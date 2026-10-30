2026好穿又時髦「10雙小白鞋」推薦，暴走3萬步也不累

小白鞋地位屹立不搖，原因很簡單：它幾乎沒有搭不上的衣服。牛仔褲、寬褲、西裝褲、長裙甚至洋裝，換上一雙乾淨的小白鞋，整身造型就能立刻變得輕鬆許多。2026年的小白鞋也變得更有趣，從New Balance、ASICS的復古跑鞋，到adidas、PUMA把芭蕾鞋與運動鞋結合，再到On、HOKA、Salomon等機能鞋款，都開始把「好走」和「好看」放進同一雙鞋裡。這次精選10雙不同風格的小白鞋，無論是旅行暴走派、日常通勤派，還是想把球鞋穿得更時髦的人，都能找到適合自己的選擇。

2026小白鞋推薦1.New Balance

New Balance 1906R，NTD4,880 圖片來源：New Balance

New Balance 1906R延續2000年代復古跑鞋的機能輪廓，白色鞋身搭配銀灰色細節，既有運動鞋的層次感，也不會太難融入日常穿搭。鞋面採用透氣網眼材質搭配曲線形合成材質覆蓋層，讓整雙鞋看起來更有結構感，搭配西裝褲、牛仔褲或長裙都很適合。

舒適度則是1906R的一大亮點，鞋底結合ACTEVA LITE緩震技術 圖片來源：New Balance

舒適度則是1906R的一大亮點，鞋底結合ACTEVA LITE緩震技術、N-ergy吸震技術與腳跟處的ABZORB SBS緩震設計，同時加入Stability Web足弓支撐與TPU鞋跟穩定框架，把跑鞋的機能帶進日常。如果正在找一雙可以陪著旅行、通勤又不會太有「運動鞋感」的小白鞋，1906R會是相當實用的選擇。

2026小白鞋推薦2.ASICS

ASICS GEL-DS TRAINER SP緞面白，NTD3,980 圖片來源：ASICS

ASICS GEL-DS TRAINER SP汲取GEL-DS TRAINER 14的設計靈感，把跑鞋輪廓與今年持續流行的芭蕾鞋元素結合。纖細圓潤的鞋頭搭配網布與金屬質感材質，最特別的是以芭蕾綁帶系統取代傳統鞋舌，讓原本偏運動的鞋型多了一份柔美感，緞面白配色也讓整體看起來更加輕盈。

大面積網布兼顧透氣性，再搭配GEL緩震科技，讓它不是只能負責漂亮的時髦鞋圖片來源：ASICS

大面積網布兼顧透氣性，再搭配GEL緩震科技，讓它不是只能負責漂亮的時髦鞋。穿搭上可以搭配寬褲、長裙或襪子，把跑鞋穿出更精緻的芭蕾風格；如果不想穿傳統復古跑鞋，又希望小白鞋保有一定舒適度，這雙會是很有2026感的選擇。

2026小白鞋推薦3.adidas

adidas JENNIE SUPERSTAR SQ芭蕾鞋，NTD4,290 圖片來源：adidas

adidas與JENNIE合作的SUPERSTAR SQ，將經典Superstar的元素重新轉化成更有芭蕾感的鞋型，在熟悉的運動鞋輪廓中加入方頭與綁帶設計，讓經典貝殼鞋變得更加柔和精緻。白色鞋身搭配纖細輪廓，穿上後比一般球鞋更有造型感，搭配長裙、短裙或寬褲都很合適。

適合不想犧牲造型、又想把運動鞋穿得更精緻的人 圖片來源：adidas

這雙的魅力比較偏向「時髦與日常舒適兼具」，適合不想犧牲造型、又想把運動鞋穿得更精緻的人。相比真正的跑鞋，它並不是以長距離步行為主要訴求，因此更適合通勤、逛街與日常穿搭；如果是旅行暴走行程，則可以優先考慮1906R、On或HOKA等緩震取向更明顯的款式。

2026小白鞋推薦4.PUMA

PUMA Speedcat Ballet Nova芭蕾鞋，NTD2,680 圖片來源：PUMA

PUMA把近年重新回到時尚圈的Speedcat與芭蕾鞋結合，推出Speedcat Ballet Nova，保留Speedcat原本低筒、纖細的鞋身輪廓，再加入芭蕾鞋式綁帶，讓帶有賽車鞋背景的鞋型變得更加柔和。低底設計看起來輕巧俐落，搭配牛仔褲、短裙或襪子，都能穿出今年很受歡迎的芭蕾運動鞋氛圍。

如果平常不喜歡厚底鞋，或覺得一般跑鞋太有運動感，這雙會是很好的替代選擇 圖片來源：PUMA

如果平常不喜歡厚底鞋，或覺得一般跑鞋太有運動感，這雙會是很好的替代選擇。它的強項在於纖細鞋型與造型感，因此比較適合日常通勤、逛街等城市行程；若要挑戰一天數萬步的旅行行程，則可以選擇緩震機能更完整的跑鞋款式。

2026小白鞋推薦5.Nike

Nike Astrograbber「Florette」，NTD3,800 圖片來源：Nike

Nike Astrograbber原本是為美式足球人工短草草皮而設計的鞋款，在Waffle Trainer之後推出，後來重新演繹成適合日常穿著的復古鞋型。這次「Florette」版本在Swoosh標誌加入花卉細節，為原本偏中性的鞋身添上一點清新氣息，搭配全粒面皮革鞋面，也讓白色鞋身看起來更加俐落、有質感。

