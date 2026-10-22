熱搜成分安全嗎？皮膚科醫師談依克多因、琥珀酸與敏感肌保養3原則

2026-10-22 18:44 宋奉宜醫師

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：依克多因具短期保濕安全性，長期抗老仍缺臨床證據。
  • 重點二：琥珀酸未被證實可取代水楊酸，抗痘實證仍不足。
  • 重點三：敏感肌應減少疊擦，重視上市後監測與臨床追蹤。

熱搜成分安全嗎？皮膚科醫師談依克多因、琥珀酸與敏感肌保養3原則

每逢換季，敏感肌族群就會面臨保養與暗沉的兩難，於是美妝媒體與社群網站再度推廣「換季修護」與「無痛煥膚」成分，例如主打極端環境防護的依克多因（Ectoine）與宣稱溫和抗痘的琥珀酸（Succinic acid）。網路上鋪天蓋地的各種實驗數據強調保濕、修護與抗痘能力，甚至被稱為「神級穩膚成分」。

然而，中華民國美容醫學醫學會常務理事、專注臨床監測的宋奉宜醫師提醒，科學核心是「滲入皆有正反作用，有效必然伴隨風險。」面對各種不斷翻新的潮流話術，只有堅持嚴謹的醫療倫理與科學證據，才能享受最佳護膚效果，遠離潛在風險。

 

一、網紅成分的完整真相

1.依克多因（Ectoine）：極端防護的數據與侷限

商業描述中，依克多因萃取自極端環境下的耐鹽細菌，透過強大的水合特性在細胞膜周圍形成穩定水膜，保護細胞抵禦乾燥、高滲透壓及界面活性劑等環境壓力。

這些說法是不是符合醫療文獻支持？目前數據確實支持短期安全性與保濕效力，但是長期防護與抗老宣稱多半來自體外實驗與機制推論，還沒有太多臨床證據。另一方面，部分體外研究指出高濃度依克多因（100mM）經紫外線照射，反而降低角質細胞的代謝活性，顯示依克多因必須限制濃度，同時在特定情境下才能發揮最好效果。

2.琥珀酸（Succinic acid）：能不能替代水楊酸？

琥珀酸之所以成為另一個明星成分，主因是敏感肌盛行的當下，民眾想要使用水楊酸抗痘，卻無法忍受去角質的刺激性；琥珀酸遂以更低刺激但類似的控油與抗菌能力受到追捧。

但是綜觀系統性文獻回顧與皮膚專科治療指南，資料中從未認定琥珀酸與水楊酸具有同等強度的實證證據；加上化學結構不同，琥珀酸缺乏水楊酸典型的角質溶解機制，臨床試驗也無法驗證它的抗痘療效。

 

二、疊加效應與產品輔料：「1+1>2」是效果還是負擔？

藥理學證明了效果與安全高度取決於成分濃度、最終配方及使用情境。考慮保養品必然是複方結構，實驗室的成分數據能否發揮實際效果，仍須經過臨床驗證。況且現代人的保養習慣常常是洗面乳、化妝水、精華液、乳霜到防曬…層層疊擦，超過數十種的成分會出現加乘效果，還是產生風險：

1.多重疊擦的劑量曝露：產品不只有明星成分，還包括了防腐、穩定與氛圍等多種輔劑。實際效果與安全無法由單一成分決定，實際滲入總量甚至由多種產品疊擦劑量、使用頻率及塗抹面積共同影響。

2.難以預期的交互作用：即便實驗室短期測試單一成分相當溫和，也不代表最終產品、多瓶疊擦與長期使用之後依然安全有效。因此缺乏長期數據的情況下，敏感肌患者請勿盲目相信廠商的樂觀宣稱。

 

三、追求效果也要避免風險：借鏡藥學史，保養品更要「上市後監測」

新成分在上市前憑藉漂亮的實驗室數據吸引廠商採用，實屬人之常情。然而，保養品的適用年齡遠低於藥物，許多人從青少年甚至兒童時期就開始使用；加上保養品塗抹面積廣大，動輒經年累月、早晚使用，涵蓋族群更橫跨各年齡層與性別。這麼龐大且長期的暴露影響，不是幾個短期實驗數據就能夠簡單涵蓋。

