不只是體刷，是爽到發出怪聲、清空身心垃圾的物理超渡！打工人的命也是命！拒絕精神內耗與僵硬！來蘆洲女性避難所把身上冤親債主都刷掉

2026-10-30 19:22 財女的時尚健康生活

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：勤SPA主打女性專屬的120分鐘體刷油壓課程。
  • 重點二：課程結合放鬆艙、木刷、擀筋與客製化按摩手技。
  • 重點三：蘆洲鷺江街門市預約制，首次體驗有優惠價。


因為久坐而感覺小腹跟大腿、屁股越來越大？每天面對生活與工作的壓力，是否也常感到肩頸緊繃僵硬、全身沉重？在找全身體刷課程、美體按摩的朋友，很推薦專業有感的蘆洲按摩勤spa極致節奏刷！蘆洲按摩界評價很好的蘆洲勤Spa推出符合現代人需求的體刷按摩，能針對沉重的下半身、肌膚粗糙顆粒感等需求，提供全身油壓放鬆與專屬美體課程，還搭配能溫柔包覆的放鬆艙，幫助重啟全身輕鬆與動能。蘆洲按摩推薦勤spa極致節奏刷有3種價位，入門版和腹部呵護版第一次做還有體驗價喔！ 

蘆洲鷺江街51號4樓的勤SPA，從捷運「徐匯中學」站走路大約5分鐘，附近也有「溪墘」公車站，交通很方便。店裡空間乾淨又寬敞，而且採全預約制、只接女性客人，一次只服務一位，整間美容室就像被包場一樣，不用擔心跟陌生人共用空間，放鬆起來更自在。

 

我發現這家店不是走浮誇裝潢路線，反而是很多小細節讓人默默加分。像店裡看得到滅火器，連安全細節都有顧到；連毛巾都不馬虎！馬虎！


毛巾摸起來軟軟的，很像薄薄的絨毛被，蓋在身上舒服又親膚。


而且毛巾採一客一洗，他們家一整套油壓下來，每位客人大約會用到22～25 條毛巾，店裡還備了多達300條小毛巾，每位客人使用後都會清洗，而且是用專門清洗精油的洗劑清洗，減少油味殘留。連這種地方都顧到了，真的會讓人默默加分！

 


勤SPA的熟客真的不少，不過小勤老師會聽大家的需求，不定期推出新課程。像前陣子新推出的「銅韻溫感刷」和「輕盈溫感刷」就很受歡迎，讓人覺得就算是回訪多次，每次來還是有機會發現新驚喜！

 


像勤spa的極致節奏刷系列全程約120分鐘，並設計了三種不同訴求的課程供大家依當下狀態選擇。

如果是第一次體驗體刷，或平時常久站、運動後雙腿僵硬者，非常適合選擇定價3090元的入門版(體驗價2,790元)，內容涵蓋全身油壓、放鬆艙以及腰、背、臀、腿的輕盈溫感刷；若長期打字姿勢不良因而胸前緊繃，或是想加強上半身舒適放鬆感，可以選定價3,190的美胸放鬆版、會多了胸前呵護按摩；而容易受涼、平時有腹部悶脹感，或想針對腹部線條進行優化與溫熱呵護的女孩，則推薦定價3,290元的腹部呵護版(體驗價2,990元)。

 

 


我這次體驗的是3,290元的腹部舒緩版，完整內容包含熱能放鬆艙暖身、全身油壓、腰背臀輕盈體刷以及腹部專屬按摩。

 

一開始會先體驗約20分鐘的排汗艙，裡面的霓虹燈會慢慢變換顏色，抬頭還有可愛的星光宇宙，搭配輕柔的背景音樂，真的很有氣氛！躺著躺著就會不自覺放空，暫時把生活裡那些煩人的大小事拋到腦後，根本是我的專屬避難所(笑)。

 


而且這台放鬆艙還能分別調整上下溫度，可以依照自己喜歡的感受做設定，旁邊也有服務鈴，有需要按一下就好，不用扯開喉嚨呼叫人。整個過程是舒服的溫熱感，結束時雖然流了不少汗，卻不會覺得自己狼狽不堪，反而有種終於好好休息了一下的感覺！

 


極致節奏刷還包含約50分鐘的全身油壓，使用的按摩油也很講究，是質感不錯的專櫃級精油。體刷環節還會依照不同部位，搭配各種天然木製工具，幫忙大面積推揉、精準按壓並放鬆緊繃，最後再用檀木梳輕柔梳理。搭配熟練的手技，從不同工具的觸感到手法變化，整個按摩過程更有層次，也讓人能好好享受這段放鬆時光！

 


剛體驗完溫熱放鬆艙，身體正處於暖暖、放鬆的狀態，這時就會先從開背開始，讓身體逐漸進入後續的按摩節奏，也能讓接下來的體刷體驗也更順暢、舒服。

 


