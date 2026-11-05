43歲陳意涵少女感太犯規！《新手上路》演新手媽媽，6套私服穿搭公開、凍齡祕訣一次看

43歲的陳意涵，怎麼還是這麼有少女感！近期她在《新手上路》中飾演新手媽媽，再度成為觀眾關注焦點。已經是兩個孩子媽媽的她，私底下依舊活力滿滿，尤其一雙招牌大眼睛、清新笑容，加上纖細俐落的身形，讓人好奇她究竟如何維持好狀態？女子漾整理陳意涵6套私服穿搭，以及她長年維持活力的生活習慣，想穿出清新少女感的女生不妨參考！

《新手上路》劇照。

陳意涵凍齡穿搭1：橘色機能外套＋黑色長褲，戶外風也能穿出少女感

圖片來源：陳意涵粉專

第一套完全展現陳意涵熱愛戶外活動的個性！她穿上亮橘色寬鬆連帽機能外套，搭配黑色長褲與灰色戶外鞋，脖子再繫上一條印花絲巾，整體兼具休閒感與機能風格。

這套最值得學的地方，就是利用鮮明色彩打破戶外服裝的沉悶印象。亮橘色外套本身已經很搶眼，因此下半身選擇黑色褲裝，讓整體視覺更平衡。絲巾則替偏中性的戶外造型增加柔和細節，搭配側邊麻花辮，讓機能穿搭也能保有俏皮感。

陳意涵凍齡穿搭2：條紋Polo衫＋灰色吊帶裙，復古學院風超減齡

圖片來源：陳意涵粉專

陳意涵這套復古學院風真的很值得收藏！她以奶油黃色條紋Polo衫搭配灰色吊帶短裙，腳上穿著灰色及膝襪與黑色瑪莉珍鞋，充滿俏皮又帶點復古的少女氣息。

這套的穿搭重點在於利用吊帶裙與Polo衫打造層次。條紋上衣帶有復古運動感，灰色吊帶裙則讓整體更有學院風格，搭配及膝襪與瑪莉珍鞋，讓造型更完整。想嘗試減齡穿搭，又不想穿得過度可愛，可以參考這種以灰色、奶油黃為主的低飽和配色。

陳意涵凍齡穿搭3：大地色襯衫＋寬褲，穿出知性休閒氣質

圖片來源：陳意涵粉專

少女感不一定要靠短裙！陳意涵這套大地色穿搭，就展現了另一種成熟又清爽的魅力。她以灰褐色襯衫搭配淺色格紋寬褲，外面罩上一件米色機能外套，腳踩黑色鞋款，整體俐落又有層次。

這套最值得學的就是同色系穿搭技巧。襯衫、外套與褲裝都落在大地色系，利用深淺差異創造層次，讓造型看起來更有質感。寬鬆的褲型也增加了慵懶感，很適合喜歡日系簡約風格的女生，通勤、旅行都能參考。

陳意涵凍齡穿搭4：背心＋短褲＋針織帽，戶外運動風也能很時髦

熱愛戶外活動的陳意涵，私服當然少不了運動單品！她以深綠色背心搭配黑色短褲，頭上戴著藍綠色編織帽，腳踩運動鞋，再搭配白色長襪，整體呈現充滿活力的戶外休閒風格。

這套最有特色的地方，就是利用帽子與襪子增加造型感。背心和短褲都是簡單的基本款，加入帶有圖案的編織帽後，立刻多了幾分俏皮氣息。長襪則讓腿部穿搭更有層次，想嘗試時下流行的戶外機能風，可以學她利用配件讓運動服裝更有個性。

陳意涵凍齡穿搭5：露肩白襯衫＋格紋短褲，甜美與中性風混搭

圖片來源：陳意涵粉專

陳意涵出席第62屆金馬獎相關活動時，以白色露肩上衣搭配咖啡色格紋短褲，展現俏皮又帶點性感的造型。寬鬆的露肩上衣露出肩頸線條，下半身則選擇高腰格紋短褲，搭配黑色長襪與皮鞋，讓整體多了幾分英倫學院氣息。

