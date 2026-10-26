台北桃園變美去哪做？牙齒美白、水飛梭、皮膚管理 6 間人氣店家推薦

2026-10-26 20:29 七分之二的探索

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台北精選牙齒美白店家，主打免照光與分段淨白療程。
  • 重點二：做臉與水飛梭選擇多，信義區悅妍 SPA 主打客製化護理。
  • 重點三：桃園與醫美院所也入列，強調皮膚檢測與輪廓精緻化。

1. 淬齒淨白中心

位在台北車站附近的淬齒淨白中心，交通超方便，距離北門站、西門站也都在步行 10 分鐘內的距離。這裡最大的特色是免照光，採用專業團隊調配的溫和凝膠，連後排牙齒也能輕鬆照顧到！凝膠不僅通過台灣 SGS 與衛福部認證，還特別為敏感牙齒設計了單次凝膠方案。店內每個寬敞座位都配有獨立拉簾，就算戴著開口器也不怕尷尬，沙發旁還附有充電插座之外，療程前也會仔細確認色階與生活習慣，真的是很貼心。

2. BRIGHTEETH

兩次照光可以明顯感受到差異

BRIGHTEETH 台北店隱身在捷運站附近的巷弄內，創辦人是牙醫師，所有美齒師都由他親自訓練。主打「20+20」的雙段設計，指的是先進行兩次牙齒清潔，再塗抹兩次專業保養品，分階段進行表層與深層的牙齒淨白。店內擁有大片落地窗，純白設計搭配綠植，座位距離寬敞且有隔簾，隱私度極高，結束後還會根據色階變化給予居家保養建議，讓人感覺超級安心。

3. 悅妍 SPA(做臉）

上班族下班想直接去鬆一下？捷運站只要走 1 分鐘就到的悅妍 SPA 絕對是首選。店內備有單人與雙人獨立美容室，而且每間都有專屬衛浴與梳化空間。整體環境是明亮的白色調，伴隨著輕音樂和精油香氛，超級療癒！這裡不套用固定的課程模板，美容師會先進行詳細的膚況諮詢，再依當天最在意的問題，為你搭配專屬的保養流程（如 3D 水潤肌、手工清粉刺等），全程使用法國進口專業保養品。結束後可以在舒適的梳妝區整理儀容，接著去逛信義區剛剛好！

4. 悅妍 SPA （水飛梭）

如果你覺得一般做臉還不夠，想來點更深層的清潔，強烈推薦同在悅妍 SPA的招牌水飛梭緊膚護理！利用儀器的水流與吸附力，溫和帶走毛孔髒污與老廢角質，同時幫肌膚注滿水分。流程非常完整：蒸臉、卸妝、潔膚後，還會搭配手工清粉刺、精華導入和保濕舒緩，當作每個月一次的肌膚大掃除超級適合！如果想加強輪廓線，店內也有科技緊膚課程可以搭配。提醒大家預約時記得先跟美容師說一下自己是不是敏感肌或易長粉刺，讓他們幫你搭配出最適合的客製化療程！

5. 璞 Pure 皮膚管理中心

璞 Pure 皮膚管理中心體驗心得

璞 Pure 皮膚管理中心桃園店在民族路上，和一樓的貝拉整形外科屬於同一個體系，護膚課程都在二樓進行，環境隱密安靜。比較特別的是店家引進愛麗緹 AI 皮膚檢測儀，約 10 分鐘就能產出超過 30 項皮膚指標的報告，例如斑點分布、膠原蛋白狀況，掃描 QR Code 還能下載保存，之後做居家保養時可以參考。主打課程水渦漩的流程是洗卸、探頭深層清潔、手工清粉刺、精華導入和濕敷面膜，也有微晶磨煥藻針、杏仁酸煥膚等選擇，會先依照檢測的結果聊膚況再建議最適合課程。

6. 貝拉整形外科

隱私至上，獨立包間讓變美更自在

如果在意輪廓線，想尋求更進一步的精緻感，在台北和桃園都有分店的貝拉整形外科是非常推薦的選擇。診所以微整與整形外科為主，提供了非常多項目可以選擇，其中天鵝頸美型術是許多想改善雙下巴、下顎線條不明顯的女孩首選！手術結合了下巴與頸部抽脂，並縫合緊縮闊頸肌，讓下顎到頸部的線條更立體，切口也會盡量隱藏在下巴下方。設有一對一獨立諮詢室，服務團隊也以女性為主，讓人比較沒有壓力。