平常手機不離手、電腦前一坐就是好幾個小時，肩頸難免緊繃僵硬。小勤老師會搭配不同的油壓手法逐步推揉並調整力道，時而輕柔、時而加深按壓，讓人感受手法帶來的層次變化。


小勤老師的手掌厚實又帶著溫潤的觸感，貼上肌膚時不會讓人覺得生硬，反而有種被穩穩包覆的舒服感。搭配按摩油後，除了能感受按摩力道與節奏交錯變化，原本累積在肩頸上的緊繃感，也能好好舒展一下！

 


帶有植物香氣的精油，順著肌肉紋理進行深層按摩與放鬆手技，溫暖厚實的手掌與精準手技帶開，瞬間化解累積已久的沉重感。還會以手技輕柔地推撥肌肉，過程中能感受到肌膚與肌肉隨著手法移動，帶來一點牽拉感，幫助舒展平常比較少注意到的身體部位。

 


會針對腰側與下背部進行橫向撥揉，透過推、撥、揉等不同手法，感受力道在肌肉間變化，讓久坐後容易感到緊繃的腰背有機會舒展一下。整體會依照個人感受調整力道，不需要硬撐，舒服最重要！

 


除了專業手技外，還會使用五行經絡刷來強化刺激！它是用整塊天然原木一體成型做的，摸起來滑滑的很有質感，而且木齒圓圓的，刮起來完全不怕刺痛。

除了拿來刷整個背部非常解壓之外，也能用來加強下半身的黃金三角！

 


去外面給人家按摩推拿，按摩師最愛幫久坐族鬆這三個地方了。像是屁股外側偏後方的環跳穴，平常坐太久屁屁和髖部都僵硬到不行，順著那邊的肌肉推一推，大腿周圍就會瞬間放鬆超多。

 


腰兩側的帶脈穴，就像身體的隱形皮帶一樣，它也是女孩子日常呵護的保養大穴。下背部、薦骨旁的八髎穴那邊藏了好幾對穴位，下背卡卡時用柔和的手法在周圍推一推，身體整個都暖了。

帶脈和八髎這兩個地方更是女生大姨媽前後一定要好好呵護的日常保養聖地，好好推推真的很舒服喔！

 


接著會用五行經絡刷從手臂後側一路刷到整隻手，透過刷具溫和的觸感與不同手法，帶出一層層的按摩感受。平常長時間打電腦、滑手機，或是經常覺得手臂緊繃、想好好享受全身按摩的人，都可以體驗看看，讓平常忙著工作、拿手機的雙手，也能被細心照顧到！

 


 

之後小勤老師還會拿擀筋棍搭配精油，沿著背部慢慢推滑，利用木棍的弧度貼合身體線條，讓按壓感更集中，帶來不同於手掌按摩的深沉體驗。


搭配的精油質感不錯，推滑時手法也比較順暢，讓擀筋棍能沿著背部線條移動，感受木製工具帶來的扎實觸感。


而且可不是只有背部喔！從腰側、臀部周圍，小勤老師也都會仔細照顧到，連平常容易被忽略的部位都沒有漏掉，真的滿周到的。


下半身也不會被忽略喔！小勤老師會從小腿一路按摩到大腿，搭配按摩油慢慢推揉，尤其是平常久站、久坐，或是走了一整天覺得雙腿疲累的人，這樣的腿部按摩能帶來舒緩緊繃的感受，讓平常忙著走路、通勤的雙腿也有機會被好好照顧。

 


按摩時也不是從頭到尾都用同一種力道，而是會依照不同部位，靈活運用手指按壓、推揉、旋轉等手法。有時是穩定的按壓感，有時則是帶著節奏的揉動，隨著手法不斷變化，能感受到不同層次的觸感，也讓整段按摩不會單調。

 


接著還會搭配五行經絡刷，沿著腿部線條及傳統經絡穴位周邊進行刷拭，透過刷具接觸肌膚時的觸感，讓腿部按摩多了不同的體驗。

 


最後再使用擀筋棍，沿著腿部後側從小腿延伸到大腿，以適當力道進行推揉與擀壓。木棍圓潤的觸面會帶來不同於手指的按摩感，讓整個腿部後側也完整地被好好照顧。

 


腿部按摩結束後，還會接著熱敷，將疊加的毛巾敷在腿上，溫熱的觸感能深層傳遞。小勤老師放上去時也會先詢問溫度會不會太燙，這點真的很貼心，畢竟每個人對熱度的感受都不一樣。

 


熱敷過程中還會搭配到位的按壓，讓溫熱感與按摩手技交替進行，最後再稍微擦拭一下，整套做完後，雙腿感覺舒展不少，走起路來也覺得輕快了些。

 


