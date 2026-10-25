韓韶禧《高年級實習生》職場穿搭好時髦！時尚CEO造型一次看，穿出同款高級氣場

2026-10-25 05:32 女子漾／編輯桑泥
韓韶禧《高年級實習生》職場穿搭好時髦！時尚CEO造型一次看，穿出同款高級氣場。 圖片來源：Imdb
韓韶禧《高年級實習生》職場穿搭好時髦！時尚CEO造型一次看，穿出同款高級氣場。 圖片來源：Imdb

女神韓韶禧在近期上映的電影韓版《高年級實習生》中，化身時尚新創公司的年輕 CEO，一改過往在《夫妻的世界》與《無法抗拒的他》中美艷、清純的形象，這次她在電影中展現兼具年輕活力、時尚品味與果斷決策力的現代女性魅力。

電影中她多以俐落西裝、精緻上衣與時髦外套打造多套職場造型，既展現專業氣場，又不失個人風格，每一套都值得上班族女孩收藏參考，為日常通勤穿搭注入更多時尚靈感！

編輯推薦

寶藍色條紋西裝

圖片來源：Imdb
圖片來源：Imdb

圖片來源：Imdb
圖片來源：Imdb

韓韶禧在劇中並沒有選擇一成不變的黑色套裝，而是以寶藍色條紋西裝打造更有辨識度的形象，俐落的肩線、強調腰身的剪裁，加上微微外擴的長褲輪廓，讓整套造型保留正式感，同時拉長身形比例。

這套穿搭透過顏色改變傳統西裝的印象，寶藍色比黑色更鮮明，細條紋也讓整體多了復古時裝氣息，日常上班可以搭配簡潔襯衫與尖頭鞋，若想穿得更有個性，則可以利用腰帶凸顯腰線，讓西裝套裝更有造型感。

黑白粗花呢西裝外套

圖片來源：Imdb
圖片來源：Imdb

圖片來源：Imdb
圖片來源：Imdb

電影中另一套令人印象深刻的造型，是韓韶禧身穿黑白拼接粗花呢外套，搭配金色鈕扣與俐落肩線，細節精緻卻不失氣場，再戴上一副墨鏡，瞬間展現時尚女 CEO 的強勢魅力。

粗花呢外套向來帶有經典法式優雅的氣息，韓韶禧的造型並沒有走過度甜美的路線，而是透過俐落剪裁與簡潔配件，讓整體看起來更有力量。想將這類外套融入日常穿搭，不妨搭配黑色西裝褲、直筒牛仔褲或簡約窄裙，讓外套成為整體造型的視覺焦點，無須過多裝飾，就能穿出率性又有質感的時尚氣場。

藍色抓皺洋裝配長靴，職場造型也能展現女人味

圖片來源：Imdb
圖片來源：Imdb

除了西裝造型外，韓韶禧在電影中也透過藍色抓皺洋裝搭配長靴，呈現更柔和卻不失氣勢的一面。洋裝的抓皺細節增加立體感，長靴則讓下半身線條更加俐落，兼顧女人味與職場需要的成熟感。

這套搭配也很適合秋冬參考，想讓洋裝更有通勤感，可以選擇膝下靴或簡潔的皮革長靴，再搭配俐落大衣；如果洋裝本身已有明顯的抓皺或裝飾，鞋包就可以選擇設計簡單的款式，避免整體過於繁複。相比全套西裝，洋裝與長靴的組合更有變化，也很適合下班從辦公室直接換成晚餐約會的日子。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#通勤 #西裝 #外套 #韓韶禧 #職場穿搭 #外表管理 #流行穿搭 #高年級實習生

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
往下滑看更多精彩文章
2026聖誕限定美妝開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 6大品牌限定系列一次看

2026聖誕限定美妝開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 6大品牌限定系列一次看

2026-10-20 18:00 女子漾／編輯張念慈
2026聖誕限定美妝開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 6大品牌限定系列一次看
2026聖誕限定美妝開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝、嬌蘭寶石唇膏 6大品牌限定系列一次看

