【CHESS水感平衡雙效錠】實測！告別泡芙感、找回緊實輪廓線精緻女孩秘密武器

2026-11-03 22:22 MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!!

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章主打 CHESS水感平衡雙效錠，訴求改善泡芙感與輪廓浮腫。
  • 重點二：作者以酸辣粉、燒烤等重口味宵夜後的隔天狀態作為實測情境。
  • 重點三：產品宣稱可於10分鐘啟動排水，並兼顧代謝循環與緊實感。

昨晚又忍不住嗑了酸辣粉？

是的，我每次吃完這種重口味的消夜，隔天就會悲劇，腫得跟麵包超人一樣

大家應該都有這樣的經驗吧!明明天天秤體重數字都很正常、明明身材也不算胖，但只要早上起床一照鏡子，眼皮就泡到像沒睡醒、拍照時下巴線條直接消失不見，整個人看起來硬生生圓了一圈？

沒錯，這就是典型的「泡芙感」在作怪！以前我總以為是自己變胖，後來才發現，原來是體內的水分代謝出了問題，滯留的廢水沒有及時排空，才會讓整個人看起來又膨又浮。今天就要來跟大家分享我最近挖到的寶藏——CHESS水感平衡雙效錠，這款讓我擺脫沉重感、找回俐落線條的日常互補型保健品！

容易變泡芙吃什麼？重口味宵夜族的真實救星！

身為一個時間一到就想吃消夜的熬夜女子，我最大的魔鬼誘惑就是「重口味宵夜」

尤其是每次工作到深夜，超喜歡來一碗酸酸辣辣、滿滿花椒香氣的酸辣粉，真的超舒壓！但快樂總是短暫的，每次吃完酸辣粉當宵夜的隔天，狀況都會變得很可怕——早上鬧鐘響起，眼睛差點睜不開，鏡子裡的自己臉浮到連媽都不認得，甚至連原本明顯的輪廓線都直接失蹤！如果當天剛好有重要會議或要上鏡拍照，真的會欲哭無淚

除了宵夜飲食，日常的工作環境也是大敵。每天待在冷氣房裡久坐打字，然後我又是春夏秋冬都非喝冰水不可，到了下午，四肢就開始傳來沉重卡卡的感覺，感覺水分全都堆積在下半身

每次遇到久坐久站下午水分堆積怎麼辦的難題，我都只能乾瞪眼。直到我開始研究水分代謝保健分享與各種女孩的保養心得，才決定試試看這款最近在網路上討論度超高的CHESS水感平衡雙效錠

CHESS水感平衡雙效錠評價：它跟一般單純消水產品有何不同？

在入手前我也做不少功課，看了很多CHESS保健品評價CHESS實測。市面上很多單純排水的產品，往往只是讓人頻繁跑廁所，過沒多久又還原；但 CHESS 這款產品主打的是「水感平衡雙效」，它不僅是幫助排空滯留廢水，更是從消水平衡、代謝循環、輕盈、緊緻皮貼骨這四大維度來幫我們打底！

它的運作邏輯是透過順暢的代謝循環，大約10分鐘啟動排水機制，把多餘的負擔順暢排出。最令人驚喜的是，它不只是幫你排水，長期食用還能讓皮膚呈現一種自然澎彈又緊致的狀態，真正做到達到水感平衡不泡泡又能緊實，是讓女性在狀態上更精緻、更進步的日常互補型保健品

告別泡泡感！CHESS實測10分鐘啟動排水的日常變化

這段時間把 CHESS水感平衡雙效錠 融入我的日常後，真的非常有感！以下是我自己這陣子體驗到的驚人轉變：

1. 宵夜後的急救神隊友

現在只要昨晚又忍不住嗑了重口味燒烤、麻辣鍋或酸辣粉，我都會在睡前或搭配食用，做好代謝打底。隔天起床時，再也沒有以前那種「整張臉浮起來」的沉重驚嚇感，眼皮清爽很多，出門前上妝也超級服貼，不再需要花半小時用打亮跟陰影去苦苦挽救線條！

2. 下午四肢不再沉重卡卡

以前到了下午四、五點，坐在辦公桌前總覺得腳很脹、鞋子變緊，連戴在手指上的戒指都變得緊緊卡卡、很難拔下來。現在體內的微循環變順暢了，下午依然能保持輕盈感，走路穿鞋都順暢無負擔，連戴戒指都順滑許多！

