或調味料常結成硬塊，倒都倒不出來。這時候只要把吹風機調到冷風或微溫風，對著罐口吹一下，帶走多餘濕氣，調味料就能恢復原本鬆散好倒的狀態。圖/123RF圖庫
廚房裡的鹽巴或調味料常結成硬塊，倒都倒不出來。這時候只要把吹風機調到冷風或微溫風，對著罐口吹一下，帶走多餘濕氣，調味料就能恢復原本鬆散好倒的狀態。圖/123RF圖庫

用途四：幫雙手卸下冰冷枷鎖

冬天洗完碗或是做完家事，手指凍得冰涼僵硬，握東西都覺得沒力嗎？不妨用吹風機的溫風順著指尖輕輕吹拂，不僅能迅速溫暖雙手，還能順便把指甲縫或手部殘留的微量水分烘乾，簡直是怕冷星人的居家小確幸。

用途五：吹乾指甲油的神隊友

每次擦完指甲油最怕的就是心急手殘不小心撞到，或是等了半天它還是沒乾。這時候請聰明地切換到吹風機的「冷風」模式，輕柔地對著指甲吹個一兩分鐘。冷風能幫助指甲油表面快速定型硬化，再也不用頂著濕潤的指甲枯坐發呆。

做完美甲或是擦完指甲油要烘乾，可以用吹風機冷風來吹。圖/123RF圖庫
做完美甲或是擦完指甲油要烘乾，可以用吹風機冷風來吹。圖/123RF圖庫

用途六：輕鬆吹除相框與擺飾灰塵

家裡的精緻相框、裝飾品或鍵盤細縫，總是卡了一層細微灰塵，抹布擦不到、用刷子又怕刮傷？這時候只要用吹風機的冷風對著細縫死角用力一吹，就能把那些頑固灰塵瞬間吹得乾乾淨淨，打掃起來省時又省力。

總結來說，懂得善用生活中的日常小家電，也是展現妳對生活品質講究與聰明智慧的小細節。時尚與質感不只展現在穿搭上，更體現在每一個把日子過得舒適有效率的瞬間。現在就去浴室把吹風機拿出來，試試看這些讓人驚艷的神奇小撇步吧！期待妳也能輕鬆享受更俐落、更美好的質感日常！

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 先在皺摺處噴少量清水，再用吹風機強風配合熱氣吹拂，能加速水分蒸發並撫平摺痕，適合出門前臨時救急，省下拿熨斗的時間。

  • 熱風能讓貼紙背膠受熱軟化，降低黏性後就更容易整張撕起，玻璃罐或餐具表面也較不會留下難清的殘膠，清潔過程更省力。

  • 除了暖手與烘乾指甲油外，還能用冷風吹散鹽巴、糖等受潮結塊，也能把相框、擺飾和鍵盤縫隙裡的灰塵吹出來，提升整理效率。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#洋裝 #吹風機 #隱藏版

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秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

2026-10-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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換季添新衣，貼身內衣也值得一起更新！從三上悠亞穿出若隱若現的蕾絲層次、謝欣穎堅持好看與舒服都要，到大霈分享對自己胸型的喜愛，今年秋冬內衣新品各有亮點。女子漾整理PEACH JOHN黛安芬華歌爾3大品牌，從無鋼圈到記形鋼圈，找找適合自己的日常款式。

1. PEACH JOHN：三上悠亞同款深藍蕾絲，無鋼圈也能穿出集中曲線

喜歡日系蕾絲，又在意穿著舒適度，可以留意PEACH JOHN的「集中浪漫蕾絲無鋼圈內衣」。這款主打無鋼圈結構搭配集中、豐盈的胸型效果，依品牌提供資料，是台灣與日本PEACH JOHN無鋼圈內衣的熱銷冠軍款。台灣品牌代言人三上悠亞出席新門市開幕時，以純白深V飄逸洋裝搭配秋冬深藍色款，讓領口微微露出蕾絲，替清爽造型加上一點細節。想嘗試內衣融入穿搭，也能參考這種配色方式，利用白襯衫或低領上衣，帶出蕾絲的精緻感。

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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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PEACH JOHN全新台北大巨蛋門市於10月19日進駐遠東Garden City B棟3樓，除了秋冬新品，也集結經典內衣、睡衣與家居服，並設有寬敞試衣空間，方便現場比較不同版型。

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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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開幕優惠同步登場：10月19日至23日，全台實體門市每日前10名單筆消費滿2,800元，可獲迷你美胸霜一份，每日限量、送完為止。大巨蛋門市另於即日起至10月30日，單筆消費滿2,000元，可獲「三上悠亞專屬拍照框」拍照機合影機會一次，單筆超額不累贈。

