不只是體刷，是爽到發出怪聲、清空身心垃圾的物理超渡！打工人的命也是命！拒絕精神內耗與僵硬！來蘆洲女性避難所把身上冤親債主都刷掉

AI重點 文章重點整理： 重點一： 勤SPA主打女性專屬的120分鐘體刷油壓課程。

勤SPA主打女性專屬的120分鐘體刷油壓課程。 重點二： 課程結合放鬆艙、木刷、擀筋與客製化按摩手技。

課程結合放鬆艙、木刷、擀筋與客製化按摩手技。 重點三：蘆洲鷺江街門市預約制，首次體驗有優惠價。

因為久坐而感覺小腹跟大腿、屁股越來越大？每天面對生活與工作的壓力，是否也常感到肩頸緊繃僵硬、全身沉重？在找全身體刷課程、美體按摩的朋友，很推薦專業有感的蘆洲按摩勤spa極致節奏刷！蘆洲按摩界評價很好的蘆洲勤Spa推出符合現代人需求的體刷按摩，能針對沉重的下半身、肌膚粗糙顆粒感等需求，提供全身油壓放鬆與專屬美體課程，還搭配能溫柔包覆的放鬆艙，幫助重啟全身輕鬆與動能。蘆洲按摩推薦勤spa極致節奏刷有3種價位，入門版和腹部呵護版第一次做還有體驗價喔！

蘆洲鷺江街51號4樓的勤SPA，從捷運「徐匯中學」站走路大約5分鐘，附近也有「溪墘」公車站，交通很方便。店裡空間乾淨又寬敞，而且採全預約制、只接女性客人，一次只服務一位，整間美容室就像被包場一樣，不用擔心跟陌生人共用空間，放鬆起來更自在。

我發現這家店不是走浮誇裝潢路線，反而是很多小細節讓人默默加分。像店裡看得到滅火器，連安全細節都有顧到；連毛巾都不馬虎！馬虎！

毛巾摸起來軟軟的，很像薄薄的絨毛被，蓋在身上舒服又親膚。

而且毛巾採一客一洗，他們家一整套油壓下來，每位客人大約會用到22～25 條毛巾，店裡還備了多達300條小毛巾，每位客人使用後都會清洗，而且是用專門清洗精油的洗劑清洗，減少油味殘留。連這種地方都顧到了，真的會讓人默默加分！

勤SPA的熟客真的不少，不過小勤老師會聽大家的需求，不定期推出新課程。像前陣子新推出的「銅韻溫感刷」和「輕盈溫感刷」就很受歡迎，讓人覺得就算是回訪多次，每次來還是有機會發現新驚喜！

像勤spa的極致節奏刷系列全程約120分鐘，並設計了三種不同訴求的課程供大家依當下狀態選擇。

如果是第一次體驗體刷，或平時常久站、運動後雙腿僵硬者，非常適合選擇定價3090元的入門版(體驗價2,790元)，內容涵蓋全身油壓、放鬆艙以及腰、背、臀、腿的輕盈溫感刷；若長期打字姿勢不良因而胸前緊繃，或是想加強上半身舒適放鬆感，可以選定價3,190的美胸放鬆版、會多了胸前呵護按摩；而容易受涼、平時有腹部悶脹感，或想針對腹部線條進行優化與溫熱呵護的女孩，則推薦定價3,290元的腹部呵護版(體驗價2,990元)。

我這次體驗的是3,290元的腹部舒緩版，完整內容包含熱能放鬆艙暖身、全身油壓、腰背臀輕盈體刷以及腹部專屬按摩。

一開始會先體驗約20分鐘的排汗艙，裡面的霓虹燈會慢慢變換顏色，抬頭還有可愛的星光宇宙，搭配輕柔的背景音樂，真的很有氣氛！躺著躺著就會不自覺放空，暫時把生活裡那些煩人的大小事拋到腦後，根本是我的專屬避難所(笑)。

而且這台放鬆艙還能分別調整上下溫度，可以依照自己喜歡的感受做設定，旁邊也有服務鈴，有需要按一下就好，不用扯開喉嚨呼叫人。整個過程是舒服的溫熱感，結束時雖然流了不少汗，卻不會覺得自己狼狽不堪，反而有種終於好好休息了一下的感覺！

極致節奏刷還包含約50分鐘的全身油壓，使用的按摩油也很講究，是質感不錯的專櫃級精油。體刷環節還會依照不同部位，搭配各種天然木製工具，幫忙大面積推揉、精準按壓並放鬆緊繃，最後再用檀木梳輕柔梳理。搭配熟練的手技，從不同工具的觸感到手法變化，整個按摩過程更有層次，也讓人能好好享受這段放鬆時光！

