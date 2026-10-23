AI重點 文章重點整理： 重點一： AI給的精油配方不能直接照用，先確認名稱與來源。

AI給的精油配方不能直接照用，先確認名稱與來源。 重點二： 要看精油如何使用、是否稀釋，以及濃度是否合適。

要看精油如何使用、是否稀釋，以及濃度是否合適。 重點三：還需評估個人狀況、藥物使用與是否適合自身體質。

【AI給的精油配方，拿來就能用嗎？使用前該確認什麼？】

假設有一天，妳累了一整天，晚上又睡不好，於是拿起手機問AI：「有沒有適合睡前放鬆的精油配方？」幾秒鐘後，答案出現了。精油名稱、使用滴數、調配方式，甚至連每支精油的用途，都寫得清清楚楚。

妳看看家裡的瓶瓶罐罐，剛好都有，是不是就可以照著調了？在動手之前，我想邀請妳多看幾眼,這份配方，有沒有交代它適合誰，以及使用前需要注意什麼？

▋答案愈容易取得，愈需要知道怎麼判斷

中央社10月20日報導，立法院厚生會成立「全民健康識能推動委員會」。會中有醫師分享，現在有些民眾會先詢問AI，再到診間確認；病友團體也關心，當人們難以分辨回答是否正確，可能影響就醫與用藥選擇。

看到這則新聞，我想到芳療。現在想知道一支精油的用途，或找一份按摩、薰香配方，比以前方便許多。AI可以協助整理資料，讓我們更容易開始學習。但一份看起來完整的答案，還需要經過確認，才能成為適合自己的使用方法。

▋第一個確認：它說的，究竟是哪一支精油？

中文名稱看起來相近，植物可能不同。像甜馬鬱蘭與西班牙馬鬱蘭，就不能只看見「馬鬱蘭」三個字，便當成同一種精油使用。看配方時，可以先找找，有沒有拉丁學名？植物取用的部位是否清楚？有些精油，還需要進一步確認化學型或萃取方式。如果資料寫得模糊，先把名稱確認好，再決定是否使用。調配之前，先確認手上這瓶精油的名稱與特性，用起來也更安心。

▋第二個確認：有滴數，還要知道怎麼調、怎麼用

「薰衣草3滴、天竺葵2滴。」看到這樣的建議，妳會接著問什麼？我會先確認： 這是拿來薰香，還是塗抹？如果塗抹，加入多少基底油？用在哪個部位？使用的頻率又是多少？同樣幾滴精油，放進不同容量的基底油，濃度就不同。只看加幾滴，沒留意基底油的用量和使用方式，就可能調出不適合自己的濃度。

精油安全研究機構Tisserand Institute也提醒，塗抹時應稀釋；再熟悉的精油，直接塗在皮膚上，也可會能引起刺激或過敏。

▋第三個確認：研究說有幫助，用的是哪種精油、怎麼用？

有些精油建議會寫著：「根據研究，這樣使用有助於放鬆。」 先看看：研究中的人，情況和自己相近嗎？精油的用法，也和建議的一樣嗎？確認這些，才能判斷是否適合自己。

看研究時，也要留意精油怎麼用。研究用的可能是特製產品，不能直接認為自己那瓶精油也有同樣效果；如果搭配按摩，感覺變好了也可能是按摩讓身體放鬆，加上有人陪伴，心情跟著好了一些。 如果有附資料連結，可以點開看看。找不到資料，或有看不懂的地方，就把問題記下來，請芳療老師或醫療專業人員幫忙確認。

▋最後，確認這份配方適不適合自己

教芳療三十多年，我一直希望大家學到的方法，既能在生活中使用，也符合自己的需要與身體狀況。 年齡、健康狀況、正在使用的藥物、皮膚反應，以及家中有沒有幼兒或寵物，都是需要進一步確認的資訊。喜不喜歡那個氣味，也值得被考量。

所以，詢問AI時，可以把背景說得更完整；拿到答案後，再向具備相關訓練的芳療專業人員確認。涉及疾病、用藥或持續的不舒服，也要讓醫師或藥師協助評估。拿到AI提供的配方後，可以請芳療老師幫忙確認：「這樣調會不會太濃？」「我適合這樣用嗎？」「還要注意什麼？」問得具體，對方也更容易給妳適合的建議。

下次拿到一張精油配方，先不用急著滴進瓶子裡。看看名稱、確認用法、查查來源，再想一想自己的情況。願我們學會的芳療，既有喜歡的香氣，也有照顧自己的判斷力。