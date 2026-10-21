換季皮膚乾癢、泛紅別亂擦！醫師教3招養好肌膚屏障，秋冬保濕好物一次看

2026-10-21 11:02 女子漾／編輯王廷羽
換季皮膚乾癢、泛紅別亂擦！醫師教3招養好肌膚屏障，秋冬保濕好物一次看。圖片來源：CeraVe適樂、理膚寶水提供
換季皮膚乾癢、泛紅別亂擦！醫師教3招養好肌膚屏障，秋冬保濕好物一次看。圖片來源：CeraVe適樂、理膚寶水提供

一到換季，皮膚就開始乾癢、泛紅，明明認真保養，卻還是緊繃、脫皮？小心是肌膚屏障正在發出警訊！皮膚科醫師提醒，過度清潔、頻繁更換保養品，反而可能加重肌膚負擔。秋冬該怎麼保養？這篇女子漾整理醫師建議的3大保養關鍵，以及理膚寶水、適樂膚、舒特膚保濕修護好物，帶你輕鬆掌握換季保養重點！

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換季皮膚乾癢、泛紅怎麼辦？醫師揭肌膚屏障修護關鍵

秋冬氣溫與濕度變化，容易讓肌膚出現乾燥、緊繃及脫屑等問題，皮膚科醫師張佳穎指出，神經醯胺是維持肌膚屏障的重要脂質成分，當肌膚屏障功能下降，水分容易流失，也可能出現乾燥搔癢、粗糙及敏感泛紅等不適。

皮膚科醫師邱足滿也提醒，當肌膚處於脆弱狀態時，保養並非擦越多越好，過度清潔、頻繁去角質或使用刺激性產品，反而可能增加肌膚負擔。想讓肌膚安穩度過換季時刻，除了掌握「溫和清潔、規律保濕、適當防曬」3大保養原則，也要留意肌膚發出的警訊。若乾癢、紅腫持續未改善，甚至出現破皮、滲液等情況，應及早尋求皮膚科醫師評估，避免自行增加保養品使用量。

皮膚專科醫師 邱足滿 醫師。圖片來源：理膚寶水提供
皮膚專科醫師 邱足滿 醫師。圖片來源：理膚寶水提供

1.溫和清潔： 選擇低刺激、無皂鹼的清潔產品，避免使用過熱的水、頻繁去角質及過度搓揉，減少肌膚受到刺激。

2.規律保濕： 依照膚況挑選適合的乳液或乳霜，可留意神經醯胺、甘油及維生素原B5等保濕成分，洗澡後也別忘了適時補充肌膚水分。

3.適當防曬： 即使進入秋冬，紫外線防護仍不可忽略，建議搭配衣物、帽子遮蔽，並選擇肌膚能耐受的廣效防曬產品。

秋冬保濕推薦1. 理膚寶水｜B5+全面修復系列

迎接粉紅十月，理膚寶水推出「癌症轉肌，與理同行」肌膚照護倡議，希望提升大眾對癌症治療期間肌膚問題的關注，並邀請曾罹患乳癌的朱芯儀分享親身經歷。她透露，治療期間曾出現全身搔癢、乾燥泛紅、手部龜裂，甚至指甲斷裂流血等不適，也讓她重新調整保養習慣，更重視溫和清潔與規律保濕。

朱芯儀 x 理膚寶水《 粉紅十月 癌症轉肌與理同行 》癌症術後肌膚照護宣導記者會。圖片來源：理膚寶水提供
朱芯儀 x 理膚寶水《 粉紅十月 癌症轉肌與理同行 》癌症術後肌膚照護宣導記者會。圖片來源：理膚寶水提供

針對脆弱、乾燥肌膚，理膚寶水推薦「B5+全面修復霜」，添加5%維生素原B5、積雪草苷及複合益生精粹TRIBIOMA，幫助舒緩乾燥不適、維持肌膚屏障；另一款「理必佳超極效舒緩滋潤霜」則結合AP+M活性成分科技、菸鹼醯胺與雪亞脂，適合需要加強滋潤的乾燥肌膚。也提醒民眾，癌症治療期間的肌膚照護需求與一般換季乾燥不同，仍應依照醫療團隊建議選擇產品。

