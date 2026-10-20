聖誕香氛控荷包不保！2026五大品牌夢幻新品，Jo Malone香草威士忌、MFK奢華禮盒登場

2026-10-20 17:26 女子漾／編輯張念慈
聖誕香氛控荷包不保！2026五大品牌夢幻新品，Jo Malone香草威士忌、MFK奢華禮盒登場。圖片來源：品牌提供
聖誕香氛控荷包不保！2026五大品牌夢幻新品，Jo Malone香草威士忌、MFK奢華禮盒登場。圖片來源：品牌提供

每年最讓香氛控失心瘋的聖誕季來了！2026聖誕香氛新品陸續登場，Diptyque藏有25件驚喜的聖誕倒數月曆Jo Malone London甜暖迷人的香草威士忌香水，到Maison Francis Kurkdjian（MFK）要價超過7萬元的水晶之燄奢華典藏禮盒，每一款都讓人想收藏。女子漾整理5大精品品牌聖誕香氛新品，不論是交換禮物、送另一半，還是想犒賞自己，都能找到值得留意的夢幻清單。

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1. Diptyque 2026聖誕倒數月曆：25件香氛驚喜一次收藏

Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供
Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供

今年最讓香氛控心動的聖誕倒數月曆之一，絕對少不了Diptyque！2026年品牌攜手藝術家Jean-Simon Roch，以木工工具箱為靈感，打造充滿童話感的聖誕倒數月曆。禮盒裡藏著25件驚喜，從經典香水、香氛蠟燭、身體保養到聖誕掛飾通通有，光是開箱過程就很有儀式感。

Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供
Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供

其中最吸引人的就是香氛陣容，除了聖誕氣息濃厚的「冷杉」與經典「漿果」迷你香氛蠟燭，還有炭木香、檀香、橡樹、芝麻、大黃與咖啡等超迷你蠟燭。香水則收錄「肌膚之華」、「玫瑰之水」、「爵夢」、「譚道」等人氣香氣，以及「青黛琉璃」、「撫木之息」兩款奢華淡香精，讓人一次探索不同香調。

Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供
Diptyque 2026 聖誕倒數月曆。圖片來源：品牌提供

此外，禮盒還藏有杜桑髮香噴霧、玫瑰之水香膏，以及僅在這款月曆中提供的茉莉花絲緞潤澤油。對於想入門Diptyque、或已經是品牌忠實粉絲的人來說，都有十足吸引力。

產品資訊：Diptyque 2026聖誕倒數月曆，NT$22,500，即日起於指定專門店限量販售，售完為止。

2. Jo Malone London聖誕系列：香草威士忌香水甜得很有大人味

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影
Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

喜歡香草香水的人，今年聖誕真的可以期待一下！Jo Malone London以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，從香水瓶上的格紋蝴蝶結，到充滿英倫氣息的節慶包裝，都很有冬日交換禮物的氛圍。

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影
Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

今年主角「香草威士忌香水」尤其值得關注。香氣以溫暖香草為開場，接著帶出蘇格蘭威士忌的醇厚木質氣息，再加入烘焙東加豆與金色琥珀，呈現柔甜卻不膩的成熟香調。想像一下冬天穿著毛衣、坐在壁爐旁，空氣中帶著一點香草甜香與木質暖意，就是這款香水想營造的感覺。

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影
Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影
Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

除了新香，Jo Malone London也推出台灣獨家版聖誕倒數月曆，以蘇格蘭格紋珠寶盒為造型，內含25件香氛與保養驚喜，包括英國梨與小蒼蘭香水、藍風鈴香水、鼠尾草與海鹽香水、旅行香氛蠟燭，以及全新香草威士忌香水30ml。另有兩款NT$1,280的聖誕香氛掛飾，想找相對容易入手的精品香氛禮物，也有選擇。