2. 黛安芬：謝欣穎演繹LOVE IN LACE，心型領、深V滿足不同穿搭

「好看、舒服、機能，當然全部都要！」謝欣穎替挑內衣這件事說出不少女性的心聲。黛安芬秋冬「LOVE IN LACE」系列以柔感蕾絲、薄紗與多元剪裁，讓內衣兼顧日常穿著與造型需求。謝欣穎示範的「心型領無鋼圈托高內衣」，以心型領口勾勒胸前線條，搭載品牌澎澎氣墊與內側承托結構，在無鋼圈設計中加入支撐。她以沉穩藍色款搭配白襯衫、白色長褲，穿出簡單又俐落的層次，日常也能參考。

圖片來源：官方
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圖片來源：官方
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另一款「日版托高美型內衣」則以薄紗底布搭配刺繡蕾絲，透過側邊膠骨與可拆式襯墊修飾線條；搭上丹寧單品，能讓浪漫蕾絲多一點率性感。系列另有低胸剪裁的「深V無鋼圈托高內衣」、著重包覆與穩定的「集中美型內衣」，以及採輕薄襯墊、一體式無縫下圍與側翼的「薄襯無鋼圈背心內衣」。色彩涵蓋經典黑、霧藍、珍珠灰與霧粉，從喜歡低調百搭，到偏愛柔和色系，都有不同選擇。對謝欣穎來說，漂亮內衣不必等到約會才穿。比起在意別人的眼光，她更重視自己穿得舒服、看得喜歡，讓挑選貼身衣物也成為取悅自己的小日常。

3. 華歌爾：大霈愛上記形內衣，以記形鋼圈兼顧支撐與貼合

習慣穿無鋼圈內衣，卻也想試試有支撐感的款式？華歌爾「記形內衣」提供另一種選擇。品牌邀請李霈瑜（大霈）擔任全新代言人，從她對身形的自在態度，傳達「每個時期的自己都是最好的」。大霈大方分享：「我很喜歡自己不豐滿的胸型，這次認識『記形內衣』之後，我才發現我其實也很有料！」原本偏愛無鋼圈款式的她，也因這次體驗，重新認識鋼圈內衣的穿著感受。

圖片來源：官方
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依華歌爾介紹，「記形鋼圈」可隨體溫與身形貼合胸型弧度，主打支撐與包覆。大霈則分享，實際穿著時能將側邊肉肉收攏，也沒有她原先擔心的束縛感。至於個人的貼合程度，仍可透過現場試穿，感受下圍、罩杯與側邊的舒適度。

圖片來源：官方
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從主持、演戲到音樂創作，大霈在不同階段累積自信，也把這份態度帶進內衣選擇。面對身形與生活的改變，她提醒女性給自己一點時間與溫柔，不急著否定當下的模樣。挑內衣也能從自己的感受出發，找到穿得自在、也喜歡鏡中自己的那一款。

#大霈 #謝欣穎 #黛安芬 #華歌爾 #三上悠亞 #內衣推薦 #好物推薦 #PEACH JOHN

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換季指尖也要高級感！2026秋冬4款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭

換季指尖也要高級感！2026秋冬4款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭

2026-10-26 04:40 女子漾／編輯桑泥
換季指尖也要高級感！2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭。 圖片來源：Pinterest
換季指尖也要高級感！2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭。 圖片來源：Pinterest

2026 秋冬美甲趨勢從溫柔耐看的奶茶裸色、濃郁顯白的酒紅色，到帶有新鮮感的橄欖綠美甲，無論是日常上班想展現俐落質感，還是約會時希望多一點精緻氛圍，都能找到適合自己的款式。小編整理以下 2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，兼顧時髦感與日常實用性，讓大家下次做指甲時直接給美甲師參考！

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1. 巧克力棕美甲：低調耐看，最適合秋冬日常

圖片來源：Pinterest
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巧克力棕是每年秋冬都很有存在感的顏色，2026 年也持續受到美甲趨勢關注，深棕色帶有溫暖感，搭配秋季常見的駝色大衣、灰色針織與皮革單品都很自然。

想讓指尖看起來更精緻，可以選擇帶有鏡面光澤的巧克力棕，讓顏色呈現像濃郁可可般的深邃感；如果希望美甲更耐看，則可以選擇短方圓甲或短橢圓甲，搭配單色設計就很有質感。


2. 酒紅與櫻桃紅美甲：約會最有女人味的選擇

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如果想讓美甲更有存在感，酒紅、黑櫻桃紅與深莓果色都很值得嘗試，這色系介於紅色與紫紅色之間，比鮮紅色更沉穩，也比一般裸色更有記憶點，是秋冬約會很有女人味的選擇。

