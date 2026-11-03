峮峮拿金鐘獎人氣再飆升！啦啦隊女神8套穿搭根本教科書 蕾絲配足球鞋意外超時髦

啦啦隊女神峮峮日前憑藉《飢餓遊戲》拿下第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，成為首位獲得金鐘獎的啦啦隊女孩！雖然她已在去年底卸下節目主持身分，仍有不少粉絲期待她重返主持群。除了舞台上甜美又充滿活力的形象，峮峮私底下其實也是隱藏版穿搭高手！女子漾整理峮峮8套私服穿搭，從美式復古、Y2K甜辣風到韓系清新少女風，每套都值得筆記！

孫協志(左起)、峮峮(吳函峮)、許孟哲、蔡黃汝、王仁甫憑「飢餓遊戲」拿下實境節目主持人獎。記者沈昱嘉／攝影

峮峮私服穿搭1：紅色短版上衣＋白色寬褲，甜辣又顯比例

圖片來源：峮峮粉專

峮峮這套紅白配色真的很吸睛！她以鮮紅色短版上衣搭配白色高腰寬褲，露出一小截腰部肌膚，簡單兩件單品就穿出俏皮又帶點性感的感覺。上衣最特別的是袖子採用挖空設計，讓基本款短T多了造型感，搭配寬鬆褲裝也不會顯得過於甜膩。

這套最值得學的技巧，就是短版上衣搭配高腰寬褲，利用上短下長的視覺效果拉出身形比例。紅色上衣本身已經夠搶眼，下半身選擇乾淨的白色就能平衡整體，想嘗試甜辣風的女生可以直接參考。

峮峮私服穿搭2：運動短T＋牛仔寬褲，美式復古少女風

圖片來源：峮峮粉專

喜歡美式復古穿搭的女生，一定要收藏這套！峮峮選擇深藍色合身短版T恤，搭配淺藍色牛仔寬褲，利用上窄下寬的輪廓，讓休閒造型看起來更有精神。上衣的撞色線條與胸前圖案帶有復古運動風格，再加上黑色皮帶與可愛吊飾，讓簡單的牛仔褲穿搭多了個性。

這套的重點在於運動風上衣搭配復古牛仔褲，既保留舒適度，也不會太過隨便。峮峮還利用皮帶強調腰線，搭配耳環等小配件，讓整體更精緻。平常喜歡球衣、Baby Tee的女生，不妨試試這種搭配方式。

峮峮私服穿搭3：白色澎袖洋裝＋雙麻花辮，甜美感直接拉滿

圖片來源：峮峮粉專

峮峮的少女感穿搭也很有一套！她穿上白色澎袖短洋裝，搭配雙麻花辮與白色髮飾，整體充滿清新可愛的氛圍。洋裝的方領剪裁露出鎖骨線條，腰部收合設計搭配自然散開的裙襬，讓造型更有層次。

最可愛的是她搭配了一款棕色小狗造型斜背包，讓原本偏浪漫的白色洋裝多了幾分童趣。腳上則選擇白襪與運動感鞋款，讓甜美洋裝也能穿得很休閒。這套很適合約會、野餐或週末出遊，想走韓系少女風的女生可以參考。

峮峮私服穿搭4：黑色平口洋裝＋花朵肩背包，低調又有女人味

圖片來源：峮峮粉專

誰說峮峮只會穿可愛風？換上黑色平口短洋裝的她，立刻展現不同於平常的成熟魅力。簡潔的黑色洋裝以合身剪裁呈現俐落線條，裙襬帶有些微傘狀設計，讓整體不會過於單調。

這套最有巧思的地方，就是她選擇深藍色百褶肩背包，背帶上還有白色小花裝飾，替全黑造型增添可愛元素。頭上隨意放著墨鏡，也讓整體多了幾分度假氛圍。想嘗試小黑裙又擔心太成熟，可以學峮峮利用有童趣感的配件，讓造型更活潑。