剛體驗完溫熱放鬆艙，身體正處於暖暖、放鬆的狀態，這時就會先從開背開始，讓身體逐漸進入後續的按摩節奏，也能讓接下來的體刷體驗也更順暢、舒服。

平常手機不離手、電腦前一坐就是好幾個小時，肩頸難免緊繃僵硬。小勤老師會搭配不同的油壓手法逐步推揉並調整力道，時而輕柔、時而加深按壓，讓人感受手法帶來的層次變化。

小勤老師的手掌厚實又帶著溫潤的觸感，貼上肌膚時不會讓人覺得生硬，反而有種被穩穩包覆的舒服感。搭配按摩油後，除了能感受按摩力道與節奏交錯變化，原本累積在肩頸上的緊繃感，也能好好舒展一下！

帶有植物香氣的精油，順著肌肉紋理進行深層按摩與放鬆手技，溫暖厚實的手掌與精準手技帶開，瞬間化解累積已久的沉重感。還會以手技輕柔地推撥肌肉，過程中能感受到肌膚與肌肉隨著手法移動，帶來一點牽拉感，幫助舒展平常比較少注意到的身體部位。

會針對腰側與下背部進行橫向撥揉，透過推、撥、揉等不同手法，感受力道在肌肉間變化，讓久坐後容易感到緊繃的腰背有機會舒展一下。整體會依照個人感受調整力道，不需要硬撐，舒服最重要！

除了專業手技外，還會使用五行經絡刷來強化刺激！它是用整塊天然原木一體成型做的，摸起來滑滑的很有質感，而且木齒圓圓的，刮起來完全不怕刺痛。

除了拿來刷整個背部非常解壓之外，也能用來加強下半身的黃金三角！

去外面給人家按摩推拿，按摩師最愛幫久坐族鬆這三個地方了。像是屁股外側偏後方的環跳穴，平常坐太久屁屁和髖部都僵硬到不行，順著那邊的肌肉推一推，大腿周圍就會瞬間放鬆超多。

腰兩側的帶脈穴，就像身體的隱形皮帶一樣，它也是女孩子日常呵護的保養大穴。下背部、薦骨旁的八髎穴那邊藏了好幾對穴位，下背卡卡時用柔和的手法在周圍推一推，身體整個都暖了。

帶脈和八髎這兩個地方更是女生大姨媽前後一定要好好呵護的日常保養聖地，好好推推真的很舒服喔！

接著會用五行經絡刷從手臂後側一路刷到整隻手，透過刷具溫和的觸感與不同手法，帶出一層層的按摩感受。平常長時間打電腦、滑手機，或是經常覺得手臂緊繃、想好好享受全身按摩的人，都可以體驗看看，讓平常忙著工作、拿手機的雙手，也能被細心照顧到！

之後小勤老師還會拿擀筋棍搭配精油，沿著背部慢慢推滑，利用木棍的弧度貼合身體線條，讓按壓感更集中，帶來不同於手掌按摩的深沉體驗。

搭配的精油質感不錯，推滑時手法也比較順暢，讓擀筋棍能沿著背部線條移動，感受木製工具帶來的扎實觸感。

而且可不是只有背部喔！從腰側、臀部周圍，小勤老師也都會仔細照顧到，連平常容易被忽略的部位都沒有漏掉，真的滿周到的。

下半身也不會被忽略喔！小勤老師會從小腿一路按摩到大腿，搭配按摩油慢慢推揉，尤其是平常久站、久坐，或是走了一整天覺得雙腿疲累的人，這樣的腿部按摩能帶來舒緩緊繃的感受，讓平常忙著走路、通勤的雙腿也有機會被好好照顧。

按摩時也不是從頭到尾都用同一種力道，而是會依照不同部位，靈活運用手指按壓、推揉、旋轉等手法。有時是穩定的按壓感，有時則是帶著節奏的揉動，隨著手法不斷變化，能感受到不同層次的觸感，也讓整段按摩不會單調。

接著還會搭配五行經絡刷，沿著腿部線條及傳統經絡穴位周邊進行刷拭，透過刷具接觸肌膚時的觸感，讓腿部按摩多了不同的體驗。

最後再使用擀筋棍，沿著腿部後側從小腿延伸到大腿，以適當力道進行推揉與擀壓。木棍圓潤的觸面會帶來不同於手指的按摩感，讓整個腿部後側也完整地被好好照顧。

腿部按摩結束後，還會接著熱敷，將疊加的毛巾敷在腿上，溫熱的觸感能深層傳遞。小勤老師放上去時也會先詢問溫度會不會太燙，這點真的很貼心，畢竟每個人對熱度的感受都不一樣。