變美不需要一次做很多，建議先從自己最在意的項目開始著手！想快速整理形象，可以挑選時間彈性、離捷運站近的店家，想認真調整膚況，先做詳細的膚況諮詢會更有方向，祝大家都能找到最適合自己的變美方式！

精華 FAQ

  • 文章推薦台北的淬齒淨白中心與 BRIGHTEETH，前者主打免照光與溫和凝膠，後者則是牙醫師創辦、採 20+20 分段設計，兩者都強調舒適與隱私。

  • 悅妍 SPA 位於信義區捷運站旁，提供做臉與水飛梭兩種服務，並依膚況客製化療程，搭配獨立美容室、衛浴與法國保養品，適合想深層清潔與舒緩保養的人。

  • 桃園可參考璞 Pure 皮膚管理中心與貝拉整形外科；前者有 AI 皮膚檢測與水渦旋等課程，後者則以微整與天鵝頸美型術為主，適合想改善膚況或輪廓線的人。

七分之二的探索

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#桃園 #美容 #SPA #台北車站 #醫美療程

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2026-10-20 18:00 女子漾／編輯張念慈
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聖誕節還沒到，美妝控的荷包已經準備失守！2026聖誕限定美妝陸續登場，CHANEL香奈兒把阿爾卑斯山雪景變成夢幻彩妝，連護手霜都穿上雪白毛絨外套；Dior迪奧則推出肉桂奶茶唇膏與薑餅屋倒數月曆；GUERLAIN嬌蘭攜手珠寶設計師打造璀璨寶石彩妝，Jo Malone London把蘇格蘭高地格紋搬進香氛禮盒，LUSH也帶來藏著25款沐浴驚喜的聖誕小屋。女子漾整理6大品牌聖誕限定新品，從交換禮物到犒賞自己的年末大禮，今年真的很難只選一樣！

編輯推薦

文章目錄

2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

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#迪奧 #香奈兒 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #LUSH #聖誕倒數月曆

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  • 重點一：SALOMON 攜手蔡依林推出 XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 重點二：鞋款以 PRIMAL PULSE 與 Safari 火焰意象為設計核心。
  • 重點三：酒紅麂皮搭藍色細節，10 月 24 日獨家限量發售。

法國戶外品牌 SALOMON 攜手華語天后 Jolin 蔡依林，推出聯名鞋款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，10 月 24 日於 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售。正在找一雙秋冬能上山、也能進城的機能跑鞋？這雙酒紅色女神同款一定要先筆記！

本次企劃以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心概念，將 JOLIN 《Pleasure》專輯中經典單曲《Safari》極具張力的火焰意象，轉譯為可被穿著與移動的鞋履。

SALOMON
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紅藍雙焰，寫下蔡依林的舞台與日常

正如 JOLIN 面對世界始終保有好奇與玩心，她既能在舞台上展現如紅色外焰般狂野、熾熱的極致張力，也能在走下舞台後，回歸藍色內焰般的堅定內在。SALOMON 將柔軟與力量、內斂與張揚完美揉合，當穿上這雙鞋，猶如喚醒身體最初的本能信號，藍色線條如脈搏般在暗處跳動，讓每一次步伐都與火焰共舞，成為不迎合既定規則的自己。

SALOMON
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為什麼是 SALOMON？從 Jisoo 到蔡依林，女星都在穿的機能跑鞋

SALOMON 從越野跑鞋起家，近年靠著舒適好走與山系設計，成為時尚圈的熱門球鞋。BLACKPINK 成員 Jisoo 是品牌全球大使，國際媒體也觀察到 Bella Hadid、Hailey Bieber 等名人私服頻繁上腳。

JOLIN聯名款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN 3 大設計亮點

XT-WHISPER SUEDE JOLIN 承襲 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，將抽象的生命力轉化為卓越機能與質感視覺。不只是換色，而是從結構、配色到細節都寫進 JOLIN 的態度。

SALOMON
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  • 結構美學：鞋身採用標誌性的波浪形山形折線 Sensifit™ 技術，為足部提供精準的支撐與貼合，同時賦予鞋面流暢的層次感。
  • 色彩張力：鞋面主體以溫潤的勃根地紅麂皮包覆，象徵向外擴張、狂野且無懼的紅色外焰；交錯其中的淺藍色線條，則隱喻隱藏於火焰最深處、溫度極高卻顯得冷靜深邃的藍色內焰。
  • 細節工藝：透過霧面與亮面材質的巧妙交疊，創造豐富的視覺對比與紋理深度，細節講究卻不張揚。鞋舌上專屬印製的「JOLIN」標識，則是讓人矚目的畫龍點睛。