產品資訊：香草威士忌香水30ml NT$3,050、100ml NT$6,100；台灣獨家版聖誕倒數月曆NT$17,550；聖誕香氛掛飾NT$1,280。

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影
Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影
Jo Malone London聖誕系列。張念慈/攝影

3. KILIAN PARIS聖誕限定：把香水變成微醺派對，還有琥珀夜宴蠟燭

KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影
KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影

KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影
KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影

如果今年聖誕想走性感、華麗路線，KILIAN PARIS的限定系列很值得留意。品牌以「PARTY, SERVED ON ICE 冰映微醺・聖誕之夜」為主題，將冰鎮調酒、夜晚派對的氛圍融入香氛設計，光是包裝就很有收藏感。

KILIAN PARIS_天使稅淡香精限定組。圖片來源：品牌提供
KILIAN PARIS_天使稅淡香精限定組。圖片來源：品牌提供

KILIAN PARIS_冰鎮天使稅淡香精限定組。圖片來源：品牌提供
KILIAN PARIS_冰鎮天使稅淡香精限定組。圖片來源：品牌提供

這次推出多款經典香水限定禮盒，包括「天使稅」、「冰鎮天使稅」、「狂野淑女」與「LOVE, DON'T BE SHY」，其中「典藏淡香精試飲組」一次收錄5款10ml香水，讓香氛迷可以隨心情切換香氣；「天使稅典藏淡香精試飲組」則以兩款10ml香水，呈現同系列的不同魅力。

KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影
KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影

另外，全新「琥珀夜宴香氛蠟燭」也是本季亮點。香氣從肉桂與胡椒的辛香展開，慢慢帶出雪松、檀香的沉穩木質調，最後以安息香、廣藿香留下溫暖的琥珀氣息。很適合喜歡濃郁香氣、想讓房間多一點冬夜氛圍的人。

產品資訊：琥珀夜宴香氛蠟燭250g NT$4,000、550g NT$7,150；天使稅典藏淡香精試飲組NT$3,800；典藏淡香精試飲組NT$9,500。

KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影
KILIAN PARIS聖誕限定。張念慈/攝影

4. 馥馬爾香氛出版社：聖誕樹香氣變蠟燭，貴婦肖像換上童趣包裝

馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影
馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影

馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影
馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影

比起華麗閃亮的聖誕包裝，馥馬爾香氛出版社今年走的是充滿藝術感的童趣路線。2026年以「COMPOSED WITH FREEDOM 自由創作隨心成禮」為主題，將經典香水變成色彩鮮明的節慶禮盒，讓送香水這件事多了幾分玩心。

其中全新「美好假期香氛蠟燭 JOYEUX NOEL」特別有聖誕味！由調香大師Dominique Ropion以12月為靈感創作，結合冷杉、琥珀、肉桂與棉花糖般的甜美氣息，彷彿家中擺著一棵聖誕樹，旁邊還有剛出爐的香料蛋糕，整體氛圍溫暖又療癒。

馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影
馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影

馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影
馥馬爾香氛出版社聖誕系列。張念慈/攝影

經典「Portrait of a Lady 貴婦肖像」也推出多款限定禮盒，從香水搭配護手霜的旅行組，到淡香精與潔膚露組合都有。想找比較特別的居家香氛，品牌還推出「神聖殿堂」、「荊棘薔薇」、「叢林花園」3款香氛磚，以木質乳香、野玫瑰與木蘭香調呈現不同個性，品牌表示香氣可持續散發近6個月。

產品資訊：美好假期香氛蠟燭250g NT$3,600；貴婦肖像護手香氛旅行組NT$4,850；馥馬爾收藏隨行組NT$3,500；香氛磚118g NT$2,000。

【EDPFM馥馬爾香氛出版社】「Portrait of a Lady貴婦肖像淡香精禮盒」。圖片來源：品牌提供
【EDPFM馥馬爾香氛出版社】「Portrait of a Lady貴婦肖像淡香精禮盒」。圖片來源：品牌提供

