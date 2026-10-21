【Freesia】讓雙腿輕盈一整天的彈性壓力襪，15~22mmHg漸進式壓力設計，輕薄透氣又修飾腿型，久站久坐也舒適

2026-10-21 00:49 cookie餅乾小姐

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Freesia 彈性壓力襪採15-22mmHg漸進式壓力，主打日常保養。
  • 重點二：無縫貼合、超薄透氣與矽膠止滑，兼顧舒適與不易滑落。
  • 重點三：設計可修飾腿型，適合久坐久站、通勤與穿搭需求。




以前買襪子，我最在意的大概就是「好不好看」。



現在不一樣了。



過了某個年紀之後，會開始發現，每天陪自己走路、通勤、工作一整天的雙腿，其實比想像中還需要被照顧。



平常坐辦公室久一點，到了下午就覺得腿有點沉；工作需要一直站著，忙到下班時，小腿也會有明顯的疲累感。



有時候甚至只是週末出去逛街、買東西，走了一下午，回到家就只想把鞋子脫掉，整個人癱在沙發上。



所以最近開始認真接觸「彈性壓力襪」。



這次實際穿的是 Freesia 彈性壓力襪。



原本其實有點擔心，畢竟以前對壓力襪的印象就是「很緊、很難穿，而且看起來很像護士穿的襪子」。



但實際穿過之後，我覺得它跟我原本想像的不太一樣。

 

我好久沒穿壓力襪了，快一年沒穿了，這次穿了讓我覺得感覺很不同，個人覺得是目前穿過最好穿的壓力襪，所以要趕緊跟各位做分享，



這次就來分享一個熟女自己實際穿過之後的心得。













【Freesia】健康彈性壓力襪-包趾大腿襪




它是無縫貼合 過膝更顯腿長 襪口止滑設計(含矽膠成份)

 

成份：75%尼龍、25%彈性纖維


產地：台灣


丹數：200D


壓力值：15-22mmHg



這些資訊我自己覺得比「穿起來很厲害」這種形容詞重要很多。

 

是台灣製造的品質有保障穿起來更放心~



因為壓力襪不是越緊越好，而是要找到適合自己腿型、尺寸與使用需求的產品。








 


 


 


第一印象：原來壓力襪也可以這麼日常



拿到 Freesia 的時候，我第一個注意到的是它的整體設計。



不像我以前印象中的壓力襪，看起來比較偏醫療用途，Freesia 是可以直接融入日常穿搭的類型。



對我來說，這一點非常重要。



因為現在買東西真的很實際。



再好的機能，如果每天穿出去都覺得不好看，我大概也不會常穿。



但如果它可以搭配平常的褲子、裙子或洋裝，那就不一樣了。



機能藏在細節裡，外表還是可以維持自己的穿衣風格。



這就是我覺得 Freesia 比較討喜的地方。


穿起來到底有多緊？這是我最在意的事情



老實說，在真正穿之前，我最怕的就是「太緊」。



因為壓力襪跟普通襪子不一樣，本來就是利用彈性與包覆來提供壓力感，所以我原本很怕穿上之後會一直覺得腿被勒住。

 





實際穿起來，我感受到的是比較明顯的包覆感與彈性支撐感。



尤其小腿的位置，可以感覺到襪子貼著腿部，而不是一般襪子穿久之後鬆鬆的感覺。



這種感覺我反而滿喜歡。



如果你第一次穿壓力襪，我覺得要先有心理準備：



它本來就不會像普通棉襪一樣鬆。



但「有壓力感」跟「穿得不舒服」其實是兩回事。



真正重要的還是選擇適合自己的尺寸與壓力等級。

 

剛穿的時後，套上會特別的緊實，等穿上之後就不會了，

 

而且它的長度是很好看，剛好在大腿上的長度，是膝上襪的位置，

 

這款到膝上襪的位置同時有兩款，一個有露出腳趾一個沒有，我喜歡直接包僅穿上鞋子，這樣的襪子比較舒服，因為我容易流腳汗，所以我偏愛包覆性高的襪子，

 

長度在大腿上會顯得腿更細長，所以我才選擇這個長度，因為同時有很多款壓力襪可以選擇!!

