【Freesia】讓雙腿輕盈一整天的彈性壓力襪，15~22mmHg漸進式壓力設計，輕薄透氣又修飾腿型，久站久坐也舒適

AI重點 文章重點整理： 重點一： Freesia 彈性壓力襪採15-22mmHg漸進式壓力，主打日常保養。

Freesia 彈性壓力襪採15-22mmHg漸進式壓力，主打日常保養。 重點二： 無縫貼合、超薄透氣與矽膠止滑，兼顧舒適與不易滑落。

無縫貼合、超薄透氣與矽膠止滑，兼顧舒適與不易滑落。 重點三：設計可修飾腿型，適合久坐久站、通勤與穿搭需求。





以前買襪子，我最在意的大概就是「好不好看」。





現在不一樣了。





過了某個年紀之後，會開始發現，每天陪自己走路、通勤、工作一整天的雙腿，其實比想像中還需要被照顧。





平常坐辦公室久一點，到了下午就覺得腿有點沉；工作需要一直站著，忙到下班時，小腿也會有明顯的疲累感。





有時候甚至只是週末出去逛街、買東西，走了一下午，回到家就只想把鞋子脫掉，整個人癱在沙發上。





所以最近開始認真接觸「彈性壓力襪」。





這次實際穿的是 Freesia 彈性壓力襪。





原本其實有點擔心，畢竟以前對壓力襪的印象就是「很緊、很難穿，而且看起來很像護士穿的襪子」。





但實際穿過之後，我覺得它跟我原本想像的不太一樣。

我好久沒穿壓力襪了，快一年沒穿了，這次穿了讓我覺得感覺很不同，個人覺得是目前穿過最好穿的壓力襪，所以要趕緊跟各位做分享，





這次就來分享一個熟女自己實際穿過之後的心得。





























【Freesia】健康彈性壓力襪





它是無縫貼合 過膝更顯腿長 襪口止滑設計(含矽膠成份)

成份：75%尼龍、25%彈性纖維

產地：台灣

丹數：200D

壓力值：15-22mmHg





這些資訊我自己覺得比「穿起來很厲害」這種形容詞重要很多。

是台灣製造的品質有保障穿起來更放心~





因為壓力襪不是越緊越好，而是要找到適合自己腿型、尺寸與使用需求的產品。

















第一印象：原來壓力襪也可以這麼日常





拿到 Freesia 的時候，我第一個注意到的是它的整體設計。





不像我以前印象中的壓力襪，看起來比較偏醫療用途，Freesia 是可以直接融入日常 穿搭 的類型。





對我來說，這一點非常重要。





因為現在買東西真的很實際。





再好的機能，如果每天穿出去都覺得不好看，我大概也不會常穿。





但如果它可以搭配平常的褲子、裙子或洋裝，那就不一樣了。





機能藏在細節裡，外表還是可以維持自己的穿衣風格。





這就是我覺得 Freesia 比較討喜的地方。

穿起來到底有多緊？這是我最在意的事情





老實說，在真正穿之前，我最怕的就是「太緊」。





因為壓力襪跟普通襪子不一樣，本來就是利用彈性與包覆來提供壓力感，所以我原本很怕穿上之後會一直覺得腿被勒住。













實際穿起來，我感受到的是比較明顯的包覆感與彈性支撐感。





尤其小腿的位置，可以感覺到襪子貼著腿部，而不是一般襪子穿久之後鬆鬆的感覺。





這種感覺我反而滿喜歡。





如果你第一次穿壓力襪，我覺得要先有心理準備：





它本來就不會像普通棉襪一樣鬆。





但「有壓力感」跟「穿得不舒服」其實是兩回事。





真正重要的還是選擇適合自己的尺寸與壓力等級。

剛穿的時後，套上會特別的緊實，等穿上之後就不會了，

而且它的長度是很好看，剛好在大腿上的長度，是膝上襪的位置，

這款到膝上襪的位置同時有兩款，一個有露出腳趾一個沒有，我喜歡直接包僅穿上鞋子，這樣的襪子比較舒服，因為我容易流腳汗，所以我偏愛包覆性高的襪子，

長度在大腿上會顯得腿更細長，所以我才選擇這個長度，因為同時有很多款壓力襪可以選擇!!

