3. 下巴輪廓線重見天日

最讓我滿意的就是視覺上的改變！水分順暢代謝後，原本被廢水淹沒的下巴輪廓線變得非常俐落。整個人看起來不僅神采奕奕，還有一種「皮貼骨」的精緻緊實感，拍照時再也不用辛苦找角度或開大修圖濾鏡了！

泡芙人必買：找回緊實線條的精緻保養提案

如果你跟我一樣，常常苦惱於外食宵夜隔天臉浮怎麼辦，或者每天早上起床都在想臉泡泡怎麼保養，真的強烈推薦你試試這款CHESS水感平衡雙效錠

它不是減肥藥，也不是什麼神奇的瘦身產品，而是一個能貼心陪伴我們、幫我們排空多餘負擔的日常互補夥伴。透過每天維持良好的代謝循環，把體內滯留的廢水代謝掉，自然就能呈現出最輕盈、最緊緻服貼的完美狀態！

希望這次的睡前幫助消水實測輪廓線變緊實心得分享能給同樣身為泡芙女孩的你一些幫助。讓我們一起告別沉重泡泡感，擁抱精緻又自信的自己吧！

邀稿聯絡：komi.minnie@gmail.com Line:mininetu

精華 FAQ

  • 文章主要介紹 CHESS水感平衡雙效錠，訴求是幫助消水、改善泡芙感與浮腫，並強調能維持水感平衡、讓輪廓看起來更緊實俐落。

  • 作者認為重口味宵夜、長時間久坐、待在冷氣房，以及愛喝冰水，容易讓水分代謝不順，造成臉部與四肢浮腫，看起來比實際更圓。

  • 文章提到使用後隔天臉部較不浮腫、眼皮較清爽，下午四肢不再那麼沉重，整體輪廓線也更明顯，拍照與上妝時都更有精神。

MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!!

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如果你也常常在化妝台前糾結、餐桌前感動、旅途中迷路、生活裡各種問號滿天飛—— 那恭喜，你找到同頻隊友了。 Welcome to 米米黛莉的 daily chaos—— 一起變美、變幽默、變更會生活 邀稿聯絡:komi.minnie@gmail.com

#體重 #泡芙 #實測

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2026聖誕限定美妝保養開搶！YSL酒紅彩妝、Dior薑餅屋彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌夢幻登場

2026聖誕限定美妝保養開搶！YSL酒紅彩妝、Dior薑餅屋彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌夢幻登場

2026-10-27 16:00 女子漾／編輯張念慈
2026聖誕限定美妝保養開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌限定系列一次看。圖片來源：品牌提供
2026聖誕限定美妝保養開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 9大品牌限定系列一次看。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝一波比一波夢幻，CHANEL香奈兒、Dior迪奧、GUERLAIN嬌蘭、TOM FORD等精品美妝陸續推出節慶新品，YSL聖羅蘭更找來Dua Lipa演繹酒紅派對妝容，SK-II則祭出超萌雪人按摩器。

喜歡香氛的女孩也有驚喜，Jo Malone London、LUSH與SABON都準備了充滿節慶氣氛的禮盒，其中SABON全新「星願啟程」系列以熱氣球為靈感，推出24天倒數月曆、金燦柑橘香氛與千元交換禮物組合。從彩妝、保養到香氛，9大品牌聖誕限定新品一次看！

編輯推薦

文章目錄

2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝7. YSL聖羅蘭奢夜醺紅派對！Dua Lipa同款酒紅彩妝、24格聖誕月曆美翻

圖片來源：YSL
圖片來源：YSL

今年聖誕節想走性感又帶點叛逆的派對路線，YSL聖羅蘭這系列絕對值得關注！2026「奢夜醺紅派對限量系列」以聖羅蘭先生1982年在巴黎舉辦的品牌20週年派對為靈感，將濃郁酒紅、閃耀金色與鏡面包裝融入彩妝，更找來全球美妝代言人Dua Lipa演繹年末派對妝容，從眼影、腮紅到唇彩都換上醺紅新裝，光是包裝就讓人想收藏。

圖片來源：YSL
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其中最吸睛的《YSL時尚訂製四色眼影盤》推出限定色#1982醺紅狂歡，結合暖紅、酒紅、霧面棕與閃耀淺米色，能畫出溫柔玫瑰眼妝，也能加深成適合晚宴的酒紅煙燻妝，售價3,100元。《恆久完美透膚煙染腮紅》也換上限定醺紅包裝，#1982醺紅狂歡帶有細緻金色珠光，#06玫瑰煙靄則是柔霧蜜桃粉，售價2,300元。