SALOMON
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SALOMON 蔡依林聯名鞋發售資訊

  • 鞋款名稱：SALOMON XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 發售日期：2026 年 10 月 24 日
  • 發售地點：SALOMON 微風信義品牌概念店（獨家）
  • 數量有限，詳細辦法請鎖定 SALOMON TAIWAN 官方 IG

精華 FAQ

  • 聯名鞋款名稱為 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，延續 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，並融入蔡依林的個人風格與專屬細節，主打機能與時尚兼具。

  • 設計以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心，並從蔡依林《Pleasure》專輯中的《Safari》火焰意象轉化而來，把紅藍雙焰、柔軟與力量的對比寫進鞋身。

  • 鞋款將於 10 月 24 日在 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售，數量有限，詳細購買辦法需以 SALOMON TAIWAN 官方 IG 公告為準。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#女神 #穿搭 #蔡依林 #運動鞋 #機能服飾 #Jolin

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換季指尖也要高級感！2026秋冬4款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭

2026-10-26 04:40 女子漾／編輯桑泥
換季指尖也要高級感！2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭。 圖片來源：Pinterest
換季指尖也要高級感！2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，約會通勤都百搭。 圖片來源：Pinterest

2026 秋冬美甲趨勢從溫柔耐看的奶茶裸色、濃郁顯白的酒紅色，到帶有新鮮感的橄欖綠美甲，無論是日常上班想展現俐落質感，還是約會時希望多一點精緻氛圍，都能找到適合自己的款式。小編整理以下 2026 秋冬 4 款「高質感氛圍美甲」推薦，兼顧時髦感與日常實用性，讓大家下次做指甲時直接給美甲師參考！

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1. 巧克力棕美甲：低調耐看，最適合秋冬日常

圖片來源：Pinterest
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巧克力棕是每年秋冬都很有存在感的顏色，2026 年也持續受到美甲趨勢關注，深棕色帶有溫暖感，搭配秋季常見的駝色大衣、灰色針織與皮革單品都很自然。

想讓指尖看起來更精緻，可以選擇帶有鏡面光澤的巧克力棕，讓顏色呈現像濃郁可可般的深邃感；如果希望美甲更耐看，則可以選擇短方圓甲或短橢圓甲，搭配單色設計就很有質感。


2. 酒紅與櫻桃紅美甲：約會最有女人味的選擇

圖片來源：Pinterest
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如果想讓美甲更有存在感，酒紅、黑櫻桃紅與深莓果色都很值得嘗試，這色系介於紅色與紫紅色之間，比鮮紅色更沉穩，也比一般裸色更有記憶點，是秋冬約會很有女人味的選擇。

今年可以選擇帶有玻璃光澤的櫻桃紅，也可以挑選接近紅酒色的深酒紅，前者看起來更亮眼，適合晚餐、約會或聚會；後者則更成熟，搭配黑色洋裝、灰色西裝外套都很出色。


3. 奶茶裸色與乳白美甲：上班族最值得收藏的百搭款

圖片來源：Pinterest
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奶茶裸色、燕麥米色與半透明乳白色，依然是日常上班最實用的選擇，它能讓指尖看起來乾淨整齊，也容易搭配不同風格的服裝，不會搶走整體造型的焦點。

如果想讓裸色美甲多一點變化，可以選擇帶有微微粉調的奶茶色，或在乳白底色上加入細緻珠光；喜歡法式美甲的人，也可以把傳統白色指尖改成咖啡棕、灰褐色，保留乾淨輪廓的同時，增加秋季特色。


橄欖綠美甲：為秋季大地色穿搭增加個性

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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今年秋季，橄欖綠與薄荷綠也是值得留意的美甲顏色，它不像亮綠色那麼搶眼，卻比一般棕色更有個性，搭配卡其風衣、深藍牛仔褲、麂皮外套或大地色針織，都能自然融入秋季穿搭。

想走低調路線，可以選擇帶灰調的橄欖綠單色美甲；如果想增加層次，則可以在其中一兩指加入深淺度不一的綠色系、微珠光或漸層細節，讓指尖多一點新鮮感。

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2026-10-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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換季添新衣，貼身內衣也值得一起更新！從三上悠亞穿出若隱若現的蕾絲層次、謝欣穎堅持好看與舒服都要，到大霈分享對自己胸型的喜愛，今年秋冬內衣新品各有亮點。女子漾整理PEACH JOHN黛安芬華歌爾3大品牌，從無鋼圈到記形鋼圈，找找適合自己的日常款式。