穿起來的感覺

我現在挑壓力襪，最在意的就是舒服、透氣，穿久也不要一直往下滑。

這款 15～22mmHg、4階段漸進式壓力，包覆感自然。

快乾超細纖維輕薄透膚、吸濕排汗，穿起來不厚重。





無縫織法貼合肌膚，減少勒痕；立體腳跟加強包覆，足底特殊織法也更透氣。

襪口有矽膠止滑條，走動時比較不容易滑落。

因為它在襪子頂部有一圈內部有矽膠袋可以套著大腿的部分，不會過緊也不會太鬆弛，

























大廠製造，採德國 MERZ、義大利 LONATI 機台生產。

穿上襪子後感覺襪子的質料非常的好，個人很喜歡它的質量，非常的細緻，摸起來很順滑柔舒服，

且彈性非常的好，重點是穿上鞋子後真的腳底踩起來相當的舒服，跟我以往穿過的襪子很不相同，

我真的蠻喜歡的，穿上之後就回不去了!!

適合哪些人？

我覺得這類壓力襪，最適合的還是平常久坐、久站的人。

像上班一坐就是好幾個小時，或是一天站下來，腿部容易覺得疲累，穿起來多一層包覆感會比較舒服。





孕期女性如果有腳踝容易不舒服的困擾，也可以在專業醫療人員建議下選擇適合的壓力襪。





如果平常也在意腿型和穿搭，這款超薄透膚，穿起來不會太厚重，腿部線條看起來也比較俐落，搭裙裝、洋裝都不突兀。





另外它是 15～22mmHg、4階段漸進式壓力，屬於一般保養取向。

對我來說，比起追求很強的壓迫感，舒服、穿得住，才是日常最重要的事。

上班通勤，我最常穿的情境





我自己最常穿 Freesia 的場合，其實就是上班。





早上通勤，到了公司之後坐著工作，偶爾起來開會、走動、處理事情，一整天就這樣過去了。





以前常常到了下午會覺得雙腿開始有點沉。





現在如果知道那天工作比較忙，或需要長時間坐著、站著，我就會穿上它。





我喜歡的是那種腿部被包覆住的感覺。





不是穿了之後一直提醒自己「我正在穿壓力襪」，而是很自然地融入工作。





尤其如果平常上班穿西裝褲、長裙、洋裝，其實很好搭。





這也是我後來願意持續穿的原因。

如果你的工作需要久站，真的可以試試看





如果你是護理師、櫃姐、美容師、老師、餐飲工作者，或是其他需要長時間站立、走動的工作，我覺得更值得注意壓力襪這個選項。





因為一天站下來，真的不是普通的累。





有時候不是腳痛，而是整個小腿會有一種「今天站太久了」的疲勞感。





Freesia 的彈性包覆，讓我在活動時可以感受到比較完整的腿部支撐感。





尤其需要站著工作的日子，我會更想穿它。

一個小提醒





如果你是第一次穿彈性壓力襪，建議不要第一次就從早穿到晚。





可以先從比較短的時間開始，讓自己習慣襪子的壓力感與包覆感。





尺寸也一定要選對。





壓力襪不是「越緊越有效」，適合自己才重要。

運動的日子，也會想穿機能襪

現在我平常也會安排一些簡單運動。





不像年輕時那麼拼，現在比較喜歡快走、健走或一些日常性的運動。





我發現運動這件事情很有趣。





以前運動完只覺得「今天有動到就好」，現在反而開始注意運動前後的舒適度。





Freesia 的彈性包覆感，讓它也可以成為我運動日會考慮穿的襪子。





尤其是快走、日常活動量比較大的時候，腿部有包覆感，整體穿著感覺滿舒服。





當然，它不是運動護具，也不能取代暖身、伸展與正常的運動習慣。





但如果你本來就喜歡穿機能型襪子，這類彈性壓力襪確實可以納入日常運動裝備。

我最喜歡的是：穿起來很自然，不會影響日常穿搭





這一點真的要說。





熟女買東西有時候很矛盾。





一方面想要功能好，一方面又不想看起來「很阿姨」。