圖片來源：IG@blogger_nanal
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圖片來源：IG@blogger_nanal
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唇彩部分，《情挑誘光嫩唇凍》推出#1982醺紅狂歡與#1961裸粉特調，水亮質地搭配酒紅、玫瑰裸粉色調，售價1,650元；《奢華煙管柔霧唇膏》則有#1961裸粉特調及#37時尚革命，喜歡低調裸唇或氣場酒紅唇的女孩都能找到適合的選擇，售價同為1,650元。

圖片來源：YSL
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另外，今年YSL聖誕倒數月曆也相當有看頭！外盒採用鏡面醺紅珠寶盒設計，搭配金色YSL標誌，打開後藏有24款美妝驚喜，包括正貨眼影盤、唇膏、迷你香水、保養品與限定彩妝工具，售價15,000元。喜歡香氛的女孩，也可以關注《自由不羈金奢燦光淡香精》，以香草、朗姆酒、薰衣草與橙花交織出溫暖香氣，50ml售價5,700元。

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2026聖誕限定美妝8. SK-II雪人保養禮盒萌翻！買青春露送雪人按摩器，還有冬日快閃店

圖片來源：SK-II
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今年SK-II的聖誕節也太可愛！2026冬日獻禮以「晶透奇緣 永恆不變」為主題，把初雪的浪漫與拆禮物的期待變成冬日保養儀式，經典青春露換上節慶限定禮盒，更推出雪人造型美顏按摩器與吊飾，讓原本熟悉的保養品多了一點童趣。尤其圓滾滾的雪人按摩器，簡直可愛到讓人想為了贈品入手！

圖片來源：SK-II
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這次主打的《SK-II PITERA™晶透奇肌套裝》集結三款明星保養品，包括青春露75ml、光蘊恆璨煥亮精華10ml，以及肌源賦能煥顏活膚霜15g，建議售價3,290元。從日常保濕、改善暗沉外觀到潤澤肌膚，一組就能體驗不同保養步驟。另一款《PITERA™雙精華組》則包含青春露75ml與青春精華液10ml，建議售價同樣為3,290元。

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最讓人心動的當然是冬日限定贈品！活動期間購買上述指定套組，即可獲得SK-II雪人吊飾；購買指定正貨商品，則可獲贈雪人美顏按摩器。雪白圓潤的外型就像迷你雪人，品牌設計結合臉部按摩、刮痧與冰涼觸感等用途，放在化妝台上也很有聖誕氣氛。

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如果原本就打算趁年末補貨青春露，也可以關注230ml售價6,900元、330ml售價8,990元的正貨選擇。除了居家保養，SK-II還將推出「晶透奇緣雪人奇境」快閃活動，以雪白冬日場景搭配互動闖關體驗，完成指定任務就有機會獲得限定好禮。

上市資訊：冬日限定禮贈活動自11月1日至12月31日登場，贈品數量有限，送完為止。快閃活動11月4日從遠東SOGO中壢店起跑，陸續前往SOGO忠孝館、新光三越台南西門店、台北信義新天地A11及板橋大遠百。

圖片來源：SK-II
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2026聖誕限定美妝9. SABON熱氣球倒數月曆美翻！金燦柑橘香氣、千元交換禮物一次收

圖片來源：SABON
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今年SABON聖誕限定系列也太浪漫！2026「星願啟程限量系列」以飛越星空的熱氣球為靈感，把夜空、花卉與緞帶融入包裝，皇家藍、森林綠與玫瑰桃粉交織出繽紛的節慶色彩。全新限定香氣「金燦柑橘」則由法國調香師Anne Louise Gautier打造，以魚子醬檸檬、柚子花揭開清新前調，接著飄出紅茶與米糠的溫暖氣息，最後由白檀木、乳香留下柔和木質餘韻，喜歡柑橘香又不想太過甜膩的女孩可以關注。

圖片來源：SABON
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最值得關注的是《2026星願啟程24天倒數月曆》，深藍色禮盒打開後會展開立體熱氣球紙藝，搭配雙層抽屜設計，拆完禮物還能當作收納盒使用。裡面一次收進24款香氛與保養單品，從身體磨砂膏、沐浴油、護手霜到頭皮保養都有，還包含品牌髮圈與柔膚潔顏巾，售價8,880元。如果想體驗倒數月曆，又不想一次花太多預算，也有《7天倒數月曆》，精選7款保養與配件，售價3,080元。

