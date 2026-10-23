2026秋冬保養5大新品推薦！BTS Jin同款眼膜、IPSA流金油必收，麗莎和卡斯柏聯名萌翻

今年秋冬保養新品從「水油雙補」、「PDRN保養」到「精簡修護」都有新選擇，IPSA推出全新流金保濕精華油，BTS Jin代言的LANEIGE蘭芝帶來粉嫩眼膜，ELIXIR怡麗絲爾更攜手法國人氣角色「麗莎和卡斯柏」，推出超萌限量聯名組合！另外還有BioCode精華液織成的面膜，以及Bri. Skin Essentials的醫師系精簡保養。以下整理5大品牌秋冬保養新品，還有換季保養常見問題一次解答。

1. IPSA｜流金保濕精華油，秋冬保養不只補水更要補油

IPSA流金保濕精華油。圖片來源：品牌提供

秋冬最怕的就是肌膚明明擦了化妝水，過沒多久卻又開始緊繃！迎接品牌40週年，IPSA推出流金家族全新成員「流金保濕精華油」，主打「補水、補油、鎖水」三合一，特別適合換季乾燥、長時間待在冷氣房，以及容易出現乾燥粗糙的肌膚。

IPSA流金保濕精華油。圖片來源：品牌提供

有別於傳統美容油給人的厚重印象，這款精華油採用獨特「水包油配方」，結合甘油、海藻糖、木糖醇與流金超級玻尿酸，為角質層補充水分，再搭配葡萄籽油、月見草油、玫瑰果油及芝麻油等4重植物油，幫助肌膚維持柔嫩潤澤。配方不添加香精、色素及礦物油，讓怕油膩的人也能嘗試油保養。

IPSA流金保濕精華油。圖片來源：品牌提供

更實用的是一瓶可以變化不同用法！肌膚特別乾燥時，可以在日常乳霜中混合1滴精華油，增加滋潤度；兩頰、嘴角乾燥時，也能搭配流金水MAX進行局部濕敷。甚至連指緣、雙手與髮尾，都能依照需求適量使用。產品資訊：IPSA 流金保濕精華油，100mL／NT$1,450。

2. LANEIGE蘭芝｜BTS Jin同款粉澎潤眼膜，熬夜追劇女孩必收

【LANEIGE蘭芝】粉澎潤膠原緊緻眼膜貼。圖片來源：品牌提供

BTS粉絲準備收藏！LANEIGE蘭芝攜手全球品牌大使Jin，推出全新「粉澎潤膠原緊緻眼膜貼」，粉嫩果凍般的外型，加上清涼服貼的使用感，讓每天的眼周保養也多了幾分療癒感。對於經常熬夜追劇、長時間盯著電腦，或早晨起床容易眼周浮腫的人來說，尤其值得關注。

【LANEIGE蘭芝】粉澎潤膠原緊緻眼膜貼。圖片來源：品牌提供

這款眼膜結合香蕉益生菌與綠茶來源的雙重植萃PDRN，搭配菸鹼醯胺、咖啡因萃取及膠原蛋白等保養成分，主打眼周保濕、澎潤與緊緻。品牌更加入「仿微針導入科技」，利用接觸肌膚後會溶解的微晶結構，搭配果凍水凝膜設計，讓眼膜能貼合眼下輪廓，敷約20分鐘即可完成一次眼周保養。

【LANEIGE蘭芝】粉澎潤膠原緊緻眼膜貼。圖片來源：品牌提供

除了眼下，這款眼膜也能依照需求敷在法令紋、抬頭紋等局部位置。品牌同步推出「夢幻假期迷你唇膜禮盒」，集結甜莓、香草冰淇淋、檸檬雪酪、芒果奶酪與西瓜冰棒5款風味，迷你包裝可愛又方便攜帶，作為秋冬交換禮物也很適合。

產品資訊：LANEIGE 粉澎潤膠原緊緻眼膜貼，30對／NT$700，11月1日於蝦皮旗艦店、蘭芝官網搶先販售，11月5日於momo旗艦店販售。LANEIGE 夢幻假期迷你唇膜禮盒，3g×5入／NT$600。