歷史上許多通過嚴格審查的藥物，卻在大規模上市後才發現預期之外的副作用；反觀多數保養成分僅憑短期實驗數據或原料安全報告便能上市，並不符合保障民眾健康的基礎要求。台灣政府於2026年7月全面推動產品資訊檔案（PIF）制度，正是為了貫徹更嚴謹、更全面的安全精神。

宋奉宜醫師建議，既然知道保養成分滲入皮膚，為了確保民眾健康，借鏡醫藥界「上市後監測（Post-Marketing Surveillance, PMS）」的保護原則實屬必要。唯有持續且切實追蹤真實效果與不良反應，並且隨著臨床證據隨時修正評估，才是面對新成分時應有的審慎態度。

 

掌握科學證據，理性守護健康

民眾面對鋪天蓋地的商業宣傳，例如旅遊時的藥妝製劑或各種新的、潮流製品，務必保持累積劑量與長期風險的理性思考，就能以下列3個原則掌握效益與安全：

1.停止過度給予：務必精簡不必要的疊擦，減少成分對皮膚的負擔與干擾。

2.尊重自然能力：給予自癒空間，讓天然皮脂膜與免疫系統發揮保濕與防護功能。

3.科學追蹤比對：任何成分都要經過皮膚鏡顯微記錄、比對皮紋結構的變化；堅持臨床證據，眼見為憑的理性護膚。

精華 FAQ

  • 依克多因主打極端環境防護與保濕，短期安全性與補水效果有資料支持，但長期防護、抗老多來自體外研究與機制推論，臨床證據仍不足。

  • 目前系統性文獻與治療指南都未認定琥珀酸與水楊酸有同等實證；它缺乏水楊酸的角質溶解機制，臨床試驗也無法充分證實其抗痘效果。

  • 文章建議精簡疊擦、避免讓成分過量滲入，尊重皮膚自癒與皮脂膜功能，並透過臨床證據、皮膚鏡記錄與上市後監測，持續確認效果與風險。

宋奉宜醫師

宋奉宜醫師

宋奉宜醫師： 曾任台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主任暨美容醫學中心創建醫師，現任中華民國美容醫學醫學會常務理事，負責美容醫學教育與醫患倫理。臺北極緻皮膚科診所專注於敏感肌、脂漏性皮膚炎與酒糟、青春痘錯誤治療的糾正，患者約有30%自海外地區飛來台灣治療。

#美妝 #青春痘 #彩妝保養 #醫美保養 #敏感肌保養推薦 #夏季皮膚保養方式

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2026-10-20 18:00 女子漾／編輯張念慈
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聖誕節還沒到，美妝控的荷包已經準備失守！2026聖誕限定美妝陸續登場，CHANEL香奈兒把阿爾卑斯山雪景變成夢幻彩妝，連護手霜都穿上雪白毛絨外套；Dior迪奧則推出肉桂奶茶唇膏與薑餅屋倒數月曆；GUERLAIN嬌蘭攜手珠寶設計師打造璀璨寶石彩妝，Jo Malone London把蘇格蘭高地格紋搬進香氛禮盒，LUSH也帶來藏著25款沐浴驚喜的聖誕小屋。女子漾整理6大品牌聖誕限定新品，從交換禮物到犒賞自己的年末大禮，今年真的很難只選一樣！

編輯推薦

文章目錄

2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
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#迪奧 #香奈兒 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #LUSH #聖誕倒數月曆

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衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

2026-10-15 01:34 女子漾／編輯桑泥
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk

進入十月，衣櫃其實不用一次從短袖直接換成厚大衣，真正實穿的秋季單品，應該是能隨著氣溫變化逐步增加層次：早上單穿、晚上加件外套，天氣再冷一些，直接疊搭針織單品即可。而 2026 秋季最值得入手的，正是這些能從秋天一路穿進冬天的經典款！