 




 











 


 

穿起來的感覺

我現在挑壓力襪，最在意的就是舒服、透氣，穿久也不要一直往下滑。

 

這款 15～22mmHg、4階段漸進式壓力，包覆感自然。

 

快乾超細纖維輕薄透膚、吸濕排汗，穿起來不厚重。



無縫織法貼合肌膚，減少勒痕；立體腳跟加強包覆，足底特殊織法也更透氣。

 

襪口有矽膠止滑條，走動時比較不容易滑落。


因為它在襪子頂部有一圈內部有矽膠袋可以套著大腿的部分，不會過緊也不會太鬆弛，

 










另外還有腿部修飾效果，讓腿型看起來更俐落。適合平常久坐、久站的熟齡女性日常穿著。



大廠製造，採德國 MERZ、義大利 LONATI 機台生產。

 

穿上襪子後感覺襪子的質料非常的好，個人很喜歡它的質量，非常的細緻，摸起來很順滑柔舒服，

 

且彈性非常的好，重點是穿上鞋子後真的腳底踩起來相當的舒服，跟我以往穿過的襪子很不相同，

 

我真的蠻喜歡的，穿上之後就回不去了!!

 

 

適合哪些人？


我覺得這類壓力襪，最適合的還是平常久坐、久站的人。

 

像上班一坐就是好幾個小時，或是一天站下來，腿部容易覺得疲累，穿起來多一層包覆感會比較舒服。



孕期女性如果有腳踝容易不舒服的困擾，也可以在專業醫療人員建議下選擇適合的壓力襪。



如果平常也在意腿型和穿搭，這款超薄透膚，穿起來不會太厚重，腿部線條看起來也比較俐落，搭裙裝、洋裝都不突兀。



另外它是 15～22mmHg、4階段漸進式壓力，屬於一般保養取向。

 

對我來說，比起追求很強的壓迫感，舒服、穿得住，才是日常最重要的事。

 


上班通勤，我最常穿的情境



我自己最常穿 Freesia 的場合，其實就是上班。



早上通勤，到了公司之後坐著工作，偶爾起來開會、走動、處理事情，一整天就這樣過去了。



以前常常到了下午會覺得雙腿開始有點沉。



現在如果知道那天工作比較忙，或需要長時間坐著、站著，我就會穿上它。



我喜歡的是那種腿部被包覆住的感覺。



不是穿了之後一直提醒自己「我正在穿壓力襪」，而是很自然地融入工作。



尤其如果平常上班穿西裝褲、長裙、洋裝，其實很好搭。



這也是我後來願意持續穿的原因。


如果你的工作需要久站，真的可以試試看



如果你是護理師、櫃姐、美容師、老師、餐飲工作者，或是其他需要長時間站立、走動的工作，我覺得更值得注意壓力襪這個選項。



因為一天站下來，真的不是普通的累。



有時候不是腳痛，而是整個小腿會有一種「今天站太久了」的疲勞感。



Freesia 的彈性包覆，讓我在活動時可以感受到比較完整的腿部支撐感。



尤其需要站著工作的日子，我會更想穿它。


一個小提醒



如果你是第一次穿彈性壓力襪，建議不要第一次就從早穿到晚。



可以先從比較短的時間開始，讓自己習慣襪子的壓力感與包覆感。



尺寸也一定要選對。



壓力襪不是「越緊越有效」，適合自己才重要。


運動的日子，也會想穿機能襪



 



 



 