5. Maison Francis Kurkdjian：水晶之燄奢華禮盒登場！跨年倒數日曆藏滿精品香氛

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian
圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

今年聖誕想送一份真正有份量的禮物？Maison Francis Kurkdjian（MFK）直接把法式宮廷搬進香氛世界！2026年聖誕系列以「一座盛載歡愉的香氛劇場」為主題，從華麗的藍金色包裝、巴洛克裝飾，到充滿戲劇感的節慶香氛，讓每件禮物都像舞台上的主角。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian
圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

最吸睛的莫過於「2026限量跨年倒數日曆」，不同於一般從12月初開始的聖誕倒數月曆，MFK特別設計12月25日至31日的7天驚喜，以精緻劇場造型收藏「Baccarat Rouge 540水晶之燄香精」、「Grand Soir深宵淡香精」、「OUD satin mood絲緞情懷淡香精」等經典作品，還有迷你香氛蠟燭與神祕小禮，光是開箱就充滿儀式感。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian。
圖片來源：Maison Francis Kurkdjian。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian
圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

如果是「水晶之燄」鐵粉，今年還有更奢華的選擇！品牌首次推出「Baccarat Rouge 540水晶之燄全系列限量奢華典藏套組」，以火焰紅禮盒收藏11款不同形式與規格的香氛商品，從香精、淡香精、髮用香氛，到身體乳霜、潤膚油及旅行組一次擁有，堪稱香氛收藏家的夢幻清單。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian
圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian
圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

喜歡居家香氛的人也別錯過！今年除了經典「耶誕冷杉蠟燭」回歸，還有全新「粉霧紫羅蠟燭」與「暮色玫瑰蠟燭」，前者融合鳶尾花與紫羅蘭的柔和粉香，後者則以復古玫瑰香氣營造浪漫氛圍，搭配紅、綠、藍三款巴洛克風格燭杯，擺在家中就很有節慶氣息。

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian
圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

圖片來源：Maison Francis Kurkdjian
圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

值得一提的是，MFK今年9月也在台北新光三越信義新天地A8開設全台第六間專門店，並引進全台獨家的法式禮品包裝區，從緞帶到包裝紙都能感受法式送禮美學，想挑一份精緻的聖誕禮物，不妨親自到櫃上試香。

產品資訊：2026限量跨年倒數日曆NT$40,800；水晶之燄全系列限量奢華典藏套組NT$75,600；2026奢華隨行香氛禮盒（10ml×5）NT$8,400；耶誕冷杉、粉霧紫羅、暮色玫瑰蠟燭（250g）各NT$4,500。

聖誕香氛怎麼挑？依照送禮對象找到命定香氣

聖誕節送香氛，除了看包裝，香氣喜好也很重要。如果對方喜歡溫暖甜香，可以考慮Jo Malone London的香草威士忌；偏愛沉穩木質調，KILIAN PARIS的琥珀夜宴蠟燭就很有冬季氛圍。喜歡居家佈置與節慶儀式感的人，可以從馥馬爾的美好假期蠟燭下手；至於什麼香氣都想試試看的香氛收藏控，Diptyque與Jo Malone London的聖誕倒數月曆，則能一次享受多種香氣的驚喜。

若想送給熱愛高級香氛、平常就有收藏香水習慣的人，MFK的奢華隨行香氛禮盒與水晶之燄典藏套組也很值得留意。畢竟一份好的聖誕禮物，除了外型漂亮，更重要的是讓對方每次聞到香氣，都能想起收到禮物時的開心心情。

#香水 #香氛蠟燭 #香氛香水 #外表管理 #彩妝保養 #好物推薦 #聖誕倒數月曆 #Diptyque #KILIAN PARIS #Jo Malone London

