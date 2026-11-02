金鐘影后瑞瑪席丹私服太會穿！9套穿搭技巧公開，寬褲、背心穿出高級感

第61屆金鐘獎話題不斷，憑藉《親密之海》拿下迷你劇集女主角獎的瑞瑪席丹，除了演技備受肯定，私底下的穿搭也很值得女生們筆記！翻開她的日常穿搭照，會發現她特別擅長把基本款穿出自己的味道，女子漾整理瑞瑪席丹9套私服穿搭，從秋冬街頭風、夏日美式休閒到甜酷度假風，想學明星日常穿搭的女生，這9個技巧一定要收藏！

瑞瑪席丹以「親密之海」突圍抱走迷你劇集視后。聯合報系資料照，記者張文玠／攝影

瑞瑪席丹私服穿搭1：毛帽＋拼接外套，秋冬穿搭保暖也能有型

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

第一套秋冬穿搭，瑞瑪席丹選擇深藍色拼接外套，搭配牛仔褲與黑色短靴，頭上再戴一頂淺藍色針織毛帽，坐在滿地金黃落葉中，充滿隨性又率真的氣息。

這套最值得學的地方，就是利用不同材質打造層次感。外套的格紋與刷毛拼接設計，讓深色穿搭不顯沉重，淺藍毛帽則替整體增加亮點。秋冬不想每天穿得像顆粽子，不妨學她利用一頂毛帽，讓厚重外套也能穿出可愛感。

瑞瑪席丹私服穿搭2：Oversize T恤＋落地牛仔褲，輕鬆穿出美式街頭風

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

想穿得舒服又有型，瑞瑪席丹這套完全可以直接複製！她以寬鬆白色印花T恤搭配淺藍色落地牛仔褲，腳踩白色休閒鞋，再反戴棒球帽，展現率性十足的美式街頭風格。

重點在於整體輪廓的鬆弛感，T恤自然垂墜，牛仔褲則選擇褲管寬大的款式，營造不刻意修飾的時髦感。擔心全身寬鬆顯得沒精神，可以學她利用帽子、鞋款與少量配件，讓造型更完整。

瑞瑪席丹私服穿搭3：針織短背心＋工裝寬褲，甜辣與帥氣一次擁有

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

喜歡歐美辣妹風的女生，可以參考瑞瑪席丹這套！米色針織短背心以深U領和前開衩設計展現身形線條，下半身搭配卡其色工裝寬褲，腰間露出一小截肌膚，性感得恰到好處。

這套的穿搭關鍵，就是短版上衣搭配低腰寬褲，利用合身與寬鬆的對比，讓整體比例更有層次。針織材質帶有柔和氣息，工裝褲則增加率性個性，搭配細項鍊、耳環等配件，就能讓簡單的兩件式穿搭看起來更精緻。

瑞瑪席丹私服穿搭4：背心＋襯衫＋短褲，夏天最實穿的率性公式

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

夏天不想穿得太複雜，背心加短褲就是最簡單的搭配。瑞瑪席丹選擇灰綠色合身背心、白色抽鬚牛仔短褲，外面隨意罩上一件淺色寬鬆襯衫，再搭配棒球帽與復古休閒鞋，整體帶有清爽的運動休閒感。

這套的小心機在於襯衫不需要好好穿！微微滑落肩膀的穿法，讓造型看起來更自然，也能增加層次。尤其合身背心與寬鬆襯衫形成對比，露出腰線與腿部線條，即使沒有太多配件，也能穿得很有型。

瑞瑪席丹私服穿搭5：襯衫＋牛仔褲＋厚底靴，穿出復古文青氣質

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

瑞瑪席丹也很擅長駕馭帶點復古感的中性穿搭。她以黑色內搭搭配淺色條紋襯衫，下半身選擇直筒牛仔褲與黑色厚底靴，整體沒有過多裝飾，卻很有個性。

其中最值得注意的是鞋款！厚底靴的份量感，與寬鬆牛仔褲形成呼應，讓簡單的襯衫造型多了幾分街頭氣息。襯衫袖口隨意捲起，也讓整體更有生活感。喜歡復古文青風的女生，可以試試這種低調又耐看的搭配。

