90%的人都浪費了！吹風機6個隱藏版神仙用法 看完秒懂什麼叫大開眼界

2026聖誕限定美妝一波比一波夢幻，CHANEL香奈兒、Dior迪奧、GUERLAIN嬌蘭、TOM FORD等精品美妝陸續推出節慶新品，YSL聖羅蘭更找來Dua Lipa演繹酒紅派對妝容，SK-II則祭出超萌雪人按摩器。

喜歡香氛的女孩也有驚喜，Jo Malone London、LUSH與SABON都準備了充滿節慶氣氛的禮盒，其中SABON全新「星願啟程」系列以熱氣球為靈感，推出24天倒數月曆、金燦柑橘香氛與千元交換禮物組合。從彩妝、保養到香氛，9大品牌聖誕限定新品一次看！

2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝7. YSL聖羅蘭奢夜醺紅派對！Dua Lipa同款酒紅彩妝、24格聖誕月曆美翻

圖片來源：YSL

今年聖誕節想走性感又帶點叛逆的派對路線，YSL聖羅蘭這系列絕對值得關注！2026「奢夜醺紅派對限量系列」以聖羅蘭先生1982年在巴黎舉辦的品牌20週年派對為靈感，將濃郁酒紅、閃耀金色與鏡面包裝融入彩妝，更找來全球美妝代言人Dua Lipa演繹年末派對妝容，從眼影、腮紅到唇彩都換上醺紅新裝，光是包裝就讓人想收藏。

圖片來源：YSL

其中最吸睛的《YSL時尚訂製四色眼影盤》推出限定色#1982醺紅狂歡，結合暖紅、酒紅、霧面棕與閃耀淺米色，能畫出溫柔玫瑰眼妝，也能加深成適合晚宴的酒紅煙燻妝，售價3,100元。《恆久完美透膚煙染腮紅》也換上限定醺紅包裝，#1982醺紅狂歡帶有細緻金色珠光，#06玫瑰煙靄則是柔霧蜜桃粉，售價2,300元。

圖片來源：IG@blogger_nanal

圖片來源：IG@blogger_nanal

唇彩部分，《情挑誘光嫩唇凍》推出#1982醺紅狂歡與#1961裸粉特調，水亮質地搭配酒紅、玫瑰裸粉色調，售價1,650元；《奢華煙管柔霧唇膏》則有#1961裸粉特調及#37時尚革命，喜歡低調裸唇或氣場酒紅唇的女孩都能找到適合的選擇，售價同為1,650元。

圖片來源：YSL

另外，今年YSL聖誕倒數月曆也相當有看頭！外盒採用鏡面醺紅珠寶盒設計，搭配金色YSL標誌，打開後藏有24款美妝驚喜，包括正貨眼影盤、唇膏、迷你香水、保養品與限定彩妝工具，售價15,000元。喜歡香氛的女孩，也可以關注《自由不羈金奢燦光淡香精》，以香草、朗姆酒、薰衣草與橙花交織出溫暖香氣，50ml售價5,700元。

圖片來源：YSL

圖片來源：YSL

2026聖誕限定美妝8. SK-II雪人保養禮盒萌翻！買青春露送雪人按摩器，還有冬日快閃店

圖片來源：SK-II

今年SK-II的聖誕節也太可愛！2026冬日獻禮以「晶透奇緣 永恆不變」為主題，把初雪的浪漫與拆禮物的期待變成冬日保養儀式，經典青春露換上節慶限定禮盒，更推出雪人造型美顏按摩器與吊飾，讓原本熟悉的保養品多了一點童趣。尤其圓滾滾的雪人按摩器，簡直可愛到讓人想為了贈品入手！

圖片來源：SK-II

這次主打的《SK-II PITERA™晶透奇肌套裝》集結三款明星保養品，包括青春露75ml、光蘊恆璨煥亮精華10ml，以及肌源賦能煥顏活膚霜15g，建議售價3,290元。從日常保濕、改善暗沉外觀到潤澤肌膚，一組就能體驗不同保養步驟。另一款《PITERA™雙精華組》則包含青春露75ml與青春精華液10ml，建議售價同樣為3,290元。

圖片來源：SK-II

圖片來源：SK-II

最讓人心動的當然是冬日限定贈品！活動期間購買上述指定套組，即可獲得SK-II雪人吊飾；購買指定正貨商品，則可獲贈雪人美顏按摩器。雪白圓潤的外型就像迷你雪人，品牌設計結合臉部按摩、刮痧與冰涼觸感等用途，放在化妝台上也很有聖誕氣氛。

圖片來源：SK-II

如果原本就打算趁年末補貨青春露，也可以關注230ml售價6,900元、330ml售價8,990元的正貨選擇。除了居家保養，SK-II還將推出「晶透奇緣雪人奇境」快閃活動，以雪白冬日場景搭配互動闖關體驗，完成指定任務就有機會獲得限定好禮。

上市資訊：冬日限定禮贈活動自11月1日至12月31日登場，贈品數量有限，送完為止。快閃活動11月4日從遠東SOGO中壢店起跑，陸續前往SOGO忠孝館、新光三越台南西門店、台北信義新天地A11及板橋大遠百。

圖片來源：SK-II

圖片來源：SK-II

2026聖誕限定美妝9. SABON熱氣球倒數月曆美翻！金燦柑橘香氣、千元交換禮物一次收

圖片來源：SABON

今年SABON聖誕限定系列也太浪漫！2026「星願啟程限量系列」以飛越星空的熱氣球為靈感，把夜空、花卉與緞帶融入包裝，皇家藍、森林綠與玫瑰桃粉交織出繽紛的節慶色彩。全新限定香氣「金燦柑橘」則由法國調香師Anne Louise Gautier打造，以魚子醬檸檬、柚子花揭開清新前調，接著飄出紅茶與米糠的溫暖氣息，最後由白檀木、乳香留下柔和木質餘韻，喜歡柑橘香又不想太過甜膩的女孩可以關注。

圖片來源：SABON

最值得關注的是《2026星願啟程24天倒數月曆》，深藍色禮盒打開後會展開立體熱氣球紙藝，搭配雙層抽屜設計，拆完禮物還能當作收納盒使用。裡面一次收進24款香氛與保養單品，從身體磨砂膏、沐浴油、護手霜到頭皮保養都有，還包含品牌髮圈與柔膚潔顏巾，售價8,880元。如果想體驗倒數月曆，又不想一次花太多預算，也有《7天倒數月曆》，精選7款保養與配件，售價3,080元。

圖片來源：SABON

除了倒數月曆，SABON也推出《星願啟程心願隨行組》，將輕潤沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液一次收齊，還附上只贈不賣的香氛吊卡，售價4,280元。想挑聖誕交換禮物，則可以考慮1,080元的沐浴磨砂禮盒、1,180元的沐浴保養禮盒，或是裝在桃紅色絨布化妝包裡的明星三部曲禮盒，售價1,980元。

圖片來源：SABON

圖片來源：SABON

今年還有全新《星願啟程手部護理禮盒》，包含嫩膚護手磨砂膏與極潤護手霜，售價1,980元；喜歡讓家裡充滿香氣的人，也能選擇金燦柑橘織物香氛噴霧300ml，售價1,080元，或典藏擴香組450ml，售價3,380元。

圖片來源：SABON

圖片來源：SABON

https://woman.udn.com/woman/story/123165/9245017?utm_source=facebook&utm_medium=udngpower&utm_campaign=fbpost