秋冬保濕推薦2. CeraVe適樂膚｜長效保濕修護系列

秋冬換季想加強保濕，可以留意CeraVe適樂膚「長效保濕修護系列」！品牌以高效三重神經醯胺EOP、AP及NP為特色，搭配專利MVE長效保濕技術，幫助補充肌膚水分、維持屏障功能。其中「長效清爽保濕乳」質地清爽好推開，適合沐浴後全身使用；「長效潤澤修護霜」則以更滋潤的乳霜質地，適合乾燥、粗糙部位加強保濕。

圖片來源：CeraVe適樂膚 提供
圖片來源：CeraVe適樂膚 提供

今年正式成為CeraVe適樂膚品牌大使的許光漢，也化身「CeraVe Man」分享私下保養習慣。他透露，不論運動後洗澡，或前往氣候乾燥的城市工作，都會特別注意身體保濕，甚至習慣隨身準備乳液。他最常使用的就是「長效清爽保濕乳」，擦完全身後，還會將手上剩餘的乳液補擦在容易乾燥的手肘、膝蓋，讓日常保濕更完整～

圖片來源：CeraVe適樂膚 提供
圖片來源：CeraVe適樂膚 提供

秋冬保濕推薦3. 舒特膚｜AD益膚康修護系列

換季時肌膚總是乾癢、泛紅，甚至洗完澡就覺得緊繃不舒服？舒特膚「AD益膚康修護系列」針對乾燥、敏弱肌膚設計，也提供異位性皮膚炎族群日常保濕照護的選擇。系列結合專利麥冬根植萃、聚絲蛋白及神經醯胺等成分，主打維持肌膚微生態平衡、補充水分並支持肌膚屏障功能。

舒特膚「AD益膚康修護系列」。圖片來源：品牌提供
舒特膚「AD益膚康修護系列」。圖片來源：品牌提供

其中「AD益膚康修護滋養潔膚乳」採無皂鹼、無香精配方，適合日常溫和清潔；「AD益膚康瞬效舒敏凝膠」搭配冰涼滾輪設計，方便針對乾燥引起的搔癢不適進行局部舒緩。另外，「AD益膚康滋養乳液」添加尿囊素、維生素B3及B5，提供日常保濕滋潤；「AD益膚康舒敏乳霜」則適合需要加強保濕的乾燥肌膚，從清潔、日常保濕到局部加強照護，讓秋冬敏感肌保養更有方向！

舒特膚「AD益膚康修護系列」。圖片來源：品牌提供
舒特膚「AD益膚康修護系列」。圖片來源：品牌提供

精華 FAQ

  • 主要是氣溫與濕度變化讓肌膚屏障變脆弱，水分更容易流失。若再加上過度清潔、去角質或使用刺激性產品，就可能出現乾燥、搔癢、粗糙與泛紅等狀況。

  • 醫師建議先做好溫和清潔、規律保濕與適當防曬。清潔要避免熱水與過度搓揉，保濕可選含神經醯胺、甘油或維生素原B5的產品，防曬則要兼顧衣物遮蔽與廣效防曬。

  • 理膚寶水主打B5+全面修復霜與滋潤霜，適合脆弱乾燥肌；CeraVe適樂膚以三重神經醯胺與長效保濕技術見長；舒特膚AD益膚康系列則強調敏弱肌與異膚族群的清潔、保濕與局部舒緩。

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2026-10-20 18:00 女子漾／編輯張念慈
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聖誕節還沒到，美妝控的荷包已經準備失守！2026聖誕限定美妝陸續登場，CHANEL香奈兒把阿爾卑斯山雪景變成夢幻彩妝，連護手霜都穿上雪白毛絨外套；Dior迪奧則推出肉桂奶茶唇膏與薑餅屋倒數月曆；GUERLAIN嬌蘭攜手珠寶設計師打造璀璨寶石彩妝，Jo Malone London把蘇格蘭高地格紋搬進香氛禮盒，LUSH也帶來藏著25款沐浴驚喜的聖誕小屋。女子漾整理6大品牌聖誕限定新品，從交換禮物到犒賞自己的年末大禮，今年真的很難只選一樣！