我平常工作不只要一直盯著螢幕，還得不停動腦，加上最近睡得不太好，有時候會覺得頭部昏沉，思緒也不太清爽，所以這次我特別請小勤老師加強頭部按摩。她一摸就發現我的頭部真的很緊，按摩時還特別沿著頭部不同位置慢慢按壓，力道會隨著部位調整，不是隨便揉兩下就結束。

不過頭部比較敏感，力道還是要拿捏得宜，所以過程中也會依照我的感受調整。這種不同手法交替的按摩體驗，讓頭部按摩多了不一樣的層次感。

 


對我這種硬梆梆的鐵頭，小勤老師的按摩技術跟觸感真的很不一樣。能感受到頭部受到比較集中的深層刺激。按壓時會有種頭部「咔、咔、咔」的細微聲響，力道的穿透感更明顯，做完後有種終於不用一直繃著的感覺，整個人也比較能靜下來。

對平常工作用腦量大、又常常盯著手機和電腦的我來說，對這段頭部按摩也特別有感。

 


說真的，工具再好用，還是得看老師的真功夫！小勤老師本身的手技就很有水準，按壓、推揉都相當熟練，再搭配好用工具，能讓整套按摩作用得更極致。

小勤老師的專業手技真的很有存在感！會依照不同部位，靈活運用手指、手刀，甚至手臂與手肘進行推撥、按壓，再搭配手掌側面或掌根的旋轉手法，讓整個按摩過程有輕有重、層次分明。腹部則會以較溫和的力道，透過手掌畫圈、旋轉推揉，帶來不同於直線按壓的觸感，讓腹部按摩多了柔和流動的節奏。

 


腹部按摩還有一個有趣的地方，就是會接觸到不少養生穴位。

像按上腹部的中脘穴，位置大約在肚臍上方四寸，很適合平常容易覺得上腹部緊繃的人。

 


接著是水分穴，位於肚臍正上方約一寸。腹部按摩時會接觸到這一帶，很適合想要動能更流暢的朋友。

 


位於肚臍正中央的神闕穴，也常出現在腹部溫養的相關介紹中。透過溫和的腹部照護，能讓人感受到腹部暖暖的觸感，適合喜歡溫熱感、想體驗腹部保養的朋友。

 


再來是肚臍左右兩側的天樞穴，常常外食和大吃大喝的人其實很需要照顧一下。

 


往下來到下腹部，肚臍正下方約一寸的位置是氣海穴。常出現在氣息的調養相關討論哩，也是下腹部保養時重要部位之一。

 


再往下約三寸的關元穴，同樣位於腹部正中線上。這部位也經常出現在女性日常保養的相關介紹中。

但若有懷孕的可能、腹部疼痛或其他特殊狀況，記得要先告知喔！

 


再往下約四寸中極穴，位於肚臍下方的腹部中央。這個位置常會和女性日常保養、下腹部照護一起被提到。

但如果平常有頻尿、下腹疼痛之類的情況，建議先找醫師確認原因，不要只靠按摩處理喔！

 


最後的歸來穴位於肚臍下方約四寸、前正中線左右各約兩寸的位置。關心大姨媽及胃腸保健的人、很適合適當地呵護一下。

 


除了熟練的手技油壓，前腹部還會搭配檀木經絡刷和五行經絡刷。這些天然木製工具表面摸起來光滑圓潤，搭配精油使用時，刷具上的圓珠凸點會帶來類似指腹按壓、推揉的觸感，力道有深有淺，和單純用手按摩很不一樣。

 


這類木刷會依照腹部不同區域搭配推刷、畫圈等手法，讓按摩多了不同的觸感層次，也能配合腹部保養的需求調整操作方式。對平常久坐、想體驗腹部按摩的人來說，是滿有特色的一個環節。

 


前腹部的按摩其實很講究手法，像上腹部會以輕柔、緩慢的掌面推揉為主，不會一開始就用很重的力道；肚臍周圍也會特別留意，避免直接深壓，讓整個過程更細緻。 

 


至於下腹部，因為位置比較敏感，操作時就更需要拿捏力道，不會刻意重壓。即使搭配傳統穴位周邊的按摩，也不需要追求痠、麻、脹的強烈感受，而是以當下的舒適程度來調整。

 


另外，這套課程也會特別照顧下腹部區域，搭配溫和的手技與木刷，讓女性在日常保養時，也能感受腹部被細心照料的過程。比起一味追求力道，能依照每個人的感受調整，才是這類服務更值得留意的地方。


過程中小勤老師會靈活運用多樣天然木製工具，像這種天然櫸木製成的天然木製擀筋棒，透過棒身上的圓形指壓突起模擬人工指壓，大面積推拿擀壓疏通僵硬跟緊繃。 

過程中，小勤老師還會不時轉動擀筋棍的方向，搭配按摩油使用時，木頭表面滑滑的，推動起來比較順，接觸肌膚時也會帶出不同的按壓感。

 