圖片來源：SABON
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除了倒數月曆，SABON也推出《星願啟程心願隨行組》，將輕潤沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液一次收齊，還附上只贈不賣的香氛吊卡，售價4,280元。想挑聖誕交換禮物，則可以考慮1,080元的沐浴磨砂禮盒、1,180元的沐浴保養禮盒，或是裝在桃紅色絨布化妝包裡的明星三部曲禮盒，售價1,980元。

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今年還有全新《星願啟程手部護理禮盒》，包含嫩膚護手磨砂膏與極潤護手霜，售價1,980元；喜歡讓家裡充滿香氣的人，也能選擇金燦柑橘織物香氛噴霧300ml，售價1,080元，或典藏擴香組450ml，售價3,380元。

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#迪奧 #香奈兒 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #LUSH #聖誕倒數月曆

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換季指尖也要高級感！2026秋冬4款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭

2026-10-26 04:40 女子漾／編輯桑泥
換季指尖也要高級感！2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭。 圖片來源：Pinterest
換季指尖也要高級感！2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭。 圖片來源：Pinterest

2026 秋冬美甲趨勢從溫柔耐看的奶茶裸色、濃郁顯白的酒紅色，到帶有新鮮感的橄欖綠美甲，無論是日常上班想展現俐落質感，還是約會時希望多一點精緻氛圍，都能找到適合自己的款式。小編整理以下 2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，兼顧時髦感與日常實用性，讓大家下次做指甲時直接給美甲師參考！

編輯推薦

1. 巧克力棕美甲：低調耐看，最適合秋冬日常

圖片來源：Pinterest
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巧克力棕是每年秋冬都很有存在感的顏色，2026 年也持續受到美甲趨勢關注，深棕色帶有溫暖感，搭配秋季常見的駝色大衣、灰色針織與皮革單品都很自然。

想讓指尖看起來更精緻，可以選擇帶有鏡面光澤的巧克力棕，讓顏色呈現像濃郁可可般的深邃感；如果希望美甲更耐看，則可以選擇短方圓甲或短橢圓甲，搭配單色設計就很有質感。


2. 酒紅與櫻桃紅美甲：約會最有女人味的選擇

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如果想讓美甲更有存在感，酒紅、黑櫻桃紅與深莓果色都很值得嘗試，這色系介於紅色與紫紅色之間，比鮮紅色更沉穩，也比一般裸色更有記憶點，是秋冬約會很有女人味的選擇。

今年可以選擇帶有玻璃光澤的櫻桃紅，也可以挑選接近紅酒色的深酒紅，前者看起來更亮眼，適合晚餐、約會或聚會；後者則更成熟，搭配黑色洋裝、灰色西裝外套都很出色。


3. 奶茶裸色與乳白美甲：上班族最值得收藏的百搭款

圖片來源：Pinterest
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奶茶裸色、燕麥米色與半透明乳白色，依然是日常上班最實用的選擇，它能讓指尖看起來乾淨整齊，也容易搭配不同風格的服裝，不會搶走整體造型的焦點。

如果想讓裸色美甲多一點變化，可以選擇帶有微微粉調的奶茶色，或在乳白底色上加入細緻珠光；喜歡法式美甲的人，也可以把傳統白色指尖改成咖啡棕、灰褐色，保留乾淨輪廓的同時，增加秋季特色。


橄欖綠美甲：為秋季大地色穿搭增加個性

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今年秋季，橄欖綠與薄荷綠也是值得留意的美甲顏色，它不像亮綠色那麼搶眼，卻比一般棕色更有個性，搭配卡其風衣、深藍牛仔褲、麂皮外套或大地色針織，都能自然融入秋季穿搭。

想走低調路線，可以選擇帶灰調的橄欖綠單色美甲；如果想增加層次，則可以在其中一兩指加入深淺度不一的綠色系、微珠光或漸層細節，讓指尖多一點新鮮感。

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#秋冬 #約會 #美甲款式 #光療美甲 #指甲造型 #法式指甲 #美甲美睫 #外表管理 #酒紅美甲推薦

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秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