如果已經穿膩一雙雙復古跑鞋，這雙會是很有新鮮感的選擇 圖片來源：Nike

如果已經穿膩一雙雙復古跑鞋，這雙會是很有新鮮感的選擇。乾淨白色鞋身保留小白鞋的百搭優勢，花卉細節則成為整雙鞋的造型亮點，搭配直筒牛仔褲或長裙都很好看，屬於「好搭比超強機能更重要」的日常選擇。

2026小白鞋推薦6.FILA

FILA中性經典小白鞋，NTD2,380 圖片來源：FILA

如果前面幾雙都有鮮明的設計特色，FILA中性經典小白鞋則回到最簡單的小白鞋樣貌，以乾淨白色鞋身與經典運動鞋輪廓打造不容易出錯的日常款。官方資料顯示，這款採用超纖聚氨酯鞋面，搭配EVA與橡膠材質鞋底，售價NTD2,380，屬於價格相對親民的入門選擇。

沒有太多複雜細節，反而讓它成為衣櫃裡很容易隨手拿起來穿的一雙鞋 圖片來源：FILA

沒有太多複雜細節，反而讓它成為衣櫃裡很容易隨手拿起來穿的一雙鞋。無論是牛仔褲、黑色長褲、休閒裙裝都能直接搭配，如果只是想找一雙每天都可以穿、不需要特別思考造型的小白鞋，這雙就很實用。

2026小白鞋推薦7.On

On Cloud X 5象牙白／冰塊白，NTD5,380 圖片來源：On

如果把「好走」放在選鞋第一順位，On Cloud X 5會是清單裡很值得注意的一雙。Cloud X 5以訓練與日常活動為主要定位，採用Helion超級泡棉中底、新版雕塑型鞋床與工程網布鞋面，並在鞋舌與後跟增加填充，兼顧靈活度、穩定性與透氣感。

它的鞋型比一般厚底跑鞋更低調，白色配色也降低了機能鞋的運動感 圖片來源：On

它的鞋型比一般厚底跑鞋更低調，白色配色也降低了機能鞋的運動感，不需要穿一整身運動服就能融入日常穿搭。無論是通勤、旅行還是週末逛街，如果一天需要走很多路，這種真正從運動機能出發的鞋款，會比薄底復古鞋更適合。

2026小白鞋推薦8.HOKA

HOKA Kawana 3路跑鞋白，NTD3,276 圖片來源：HOKA

HOKA Kawana 3走的是另一種舒適路線，以厚實中底與具有份量感的鞋身打造明顯的緩震感，適合習慣穿厚底運動鞋、喜歡腳下有柔軟支撐的人。白色版本則把原本比較強烈的運動鞋存在感稍微收斂，搭配寬褲、運動褲甚至長裙，都能穿出近年流行的機能時尚感。

如果日常生活經常需要長時間走路，厚底設計會比一般薄底小白鞋更符合舒適需求圖片來源：HOKA

如果日常生活經常需要長時間走路，厚底設計會比一般薄底小白鞋更符合舒適需求；而且它不需要真的拿來跑步才能穿，旅行、通勤、城市散步都能派上用場。對於重視腳感、又不想放棄白色鞋款清爽感的人來說，是清單裡偏向舒適優先的選擇。

2026小白鞋推薦9.Clarks

Clarks Craft Waf Ace，NTD5,880 圖片來源：Clarks

不喜歡太明顯的跑鞋感，可以看看Clarks Craft Waf Ace。它保留休閒鞋的輕鬆感，但整體輪廓更加簡潔，白色鞋面也容易融入通勤衣櫃，無論是西裝褲、直筒牛仔褲還是裙裝都不會顯得突兀，特別適合喜歡低調、簡約鞋款的人。

相比運動鞋，它的優勢在於可以從辦公室一路穿到下班約會 圖片來源：Clarks

相比運動鞋，它的優勢在於可以從辦公室一路穿到下班約會，風格不會過於休閒。對於每天需要在不同場合之間移動、又不想一直換鞋的人來說，這種低調的白色休閒鞋反而更實用，也能讓小白鞋不再只停留在週末穿搭。

2026小白鞋推薦10.Salomon

Salomon XT-WHISPER VOID香草白，NTD5,980 圖片來源：Salomon

最後一雙直接把小白鞋帶進戶外機能路線。Salomon XT-WHISPER延續品牌擅長的戶外鞋基因，鞋身擁有豐富的材質層次與機能細節，換上VOID香草白配色後，整體視覺變得柔和許多，讓原本偏戶外的鞋款也能融入城市日常。

它很適合搭配寬褲、長裙或簡單的休閒單品，用機能鞋的輪廓替穿搭增加一點反差感 圖片來源：Salomon

它很適合搭配寬褲、長裙或簡單的休閒單品，用機能鞋的輪廓替穿搭增加一點反差感。如果旅行行程不只是逛街，還包含戶外景點、自然步道等不同地形，這種具有戶外鞋背景的款式會比一般時裝小白鞋更有實用性。

看完這10雙會發現，「好走」其實沒有唯一答案。畢竟一雙真正值得買的小白鞋，不一定要每天走3萬步才算合格，而是能在需要它的時候，陪你舒服地走完今天的路，同時又能讓整身穿搭看起來很完整。

【本文為造咖授權提供】

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