聖誕節還沒到，美妝控的荷包已經準備失守！2026聖誕限定美妝陸續登場，CHANEL香奈兒把阿爾卑斯山雪景變成夢幻彩妝，連護手霜都穿上雪白毛絨外套；Dior迪奧則推出肉桂奶茶唇膏與薑餅屋倒數月曆；GUERLAIN嬌蘭攜手珠寶設計師打造璀璨寶石彩妝，Jo Malone London把蘇格蘭高地格紋搬進香氛禮盒，LUSH也帶來藏著25款沐浴驚喜的聖誕小屋。女子漾整理6大品牌聖誕限定新品，從交換禮物到犒賞自己的年末大禮，今年真的很難只選一樣！

編輯推薦

文章目錄

2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

https://woman.udn.com/woman/story/123165/9245017?utm_source=facebook&utm_medium=udngpower&utm_campaign=fbpost

#迪奧 #香奈兒 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #LUSH #聖誕倒數月曆

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝
往下滑看更多精彩文章
SALOMON × 蔡依林聯名鞋太美！酒紅 XT-WHISPER 藏 JOLIN 專屬細節，秋冬跑鞋先收這雙

SALOMON × 蔡依林聯名鞋太美！酒紅 XT-WHISPER 藏 JOLIN 專屬細節，秋冬跑鞋先收這雙

2026-10-19 15:33 Cecelia
SALOMON
SALOMON

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SALOMON 攜手蔡依林推出 XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 重點二：鞋款以 PRIMAL PULSE 與 Safari 火焰意象為設計核心。
  • 重點三：酒紅麂皮搭藍色細節，10 月 24 日獨家限量發售。

法國戶外品牌 SALOMON 攜手華語天后 Jolin 蔡依林，推出聯名鞋款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，10 月 24 日於 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售。正在找一雙秋冬能上山、也能進城的機能跑鞋？這雙酒紅色女神同款一定要先筆記！

本次企劃以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心概念，將 JOLIN 《Pleasure》專輯中經典單曲《Safari》極具張力的火焰意象，轉譯為可被穿著與移動的鞋履。

SALOMON
SALOMON

紅藍雙焰，寫下蔡依林的舞台與日常

正如 JOLIN 面對世界始終保有好奇與玩心，她既能在舞台上展現如紅色外焰般狂野、熾熱的極致張力，也能在走下舞台後，回歸藍色內焰般的堅定內在。SALOMON 將柔軟與力量、內斂與張揚完美揉合，當穿上這雙鞋，猶如喚醒身體最初的本能信號，藍色線條如脈搏般在暗處跳動，讓每一次步伐都與火焰共舞，成為不迎合既定規則的自己。

SALOMON
SALOMON

為什麼是 SALOMON？從 Jisoo 到蔡依林，女星都在穿的機能跑鞋

SALOMON 從越野跑鞋起家，近年靠著舒適好走與山系設計，成為時尚圈的熱門球鞋。BLACKPINK 成員 Jisoo 是品牌全球大使，國際媒體也觀察到 Bella Hadid、Hailey Bieber 等名人私服頻繁上腳。

JOLIN聯名款 XT-WHISPER SUEDE JOLIN 3 大設計亮點

XT-WHISPER SUEDE JOLIN 承襲 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，將抽象的生命力轉化為卓越機能與質感視覺。不只是換色，而是從結構、配色到細節都寫進 JOLIN 的態度。

SALOMON
SALOMON

  • 結構美學：鞋身採用標誌性的波浪形山形折線 Sensifit™ 技術，為足部提供精準的支撐與貼合，同時賦予鞋面流暢的層次感。
  • 色彩張力：鞋面主體以溫潤的勃根地紅麂皮包覆，象徵向外擴張、狂野且無懼的紅色外焰；交錯其中的淺藍色線條，則隱喻隱藏於火焰最深處、溫度極高卻顯得冷靜深邃的藍色內焰。
  • 細節工藝：透過霧面與亮面材質的巧妙交疊，創造豐富的視覺對比與紋理深度，細節講究卻不張揚。鞋舌上專屬印製的「JOLIN」標識，則是讓人矚目的畫龍點睛。

