聖誕香氛控荷包不保！2026五大品牌夢幻新品，Jo Malone香草威士忌、MFK奢華禮盒登場

每年最讓香氛控失心瘋的聖誕季來了！2026聖誕香氛新品陸續登場，Diptyque藏有25件驚喜的聖誕倒數月曆、Jo Malone London甜暖迷人的香草威士忌香水，到Maison Francis Kurkdjian（MFK）要價超過7萬元的水晶之燄奢華典藏禮盒，每一款都讓人想收藏。女子漾整理5大精品品牌聖誕香氛新品，不論是交換禮物、送另一半，還是想犒賞自己，都能找到值得留意的夢幻清單。

1. Diptyque 2026聖誕倒數月曆：25件香氛驚喜一次收藏

Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供

今年最讓香氛控心動的聖誕倒數月曆之一，絕對少不了Diptyque！2026年品牌攜手藝術家Jean-Simon Roch，以木工工具箱為靈感，打造充滿童話感的聖誕倒數月曆。禮盒裡藏著25件驚喜，從經典香水、香氛蠟燭、身體保養到聖誕掛飾通通有，光是開箱過程就很有儀式感。

Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供

其中最吸引人的就是香氛陣容，除了聖誕氣息濃厚的「冷杉」與經典「漿果」迷你香氛蠟燭，還有炭木香、檀香、橡樹、芝麻、大黃與咖啡等超迷你蠟燭。香水則收錄「肌膚之華」、「玫瑰之水」、「爵夢」、「譚道」等人氣香氣，以及「青黛琉璃」、「撫木之息」兩款奢華淡香精，讓人一次探索不同香調。

Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供

此外，禮盒還藏有杜桑髮香噴霧、玫瑰之水香膏，以及僅在這款月曆中提供的茉莉花絲緞潤澤油。對於想入門Diptyque、或已經是品牌忠實粉絲的人來說，都有十足吸引力。

產品資訊：Diptyque 2026聖誕倒數月曆，NT$22,500，即日起於指定專門店限量販售，售完為止。

2. Jo Malone London聖誕系列：香草威士忌香水甜得很有大人味

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

喜歡香草香水的人，今年聖誕真的可以期待一下！Jo Malone London以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，從香水瓶上的格紋蝴蝶結，到充滿英倫氣息的節慶包裝，都很有冬日交換禮物的氛圍。

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

今年主角「香草威士忌香水」尤其值得關注。香氣以溫暖香草為開場，接著帶出蘇格蘭威士忌的醇厚木質氣息，再加入烘焙東加豆與金色琥珀，呈現柔甜卻不膩的成熟香調。想像一下冬天穿著毛衣、坐在壁爐旁，空氣中帶著一點香草甜香與木質暖意，就是這款香水想營造的感覺。

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

除了新香，Jo Malone London也推出台灣獨家版聖誕倒數月曆，以蘇格蘭格紋珠寶盒為造型，內含25件香氛與保養驚喜，包括英國梨與小蒼蘭香水、藍風鈴香水、鼠尾草與海鹽香水、旅行香氛蠟燭，以及全新香草威士忌香水30ml。另有兩款NT$1,280的聖誕香氛掛飾，想找相對容易入手的精品香氛禮物，也有選擇。

產品資訊：香草威士忌香水30ml NT$3,050、100ml NT$6,100；台灣獨家版聖誕倒數月曆NT$17,550；聖誕香氛掛飾NT$1,280。

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影

KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影

如果今年聖誕想走性感、華麗路線，KILIAN PARIS的限定系列很值得留意。品牌以「PARTY, SERVED ON ICE 冰映微醺・聖誕之夜」為主題，將冰鎮調酒、夜晚派對的氛圍融入香氛設計，光是包裝就很有收藏感。

KILIAN PARIS_天使稅淡香精限定組。圖片來源：品牌提供

KILIAN PARIS_冰鎮天使稅淡香精限定組。圖片來源：品牌提供

這次推出多款經典香水限定禮盒，包括「天使稅」、「冰鎮天使稅」、「狂野淑女」與「LOVE, DON'T BE SHY」，其中「典藏淡香精試飲組」一次收錄5款10ml香水，讓香氛迷可以隨心情切換香氣；「天使稅典藏淡香精試飲組」則以兩款10ml香水，呈現同系列的不同魅力。

KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影

另外，全新「琥珀夜宴香氛蠟燭」也是本季亮點。香氣從肉桂與胡椒的辛香展開，慢慢帶出雪松、檀香的沉穩木質調，最後以安息香、廣藿香留下溫暖的琥珀氣息。很適合喜歡濃郁香氣、想讓房間多一點冬夜氛圍的人。