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輕量外套先登場

圖片來源：IG@1017kk
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圖片來源：IG@1017kk
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天氣還沒有冷到需要穿上厚外套時，輕量夾克、飛行外套與短版外套反而是換季期間最實用的選擇。近期 2026 秋季穿搭趨勢也持續強調過渡季節的穿搭方式，只要加上一件輕薄外套，就能立即改變整體造型氛圍。

今年可以特別留意帶有高領、立體肩線或微寬鬆輪廓的設計。早秋可以用簡單 T 恤搭配西裝褲，再披上一件短版夾克，俐落又不會過於厚重；等到氣溫下降後，也能將夾克疊穿在針織衫或襯衫外，打造自然的層次感，實穿度也更高。


薄針織是換季衣櫃的主力

圖片來源：IG@1017kk
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比起一開始就入手厚重毛衣，細針織更值得優先放進秋季購物清單！無論是圓領、V 領還是高領款式，都能從單穿一路延續到冬天；天氣轉冷後，除了可以增加內搭，也能疊穿在西裝外套、皮衣或大衣裡，實穿度非常高。

顏色也不必侷限於黑灰色，奶油白、燕麥色、巧克力棕、酒紅色都能呼應 2026 秋季濃郁質感與自然色調的流行趨勢，同時兼具百搭性，從早秋一路穿到冬天也不容易退流行。


百搭經典的襯衫與西裝褲

圖片來源：IG@1017kk
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圖片來源：IG@1017kk
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襯衫今年可以從經典白襯衫延伸到細條紋、淺藍色，或帶有微寬鬆感的中性剪裁；西裝褲則可以選擇直筒、寬褲，或今年依舊具有人氣的錐形輪廓。單穿時簡約俐落，隨著氣溫下降，再加入針織衫與外套，就能自然轉換成秋冬造型。

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巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

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蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
圖片來源：IG@dior

圖片來源：gettyimages
圖片來源：gettyimages

蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
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身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
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張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
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SALOMON × 蔡依林聯名鞋太美！酒紅 XT-WHISPER 藏 JOLIN 專屬細節，秋冬跑鞋先收這雙

SALOMON × 蔡依林聯名鞋太美！酒紅 XT-WHISPER 藏 JOLIN 專屬細節，秋冬跑鞋先收這雙

2026-10-19 15:33 Cecelia
SALOMON
SALOMON

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SALOMON 攜手蔡依林推出 XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 重點二：鞋款以 PRIMAL PULSE 與 Safari 火焰意象為設計核心。
  • 重點三：酒紅麂皮搭藍色細節，10 月 24 日獨家限量發售。

法國戶外品牌 SALOMON 攜手華語天后 Jolin 蔡依林，推出聯名鞋款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，10 月 24 日於 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售。正在找一雙秋冬能上山、也能進城的機能跑鞋？這雙酒紅色女神同款一定要先筆記！

本次企劃以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心概念，將 JOLIN 《Pleasure》專輯中經典單曲《Safari》極具張力的火焰意象，轉譯為可被穿著與移動的鞋履。

SALOMON
SALOMON

紅藍雙焰，寫下蔡依林的舞台與日常

正如 JOLIN 面對世界始終保有好奇與玩心，她既能在舞台上展現如紅色外焰般狂野、熾熱的極致張力，也能在走下舞台後，回歸藍色內焰般的堅定內在。SALOMON 將柔軟與力量、內斂與張揚完美揉合，當穿上這雙鞋，猶如喚醒身體最初的本能信號，藍色線條如脈搏般在暗處跳動，讓每一次步伐都與火焰共舞，成為不迎合既定規則的自己。

SALOMON
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為什麼是 SALOMON？從 Jisoo 到蔡依林，女星都在穿的機能跑鞋

SALOMON 從越野跑鞋起家，近年靠著舒適好走與山系設計，成為時尚圈的熱門球鞋。BLACKPINK 成員 Jisoo 是品牌全球大使，國際媒體也觀察到 Bella Hadid、Hailey Bieber 等名人私服頻繁上腳。