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聖誕節還沒到，美妝控的荷包已經準備失守！2026聖誕限定美妝陸續登場，CHANEL香奈兒把阿爾卑斯山雪景變成夢幻彩妝，連護手霜都穿上雪白毛絨外套；Dior迪奧則推出肉桂奶茶唇膏與薑餅屋倒數月曆；GUERLAIN嬌蘭攜手珠寶設計師打造璀璨寶石彩妝，Jo Malone London把蘇格蘭高地格紋搬進香氛禮盒，LUSH也帶來藏著25款沐浴驚喜的聖誕小屋。女子漾整理6大品牌聖誕限定新品，從交換禮物到犒賞自己的年末大禮，今年真的很難只選一樣！

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2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝3. GUERLAIN嬌蘭聯名珠寶設計師！寶石唇膏、幻彩蜜粉球美到捨不得用

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

今年嬌蘭的聖誕彩妝根本是把珠寶盒搬進化妝台！2026「璀璨綺境聖誕系列」攜手巴黎珠寶設計師Kevin Germanier，以華麗的寶石色彩、亮片與立體裝飾，為經典彩妝換上閃耀新裝。從紅寶石般的唇膏外殼，到繽紛寶石圖騰的蜜粉球，整個系列充滿派對氣息，喜歡收藏限量彩妝的女孩絕對很難抗拒。

2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

其中最吸睛的就是《紅寶之吻高訂唇膏彩殼》，以粉紅、湛藍與紅色寶石般的圖案打造華麗外觀，搭配經典金色唇膏管身，拿出來補妝就像從包包裡取出一件珠寶。限定彩殼售價1,430元，另有#02緞光唇膏1,450元、#510絲絨唇膏1,520元可搭配選購。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_紅寶之吻高訂唇膏彩殼。圖片來源：品牌提供

眼妝方面，《高訂深邃四色眼影盤》也換上珠寶感包裝，集結深藍、金色、粉紅與紫色調，既能打造帶有光澤的日常眼妝，也適合年末派對加強眼神，售價3,580元。

經典《幻彩流星蜜粉球》同樣換上璀璨外衣，圓形粉盒以藍、粉、紅等色彩交織，打開後還能看見一顆顆粉嫩蜜粉球，售價2,970元；《提洛可頰彩修容盤》則以細緻放射狀圖騰呈現，售價2,440元。想讓雙唇多一點光澤，也有《法式之吻波光蜜糖護唇油》限定版，售價1,450元。

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_提洛可頰彩修容盤 璀璨綺境限版。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭 】2026 璀璨綺境聖誕系列_嬌蘭幻彩流星蜜粉球璀璨綺境限定版。圖片來源：品牌提供

如果預算充足，嬌蘭還推出更具收藏價值的高訂套組，包括售價21,200元的《紅寶之吻高訂唇膏》限定套組，以及同價位的《幻彩流星蜜粉球》限定版本。香氛收藏家則可以關注《蜜境幻想淡香精》香燦珠環蜂印瓶，售價29,500元，將彩色珠寶般的裝飾延伸到香水瓶身，宛如一件精緻藝術品。

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列_KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油。圖片來源：品牌提供

【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供
【嬌蘭】2026 璀璨綺境聖誕系列。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝4. TOM FORD｜冬日光芒系列 莓果唇膏、銀箔潤唇膏美到想收藏

TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供
TOM FORD「SOLEIL NEIGE 冬日光芒系列」。圖片來源：品牌提供

TOM FORD以阿爾卑斯山的冬日雪景為靈感，推出「SOLEIL NEIGE冬日光芒系列」，將銀白色包裝、晶透珠光與溫暖色調融入彩妝，打造宛如置身奢華滑雪度假村的冬日妝容。最吸睛的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」，推出#45 Aurora莓果色、#46 Daybreak玫瑰粉與#47 Solstice焦糖棕，從甜美到成熟風格都能駕馭。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」則以透明膏體搭配細緻鉑金珠光，為雙唇增添自然粉嫩光澤。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