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2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

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衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

2026-10-15 01:34 女子漾／編輯桑泥
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk

進入十月，衣櫃其實不用一次從短袖直接換成厚大衣，真正實穿的秋季單品，應該是能隨著氣溫變化逐步增加層次：早上單穿、晚上加件外套，天氣再冷一些，直接疊搭針織單品即可。而 2026 秋季最值得入手的，正是這些能從秋天一路穿進冬天的經典款！

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輕量外套先登場

圖片來源：IG@1017kk
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圖片來源：IG@1017kk
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天氣還沒有冷到需要穿上厚外套時，輕量夾克、飛行外套與短版外套反而是換季期間最實用的選擇。近期 2026 秋季穿搭趨勢也持續強調過渡季節的穿搭方式，只要加上一件輕薄外套，就能立即改變整體造型氛圍。

今年可以特別留意帶有高領、立體肩線或微寬鬆輪廓的設計。早秋可以用簡單 T 恤搭配西裝褲，再披上一件短版夾克，俐落又不會過於厚重；等到氣溫下降後，也能將夾克疊穿在針織衫或襯衫外，打造自然的層次感，實穿度也更高。


薄針織是換季衣櫃的主力

圖片來源：IG@1017kk
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比起一開始就入手厚重毛衣，細針織更值得優先放進秋季購物清單！無論是圓領、V 領還是高領款式，都能從單穿一路延續到冬天；天氣轉冷後，除了可以增加內搭，也能疊穿在西裝外套、皮衣或大衣裡，實穿度非常高。

顏色也不必侷限於黑灰色，奶油白、燕麥色、巧克力棕、酒紅色都能呼應 2026 秋季濃郁質感與自然色調的流行趨勢，同時兼具百搭性，從早秋一路穿到冬天也不容易退流行。


百搭經典的襯衫與西裝褲

圖片來源：IG@1017kk
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圖片來源：IG@1017kk
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襯衫今年可以從經典白襯衫延伸到細條紋、淺藍色，或帶有微寬鬆感的中性剪裁；西裝褲則可以選擇直筒、寬褲，或今年依舊具有人氣的錐形輪廓。單穿時簡約俐落，隨著氣溫下降，再加入針織衫與外套，就能自然轉換成秋冬造型。

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巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

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蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
圖片來源：IG@dior

圖片來源：gettyimages
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蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
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張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
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誰說秋天只能擦深色？2026秋季4款「溫柔系美甲」推薦，仙氣滿分又顯白

2026-10-11 06:28 女子漾／編輯桑泥
誰說秋天只能擦深色？2026秋季4款「溫柔系美甲」推薦，仙氣滿分又顯白。 圖片來源：Pinterest
誰說秋天只能擦深色？2026秋季4款「溫柔系美甲」推薦，仙氣滿分又顯白。 圖片來源：Pinterest

一進入秋天，酒紅、巧克力棕、黑櫻桃色總會率先成為美甲熱門色系，但如果你偏好乾淨清透的指尖風格，也可以選擇更柔和的溫柔輕盈色調。這類色系保留秋日的溫暖氛圍，同時帶有透光感與仙氣，還能襯托膚色、顯白又顯嫩，就連短指甲或黃皮女孩也能輕鬆駕馭！

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溫柔奶霜琥珀

圖片來源：Pinterest
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傳統琥珀多以深焦糖與黑棕色堆疊，容易顯得成熟厚重，今年的「奶霜琥珀」減少了黑棕比例，改以燕麥奶色、冰透金黃與透光蜜糖色進行微醺暈染，流動感極強的光影能柔化手部線條，極具秋日法式復古感。

珍珠裸光水光甲

圖片來源：Pinterest
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告別純白色的冷冽感，改以帶有暖調的冰透裸粉或裸米色打底，再疊上一層細緻的珍珠鏡面粉或水光封層，透過自然光澤打造乾淨透亮的指尖效果。整體低調優雅又不失精緻感，散發宛如富家千金般的高級質感！