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2026-10-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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換季添新衣，貼身內衣也值得一起更新！從三上悠亞穿出若隱若現的蕾絲層次、謝欣穎堅持好看與舒服都要，到大霈分享對自己胸型的喜愛，今年秋冬內衣新品各有亮點。女子漾整理PEACH JOHN黛安芬華歌爾3大品牌，從無鋼圈到記形鋼圈，找找適合自己的日常款式。

1. PEACH JOHN：三上悠亞同款深藍蕾絲，無鋼圈也能穿出集中曲線

喜歡日系蕾絲，又在意穿著舒適度，可以留意PEACH JOHN的「集中浪漫蕾絲無鋼圈內衣」。這款主打無鋼圈結構搭配集中、豐盈的胸型效果，依品牌提供資料，是台灣與日本PEACH JOHN無鋼圈內衣的熱銷冠軍款。台灣品牌代言人三上悠亞出席新門市開幕時，以純白深V飄逸洋裝搭配秋冬深藍色款，讓領口微微露出蕾絲，替清爽造型加上一點細節。想嘗試內衣融入穿搭，也能參考這種配色方式，利用白襯衫或低領上衣，帶出蕾絲的精緻感。

圖片來源：官方
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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PEACH JOHN全新台北大巨蛋門市於10月19日進駐遠東Garden City B棟3樓，除了秋冬新品，也集結經典內衣、睡衣與家居服，並設有寬敞試衣空間，方便現場比較不同版型。

圖片來源：官方
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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開幕優惠同步登場：10月19日至23日，全台實體門市每日前10名單筆消費滿2,800元，可獲迷你美胸霜一份，每日限量、送完為止。大巨蛋門市另於即日起至10月30日，單筆消費滿2,000元，可獲「三上悠亞專屬拍照框」拍照機合影機會一次，單筆超額不累贈。

2. 黛安芬：謝欣穎演繹LOVE IN LACE，心型領、深V滿足不同穿搭

「好看、舒服、機能，當然全部都要！」謝欣穎替挑內衣這件事說出不少女性的心聲。黛安芬秋冬「LOVE IN LACE」系列以柔感蕾絲、薄紗與多元剪裁，讓內衣兼顧日常穿著與造型需求。謝欣穎示範的「心型領無鋼圈托高內衣」，以心型領口勾勒胸前線條，搭載品牌澎澎氣墊與內側承托結構，在無鋼圈設計中加入支撐。她以沉穩藍色款搭配白襯衫、白色長褲，穿出簡單又俐落的層次，日常也能參考。

圖片來源：官方
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圖片來源：官方
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另一款「日版托高美型內衣」則以薄紗底布搭配刺繡蕾絲，透過側邊膠骨與可拆式襯墊修飾線條；搭上丹寧單品，能讓浪漫蕾絲多一點率性感。系列另有低胸剪裁的「深V無鋼圈托高內衣」、著重包覆與穩定的「集中美型內衣」，以及採輕薄襯墊、一體式無縫下圍與側翼的「薄襯無鋼圈背心內衣」。色彩涵蓋經典黑、霧藍、珍珠灰與霧粉，從喜歡低調百搭，到偏愛柔和色系，都有不同選擇。對謝欣穎來說，漂亮內衣不必等到約會才穿。比起在意別人的眼光，她更重視自己穿得舒服、看得喜歡，讓挑選貼身衣物也成為取悅自己的小日常。

3. 華歌爾：大霈愛上記形內衣，以記形鋼圈兼顧支撐與貼合

習慣穿無鋼圈內衣，卻也想試試有支撐感的款式？華歌爾「記形內衣」提供另一種選擇。品牌邀請李霈瑜（大霈）擔任全新代言人，從她對身形的自在態度，傳達「每個時期的自己都是最好的」。大霈大方分享：「我很喜歡自己不豐滿的胸型，這次認識『記形內衣』之後，我才發現我其實也很有料！」原本偏愛無鋼圈款式的她，也因這次體驗，重新認識鋼圈內衣的穿著感受。

圖片來源：官方
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依華歌爾介紹，「記形鋼圈」可隨體溫與身形貼合胸型弧度，主打支撐與包覆。大霈則分享，實際穿著時能將側邊肉肉收攏，也沒有她原先擔心的束縛感。至於個人的貼合程度，仍可透過現場試穿，感受下圍、罩杯與側邊的舒適度。

圖片來源：官方
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從主持、演戲到音樂創作，大霈在不同階段累積自信，也把這份態度帶進內衣選擇。面對身形與生活的改變，她提醒女性給自己一點時間與溫柔，不急著否定當下的模樣。挑內衣也能從自己的感受出發，找到穿得自在、也喜歡鏡中自己的那一款。