SALOMON
SALOMON

SALOMON 蔡依林聯名鞋發售資訊

  • 鞋款名稱：SALOMON XT-WHISPER SUEDE JOLIN
  • 發售日期：2026 年 10 月 24 日
  • 發售地點：SALOMON 微風信義品牌概念店（獨家）
  • 數量有限，詳細辦法請鎖定 SALOMON TAIWAN 官方 IG

精華 FAQ

  • 聯名鞋款名稱為 XT-WHISPER SUEDE JOLIN，延續 SALOMON XT 系列的越野跑鞋基因，並融入蔡依林的個人風格與專屬細節，主打機能與時尚兼具。

  • 設計以「PRIMAL PULSE 本能信號」為核心，並從蔡依林《Pleasure》專輯中的《Safari》火焰意象轉化而來，把紅藍雙焰、柔軟與力量的對比寫進鞋身。

  • 鞋款將於 10 月 24 日在 SALOMON 微風信義品牌概念店獨家限量發售，數量有限，詳細購買辦法需以 SALOMON TAIWAN 官方 IG 公告為準。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#女神 #穿搭 #蔡依林 #運動鞋 #機能服飾 #Jolin

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝
往下滑看更多精彩文章
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

編輯推薦

蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
圖片來源：IG@dior

圖片來源：gettyimages
圖片來源：gettyimages

蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #時裝週 #蕾哈娜 #張員瑛 #Dior #外表管理 #流行穿搭 #巴黎時裝週 #Jisoo #JISOO

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝
往下滑看更多精彩文章
衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

2026-10-15 01:34 女子漾／編輯桑泥
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk

進入十月，衣櫃其實不用一次從短袖直接換成厚大衣，真正實穿的秋季單品，應該是能隨著氣溫變化逐步增加層次：早上單穿、晚上加件外套，天氣再冷一些，直接疊搭針織單品即可。而 2026 秋季最值得入手的，正是這些能從秋天一路穿進冬天的經典款！

編輯推薦

輕量外套先登場

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

天氣還沒有冷到需要穿上厚外套時，輕量夾克、飛行外套與短版外套反而是換季期間最實用的選擇。近期 2026 秋季穿搭趨勢也持續強調過渡季節的穿搭方式，只要加上一件輕薄外套，就能立即改變整體造型氛圍。

今年可以特別留意帶有高領、立體肩線或微寬鬆輪廓的設計。早秋可以用簡單 T 恤搭配西裝褲，再披上一件短版夾克，俐落又不會過於厚重；等到氣溫下降後，也能將夾克疊穿在針織衫或襯衫外，打造自然的層次感，實穿度也更高。


薄針織是換季衣櫃的主力

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

比起一開始就入手厚重毛衣，細針織更值得優先放進秋季購物清單！無論是圓領、V 領還是高領款式，都能從單穿一路延續到冬天；天氣轉冷後，除了可以增加內搭，也能疊穿在西裝外套、皮衣或大衣裡，實穿度非常高。

顏色也不必侷限於黑灰色，奶油白、燕麥色、巧克力棕、酒紅色都能呼應 2026 秋季濃郁質感與自然色調的流行趨勢，同時兼具百搭性，從早秋一路穿到冬天也不容易退流行。


百搭經典的襯衫與西裝褲

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

襯衫今年可以從經典白襯衫延伸到細條紋、淺藍色，或帶有微寬鬆感的中性剪裁；西裝褲則可以選擇直筒、寬褲，或今年依舊具有人氣的錐形輪廓。單穿時簡約俐落，隨著氣溫下降，再加入針織衫與外套，就能自然轉換成秋冬造型。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #外套 #造型 #秋冬 #換季穿搭 #流行穿搭 #針織單品 #外表管理

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝
往下滑看更多精彩文章
秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

秋冬內衣怎麼挑？三上悠亞、謝欣穎、大霈演繹3品牌新品，無鋼圈、記形鋼圈亮點一次看

2026-10-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
圖片來源：官方

換季添新衣，貼身內衣也值得一起更新！從三上悠亞穿出若隱若現的蕾絲層次、謝欣穎堅持好看與舒服都要，到大霈分享對自己胸型的喜愛，今年秋冬內衣新品各有亮點。女子漾整理PEACH JOHN黛安芬華歌爾3大品牌，從無鋼圈到記形鋼圈，找找適合自己的日常款式。