產品資訊：琥珀夜宴香氛蠟燭250g NT$4,000、550g NT$7,150；天使稅典藏淡香精試飲組NT$3,800；典藏淡香精試飲組NT$9,500。

KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影

4. 馥馬爾香氛出版社：聖誕樹香氣變蠟燭，貴婦肖像換上童趣包裝

馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影

馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影

比起華麗閃亮的聖誕包裝，馥馬爾香氛出版社今年走的是充滿藝術感的童趣路線。2026年以「COMPOSED WITH FREEDOM 自由創作隨心成禮」為主題，將經典香水變成色彩鮮明的節慶禮盒，讓送香水這件事多了幾分玩心。

其中全新「美好假期香氛蠟燭 JOYEUX NOEL」特別有聖誕味！由調香大師Dominique Ropion以12月為靈感創作，結合冷杉、琥珀、肉桂與棉花糖般的甜美氣息，彷彿家中擺著一棵聖誕樹，旁邊還有剛出爐的香料蛋糕，整體氛圍溫暖又療癒。

馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影

馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影

經典「Portrait of a Lady 貴婦肖像」也推出多款限定禮盒，從香水搭配護手霜的旅行組，到淡香精與潔膚露組合都有。想找比較特別的居家香氛，品牌還推出「神聖殿堂」、「荊棘薔薇」、「叢林花園」3款香氛磚，以木質乳香、野玫瑰與木蘭香調呈現不同個性，品牌表示香氣可持續散發近6個月。

產品資訊：美好假期香氛蠟燭250g NT$3,600；貴婦肖像護手香氛旅行組NT$4,850；馥馬爾收藏隨行組NT$3,500；香氛磚118g NT$2,000。

【EDPFM馥馬爾香氛出版社】「Portrait of a Lady貴婦肖像淡香精禮盒」。圖片來源：品牌提供

5. Maison Francis Kurkdjian：水晶之燄奢華禮盒登場！跨年倒數日曆藏滿精品香氛

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

今年聖誕想送一份真正有份量的禮物？Maison Francis Kurkdjian（MFK）直接把法式宮廷搬進香氛世界！2026年聖誕系列以「一座盛載歡愉的香氛劇場」為主題，從華麗的藍金色包裝、巴洛克裝飾，到充滿戲劇感的節慶香氛，讓每件禮物都像舞台上的主角。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

最吸睛的莫過於「2026限量跨年倒數日曆」，不同於一般從12月初開始的聖誕倒數月曆，MFK特別設計12月25日至31日的7天驚喜，以精緻劇場造型收藏「Baccarat Rouge 540水晶之燄香精」、「Grand Soir深宵淡香精」、「OUD satin mood絲緞情懷淡香精」等經典作品，還有迷你香氛蠟燭與神祕小禮，光是開箱就充滿儀式感。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

如果是「水晶之燄」鐵粉，今年還有更奢華的選擇！品牌首次推出「Baccarat Rouge 540水晶之燄全系列限量奢華典藏套組」，以火焰紅禮盒收藏11款不同形式與規格的香氛商品，從香精、淡香精、髮用香氛，到身體乳霜、潤膚油及旅行組一次擁有，堪稱香氛收藏家的夢幻清單。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

喜歡居家香氛的人也別錯過！今年除了經典「耶誕冷杉蠟燭」回歸，還有全新「粉霧紫羅蠟燭」與「暮色玫瑰蠟燭」，前者融合鳶尾花與紫羅蘭的柔和粉香，後者則以復古玫瑰香氣營造浪漫氛圍，搭配紅、綠、藍三款巴洛克風格燭杯，擺在家中就很有節慶氣息。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

值得一提的是，MFK今年9月也在台北新光三越信義新天地A8開設全台第六間專門店，並引進全台獨家的法式禮品包裝區，從緞帶到包裝紙都能感受法式送禮美學，想挑一份精緻的聖誕禮物，不妨親自到櫃上試香。

產品資訊：2026限量跨年倒數日曆NT$40,800；水晶之燄全系列限量奢華典藏套組NT$75,600；2026奢華隨行香氛禮盒（10ml×5）NT$8,400；耶誕冷杉、粉霧紫羅、暮色玫瑰蠟燭（250g）各NT$4,500。

聖誕香氛怎麼挑？依照送禮對象找到命定香氣

聖誕節送香氛，除了看包裝，香氣喜好也很重要。如果對方喜歡溫暖甜香，可以考慮Jo Malone London的香草威士忌；偏愛沉穩木質調，KILIAN PARIS的琥珀夜宴蠟燭就很有冬季氛圍。喜歡居家佈置與節慶儀式感的人，可以從馥馬爾的美好假期蠟燭下手；至於什麼香氣都想試試看的香氛收藏控，Diptyque與Jo Malone London的聖誕倒數月曆，則能一次享受多種香氣的驚喜。

若想送給熱愛高級香氛、平常就有收藏香水習慣的人，MFK的奢華隨行香氛禮盒與水晶之燄典藏套組也很值得留意。畢竟一份好的聖誕禮物，除了外型漂亮，更重要的是讓對方每次聞到香氣，都能想起收到禮物時的開心心情。