隨著擀筋棍上下移動，能順著腹部線條帶出連續的推揉感；改成左右方向擀動時，觸感又不太一樣，讓腹部不同區域都能體驗到不同的手法變化。

上下擀動和左右擀動搭配適當的力道，可以帶到腹部不同位置，讓按摩能作用得更全面。

 


那一定有人會問：「這樣擀肚子會不會痛？」老實說，是很有感的！ 尤其木製工具直接在腹部推擀，和單純用手按摩相比感受到的按壓感確實更明顯。(有感不代表一定要忍痛，過程中如果痛到不舒服，還是要請老師調整力道)。

 

我自己之前去醫美做過腹部酷塑課程，所以對這類比較明顯的腹部刺激不算陌生。兩者的感受其實不太一樣，這次是木製工具帶來的推擀與按壓感，酷塑則是利用低溫進行療程；而且我做完酷塑後，曾經有痠痛持續好幾天的經驗。至於這次的擀筋體驗，相對就好很多。

 

我個人是覺得，美體按摩還是要有一點存在感，才能感受到手法的變化啊！如果不痛不癢，根本是在做心酸的。

 


 女生應該都懂，大姨媽快來的時候，有時不只腰痠、下腹悶悶的，連心情都容易跟著起伏。這次透過腹部搭配腰背的按摩，讓自己有一段好好休息的時間。按摩過程中如果肚子突然咕嚕叫，或是開始想放屁、跑廁所，也不用太驚訝，每個人的反應不同，當作身體的小插曲就好啦！

 


完成整套約 120 分鐘的課程後，最直接的感受就是身體暖暖的，也終於有一段時間可以不用趕著做下一件事。

從一開始的溫熱放鬆艙，到全身油壓、木質工具、頭部刷梳，最後再進入腹部呵護，每個階段都有不同的觸感。平常坐在辦公桌前，常常一忙就是好幾個小時，很少真正停下來照顧自己的感受，這次就像替自己安排了一段完整的休息時間。 

 


當課程結束、喝著美容師遞上的溫熱水及運動飲料時，看著鏡子裡氣色紅潤、眼神放鬆的自己，才突然深刻明白：女人，真的要多愛自己一點。

做完整套課程後那種由內而外的放鬆感，不只是身體上的輕盈，更像是一場溫柔的心靈洗禮。在這個快節奏的世界裡，我們總是習慣扮演好每一個角色，忙著照顧家人、忙著回應工作上的需求，卻常常忘了停下腳步，好好看看那個早已疲憊不堪的自己。

但即使生活再忙碌、日程排得再滿，我們也必須為自己留出一小塊無人打擾的時光。這不只是為了鬆開僵硬緊繃的肌肉，更是給心靈一個安靜休憩的避風港。學會適時放過自己、把關愛分一點給自己，當妳開始懂得寵愛並珍視自己的那一刻，妳才會發現，原來重新找回自在與光彩的自己，是這麼美好的一件事。

 

 


勤SPA的課程都有推出首次體驗優惠，極致節奏刷每套課程約120分鐘，放鬆艙+油壓+溫感體刷，能完整感受不同手法的變化。

入門版體驗價NT$2,790，操作部位包含腰、背、臀、腿；如果想把前腹部也納入照顧範圍，可以選擇腹部呵護版，體驗價NT$2,990，就能腰、背、臀及前腹部。

 

 

我覺得女生真的不用等到累翻了，才想到要休息。平常忙著上班、處理生活大小事，偶爾安排一段只屬於自己的時間，也是一種很實際的生活儀式感。忙碌生活裡，偶爾也要記得把自己排進行程表。畢竟照顧生活的同時，也別忘了留一點時間，好好照顧自己。

無論是長期坐在辦公室缺乏運動、常覺得身心沉重的上班族，或是肩頸僵硬、壓力大、想改善肌膚粗糙顆粒與注重腹部溫熱保養的女性，都非常適合安排一段時間來這裡享受專屬的呵護，卸下緊繃壓力，找回輕鬆與自在。

 

 


蘆洲按摩-勤spa

地址：蘆洲區鷺江街51號4樓(有電梯)

預約LINE:0989508897

(13：00／16：00／19：30 視當日狀況微調)

營業時間：採預約制(請先加LINE預約)

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精華 FAQ

  • 主打女性專屬的120分鐘體刷油壓，結合放鬆艙、全身油壓、木製刷具與擀筋棍，並可依需求選擇入門、美胸或腹部呵護版本。

  • 特別適合長期久坐、久站、肩頸僵硬、下半身沉重，或想加強腹部溫熱保養的女性，能藉由客製化手法放鬆全身。

  • 店址在蘆洲區鷺江街51號4樓，採預約制且只接女性客人；首次體驗有優惠，入門版2,790元，腹部呵護版2,990元。

財女的時尚健康生活

財女的時尚健康生活

曾任pc home美學院保養版版主及FG 10大部落客, google在地嚮導第8級,愛吃愛玩愛賺錢,喜歡流行和時尚,注重健康及生活品質 合作邀稿請MAIL:o4myall@gmail.com