熱敷過程中還會搭配到位的按壓，讓溫熱感與按摩手技交替進行，最後再稍微擦拭一下，整套做完後，雙腿感覺舒展不少，走起路來也覺得輕快了些。

我平常工作不只要一直盯著螢幕，還得不停動腦，加上最近睡得不太好，有時候會覺得頭部昏沉，思緒也不太清爽，所以這次我特別請小勤老師加強頭部按摩。她一摸就發現我的頭部真的很緊，按摩時還特別沿著頭部不同位置慢慢按壓，力道會隨著部位調整，不是隨便揉兩下就結束。

不過頭部比較敏感，力道還是要拿捏得宜，所以過程中也會依照我的感受調整。這種不同手法交替的按摩體驗，讓頭部按摩多了不一樣的層次感。

對我這種硬梆梆的鐵頭，小勤老師的按摩技術跟觸感真的很不一樣。能感受到頭部受到比較集中的深層刺激。按壓時會有種頭部「咔、咔、咔」的細微聲響，力道的穿透感更明顯，做完後有種終於不用一直繃著的感覺，整個人也比較能靜下來。

對平常工作用腦量大、又常常盯著手機和電腦的我來說，對這段頭部按摩也特別有感。

說真的，工具再好用，還是得看老師的真功夫！小勤老師本身的手技就很有水準，按壓、推揉都相當熟練，再搭配好用工具，能讓整套按摩作用得更極致。

小勤老師的專業手技真的很有存在感！會依照不同部位，靈活運用手指、手刀，甚至手臂與手肘進行推撥、按壓，再搭配手掌側面或掌根的旋轉手法，讓整個按摩過程有輕有重、層次分明。腹部則會以較溫和的力道，透過手掌畫圈、旋轉推揉，帶來不同於直線按壓的觸感，讓腹部按摩多了柔和流動的節奏。

腹部按摩還有一個有趣的地方，就是會接觸到不少養生穴位。

像按上腹部的中脘穴，位置大約在肚臍上方四寸，很適合平常容易覺得上腹部緊繃的人。

接著是水分穴，位於肚臍正上方約一寸。腹部按摩時會接觸到這一帶，很適合想要動能更流暢的朋友。

位於肚臍正中央的神闕穴，也常出現在腹部溫養的相關介紹中。透過溫和的腹部照護，能讓人感受到腹部暖暖的觸感，適合喜歡溫熱感、想體驗腹部保養的朋友。

再來是肚臍左右兩側的天樞穴，常常外食和大吃大喝的人其實很需要照顧一下。

往下來到下腹部，肚臍正下方約一寸的位置是氣海穴。常出現在氣息的調養相關討論哩，也是下腹部保養時重要部位之一。

再往下約三寸的關元穴，同樣位於腹部正中線上。這部位也經常出現在女性日常保養的相關介紹中。

但若有懷孕的可能、腹部疼痛或其他特殊狀況，記得要先告知喔！

再往下約四寸中極穴，位於肚臍下方的腹部中央。這個位置常會和女性日常保養、下腹部照護一起被提到。

但如果平常有頻尿、下腹疼痛之類的情況，建議先找醫師確認原因，不要只靠按摩處理喔！

最後的歸來穴位於肚臍下方約四寸、前正中線左右各約兩寸的位置。關心大姨媽及胃腸保健的人、很適合適當地呵護一下。

除了熟練的手技油壓，前腹部還會搭配檀木經絡刷和五行經絡刷。這些天然木製工具表面摸起來光滑圓潤，搭配精油使用時，刷具上的圓珠凸點會帶來類似指腹按壓、推揉的觸感，力道有深有淺，和單純用手按摩很不一樣。

這類木刷會依照腹部不同區域搭配推刷、畫圈等手法，讓按摩多了不同的觸感層次，也能配合腹部保養的需求調整操作方式。對平常久坐、想體驗腹部按摩的人來說，是滿有特色的一個環節。

前腹部的按摩其實很講究手法，像上腹部會以輕柔、緩慢的掌面推揉為主，不會一開始就用很重的力道；肚臍周圍也會特別留意，避免直接深壓，讓整個過程更細緻。

至於下腹部，因為位置比較敏感，操作時就更需要拿捏力道，不會刻意重壓。即使搭配傳統穴位周邊的按摩，也不需要追求痠、麻、脹的強烈感受，而是以當下的舒適程度來調整。

另外，這套課程也會特別照顧下腹部區域，搭配溫和的手技與木刷，讓女性在日常保養時，也能感受腹部被細心照料的過程。比起一味追求力道，能依照每個人的感受調整，才是這類服務更值得留意的地方。