瑞瑪席丹私服穿搭6：粉色條紋襯衫＋黑色長褲，休閒也能穿出知性感

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

誰說粉色一定要走甜美路線？瑞瑪席丹以粉白條紋襯衫搭配黑色長褲，將領口自然打開、袖口捲起，胸前再疊戴項鍊，整體呈現慵懶又帶點知性感的風格。

粉色條紋襯衫本身帶有清新氣息，搭配黑色褲裝就能平衡甜度。她還以相機作為日常配件，讓街拍多了幾分旅行感。這套很適合週末出遊、咖啡廳約會，甚至稍微調整鞋款與襯衫穿法，也能作為日常上班穿搭參考。

瑞瑪席丹私服穿搭7：印花背心＋白色短裙，夏日度假穿搭超吸睛

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

喜歡活潑色彩的女生，一定會被這套吸引！瑞瑪席丹以拼布感印花的細肩帶上衣，搭配白色排釦牛仔短裙，再戴上淺藍色棒球帽，整體充滿美式復古度假氣息。

這套最大的技巧，就是全身只讓一件單品成為視覺主角。上衣已經有豐富的色彩與圖案，下半身就選擇簡單的白色短裙，讓造型保有清爽感。帽子與小包包也呼應休閒氛圍，適合海邊旅行、音樂祭或夏日街拍。

瑞瑪席丹私服穿搭8：細肩帶連身褲＋寬鬆襯衫，慵懶度假風這樣穿

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

細肩帶連身褲想穿得更有風格，可以學瑞瑪席丹外搭一件寬鬆襯衫！她選擇米白色連身褲，內搭深色上衣，外面再披上淺色條紋襯衫，搭配休閒涼鞋與小巧肩背包，營造自在又帶點性感的度假氛圍。

這套的關鍵在於利用不同單品增加層次。輕盈的連身褲搭配寬鬆襯衫，既能讓造型更有變化，也保留了慵懶氣息。腳上選擇平底涼鞋，讓整體更貼近日常，適合海島旅行、週末散步或夏季出遊。

瑞瑪席丹私服穿搭9：短版背心＋波點長裙，甜美與運動風混搭

圖片來源：瑞瑪席丹臉書

瑞瑪席丹在屏東佳樂水活動上的穿搭，也展現了她大膽混搭的風格。她以白底紅色圓點的短版細肩帶上衣，搭配同系列長裙，外罩白色輕薄襯衫，腳踩休閒涼鞋，再配上墨鏡，展現俏皮又率性的夏日風格。

紅色圓點本身帶有復古甜美感，搭配短版剪裁則多了一點辣妹氣息。最巧妙的是，她沒有選擇精緻高跟鞋，而是以休閒配件平衡整體風格，讓整套印花穿搭更有活力。想嘗試成套印花服裝的女生，可以學她用簡單配件降低正式感。

瑞瑪席丹私服穿搭為什麼好看？3個重點值得學

看完這9套造型，會發現瑞瑪席丹的私服有幾個很鮮明的特色。首先，她很懂得利用合身與寬鬆單品的對比，像是短版背心配工裝褲、合身背心配寬鬆襯衫，都能讓造型更有層次。

其次，她特別喜歡棒球帽、牛仔褲、厚底靴等帶有中性氣息的單品，即使穿上裙裝，也會搭配休閒鞋或襯衫，讓甜美造型多一點率性。

最後，她不會過度堆疊流行元素，而是讓一件單品成為重點，再用基本款平衡整體。對於想提升日常穿搭質感的女生來說，這種不需要全身名牌、靠搭配展現個人風格的穿法，反而更值得參考。