【LANEIGE蘭芝】粉澎潤膠原緊緻眼膜貼。圖片來源：品牌提供

【LANEIGE蘭芝】粉澎潤膠原緊緻眼膜貼。圖片來源：品牌提供

3. ELIXIR怡麗絲爾｜麗莎和卡斯柏萌翻美妝圈！3款限量聯名組合必收

ELIXIR 怡麗絲爾攜手「麗莎和卡斯柏Gaspard et Lisa」 推出3款限量聯名組合。圖片來源：品牌提供

今年秋冬最可愛的保養聯名之一來了！日本保養品牌ELIXIR怡麗絲爾攜手法國人氣繪本角色「麗莎和卡斯柏 Gaspard et Lisa」，將兩隻黑白萌犬的經典形象融入保養日常，一口氣推出3款限量聯名組合，從防曬妝前乳到膠原保養精露都有，還附上超可愛的限定周邊，讓人忍不住想收藏！

ELIXIR 怡麗絲爾攜手「麗莎和卡斯柏Gaspard et Lisa」 限定百貨活動禮。圖片來源：品牌提供

首先是社群討論度高的「小金管」防曬妝前乳，擁有SPF50+ PA++++高係數防曬，兼顧日間防護與妝前保養，這次搭配印有麗莎和卡斯柏圖案的聯名擦手巾，組合優惠價945元。想讓熬夜後的暗沉膚色看起來更有精神，則可以選擇「蜜桃小金管」，以裸膚蜜桃色調修飾膚色，同樣具備SPF50+ PA++++防曬係數，還附贈粉紅色聯名針織手提袋，組合優惠價1,035元，光是可愛的袋子就讓人心動！

熬夜蠟黃救星 #蜜桃小金管 搭配 聯名針織手提袋。圖片來源：品牌提供

至於秋冬想加強肌膚澎潤保養的人，則可以關注「膠原彈潤修護精露」，這次搭配粉紅色麗莎造型行李吊牌，組合優惠價1,080元。除了3款限量組合，品牌還推出百貨專櫃滿額活動，指定期間累積消費滿8,000元，就有機會獲得立體造型室內拖鞋、圓形瓷盤或玫瑰眼罩頸枕等聯名好禮，從保養一路可愛到居家生活！販售資訊：2026年10月起，於Watashi+官網、momo、蝦皮、屈臣氏、康是美及寶雅指定通路限量販售，贈品數量有限，售完為止。

Threads 爆紅好評防曬妝前乳 #小金管 搭配 聯名擦手巾。圖片來源：品牌提供

4. BioCode｜把精華液織進面膜！PDRN水光保養新選擇

BioCode面膜。圖片來源：品牌提供

面膜敷到一半就開始乾掉，尤其鼻翼、臉頰邊緣還會出現白邊？BioCode這次推出的「醣醛酸PDRN超導水光抗老面膜」，把保養巧思放在膜布本身。品牌採用Glycuronic™ Fiber醣醛酸面膜科技，將醣醛酸以纖維技術製成膜布，讓膜布本身也成為保養配方的一部分，再搭配單片38g精華液，主打敷30分鐘仍能維持水潤服貼。

BioCode面膜。圖片來源：品牌提供

成分方面，結合鮭魚與玫瑰雙源PDRN、六重神經醯胺、NAD+、玻色因及其他保養成分，訴求肌膚保濕、彈潤與屏障照護。品牌也運用Bio-Medisome™超導晶球技術包覆部分活性成分，以提升配方穩定性。

BioCode面膜。圖片來源：品牌提供

BioCode過去以醫美診所通路為主，今年開始拓展台灣線上銷售，並邀請醫師參與配方評估。這款面膜也通過品牌所述的韓國Ellead敏感肌測試。不過，敏感肌測試不代表所有膚況都適用，尤其剛完成雷射或其他醫美療程的人，仍應依照醫師建議決定何時使用面膜。產品資訊：BioCode 醣醛酸PDRN超導水光抗老面膜，單片NT$300、5片裝NT$1,280、10片裝NT$2,180，10月27日線上上市。