過程中小勤老師會靈活運用多樣天然木製工具，像這種天然櫸木製成的天然木製擀筋棒，透過棒身上的圓形指壓突起模擬人工指壓，大面積推拿擀壓疏通僵硬跟緊繃。

過程中，小勤老師還會不時轉動擀筋棍的方向，搭配按摩油使用時，木頭表面滑滑的，推動起來比較順，接觸肌膚時也會帶出不同的按壓感。

隨著擀筋棍上下移動，能順著腹部線條帶出連續的推揉感；改成左右方向擀動時，觸感又不太一樣，讓腹部不同區域都能體驗到不同的手法變化。

上下擀動和左右擀動搭配適當的力道，可以帶到腹部不同位置，讓按摩能作用得更全面。

那一定有人會問：「這樣擀肚子會不會痛？」老實說，是很有感的！ 尤其木製工具直接在腹部推擀，和單純用手按摩相比感受到的按壓感確實更明顯。(有感不代表一定要忍痛，過程中如果痛到不舒服，還是要請老師調整力道)。

我自己之前去醫美做過腹部酷塑課程，所以對這類比較明顯的腹部刺激不算陌生。兩者的感受其實不太一樣，這次是木製工具帶來的推擀與按壓感，酷塑則是利用低溫進行療程；而且我做完酷塑後，曾經有痠痛持續好幾天的經驗。至於這次的擀筋體驗，相對就好很多。

我個人是覺得，美體按摩還是要有一點存在感，才能感受到手法的變化啊！如果不痛不癢，根本是在做心酸的。

女生應該都懂，大姨媽快來的時候，有時不只腰痠、下腹悶悶的，連心情都容易跟著起伏。這次透過腹部搭配腰背的按摩，讓自己有一段好好休息的時間。按摩過程中如果肚子突然咕嚕叫，或是開始想放屁、跑廁所，也不用太驚訝，每個人的反應不同，當作身體的小插曲就好啦！

完成整套約 120 分鐘的課程後，最直接的感受就是身體暖暖的，也終於有一段時間可以不用趕著做下一件事。

從一開始的溫熱放鬆艙，到全身油壓、木質工具、頭部刷梳，最後再進入腹部呵護，每個階段都有不同的觸感。平常坐在辦公桌前，常常一忙就是好幾個小時，很少真正停下來照顧自己的感受，這次就像替自己安排了一段完整的休息時間。

當課程結束、喝著美容師遞上的溫熱水及運動飲料時，看著鏡子裡氣色紅潤、眼神放鬆的自己，才突然深刻明白：女人，真的要多愛自己一點。

做完整套課程後那種由內而外的放鬆感，不只是身體上的輕盈，更像是一場溫柔的心靈洗禮。在這個快節奏的世界裡，我們總是習慣扮演好每一個角色，忙著照顧家人、忙著回應工作上的需求，卻常常忘了停下腳步，好好看看那個早已疲憊不堪的自己。

但即使生活再忙碌、日程排得再滿，我們也必須為自己留出一小塊無人打擾的時光。這不只是為了鬆開僵硬緊繃的肌肉，更是給心靈一個安靜休憩的避風港。學會適時放過自己、把關愛分一點給自己，當妳開始懂得寵愛並珍視自己的那一刻，妳才會發現，原來重新找回自在與光彩的自己，是這麼美好的一件事。

勤SPA的課程都有推出首次體驗優惠，極致節奏刷每套課程約120分鐘，放鬆艙+油壓+溫感體刷，能完整感受不同手法的變化。

入門版體驗價NT$2,790，操作部位包含腰、背、臀、腿；如果想把前腹部也納入照顧範圍，可以選擇腹部呵護版，體驗價NT$2,990，就能腰、背、臀及前腹部。

我覺得女生真的不用等到累翻了，才想到要休息。平常忙著上班、處理生活大小事，偶爾安排一段只屬於自己的時間，也是一種很實際的生活儀式感。忙碌生活裡，偶爾也要記得把自己排進行程表。畢竟照顧生活的同時，也別忘了留一點時間，好好照顧自己。

無論是長期坐在辦公室缺乏運動、常覺得身心沉重的上班族，或是肩頸僵硬、壓力大、想改善肌膚粗糙顆粒與注重腹部溫熱保養的女性，都非常適合安排一段時間來這裡享受專屬的呵護，卸下緊繃壓力，找回輕鬆與自在。

蘆洲按摩-勤spa

地址：蘆洲區鷺江街51號4樓(有電梯)

預約LINE:0989508897

(13：00／16：00／19：30 視當日狀況微調)

營業時間：採預約制(請先加LINE預約)

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