#按摩 #內耗 #女性

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2026-10-27 16:00 女子漾／編輯張念慈
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2026聖誕限定美妝一波比一波夢幻，CHANEL香奈兒、Dior迪奧、GUERLAIN嬌蘭、TOM FORD等精品美妝陸續推出節慶新品，YSL聖羅蘭更找來Dua Lipa演繹酒紅派對妝容，SK-II則祭出超萌雪人按摩器。

喜歡香氛的女孩也有驚喜，Jo Malone London、LUSH與SABON都準備了充滿節慶氣氛的禮盒，其中SABON全新「星願啟程」系列以熱氣球為靈感，推出24天倒數月曆、金燦柑橘香氛與千元交換禮物組合。從彩妝、保養到香氛，9大品牌聖誕限定新品一次看！

編輯推薦

文章目錄

2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
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今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝7. YSL聖羅蘭奢夜醺紅派對！Dua Lipa同款酒紅彩妝、24格聖誕月曆美翻

圖片來源：YSL
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今年聖誕節想走性感又帶點叛逆的派對路線，YSL聖羅蘭這系列絕對值得關注！2026「奢夜醺紅派對限量系列」以聖羅蘭先生1982年在巴黎舉辦的品牌20週年派對為靈感，將濃郁酒紅、閃耀金色與鏡面包裝融入彩妝，更找來全球美妝代言人Dua Lipa演繹年末派對妝容，從眼影、腮紅到唇彩都換上醺紅新裝，光是包裝就讓人想收藏。

圖片來源：YSL
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其中最吸睛的《YSL時尚訂製四色眼影盤》推出限定色#1982醺紅狂歡，結合暖紅、酒紅、霧面棕與閃耀淺米色，能畫出溫柔玫瑰眼妝，也能加深成適合晚宴的酒紅煙燻妝，售價3,100元。《恆久完美透膚煙染腮紅》也換上限定醺紅包裝，#1982醺紅狂歡帶有細緻金色珠光，#06玫瑰煙靄則是柔霧蜜桃粉，售價2,300元。

圖片來源：IG@blogger_nanal
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唇彩部分，《情挑誘光嫩唇凍》推出#1982醺紅狂歡與#1961裸粉特調，水亮質地搭配酒紅、玫瑰裸粉色調，售價1,650元；《奢華煙管柔霧唇膏》則有#1961裸粉特調及#37時尚革命，喜歡低調裸唇或氣場酒紅唇的女孩都能找到適合的選擇，售價同為1,650元。

圖片來源：YSL
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另外，今年YSL聖誕倒數月曆也相當有看頭！外盒採用鏡面醺紅珠寶盒設計，搭配金色YSL標誌，打開後藏有24款美妝驚喜，包括正貨眼影盤、唇膏、迷你香水、保養品與限定彩妝工具，售價15,000元。喜歡香氛的女孩，也可以關注《自由不羈金奢燦光淡香精》，以香草、朗姆酒、薰衣草與橙花交織出溫暖香氣，50ml售價5,700元。

圖片來源：YSL
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圖片來源：YSL
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2026聖誕限定美妝8. SK-II雪人保養禮盒萌翻！買青春露送雪人按摩器，還有冬日快閃店

圖片來源：SK-II
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今年SK-II的聖誕節也太可愛！2026冬日獻禮以「晶透奇緣 永恆不變」為主題，把初雪的浪漫與拆禮物的期待變成冬日保養儀式，經典青春露換上節慶限定禮盒，更推出雪人造型美顏按摩器與吊飾，讓原本熟悉的保養品多了一點童趣。尤其圓滾滾的雪人按摩器，簡直可愛到讓人想為了贈品入手！

圖片來源：SK-II
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這次主打的《SK-II PITERA™晶透奇肌套裝》集結三款明星保養品，包括青春露75ml、光蘊恆璨煥亮精華10ml，以及肌源賦能煥顏活膚霜15g，建議售價3,290元。從日常保濕、改善暗沉外觀到潤澤肌膚，一組就能體驗不同保養步驟。另一款《PITERA™雙精華組》則包含青春露75ml與青春精華液10ml，建議售價同樣為3,290元。

圖片來源：SK-II
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圖片來源：SK-II
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最讓人心動的當然是冬日限定贈品！活動期間購買上述指定套組，即可獲得SK-II雪人吊飾；購買指定正貨商品，則可獲贈雪人美顏按摩器。雪白圓潤的外型就像迷你雪人，品牌設計結合臉部按摩、刮痧與冰涼觸感等用途，放在化妝台上也很有聖誕氣氛。