1. PEACH JOHN：三上悠亞同款深藍蕾絲，無鋼圈也能穿出集中曲線

喜歡日系蕾絲，又在意穿著舒適度，可以留意PEACH JOHN的「集中浪漫蕾絲無鋼圈內衣」。這款主打無鋼圈結構搭配集中、豐盈的胸型效果，依品牌提供資料，是台灣與日本PEACH JOHN無鋼圈內衣的熱銷冠軍款。台灣品牌代言人三上悠亞出席新門市開幕時，以純白深V飄逸洋裝搭配秋冬深藍色款，讓領口微微露出蕾絲，替清爽造型加上一點細節。想嘗試內衣融入穿搭，也能參考這種配色方式，利用白襯衫或低領上衣，帶出蕾絲的精緻感。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

PEACH JOHN全新台北大巨蛋門市於10月19日進駐遠東Garden City B棟3樓，除了秋冬新品，也集結經典內衣、睡衣與家居服，並設有寬敞試衣空間，方便現場比較不同版型。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

開幕優惠同步登場：10月19日至23日，全台實體門市每日前10名單筆消費滿2,800元，可獲迷你美胸霜一份，每日限量、送完為止。大巨蛋門市另於即日起至10月30日，單筆消費滿2,000元，可獲「三上悠亞專屬拍照框」拍照機合影機會一次，單筆超額不累贈。

2. 黛安芬：謝欣穎演繹LOVE IN LACE，心型領、深V滿足不同穿搭

「好看、舒服、機能，當然全部都要！」謝欣穎替挑內衣這件事說出不少女性的心聲。黛安芬秋冬「LOVE IN LACE」系列以柔感蕾絲、薄紗與多元剪裁，讓內衣兼顧日常穿著與造型需求。謝欣穎示範的「心型領無鋼圈托高內衣」，以心型領口勾勒胸前線條，搭載品牌澎澎氣墊與內側承托結構，在無鋼圈設計中加入支撐。她以沉穩藍色款搭配白襯衫、白色長褲，穿出簡單又俐落的層次，日常也能參考。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

另一款「日版托高美型內衣」則以薄紗底布搭配刺繡蕾絲，透過側邊膠骨與可拆式襯墊修飾線條；搭上丹寧單品，能讓浪漫蕾絲多一點率性感。系列另有低胸剪裁的「深V無鋼圈托高內衣」、著重包覆與穩定的「集中美型內衣」，以及採輕薄襯墊、一體式無縫下圍與側翼的「薄襯無鋼圈背心內衣」。色彩涵蓋經典黑、霧藍、珍珠灰與霧粉，從喜歡低調百搭，到偏愛柔和色系，都有不同選擇。對謝欣穎來說，漂亮內衣不必等到約會才穿。比起在意別人的眼光，她更重視自己穿得舒服、看得喜歡，讓挑選貼身衣物也成為取悅自己的小日常。

3. 華歌爾：大霈愛上記形內衣，以記形鋼圈兼顧支撐與貼合

習慣穿無鋼圈內衣，卻也想試試有支撐感的款式？華歌爾「記形內衣」提供另一種選擇。品牌邀請李霈瑜（大霈）擔任全新代言人，從她對身形的自在態度，傳達「每個時期的自己都是最好的」。大霈大方分享：「我很喜歡自己不豐滿的胸型，這次認識『記形內衣』之後，我才發現我其實也很有料！」原本偏愛無鋼圈款式的她，也因這次體驗，重新認識鋼圈內衣的穿著感受。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

依華歌爾介紹，「記形鋼圈」可隨體溫與身形貼合胸型弧度，主打支撐與包覆。大霈則分享，實際穿著時能將側邊肉肉收攏，也沒有她原先擔心的束縛感。至於個人的貼合程度，仍可透過現場試穿，感受下圍、罩杯與側邊的舒適度。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

從主持、演戲到音樂創作，大霈在不同階段累積自信，也把這份態度帶進內衣選擇。面對身形與生活的改變，她提醒女性給自己一點時間與溫柔，不急著否定當下的模樣。挑內衣也能從自己的感受出發，找到穿得自在、也喜歡鏡中自己的那一款。