這套的亮點在於甜美上衣與中性格紋單品的混搭。白色露肩上衣本身帶有柔和感，搭配俐落短褲與皮鞋，就能避免造型過於甜膩。腰間的編織腰帶也讓整體更有細節，適合想嘗試成熟版少女穿搭的女生。

陳意涵凍齡穿搭6：深藍色細肩帶洋裝＋運動襪，簡單穿出青春感

圖片來源：陳意涵粉專

最後一套則展現陳意涵最自然的一面！她穿著深藍色細肩帶短洋裝，搭配白色條紋運動襪，簡單又充滿活力。合身的上半身剪裁與自然散開的裙襬，讓整體線條看起來輕盈，雙麻花辮造型更是增添不少少女氣息。

這套值得學的地方，就是利用休閒單品平衡洋裝的女人味。細肩帶洋裝原本容易給人性感印象，但搭配運動襪與麻花辮後，整體多了活潑氣息。平常喜歡洋裝的女生，不妨試著以運動鞋、長襪或休閒髮型搭配，穿出不同於約會風格的日常造型。

陳意涵43歲維持少女感的祕訣：運動、生活習慣與自然心態

除了穿搭，陳意涵長年展現的活力狀態，也和她熱愛運動的生活方式有關。比起追求單一的保養方法，她的日常更值得關注的是如何將活動融入生活。

凍齡祕訣1：熱愛跑步，將運動變成生活習慣

陳意涵私下熱愛露營。圖片來源：陳意涵粉專

跑步一直是陳意涵鮮明的個人標籤。她曾多次分享跑步日常，也經常透過戶外活動維持運動習慣。規律有氧運動有助於提升心肺功能、維持體能與改善情緒，對忙碌的女性來說，比偶爾高強度運動更重要的是找到能長期持續的方式。

不過，運動並不能直接讓肌膚逆齡，想維持健康膚況，仍需要搭配適當防曬、睡眠與日常保養。

凍齡祕訣2：喜歡戶外活動，維持充滿活力的生活方式

陳意涵熱愛戶外活動。圖片來源：陳意涵粉專

除了跑步，陳意涵也喜歡接觸戶外活動。從登山、旅行到日常休閒，她經常展現自然又有朝氣的一面。

戶外活動能增加身體活動量，也有機會幫助放鬆心情。不過，長時間在戶外仍要留意紫外線，做好防曬與補水，才能兼顧活動樂趣和肌膚照護。

凍齡祕訣3：不刻意裝年輕，穿搭保留自己的個性

陳意涵主演「比悲傷更悲傷的故事」。 圖／傳影互動提供

觀察陳意涵的私服會發現，她的少女感其實很少依賴繁複裝飾。吊帶裙、格紋短褲、運動襪、機能外套都是常見單品，透過不同風格混搭，就能展現俏皮氣息。

尤其她很懂得運用麻花辮、針織帽、長襪等配件，讓簡單造型增加亮點。比起一味追逐流行，找到符合自己生活習慣的穿搭，反而更能穿出自在感。

凍齡祕訣4：保留自然笑容，展現輕鬆自在的氣質

陳意涵個性直來直往，樂觀又散發正能量。聯合報系資料照，記者林士傑／攝影

陳意涵最具辨識度的特色之一，就是她充滿感染力的笑容。無論是戶外活動或日常照片，她經常展現活潑、自然的一面。

所謂的少女感，也未必只能用肌膚狀態或外表年齡衡量。陳意涵的魅力，很大一部分來自她對生活的熱情，以及不受年齡限制的穿衣風格。

43歲陳意涵的減齡穿搭，最值得學的3個重點

圖片來源：Disney+。

看完這6套造型，可以發現陳意涵的穿搭有幾個共通點：首先，她擅長利用短裙、短褲與寬鬆外套創造輪廓變化；其次，她喜歡將運動單品與甜美服裝混搭，例如瑪莉珍鞋配及膝襪、露肩上衣配格紋短褲，讓造型更有個性。

最後，她很懂得運用髮型替穿搭加分，尤其麻花辮幾乎成為她的招牌之一。對想嘗試減齡穿搭的女生來說，不需要刻意模仿少女裝扮，從一件吊帶裙、一雙長襪或一頂帽子開始，就能讓日常造型多一點活力。