圖片來源：SK-II
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如果原本就打算趁年末補貨青春露，也可以關注230ml售價6,900元、330ml售價8,990元的正貨選擇。除了居家保養，SK-II還將推出「晶透奇緣雪人奇境」快閃活動，以雪白冬日場景搭配互動闖關體驗，完成指定任務就有機會獲得限定好禮。

上市資訊：冬日限定禮贈活動自11月1日至12月31日登場，贈品數量有限，送完為止。快閃活動11月4日從遠東SOGO中壢店起跑，陸續前往SOGO忠孝館、新光三越台南西門店、台北信義新天地A11及板橋大遠百。

圖片來源：SK-II
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2026聖誕限定美妝9. SABON熱氣球倒數月曆美翻！金燦柑橘香氣、千元交換禮物一次收

圖片來源：SABON
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今年SABON聖誕限定系列也太浪漫！2026「星願啟程限量系列」以飛越星空的熱氣球為靈感，把夜空、花卉與緞帶融入包裝，皇家藍、森林綠與玫瑰桃粉交織出繽紛的節慶色彩。全新限定香氣「金燦柑橘」則由法國調香師Anne Louise Gautier打造，以魚子醬檸檬、柚子花揭開清新前調，接著飄出紅茶與米糠的溫暖氣息，最後由白檀木、乳香留下柔和木質餘韻，喜歡柑橘香又不想太過甜膩的女孩可以關注。

圖片來源：SABON
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最值得關注的是《2026星願啟程24天倒數月曆》，深藍色禮盒打開後會展開立體熱氣球紙藝，搭配雙層抽屜設計，拆完禮物還能當作收納盒使用。裡面一次收進24款香氛與保養單品，從身體磨砂膏、沐浴油、護手霜到頭皮保養都有，還包含品牌髮圈與柔膚潔顏巾，售價8,880元。如果想體驗倒數月曆，又不想一次花太多預算，也有《7天倒數月曆》，精選7款保養與配件，售價3,080元。

圖片來源：SABON
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除了倒數月曆，SABON也推出《星願啟程心願隨行組》，將輕潤沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液一次收齊，還附上只贈不賣的香氛吊卡，售價4,280元。想挑聖誕交換禮物，則可以考慮1,080元的沐浴磨砂禮盒、1,180元的沐浴保養禮盒，或是裝在桃紅色絨布化妝包裡的明星三部曲禮盒，售價1,980元。

圖片來源：SABON
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今年還有全新《星願啟程手部護理禮盒》，包含嫩膚護手磨砂膏與極潤護手霜，售價1,980元；喜歡讓家裡充滿香氣的人，也能選擇金燦柑橘織物香氛噴霧300ml，售價1,080元，或典藏擴香組450ml，售價3,380元。

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#迪奧 #香奈兒 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #LUSH #聖誕倒數月曆

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換季指尖也要高級感！2026秋冬4款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭

換季指尖也要高級感！2026秋冬4款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭

2026-10-26 04:40 女子漾／編輯桑泥
換季指尖也要高級感！2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭。 圖片來源：Pinterest
換季指尖也要高級感！2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭。 圖片來源：Pinterest

2026 秋冬美甲趨勢從溫柔耐看的奶茶裸色、濃郁顯白的酒紅色，到帶有新鮮感的橄欖綠美甲，無論是日常上班想展現俐落質感，還是約會時希望多一點精緻氛圍，都能找到適合自己的款式。小編整理以下 2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，兼顧時髦感與日常實用性，讓大家下次做指甲時直接給美甲師參考！

編輯推薦

1. 巧克力棕美甲：低調耐看，最適合秋冬日常

圖片來源：Pinterest
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巧克力棕是每年秋冬都很有存在感的顏色，2026 年也持續受到美甲趨勢關注，深棕色帶有溫暖感，搭配秋季常見的駝色大衣、灰色針織與皮革單品都很自然。

想讓指尖看起來更精緻，可以選擇帶有鏡面光澤的巧克力棕，讓顏色呈現像濃郁可可般的深邃感；如果希望美甲更耐看，則可以選擇短方圓甲或短橢圓甲，搭配單色設計就很有質感。


2. 酒紅與櫻桃紅美甲：約會最有女人味的選擇

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如果想讓美甲更有存在感，酒紅、黑櫻桃紅與深莓果色都很值得嘗試，這色系介於紅色與紫紅色之間，比鮮紅色更沉穩，也比一般裸色更有記憶點，是秋冬約會很有女人味的選擇。

今年可以選擇帶有玻璃光澤的櫻桃紅，也可以挑選接近紅酒色的深酒紅，前者看起來更亮眼，適合晚餐、約會或聚會；後者則更成熟，搭配黑色洋裝、灰色西裝外套都很出色。


3. 奶茶裸色與乳白美甲：上班族最值得收藏的百搭款

圖片來源：Pinterest
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奶茶裸色、燕麥米色與半透明乳白色，依然是日常上班最實用的選擇，它能讓指尖看起來乾淨整齊，也容易搭配不同風格的服裝，不會搶走整體造型的焦點。