BioCode面膜。圖片來源：品牌提供

5. Bri. Skin Essentials｜皮膚科醫師提倡「離線保養」，一敷一抹就夠

Bri.Skin-夜養晨光出行組。圖片來源：品牌提供

保養品真的擦越多越好嗎？由皮膚專科醫師林亮辰創立的Bri. Skin Essentials，今年秋冬提出「離線保養」概念，提醒大家當肌膚乾燥、緊繃時，與其不斷疊加精華液、面膜和乳霜，不如重新檢視肌膚真正需要什麼。

Bri.Skin-B.01修護保濕生物纖維面膜。圖片來源：品牌提供

品牌將保養簡化為「一敷一抹」。首先是「B.01修護保濕生物纖維面膜」，運用小分子、大分子及乙醯化玻尿酸等三重玻尿酸，搭配燕麥醯胺，針對肌膚缺水、乾燥時提供集中保濕照護。面膜不需要天天敷，而是在肌膚需要時適度使用。

Bri.Skin-B.02 B5神經醯胺輕質乳液。圖片來源：品牌提供

另一款「B.02 B5神經醯胺輕質乳液」，則以神經醯胺、甘油及泛醇（維他命B5）為核心，提供日常保濕及肌膚屏障照護。質地走輕盈路線，適合不喜歡厚重乳霜，卻又希望秋冬肌膚維持柔嫩的人。林亮辰醫師也提醒，換季保養應該依照當下膚況調整，不必一味增加保養步驟。這套從醫美術後照護延伸而來的精簡保養思維，也很適合容易因為換季而把保養程序越疊越複雜的人參考。

產品資訊：Bri. Skin Essentials B.01 修護保濕生物纖維面膜，3入／NT$2,000。Bri. Skin Essentials B.02 B5神經醯胺輕質乳液，50mL／NT$1,400。

Bri.Skin-B.01修護保濕生物纖維面膜。圖片來源：品牌提供

Bri.Skin-B.02 B5神經醯胺輕質乳液。圖片來源：品牌提供

秋冬保養FAQ｜換季乾燥、補水補油、面膜使用一次解答

Q1. 秋冬保養只擦化妝水，為什麼還是覺得乾？

化妝水能提供短暫的水分補充，但如果後續沒有搭配適合的保濕產品，肌膚仍可能感到乾燥。建議清潔後使用保濕乳液或乳霜，幫助減少水分散失，乾燥肌可依需求增加滋潤度。

Q2. 油性肌膚秋冬也需要補油嗎？

不一定。油性肌膚同樣需要保濕，但不代表一定要額外使用美容油。若肌膚已經容易出油，可以先選擇清爽乳液；如果局部乾燥，再針對兩頰或嘴角補充滋潤產品，避免全臉過度疊擦。

Q3. 秋冬面膜可以每天敷嗎？

沒有必要每天敷。面膜適合當作額外保濕保養，但使用頻率應依產品說明與個人膚況調整。若肌膚出現泛紅、刺痛或搔癢，應先停止使用。敷面膜也不代表時間越長越好，應遵循各產品建議的敷用時間。

Q4. PDRN保養品真的能讓肌膚變年輕嗎？

PDRN近年受到保養市場關注，但外用保養品的效果仍取決於配方、濃度及相關研究證據。不能直接把醫療注射或特定研究的效果套用到一般面膜、眼膜上。選購時應優先考慮產品的保濕效果、使用感與肌膚耐受性。

Q5. 秋冬肌膚敏感、乾癢，保養品應該怎麼挑？

建議優先選擇溫和清潔產品，以及含甘油、神經醯胺、玻尿酸或泛醇等成分的保濕產品，暫時減少頻繁去角質與刺激性活性成分。白天仍需防曬。如果乾癢持續、出現紅腫、破皮或滲液，應尋求皮膚科醫師評估。