抹茶開心果淡綠

圖片來源：Pinterest
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不選深沉的橄欖綠或墨綠，而是將綠色降低飽和度，揉合了奶白色與抹茶灰調，打造出輕柔的莫蘭迪灰綠感，視覺上清爽卻不失秋日靜謐感，灰綠色調能提亮雙手膚色，展現知性又文青的不撞款審美。

蜜桃烤奶漸層

圖片來源：Pinterest
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這款美甲可說是溫柔感爆棚的「純欲風」天花板！將盛夏的高飽和蜜桃色融入一抹溫暖的肉桂奶茶色，從指甲根部的清透裸色一路向指尖自然暈染，打造柔和細膩的漸層效果。即使指甲慢慢長出，也不會出現明顯斷層，兼具耐看度與高級感，小編超推薦！

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金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》短髮造型曝光！從俐落短髮到浪漫長髮，盤點女神 4 款仙氣髮型範本

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2026-10-12 11:00 女子漾／編輯桑泥
金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》短髮造型曝光！從俐落短髮到浪漫長髮，盤點女神 4 款仙氣髮型範本。 圖片來源：IG@sbsdrama.official, @geewonii
金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》短髮造型曝光！從俐落短髮到浪漫長髮，盤點女神 4 款仙氣髮型範本。 圖片來源：IG@sbsdrama.official, @geewonii

近期上映的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》由女神金智媛飾演冷酷又具專業魅力的頂尖醫生，她一改過往《淚之女王》中優雅高冷的長捲髮形象，以全新「俐落短髮」造型驚艷亮相！這次的短髮造型不僅氣場全開，更在韓網掀起超高討論度，小編今天特別幫大家盤點金智媛過往到現在的四款神級仙氣髮型，不論你是短髮還是長髮控，都能找到最修飾臉型、提亮氣場的換季髮型靈感！

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《Doctor X：白色黑手黨時代》俐落短髮展現冷感氣場

圖片來源：IG@sbsdrama.official
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在新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》中，金智媛飾演擁有天才手術實力的外科醫生，她不迷戀權力，也不願向醫院體制妥協。她這次的短髮造型沒有過多的層次與捲度，搭配極致深邃的黑髮與線條感俐落的微斜瀏海，完美詮釋了劇中冷靜、果斷且強大的黑手黨背景醫生氣場。


《淚之女王》浪漫長捲髮，千金形象深入人心

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

提到金智媛的仙氣天花板，絕對不能不提《淚之女王》中飾演財閥千金洪海仁時的「浪漫長捲髮」，這款髮型將她的高貴氣質與千金感發揮得淋漓盡致。這款長髮造型的重點不在誇張捲度，而是讓髮絲保有光澤與自然垂墜感，無論搭配正式套裝或洋裝，都能維持俐落又精緻的氛圍，也成為金智媛近年最具辨識度的造型之一。


《太陽的後裔》C 字內彎知性中短髮

圖片來源：IG@sun.sun.2016
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當年讓金智媛一砲而紅的《太陽的後裔》軍醫尹明珠，那一頭溫柔又不失幹練的 C 字彎中短髮至今仍是經典！髮尾微微向內包覆的弧度，多了一份清純溫柔感，是許多女孩第一次嘗試短髮的首選。


《我的出走日記》低層次長直髮

圖片來源：IG@jtbcdrama
圖片來源：IG@jtbcdrama

與《淚之女王》的華麗風格不同，金智媛在《我的出走日記》中的造型刻意回歸日常，她以簡單的中長髮與自然髮流為主，沒有太多精心設計的捲度，搭配淡妝與素色服裝，呈現安靜、內斂的氣質。

這類髮型看似沒有太多技巧，卻很考驗整體的自然度，髮尾保留柔和弧度，搭配適度的髮根蓬鬆感，就能避免長髮貼頭皮或顯得厚重。若平常不喜歡花太多時間整理頭髮，這種自然長髮也是很值得參考的日常造型。

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