如果想讓裸色美甲多一點變化，可以選擇帶有微微粉調的奶茶色，或在乳白底色上加入細緻珠光；喜歡法式美甲的人，也可以把傳統白色指尖改成咖啡棕、灰褐色，保留乾淨輪廓的同時，增加秋季特色。


橄欖綠美甲：為秋季大地色穿搭增加個性

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今年秋季，橄欖綠與薄荷綠也是值得留意的美甲顏色，它不像亮綠色那麼搶眼，卻比一般棕色更有個性，搭配卡其風衣、深藍牛仔褲、麂皮外套或大地色針織，都能自然融入秋季穿搭。

想走低調路線，可以選擇帶灰調的橄欖綠單色美甲；如果想增加層次，則可以在其中一兩指加入深淺度不一的綠色系、微珠光或漸層細節，讓指尖多一點新鮮感。

編輯推薦

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秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

2026-10-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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換季添新衣，貼身內衣也值得一起更新！從三上悠亞穿出若隱若現的蕾絲層次、謝欣穎堅持好看與舒服都要，到大霈分享對自己胸型的喜愛，今年秋冬內衣新品各有亮點。女子漾整理PEACH JOHN黛安芬華歌爾3大品牌，從無鋼圈到記形鋼圈，找找適合自己的日常款式。

1. PEACH JOHN：三上悠亞同款深藍蕾絲，無鋼圈也能穿出集中曲線

喜歡日系蕾絲，又在意穿著舒適度，可以留意PEACH JOHN的「集中浪漫蕾絲無鋼圈內衣」。這款主打無鋼圈結構搭配集中、豐盈的胸型效果，依品牌提供資料，是台灣與日本PEACH JOHN無鋼圈內衣的熱銷冠軍款。台灣品牌代言人三上悠亞出席新門市開幕時，以純白深V飄逸洋裝搭配秋冬深藍色款，讓領口微微露出蕾絲，替清爽造型加上一點細節。想嘗試內衣融入穿搭，也能參考這種配色方式，利用白襯衫或低領上衣，帶出蕾絲的精緻感。

圖片來源：官方
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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PEACH JOHN全新台北大巨蛋門市於10月19日進駐遠東Garden City B棟3樓，除了秋冬新品，也集結經典內衣、睡衣與家居服，並設有寬敞試衣空間，方便現場比較不同版型。

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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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開幕優惠同步登場：10月19日至23日，全台實體門市每日前10名單筆消費滿2,800元，可獲迷你美胸霜一份，每日限量、送完為止。大巨蛋門市另於即日起至10月30日，單筆消費滿2,000元，可獲「三上悠亞專屬拍照框」拍照機合影機會一次，單筆超額不累贈。

2. 黛安芬：謝欣穎演繹LOVE IN LACE，心型領、深V滿足不同穿搭

「好看、舒服、機能，當然全部都要！」謝欣穎替挑內衣這件事說出不少女性的心聲。黛安芬秋冬「LOVE IN LACE」系列以柔感蕾絲、薄紗與多元剪裁，讓內衣兼顧日常穿著與造型需求。謝欣穎示範的「心型領無鋼圈托高內衣」，以心型領口勾勒胸前線條，搭載品牌澎澎氣墊與內側承托結構，在無鋼圈設計中加入支撐。她以沉穩藍色款搭配白襯衫、白色長褲，穿出簡單又俐落的層次，日常也能參考。

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另一款「日版托高美型內衣」則以薄紗底布搭配刺繡蕾絲，透過側邊膠骨與可拆式襯墊修飾線條；搭上丹寧單品，能讓浪漫蕾絲多一點率性感。系列另有低胸剪裁的「深V無鋼圈托高內衣」、著重包覆與穩定的「集中美型內衣」，以及採輕薄襯墊、一體式無縫下圍與側翼的「薄襯無鋼圈背心內衣」。色彩涵蓋經典黑、霧藍、珍珠灰與霧粉，從喜歡低調百搭，到偏愛柔和色系，都有不同選擇。對謝欣穎來說，漂亮內衣不必等到約會才穿。比起在意別人的眼光，她更重視自己穿得舒服、看得喜歡，讓挑選貼身衣物也成為取悅自己的小日常。

3. 華歌爾：大霈愛上記形內衣，以記形鋼圈兼顧支撐與貼合

習慣穿無鋼圈內衣，卻也想試試有支撐感的款式？華歌爾「記形內衣」提供另一種選擇。品牌邀請李霈瑜（大霈）擔任全新代言人，從她對身形的自在態度，傳達「每個時期的自己都是最好的」。大霈大方分享：「我很喜歡自己不豐滿的胸型，這次認識『記形內衣』之後，我才發現我其實也很有料！」原本偏愛無鋼圈款式的她，也因這次體驗，重新認識鋼圈內衣的穿著感受。