1. PEACH JOHN：三上悠亞同款深藍蕾絲，無鋼圈也能穿出集中曲線

喜歡日系蕾絲，又在意穿著舒適度，可以留意PEACH JOHN的「集中浪漫蕾絲無鋼圈內衣」。這款主打無鋼圈結構搭配集中、豐盈的胸型效果，依品牌提供資料，是台灣與日本PEACH JOHN無鋼圈內衣的熱銷冠軍款。台灣品牌代言人三上悠亞出席新門市開幕時，以純白深V飄逸洋裝搭配秋冬深藍色款，讓領口微微露出蕾絲，替清爽造型加上一點細節。想嘗試內衣融入穿搭，也能參考這種配色方式，利用白襯衫或低領上衣，帶出蕾絲的精緻感。

圖片來源：官方
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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PEACH JOHN全新台北大巨蛋門市於10月19日進駐遠東Garden City B棟3樓，除了秋冬新品，也集結經典內衣、睡衣與家居服，並設有寬敞試衣空間，方便現場比較不同版型。

圖片來源：官方
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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開幕優惠同步登場：10月19日至23日，全台實體門市每日前10名單筆消費滿2,800元，可獲迷你美胸霜一份，每日限量、送完為止。大巨蛋門市另於即日起至10月30日，單筆消費滿2,000元，可獲「三上悠亞專屬拍照框」拍照機合影機會一次，單筆超額不累贈。

2. 黛安芬：謝欣穎演繹LOVE IN LACE，心型領、深V滿足不同穿搭

「好看、舒服、機能，當然全部都要！」謝欣穎替挑內衣這件事說出不少女性的心聲。黛安芬秋冬「LOVE IN LACE」系列以柔感蕾絲、薄紗與多元剪裁，讓內衣兼顧日常穿著與造型需求。謝欣穎示範的「心型領無鋼圈托高內衣」，以心型領口勾勒胸前線條，搭載品牌澎澎氣墊與內側承托結構，在無鋼圈設計中加入支撐。她以沉穩藍色款搭配白襯衫、白色長褲，穿出簡單又俐落的層次，日常也能參考。

圖片來源：官方
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圖片來源：官方
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另一款「日版托高美型內衣」則以薄紗底布搭配刺繡蕾絲，透過側邊膠骨與可拆式襯墊修飾線條；搭上丹寧單品，能讓浪漫蕾絲多一點率性感。系列另有低胸剪裁的「深V無鋼圈托高內衣」、著重包覆與穩定的「集中美型內衣」，以及採輕薄襯墊、一體式無縫下圍與側翼的「薄襯無鋼圈背心內衣」。色彩涵蓋經典黑、霧藍、珍珠灰與霧粉，從喜歡低調百搭，到偏愛柔和色系，都有不同選擇。對謝欣穎來說，漂亮內衣不必等到約會才穿。比起在意別人的眼光，她更重視自己穿得舒服、看得喜歡，讓挑選貼身衣物也成為取悅自己的小日常。

3. 華歌爾：大霈愛上記形內衣，以記形鋼圈兼顧支撐與貼合

習慣穿無鋼圈內衣，卻也想試試有支撐感的款式？華歌爾「記形內衣」提供另一種選擇。品牌邀請李霈瑜（大霈）擔任全新代言人，從她對身形的自在態度，傳達「每個時期的自己都是最好的」。大霈大方分享：「我很喜歡自己不豐滿的胸型，這次認識『記形內衣』之後，我才發現我其實也很有料！」原本偏愛無鋼圈款式的她，也因這次體驗，重新認識鋼圈內衣的穿著感受。

圖片來源：官方
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依華歌爾介紹，「記形鋼圈」可隨體溫與身形貼合胸型弧度，主打支撐與包覆。大霈則分享，實際穿著時能將側邊肉肉收攏，也沒有她原先擔心的束縛感。至於個人的貼合程度，仍可透過現場試穿，感受下圍、罩杯與側邊的舒適度。

圖片來源：官方
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從主持、演戲到音樂創作，大霈在不同階段累積自信，也把這份態度帶進內衣選擇。面對身形與生活的改變，她提醒女性給自己一點時間與溫柔，不急著否定當下的模樣。挑內衣也能從自己的感受出發，找到穿得自在、也喜歡鏡中自己的那一款。

#大霈 #謝欣穎 #黛安芬 #華歌爾 #三上悠亞 #內衣推薦 #好物推薦 #PEACH JOHN

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2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

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蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
圖片來源：IG@dior

圖片來源：gettyimages
圖片來源：gettyimages

蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
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身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
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張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

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