#大霈 #謝欣穎 #黛安芬 #華歌爾 #三上悠亞 #內衣推薦 #好物推薦 #PEACH JOHN

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秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看

秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看

2026-10-30 04:27 女子漾／編輯桑泥
秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看。 圖片來源：IG@da_hlia_
秋天外套別只穿風衣！2026秋冬外套款式推薦，從皮革夾克到麂皮外套一次看。 圖片來源：IG@da_hlia_

秋天氣溫逐漸轉涼，衣櫃裡除了經典風衣，其實還有不少值得入手的外套款式！2026 秋冬外套趨勢更加多元，從率性俐落的皮革夾克、復古質感的麂皮外套，到兼具保暖與造型感的毛絨外套，都值得列入今年的購物清單。想為秋冬衣櫃注入新意，不妨從以下幾款熱門外套入手！

編輯推薦

軍裝外套回歸，金屬鈕扣穿出率性氣場

圖片來源：Pinterest
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立領、肩章、金屬鈕扣與俐落肩線是軍裝外套的標誌性細節，部分款式更加入短版剪裁與精緻刺繡，讓原本偏向制服風格的設計更有時裝感。想穿得日常一點，可以用軍裝外套搭配直筒牛仔褲、簡約上衣與黑色短靴，讓金屬鈕扣成為視覺重點；若想增加女性化氣息，也可以搭配鉛筆裙或緞面長裙，以硬挺外套平衡裙裝的柔軟線條。


Oversized 皮革夾克

圖片來源：IG@da_hlia_
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皮革外套每年秋冬都是實穿又不退流行的經典單品，今年值得留意 Oversized 寬鬆版型與立領設計，相較於堆疊拉鍊、鉚釘等繁複裝飾，線條簡潔的皮革夾克更容易融入日常衣櫥，也能透過俐落剪裁穿出率性又有質感的風格。

想讓造型更有秋冬氛圍，不妨選擇深棕色或酒紅色皮革外套，搭配灰色針織衫與大地色系西裝寬褲，利用沉穩色調與不同材質的層次變化，營造出復古又時髦的秋日造型。


麂皮外套，復古質感持續流行

圖片來源：IG@da_hlia_
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如果想找比皮革外套更柔和的選擇，麂皮外套很值得考慮！帶有細緻絨面質感的麂皮能為秋冬穿搭增添溫暖氣息，尤其是焦糖棕、摩卡棕與沙色，搭配長裙、丹寧、針織或燈芯絨等單品都很自然百搭。


毛絨外套

圖片來源：IG@da_hlia_
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隨著氣溫逐漸下降，毛絨外套也是秋冬衣櫃值得投資的款式。如果喜歡簡約風格，可以選擇奶油白、駝色或深棕色的短版羊羔毛外套，搭配牛仔褲與長靴；想要更有存在感，則可以嘗試毛絨領口、皮革拼接或帶有收腰設計的款式。由於毛絨材質本身已有足夠份量，下身可以選擇線條較簡潔的長褲或直筒裙，讓整體更平衡。

圖片來源：IG@da_hlia_
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SALOMON × 蔡依林聯名鞋太美！酒紅 XT-WHISPER 藏 JOLIN 專屬細節，秋冬跑鞋先收這雙

SALOMON × 蔡依林聯名鞋太美！酒紅 XT-WHISPER 藏 JOLIN 專屬細節，秋冬跑鞋先收這雙

2026-10-19 15:33 Cecelia
SALOMON
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SALOMON 攜手蔡依林推出 XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 重點二：鞋款以 PRIMAL PULSE 與 Safari 火焰意象為設計核心。
  • 重點三：酒紅麂皮搭藍色細節，10 月 24 日獨家限量發售。

法國戶外品牌 SALOMON 攜手華語天后 Jolin 蔡依林，推出聯名鞋款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，10 月 24 日於 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售。正在找一雙秋冬能上山、也能進城的機能跑鞋？這雙酒紅色女神同款一定要先筆記！

本次企劃以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心概念，將 JOLIN 《Pleasure》專輯中經典單曲《Safari》極具張力的火焰意象，轉譯為可被穿著與移動的鞋履。