現在我平常也會安排一些簡單運動。



不像年輕時那麼拼，現在比較喜歡快走、健走或一些日常性的運動。



我發現運動這件事情很有趣。



以前運動完只覺得「今天有動到就好」，現在反而開始注意運動前後的舒適度。



Freesia 的彈性包覆感，讓它也可以成為我運動日會考慮穿的襪子。



尤其是快走、日常活動量比較大的時候，腿部有包覆感，整體穿著感覺滿舒服。



當然，它不是運動護具，也不能取代暖身、伸展與正常的運動習慣。



但如果你本來就喜歡穿機能型襪子，這類彈性壓力襪確實可以納入日常運動裝備。


我最喜歡的是：穿起來很自然，不會影響日常穿搭



這一點真的要說。



熟女買東西有時候很矛盾。



一方面想要功能好，一方面又不想看起來「很阿姨」。



所以我很在意壓力襪的外觀。



如果一雙襪子穿上去就很明顯是老人在穿的用品，我平常其實不太會想穿。



但 Freesia 比較容易融入平常穿搭。



上班穿褲裝可以。



穿裙子也可以。



休閒服也可以。



所以它不是只有「腿不舒服的時候才拿出來」，而是可以真正放進日常生活裡。


材質、透氣度，是我挑壓力襪很重要的條件



台灣天氣比較熱，襪子如果不透氣，真的很容易穿到讓人受不了。



所以我自己挑壓力襪時，除了壓力之外，材質與透氣度一定會看。



Freesia 的材質設計主打高品質，實際穿著時，我比較喜歡它貼合腿部的感覺。



如果要長時間穿著，我覺得這種「貼合但不要有厚重感」的設計會比較實用。



尤其是通勤族，一早穿上去，通常就是一路穿到下班。



所以襪子舒服不舒服，其實真的很重要。


透膚感也會影響穿搭



如果是平常有穿裙子或洋裝的女生，我覺得「透膚程度」也很值得注意。



太厚，看起來容易有厚重感。



太薄，又可能少了機能襪的特色。

 

這款厚度薄度做得剛剛好!!

 

 

















Freesia 的黑色讓它在穿搭上比較容易運用。



我自己會依照當天的衣服來搭配。



有時候穿長褲，襪子幾乎完全藏在裡面；穿裙子時，則會更注意襪子的顏色與透膚感。



這樣就不會覺得「穿了機能襪，整套衣服就只能走機能風」。



讓我願意繼續穿的5個理由



穿了一段時間之後，如果要我說服自己為什麼會想繼續穿，我覺得不是因為什麼華麗的理由，而是以下這幾點。



第一，腿部有包覆感。



這是壓力襪最基本，也是我最在意的地方。



第二，可以融入日常生活。



上班、通勤、久站、日常活動都能穿，不需要特別找場合。



第三，外觀不會太有護士感。



熟女也想要漂亮啊。



第四，可以搭配不同風格的衣服。



長褲、裙子、洋裝都能依照自己的穿搭來搭。



第五，買的是「每天都會用到」的東西。



這點其實最實際。



如果一個東西只能偶爾用，我可能還會猶豫。



但襪子本來就是每天都會穿的東西。



如果可以把日常穿著與機能結合在一起，我反而覺得這種消費比較值得。

 

在家我也可以穿!

 

















尤其 Freesia 這種可以兼顧日常穿搭的設計，對我來說比較容易長期穿。



因為真正好用的東西，不是買回家放在抽屜裡。



而是會讓你隔天早上又想拿出來。


最後的熟女心得：現在開始，對自己的腿好一點



以前我們總覺得，年輕就是本錢。



累了睡一覺就好了。



站一整天也沒什麼。



但現在我反而覺得，既然雙腿每天都陪著我們工作、通勤、走路、運動，為什麼不能對它好一點？



一雙襪子看起來好像只是小事情。



但當它可以陪你從早上出門，一直到忙完一整天，還能自然地融入自己的穿搭，我覺得就已經很值得。



Freesia 彈性壓力襪給我的感覺，就是一種很實際的日常機能。



不是為了追求什麼誇張效果，而是讓每天的生活多一點舒服。



對現在的我來說，這樣就很好了。



漂亮當然重要。



但到了這個年紀，我更在意的是穿得漂亮，也要讓自己舒服。



這才是我現在最喜歡的熟女生活哲學。

 

 

以上簡單分享到這邊，希望對你有用!