#大霈 #謝欣穎 #黛安芬 #華歌爾 #三上悠亞 #內衣推薦 #好物推薦 #PEACH JOHN

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝

最新文章

韓韶禧《高年級實習生》職場穿搭好時髦！時尚CEO造型一次看，穿出同款高級氣場

韓韶禧《高年級實習生》職場穿搭好時髦！時尚CEO造型一次看，穿出同款高級氣場

#韓韶禧 #穿搭 #高年級實習生 #職場 #職場穿搭 #通勤 #西裝 #外套 #外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.10.25 53
2026秋冬流行色「鈷藍色」怎麼搭？從外套、毛衣到鞋包，穿搭靈感一次看

2026秋冬流行色「鈷藍色」怎麼搭？從外套、毛衣到鞋包，穿搭靈感一次看

#秋冬 #鈷藍色 #穿搭 #造型 #外套 #毛衣 #針織單品 #針織外套 #外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.10.24 175
2026秋冬保養5大新品推薦！BTS Jin同款眼膜、IPSA流金油必收，麗莎和卡斯柏聯名萌翻

2026秋冬保養5大新品推薦！BTS Jin同款眼膜、IPSA流金油必收，麗莎和卡斯柏聯名萌翻

#外表管理 #彩妝保養 #好物推薦 #IPSA #保養 #面膜 #乳液 #眼膜 #精華油

女子漾／編輯張念慈 2026.10.23 82
羽絨霸主出新招！JENNIE霸氣演繹Moncler經典神作、Canada Goose首推這款時髦破表

羽絨霸主出新招！JENNIE霸氣演繹Moncler經典神作、Canada Goose首推這款時髦破表

#Jennie #Canada Goose #MONCLER #全新 #秋冬系列 #好物推薦 #羽絨外套 #秋冬羽絨外套推薦

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.23 97
AI給的精油配方，拿來就能用嗎？使用前該確認什麼？】

AI給的精油配方，拿來就能用嗎？使用前該確認什麼？】

#手機 #精油

Imah Lin 2026.10.23 22
2026秋天「工裝外套」又流行了！從牛仔褲到長裙都能搭，秋季穿搭靈感一次看

2026秋天「工裝外套」又流行了！從牛仔褲到長裙都能搭，秋季穿搭靈感一次看

#外套 #工裝外套 #穿搭 #換季 #軍裝外套 #短版外套 #穿搭靈感 #秋冬 #外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.10.23 138
熱搜成分安全嗎？皮膚科醫師談依克多因、琥珀酸與敏感肌保養3原則

熱搜成分安全嗎？皮膚科醫師談依克多因、琥珀酸與敏感肌保養3原則

#美妝 #敏感肌 #彩妝保養 #夏季皮膚保養方式 #青春痘 #敏感肌保養推薦 #醫美保養

宋奉宜醫師 2026.10.22 40
2026秋季爆紅單品「蕾絲」！跟著日韓女生從5款單品搭配展現可甜可鹽氣息

2026秋季爆紅單品「蕾絲」！跟著日韓女生從5款單品搭配展現可甜可鹽氣息

#外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.10.22 93
秋冬聯名新衣報到！Levi’s 攜手BEAMS推超寬版套裝，Gap×貝嫂打造質感衣櫥

秋冬聯名新衣報到！Levi’s 攜手BEAMS推超寬版套裝，Gap×貝嫂打造質感衣櫥

#BEAMS #Gap #丹寧單品 #秋冬聯名新衣 #換季 #Levi's #穿搭

女子漾／編輯周意軒 2026.10.22 68
運動到底要戴什麼眼鏡？3品牌推薦，曹佑寧演繹OAKLEY，機能與帥氣一次兼顧

運動到底要戴什麼眼鏡？3品牌推薦，曹佑寧演繹OAKLEY，機能與帥氣一次兼顧

#運動 #曹佑寧 #OAKLEY #好物推薦 #ALBA OPTICS #RUDY PROJECT #運動眼鏡

女子漾／編輯周意軒 2026.10.22 96
18+