峮峮私服穿搭5：白色蕾絲套裝＋足球鞋，甜美混搭運動風

圖片來源：峮峮粉專

這套絕對是峮峮私服中很有反差感的造型！她以白色蕾絲長袖上衣搭配同色系短裙，細緻的透膚袖子與荷葉裙襬，讓整體充滿浪漫少女氣息，腳上卻搭配白色及膝襪與黑白配色的足球鞋，意外穿出甜酷兼具的效果。

這種浪漫蕾絲與運動單品混搭的方式，很適合喜歡嘗試不同風格的女生。白色套裝本身已經相當甜美，搭配運動鞋反而讓造型更有個性。峮峮還利用雙麻花辮呼應少女氛圍，讓整套穿搭既俏皮又有記憶點。

峮峮私服穿搭6：黑色細肩帶背心＋迷彩寬褲，Y2K辣妹風

圖片來源：峮峮粉專

想挑戰帥氣一點的穿搭，可以學峮峮這套！她以黑色細肩帶短版背心搭配深色迷彩寬褲，露出腰部線條，整體帶有濃厚的Y2K街頭辣妹風格。上半身選擇簡潔的合身剪裁，下半身則利用寬鬆褲型增加份量感，讓造型看起來更加率性。

迷彩褲本身就有強烈的視覺特色，因此峮峮沒有再加入太多複雜元素，讓黑色背心成為最剛好的搭配。這套最值得學的就是上身越簡單，下身越能大膽玩花樣，想嘗試迷彩單品卻不知道怎麼搭的女生，可以直接從黑色背心開始。

峮峮私服穿搭7：一字領上衣＋迷彩褲，棒球帽、粉紅包包超加分

圖片來源：峮峮粉專

同樣是迷彩褲，峮峮換一件上衣就能穿出完全不同的感覺！這套她選擇白色露肩長袖上衣，搭配迷彩寬褲，頭上再戴一頂深藍色棒球帽，展現甜美與街頭感兼具的風格。

其中最吸睛的配件，就是肩上的粉紅色包包！柔和的粉色與帥氣迷彩形成對比，讓整套穿搭瞬間多了少女感。露肩上衣也讓原本偏中性的褲裝變得更有女人味。這套很適合喜歡甜酷風格的女生，尤其迷彩褲搭配粉紅色配件，意外有種可愛又叛逆的反差感。

峮峮私服穿搭8：白色短T＋花卉短褲，慵懶居家風也很時髦

圖片來源：峮峮粉專

最後一套則是峮峮的休閒居家穿搭！她以白色短版T恤搭配紅色花卉圖案短褲，頭上再繫上一條相近花色的印花頭巾，整體充滿復古又慵懶的氛圍。

這套最值得注意的是花色呼應技巧。短褲與頭巾都有紅色花卉元素，讓原本簡單的白T穿搭更有整體感。短版T恤自然露出腰線，也讓寬鬆的居家造型不顯邋遢。平常喜歡舒服穿搭的女生，可以學她用一條印花頭巾或髮帶，替基本款T恤增加亮點。

峮峮私服穿搭為什麼這麼有少女感？3個技巧值得學

看完峮峮這8套私服，會發現她的穿搭有幾個很鮮明的特色。首先，她很擅長利用短版上衣搭配高腰或寬鬆褲裝，讓造型呈現俐落比例，即使是簡單的T恤與牛仔褲，也能穿得很有精神。

其次，她很懂得利用配件增加少女感，像是小狗造型包包、粉紅色肩背包、棒球帽、頭巾與可愛吊飾，都是讓基本款變得更有特色的小心機。

最後，峮峮最值得學的就是她的混搭功力！白色蕾絲搭配足球鞋、迷彩褲搭配露肩上衣、黑色洋裝搭配花朵肩背包，都能看出她喜歡在甜美與帥氣之間切換。想穿出自己的風格，不妨學她從衣櫃裡現有的單品開始，試著混搭不同元素，也許就能找到最適合自己的穿搭公式。