 






 



















精華 FAQ

  • 這款襪子採15-22mmHg、4階段漸進式壓力設計，搭配無縫貼合、超薄透氣材質與襪口矽膠止滑條，目標是提供日常穿著的包覆感與舒適度。

  • 作者原本擔心壓力襪太緊又不好看，但實穿後發現包覆感自然、不會勒得不舒服，材質細緻、透氣且不易滑落，還能融入上班與日常穿搭。

  • 文中認為久坐、久站、通勤族與需要長時間活動的人最適合，也提到護理師、櫃姐、美容師、老師等工作者可參考；孕期女性則建議先諮詢專業醫療人員。

cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#久坐 #襪子 #穿搭 #上班族 #流行穿搭

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聖誕節還沒到，美妝控的荷包已經準備失守！2026聖誕限定美妝陸續登場，CHANEL香奈兒把阿爾卑斯山雪景變成夢幻彩妝，連護手霜都穿上雪白毛絨外套；Dior迪奧則推出肉桂奶茶唇膏與薑餅屋倒數月曆；GUERLAIN嬌蘭攜手珠寶設計師打造璀璨寶石彩妝，Jo Malone London把蘇格蘭高地格紋搬進香氛禮盒，LUSH也帶來藏著25款沐浴驚喜的聖誕小屋。女子漾整理6大品牌聖誕限定新品，從交換禮物到犒賞自己的年末大禮，今年真的很難只選一樣！

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2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

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衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

2026-10-15 01:34 女子漾／編輯桑泥
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk

進入十月，衣櫃其實不用一次從短袖直接換成厚大衣，真正實穿的秋季單品，應該是能隨著氣溫變化逐步增加層次：早上單穿、晚上加件外套，天氣再冷一些，直接疊搭針織單品即可。而 2026 秋季最值得入手的，正是這些能從秋天一路穿進冬天的經典款！

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輕量外套先登場

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
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天氣還沒有冷到需要穿上厚外套時，輕量夾克、飛行外套與短版外套反而是換季期間最實用的選擇。近期 2026 秋季穿搭趨勢也持續強調過渡季節的穿搭方式，只要加上一件輕薄外套，就能立即改變整體造型氛圍。

今年可以特別留意帶有高領、立體肩線或微寬鬆輪廓的設計。早秋可以用簡單 T 恤搭配西裝褲，再披上一件短版夾克，俐落又不會過於厚重；等到氣溫下降後，也能將夾克疊穿在針織衫或襯衫外，打造自然的層次感，實穿度也更高。


薄針織是換季衣櫃的主力

圖片來源：IG@1017kk
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比起一開始就入手厚重毛衣，細針織更值得優先放進秋季購物清單！無論是圓領、V 領還是高領款式，都能從單穿一路延續到冬天；天氣轉冷後，除了可以增加內搭，也能疊穿在西裝外套、皮衣或大衣裡，實穿度非常高。

顏色也不必侷限於黑灰色，奶油白、燕麥色、巧克力棕、酒紅色都能呼應 2026 秋季濃郁質感與自然色調的流行趨勢，同時兼具百搭性，從早秋一路穿到冬天也不容易退流行。


百搭經典的襯衫與西裝褲

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
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襯衫今年可以從經典白襯衫延伸到細條紋、淺藍色，或帶有微寬鬆感的中性剪裁；西裝褲則可以選擇直筒、寬褲，或今年依舊具有人氣的錐形輪廓。單穿時簡約俐落，隨著氣溫下降，再加入針織衫與外套，就能自然轉換成秋冬造型。

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巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

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2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

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蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
圖片來源：IG@dior

圖片來源：gettyimages
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蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
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2026-10-11 06:28 女子漾／編輯桑泥
誰說秋天只能擦深色？2026秋季4款「溫柔系美甲」推薦，仙氣滿分又顯白。 圖片來源：Pinterest
誰說秋天只能擦深色？2026秋季4款「溫柔系美甲」推薦，仙氣滿分又顯白。 圖片來源：Pinterest

一進入秋天，酒紅、巧克力棕、黑櫻桃色總會率先成為美甲熱門色系，但如果你偏好乾淨清透的指尖風格，也可以選擇更柔和的溫柔輕盈色調。這類色系保留秋日的溫暖氛圍，同時帶有透光感與仙氣，還能襯托膚色、顯白又顯嫩，就連短指甲或黃皮女孩也能輕鬆駕馭！

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溫柔奶霜琥珀

圖片來源：Pinterest
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傳統琥珀多以深焦糖與黑棕色堆疊，容易顯得成熟厚重，今年的「奶霜琥珀」減少了黑棕比例，改以燕麥奶色、冰透金黃與透光蜜糖色進行微醺暈染，流動感極強的光影能柔化手部線條，極具秋日法式復古感。