所以我很在意壓力襪的外觀。





如果一雙襪子穿上去就很明顯是老人在穿的用品，我平常其實不太會想穿。





但 Freesia 比較容易融入平常穿搭。





上班穿褲裝可以。





穿裙子也可以。





休閒服也可以。





所以它不是只有「腿不舒服的時候才拿出來」，而是可以真正放進日常生活裡。

材質、透氣度，是我挑壓力襪很重要的條件





台灣天氣比較熱，襪子如果不透氣，真的很容易穿到讓人受不了。





所以我自己挑壓力襪時，除了壓力之外，材質與透氣度一定會看。





Freesia 的材質設計主打高品質，實際穿著時，我比較喜歡它貼合腿部的感覺。





如果要長時間穿著，我覺得這種「貼合但不要有厚重感」的設計會比較實用。





尤其是通勤族，一早穿上去，通常就是一路穿到下班。





所以襪子舒服不舒服，其實真的很重要。

透膚感也會影響穿搭





如果是平常有穿裙子或洋裝的女生，我覺得「透膚程度」也很值得注意。





太厚，看起來容易有厚重感。





太薄，又可能少了機能襪的特色。

這款厚度薄度做得剛剛好!!





































Freesia 的黑色讓它在穿搭上比較容易運用。





我自己會依照當天的衣服來搭配。





有時候穿長褲，襪子幾乎完全藏在裡面；穿裙子時，則會更注意襪子的顏色與透膚感。





這樣就不會覺得「穿了機能襪，整套衣服就只能走機能風」。





讓我願意繼續穿的5個理由





穿了一段時間之後，如果要我說服自己為什麼會想繼續穿，我覺得不是因為什麼華麗的理由，而是以下這幾點。





第一，腿部有包覆感。





這是壓力襪最基本，也是我最在意的地方。





第二，可以融入日常生活。





上班、通勤、久站、日常活動都能穿，不需要特別找場合。





第三，外觀不會太有護士感。





熟女也想要漂亮啊。





第四，可以搭配不同風格的衣服。





長褲、裙子、洋裝都能依照自己的穿搭來搭。





第五，買的是「每天都會用到」的東西。





這點其實最實際。





如果一個東西只能偶爾用，我可能還會猶豫。





但襪子本來就是每天都會穿的東西。





如果可以把日常穿著與機能結合在一起，我反而覺得這種消費比較值得。

在家我也可以穿!









































尤其 Freesia 這種可以兼顧日常穿搭的設計，對我來說比較容易長期穿。





因為真正好用的東西，不是買回家放在抽屜裡。





而是會讓你隔天早上又想拿出來。

最後的熟女心得：現在開始，對自己的腿好一點





以前我們總覺得，年輕就是本錢。





累了睡一覺就好了。





站一整天也沒什麼。





但現在我反而覺得，既然雙腿每天都陪著我們工作、通勤、走路、運動，為什麼不能對它好一點？





一雙襪子看起來好像只是小事情。





但當它可以陪你從早上出門，一直到忙完一整天，還能自然地融入自己的穿搭，我覺得就已經很值得。





Freesia 彈性壓力襪給我的感覺，就是一種很實際的日常機能。





不是為了追求什麼誇張效果，而是讓每天的生活多一點舒服。





對現在的我來說，這樣就很好了。





漂亮當然重要。





但到了這個年紀，我更在意的是穿得漂亮，也要讓自己舒服。





這才是我現在最喜歡的熟女生活哲學。

以上簡單分享到這邊，希望對你有用!







































