JOLIN聯名款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN 3 大設計亮點

XT-WHISPER SUEDE JOLIN 承襲 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，將抽象的生命力轉化為卓越機能與質感視覺。不只是換色，而是從結構、配色到細節都寫進 JOLIN 的態度。

SALOMON
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  • 結構美學：鞋身採用標誌性的波浪形山形折線 Sensifit™ 技術，為足部提供精準的支撐與貼合，同時賦予鞋面流暢的層次感。
  • 色彩張力：鞋面主體以溫潤的勃根地紅麂皮包覆，象徵向外擴張、狂野且無懼的紅色外焰；交錯其中的淺藍色線條，則隱喻隱藏於火焰最深處、溫度極高卻顯得冷靜深邃的藍色內焰。
  • 細節工藝：透過霧面與亮面材質的巧妙交疊，創造豐富的視覺對比與紋理深度，細節講究卻不張揚。鞋舌上專屬印製的「JOLIN」標識，則是讓人矚目的畫龍點睛。

SALOMON
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SALOMON 蔡依林聯名鞋發售資訊

  • 鞋款名稱：SALOMON XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 發售日期：2026 年 10 月 24 日
  • 發售地點：SALOMON 微風信義品牌概念店（獨家）
  • 數量有限，詳細辦法請鎖定 SALOMON TAIWAN 官方 IG

精華 FAQ

  • 聯名鞋款名稱為 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，延續 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，並融入蔡依林的個人風格與專屬細節，主打機能與時尚兼具。

  • 設計以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心，並從蔡依林《Pleasure》專輯中的《Safari》火焰意象轉化而來，把紅藍雙焰、柔軟與力量的對比寫進鞋身。

  • 鞋款將於 10 月 24 日在 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售，數量有限，詳細購買辦法需以 SALOMON TAIWAN 官方 IG 公告為準。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#女神 #穿搭 #蔡依林 #運動鞋 #機能服飾 #Jolin

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2026-10-11 06:28 女子漾／編輯桑泥
誰說秋天只能擦深色？2026秋季4款「溫柔系美甲」推薦，仙氣滿分又顯白。 圖片來源：Pinterest
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一進入秋天，酒紅、巧克力棕、黑櫻桃色總會率先成為美甲熱門色系，但如果你偏好乾淨清透的指尖風格，也可以選擇更柔和的溫柔輕盈色調。這類色系保留秋日的溫暖氛圍，同時帶有透光感與仙氣，還能襯托膚色、顯白又顯嫩，就連短指甲或黃皮女孩也能輕鬆駕馭！

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溫柔奶霜琥珀

圖片來源：Pinterest
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傳統琥珀多以深焦糖與黑棕色堆疊，容易顯得成熟厚重，今年的「奶霜琥珀」減少了黑棕比例，改以燕麥奶色、冰透金黃與透光蜜糖色進行微醺暈染，流動感極強的光影能柔化手部線條，極具秋日法式復古感。

珍珠裸光水光甲

圖片來源：Pinterest
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告別純白色的冷冽感，改以帶有暖調的冰透裸粉或裸米色打底，再疊上一層細緻的珍珠鏡面粉或水光封層，透過自然光澤打造乾淨透亮的指尖效果。整體低調優雅又不失精緻感，散發宛如富家千金般的高級質感！

抹茶開心果淡綠

圖片來源：Pinterest
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不選深沉的橄欖綠或墨綠，而是將綠色降低飽和度，揉合了奶白色與抹茶灰調，打造出輕柔的莫蘭迪灰綠感，視覺上清爽卻不失秋日靜謐感，灰綠色調能提亮雙手膚色，展現知性又文青的不撞款審美。

蜜桃烤奶漸層

圖片來源：Pinterest
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這款美甲可說是溫柔感爆棚的「純欲風」天花板！將盛夏的高飽和蜜桃色融入一抹溫暖的肉桂奶茶色，從指甲根部的清透裸色一路向指尖自然暈染，打造柔和細膩的漸層效果。即使指甲慢慢長出，也不會出現明顯斷層，兼具耐看度與高級感，小編超推薦！

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