珍珠裸光水光甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

告別純白色的冷冽感，改以帶有暖調的冰透裸粉或裸米色打底，再疊上一層細緻的珍珠鏡面粉或水光封層，透過自然光澤打造乾淨透亮的指尖效果。整體低調優雅又不失精緻感，散發宛如富家千金般的高級質感！

抹茶開心果淡綠

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

不選深沉的橄欖綠或墨綠，而是將綠色降低飽和度，揉合了奶白色與抹茶灰調，打造出輕柔的莫蘭迪灰綠感，視覺上清爽卻不失秋日靜謐感，灰綠色調能提亮雙手膚色，展現知性又文青的不撞款審美。

蜜桃烤奶漸層

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

這款美甲可說是溫柔感爆棚的「純欲風」天花板！將盛夏的高飽和蜜桃色融入一抹溫暖的肉桂奶茶色，從指甲根部的清透裸色一路向指尖自然暈染，打造柔和細膩的漸層效果。即使指甲慢慢長出，也不會出現明顯斷層，兼具耐看度與高級感，小編超推薦！

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2026-10-12 11:00 女子漾／編輯桑泥
金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》短髮造型曝光！從俐落短髮到浪漫長髮，盤點女神 4 款仙氣髮型範本。 圖片來源：IG@sbsdrama.official, @geewonii
金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》短髮造型曝光！從俐落短髮到浪漫長髮，盤點女神 4 款仙氣髮型範本。 圖片來源：IG@sbsdrama.official, @geewonii

近期上映的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》由女神金智媛飾演冷酷又具專業魅力的頂尖醫生，她一改過往《淚之女王》中優雅高冷的長捲髮形象，以全新「俐落短髮」造型驚艷亮相！這次的短髮造型不僅氣場全開，更在韓網掀起超高討論度，小編今天特別幫大家盤點金智媛過往到現在的四款神級仙氣髮型，不論你是短髮還是長髮控，都能找到最修飾臉型、提亮氣場的換季髮型靈感！

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《Doctor X：白色黑手黨時代》俐落短髮展現冷感氣場

圖片來源：IG@sbsdrama.official
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在新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》中，金智媛飾演擁有天才手術實力的外科醫生，她不迷戀權力，也不願向醫院體制妥協。她這次的短髮造型沒有過多的層次與捲度，搭配極致深邃的黑髮與線條感俐落的微斜瀏海，完美詮釋了劇中冷靜、果斷且強大的黑手黨背景醫生氣場。


《淚之女王》浪漫長捲髮，千金形象深入人心

圖片來源：IG@tvn_drama
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提到金智媛的仙氣天花板，絕對不能不提《淚之女王》中飾演財閥千金洪海仁時的「浪漫長捲髮」，這款髮型將她的高貴氣質與千金感發揮得淋漓盡致。這款長髮造型的重點不在誇張捲度，而是讓髮絲保有光澤與自然垂墜感，無論搭配正式套裝或洋裝，都能維持俐落又精緻的氛圍，也成為金智媛近年最具辨識度的造型之一。


《太陽的後裔》C 字內彎知性中短髮

圖片來源：IG@sun.sun.2016
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當年讓金智媛一砲而紅的《太陽的後裔》軍醫尹明珠，那一頭溫柔又不失幹練的 C 字彎中短髮至今仍是經典！髮尾微微向內包覆的弧度，多了一份清純溫柔感，是許多女孩第一次嘗試短髮的首選。


《我的出走日記》低層次長直髮

圖片來源：IG@jtbcdrama
圖片來源：IG@jtbcdrama

與《淚之女王》的華麗風格不同，金智媛在《我的出走日記》中的造型刻意回歸日常，她以簡單的中長髮與自然髮流為主，沒有太多精心設計的捲度，搭配淡妝與素色服裝，呈現安靜、內斂的氣質。

這類髮型看似沒有太多技巧，卻很考驗整體的自然度，髮尾保留柔和弧度，搭配適度的髮根蓬鬆感，就能避免長髮貼頭皮或顯得厚重。若平常不喜歡花太多時間整理頭髮，這種自然長髮也是很值得參考的日常造型。

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