SALOMON
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紅藍雙焰，寫下蔡依林的舞台與日常

正如 JOLIN 面對世界始終保有好奇與玩心，她既能在舞台上展現如紅色外焰般狂野、熾熱的極致張力，也能在走下舞台後，回歸藍色內焰般的堅定內在。SALOMON 將柔軟與力量、內斂與張揚完美揉合，當穿上這雙鞋，猶如喚醒身體最初的本能信號，藍色線條如脈搏般在暗處跳動，讓每一次步伐都與火焰共舞，成為不迎合既定規則的自己。

SALOMON
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為什麼是 SALOMON？從 Jisoo 到蔡依林，女星都在穿的機能跑鞋

SALOMON 從越野跑鞋起家，近年靠著舒適好走與山系設計，成為時尚圈的熱門球鞋。BLACKPINK 成員 Jisoo 是品牌全球大使，國際媒體也觀察到 Bella Hadid、Hailey Bieber 等名人私服頻繁上腳。

JOLIN聯名款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN 3 大設計亮點

XT-WHISPER SUEDE JOLIN 承襲 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，將抽象的生命力轉化為卓越機能與質感視覺。不只是換色，而是從結構、配色到細節都寫進 JOLIN 的態度。

SALOMON
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  • 結構美學：鞋身採用標誌性的波浪形山形折線 Sensifit™ 技術，為足部提供精準的支撐與貼合，同時賦予鞋面流暢的層次感。
  • 色彩張力：鞋面主體以溫潤的勃根地紅麂皮包覆，象徵向外擴張、狂野且無懼的紅色外焰；交錯其中的淺藍色線條，則隱喻隱藏於火焰最深處、溫度極高卻顯得冷靜深邃的藍色內焰。
  • 細節工藝：透過霧面與亮面材質的巧妙交疊，創造豐富的視覺對比與紋理深度，細節講究卻不張揚。鞋舌上專屬印製的「JOLIN」標識，則是讓人矚目的畫龍點睛。

SALOMON
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SALOMON 蔡依林聯名鞋發售資訊

  • 鞋款名稱：SALOMON XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 發售日期：2026 年 10 月 24 日
  • 發售地點：SALOMON 微風信義品牌概念店（獨家）
  • 數量有限，詳細辦法請鎖定 SALOMON TAIWAN 官方 IG

精華 FAQ

  • 聯名鞋款名稱為 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，延續 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，並融入蔡依林的個人風格與專屬細節，主打機能與時尚兼具。

  • 設計以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心，並從蔡依林《Pleasure》專輯中的《Safari》火焰意象轉化而來，把紅藍雙焰、柔軟與力量的對比寫進鞋身。

  • 鞋款將於 10 月 24 日在 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售，數量有限，詳細購買辦法需以 SALOMON TAIWAN 官方 IG 公告為準。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#女神 #穿搭 #蔡依林 #運動鞋 #機能服飾 #Jolin

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女子漾／編輯周意軒 2026.11.03 74
拒絕披頭散髮！看 Aespa Winter、張員瑛也在學的「秋冬編髮造型」，就算一天不洗頭也能時髦出門

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女子漾 / 編輯 Sydney 2026.11.03 137
峮峮拿金鐘獎人氣再飆升！啦啦隊女神8套穿搭根本教科書 蕾絲配足球鞋意外超時髦

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#外表管理 #流行穿搭 #金鐘獎 #峮峮 #啦啦隊

女子漾／編輯張念慈 2026.11.03 153
早晚溫差漸顯！2026秋冬背心推薦，UNIQLO燈芯絨、MFG經典LOGO款穿出好比例一次整理

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女子漾／編輯周意軒 2026.11.03 315
BAPE 再度聯手 adidas！2026 Holiday 聯名系列 11 月登場，銀色迷彩球鞋、BABY MILO 服飾搶先曝光

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女子漾／編輯桑泥 2026.11.03 195
11月跑鞋推薦！adidas城市限定太好看、On無鞋帶設計搶眼，Nike新鞋搶先看

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女子漾／編輯周意軒 2026.11.03 134
2026秋冬歐美美甲流行什麼？摩卡棕、混搭美甲到個性設計，6款高質感造型推薦

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女子漾／編輯桑泥 2026.11.03 80
40歲以後，這3件事真的不能再隨便

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羅咩 2026.11.02 62
張員瑛同款！比起普通皮革更顯溫柔，今年秋冬誰能抗拒這 4 雙「麂皮球鞋」的低調高級感？

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女子漾 / 編輯 Sydney 2026.11.02 154
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