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依華歌爾介紹，「記形鋼圈」可隨體溫與身形貼合胸型弧度，主打支撐與包覆。大霈則分享，實際穿著時能將側邊肉肉收攏，也沒有她原先擔心的束縛感。至於個人的貼合程度，仍可透過現場試穿，感受下圍、罩杯與側邊的舒適度。

圖片來源：官方
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從主持、演戲到音樂創作，大霈在不同階段累積自信，也把這份態度帶進內衣選擇。面對身形與生活的改變，她提醒女性給自己一點時間與溫柔，不急著否定當下的模樣。挑內衣也能從自己的感受出發，找到穿得自在、也喜歡鏡中自己的那一款。

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SALOMON × 蔡依林聯名鞋太美！酒紅 XT-WHISPER 藏 JOLIN 專屬細節，秋冬跑鞋先收這雙

SALOMON × 蔡依林聯名鞋太美！酒紅 XT-WHISPER 藏 JOLIN 專屬細節，秋冬跑鞋先收這雙

2026-10-19 15:33 Cecelia
SALOMON
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SALOMON 攜手蔡依林推出 XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 重點二：鞋款以 PRIMAL PULSE 與 Safari 火焰意象為設計核心。
  • 重點三：酒紅麂皮搭藍色細節，10 月 24 日獨家限量發售。

法國戶外品牌 SALOMON 攜手華語天后 Jolin 蔡依林，推出聯名鞋款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，10 月 24 日於 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售。正在找一雙秋冬能上山、也能進城的機能跑鞋？這雙酒紅色女神同款一定要先筆記！

本次企劃以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心概念，將 JOLIN 《Pleasure》專輯中經典單曲《Safari》極具張力的火焰意象，轉譯為可被穿著與移動的鞋履。

SALOMON
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紅藍雙焰，寫下蔡依林的舞台與日常

正如 JOLIN 面對世界始終保有好奇與玩心，她既能在舞台上展現如紅色外焰般狂野、熾熱的極致張力，也能在走下舞台後，回歸藍色內焰般的堅定內在。SALOMON 將柔軟與力量、內斂與張揚完美揉合，當穿上這雙鞋，猶如喚醒身體最初的本能信號，藍色線條如脈搏般在暗處跳動，讓每一次步伐都與火焰共舞，成為不迎合既定規則的自己。

SALOMON
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為什麼是 SALOMON？從 Jisoo 到蔡依林，女星都在穿的機能跑鞋

SALOMON 從越野跑鞋起家，近年靠著舒適好走與山系設計，成為時尚圈的熱門球鞋。BLACKPINK 成員 Jisoo 是品牌全球大使，國際媒體也觀察到 Bella Hadid、Hailey Bieber 等名人私服頻繁上腳。

JOLIN聯名款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN 3 大設計亮點

XT-WHISPER SUEDE JOLIN 承襲 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，將抽象的生命力轉化為卓越機能與質感視覺。不只是換色，而是從結構、配色到細節都寫進 JOLIN 的態度。

SALOMON
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  • 結構美學：鞋身採用標誌性的波浪形山形折線 Sensifit™ 技術，為足部提供精準的支撐與貼合，同時賦予鞋面流暢的層次感。
  • 色彩張力：鞋面主體以溫潤的勃根地紅麂皮包覆，象徵向外擴張、狂野且無懼的紅色外焰；交錯其中的淺藍色線條，則隱喻隱藏於火焰最深處、溫度極高卻顯得冷靜深邃的藍色內焰。
  • 細節工藝：透過霧面與亮面材質的巧妙交疊，創造豐富的視覺對比與紋理深度，細節講究卻不張揚。鞋舌上專屬印製的「JOLIN」標識，則是讓人矚目的畫龍點睛。

SALOMON
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SALOMON 蔡依林聯名鞋發售資訊

  • 鞋款名稱：SALOMON XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 發售日期：2026 年 10 月 24 日
  • 發售地點：SALOMON 微風信義品牌概念店（獨家）
  • 數量有限，詳細辦法請鎖定 SALOMON TAIWAN 官方 IG

精華 FAQ

  • 聯名鞋款名稱為 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，延續 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，並融入蔡依林的個人風格與專屬細節，主打機能與時尚兼具。

  • 設計以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心，並從蔡依林《Pleasure》專輯中的《Safari》火焰意象轉化而來，把紅藍雙焰、柔軟與力量的對比寫進鞋身。

  • 鞋款將於 10 月 24 日在 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售，數量有限，詳細購買辦法需以 SALOMON TAIWAN 官方 IG 公告為準。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#女神 #穿搭 #蔡依林 #運動鞋 #機能服飾 #Jolin

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巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

編輯推薦

蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
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圖片來源：gettyimages
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蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
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張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
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編輯推薦

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