今年可以選擇帶有玻璃光澤的櫻桃紅，也可以挑選接近紅酒色的深酒紅，前者看起來更亮眼，適合晚餐、約會或聚會；後者則更成熟，搭配黑色洋裝、灰色西裝外套都很出色。


3. 奶茶裸色與乳白美甲：上班族最值得收藏的百搭款

圖片來源：Pinterest
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奶茶裸色、燕麥米色與半透明乳白色，依然是日常上班最實用的選擇，它能讓指尖看起來乾淨整齊，也容易搭配不同風格的服裝，不會搶走整體造型的焦點。

如果想讓裸色美甲多一點變化，可以選擇帶有微微粉調的奶茶色，或在乳白底色上加入細緻珠光；喜歡法式美甲的人，也可以把傳統白色指尖改成咖啡棕、灰褐色，保留乾淨輪廓的同時，增加秋季特色。


橄欖綠美甲：為秋季大地色穿搭增加個性

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今年秋季，橄欖綠與薄荷綠也是值得留意的美甲顏色，它不像亮綠色那麼搶眼，卻比一般棕色更有個性，搭配卡其風衣、深藍牛仔褲、麂皮外套或大地色針織，都能自然融入秋季穿搭。

想走低調路線，可以選擇帶灰調的橄欖綠單色美甲；如果想增加層次，則可以在其中一兩指加入深淺度不一的綠色系、微珠光或漸層細節，讓指尖多一點新鮮感。

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#秋冬 #約會 #美甲款式 #光療美甲 #指甲造型 #法式指甲 #美甲美睫 #外表管理 #酒紅美甲推薦

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秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看

秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看

2026-10-30 04:27 女子漾／編輯桑泥
秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看。 圖片來源：IG@da_hlia_
秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看。 圖片來源：IG@da_hlia_

秋天氣溫逐漸轉涼，衣櫃裡除了經典風衣，其實還有不少值得入手的外套款式！2026 秋冬外套趨勢更加多元，從率性俐落的皮革夾克、復古質感的麂皮外套，到兼具保暖與造型感的毛絨外套，都值得列入今年的購物清單。想為秋冬衣櫃注入新意，不妨從以下幾款熱門外套入手！

編輯推薦

軍裝外套回歸，金屬鈕扣穿出率性氣場

圖片來源：Pinterest
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立領、肩章、金屬鈕扣與俐落肩線是軍裝外套的標誌性細節，部分款式更加入短版剪裁與精緻刺繡，讓原本偏向制服風格的設計更有時裝感。想穿得日常一點，可以用軍裝外套搭配直筒牛仔褲、簡約上衣與黑色短靴，讓金屬鈕扣成為視覺重點；若想增加女性化氣息，也可以搭配鉛筆裙或緞面長裙，以硬挺外套平衡裙裝的柔軟線條。


Oversized 皮革夾克

圖片來源：IG@da_hlia_
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圖片來源：IG@da_hlia_
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皮革外套每年秋冬都是實穿又不退流行的經典單品，今年值得留意 Oversized 寬鬆版型與立領設計，相較於堆疊拉鍊、鉚釘等繁複裝飾，線條簡潔的皮革夾克更容易融入日常衣櫥，也能透過俐落剪裁穿出率性又有質感的風格。

想讓造型更有秋冬氛圍，不妨選擇深棕色或酒紅色皮革外套，搭配灰色針織衫與大地色系西裝寬褲，利用沉穩色調與不同材質的層次變化，營造出復古又時髦的秋日造型。


麂皮外套，復古質感持續流行

圖片來源：IG@da_hlia_
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如果想找比皮革外套更柔和的選擇，麂皮外套很值得考慮！帶有細緻絨面質感的麂皮能為秋冬穿搭增添溫暖氣息，尤其是焦糖棕、摩卡棕與沙色，搭配長裙、丹寧、針織或燈芯絨等單品都很自然百搭。


毛絨外套

圖片來源：IG@da_hlia_
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隨著氣溫逐漸下降，毛絨外套也是秋冬衣櫃值得投資的款式。如果喜歡簡約風格，可以選擇奶油白、駝色或深棕色的短版羊羔毛外套，搭配牛仔褲與長靴；想要更有存在感，則可以嘗試毛絨領口、皮革拼接或帶有收腰設計的款式。由於毛絨材質本身已有足夠份量，下身可以選擇線條較簡潔的長褲或直筒裙，讓整體更平衡。

圖片來源：IG@da_hlia_
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