眼妝部分推出#01 Fireside Night四格眼影盤，結合金棕與粉色調，營造柔和卻深邃的眼神，搭配限定眼線膠筆，更能增加妝容層次。系列也延伸至冬日光芒香氛與銀色鏡面節慶禮盒，從唇妝到香氣都充滿精緻的冬日氛圍。

TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影
TOM FORD｜冬日光芒系列。張念慈/攝影

2026聖誕限定美妝5. Jo Malone London蘇格蘭格紋聖誕！香草威士忌香水、25天倒數月曆登場

【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London的聖誕節充滿英倫貴族氣息！品牌以蘇格蘭高地古堡為靈感，推出全新「蘇格蘭高地格紋訂製聖誕系列」，讓經典香氛換上藍紫色格紋緞帶與節慶包裝，彷彿走進壁爐溫暖、充滿木質香氣的英倫城堡。從限量香水到台灣獨家聖誕倒數月曆，每款都很適合列入年末送禮清單。

【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】「香草威士忌香水」鞣合「海鹽與佛手柑」。圖片來源：品牌提供

這次最值得關注的新品，就是《香草威士忌香水》！以蘇格蘭城堡的節日聚會為靈感，將香草的柔甜、威士忌的醇厚木質氣息、烘焙東加豆與金色琥珀交織，聞起來帶有溫暖又成熟的氛圍，很適合秋冬約會或年末晚宴。30ml售價3,050元、100ml售價6,100元。喜歡清爽一點的香氣，也能搭配海鹽與佛手柑香水，讓甜暖香調多一分清新感。

【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】台灣獨家版倒數月曆。圖片來源：品牌提供

另外，今年還推出台灣獨家《聖誕倒數月曆》，外型以精緻珠寶盒為靈感，搭配經典蘇格蘭高地格紋，藏著25天的香氛驚喜。內容包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽等經典香水，還有旅行香氛蠟燭、潤膚霜、潔膚露、髮香噴霧，以及全新30ml香草威士忌香水，整組售價17,550元。

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

想找預算相對親民的交換禮物，也可以選擇《蘇格蘭格紋聖誕香氛掛飾》，每款售價1,280元。其中一款搭配鼠尾草與海鹽香水9ml、青檸羅勒與柑橘護手霜10ml；另一款則收錄英國梨與甜豌豆香水9ml，以及黑莓子與月桂葉護手霜10ml，精巧又有節慶氣氛。

【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】交換禮物推薦！蘇格蘭格紋聖誕銀香氛掛飾。圖片來源：品牌提供

今年Jo Malone London也準備了格紋限定包裝優惠，即日起至12月31日，任一消費即可享有蘇格蘭高地格紋緞帶包裝；消費滿6,000元且包含任一聖誕系列商品，還能享有聖誕限定包裝。11月至12月另有滿額贈禮活動，讓聖誕送禮更有儀式感。

【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供
【Jo Malone London】經典香水限定 蘇格蘭高地格紋禮盒。圖片來源：品牌提供

圖片來源：Jo Malone London
圖片來源：Jo Malone London

2026聖誕限定美妝6. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
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衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

2026-10-15 01:34 女子漾／編輯桑泥
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk

進入十月，衣櫃其實不用一次從短袖直接換成厚大衣，真正實穿的秋季單品，應該是能隨著氣溫變化逐步增加層次：早上單穿、晚上加件外套，天氣再冷一些，直接疊搭針織單品即可。而 2026 秋季最值得入手的，正是這些能從秋天一路穿進冬天的經典款！

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輕量外套先登場

圖片來源：IG@1017kk
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圖片來源：IG@1017kk
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天氣還沒有冷到需要穿上厚外套時，輕量夾克、飛行外套與短版外套反而是換季期間最實用的選擇。近期 2026 秋季穿搭趨勢也持續強調過渡季節的穿搭方式，只要加上一件輕薄外套，就能立即改變整體造型氛圍。

今年可以特別留意帶有高領、立體肩線或微寬鬆輪廓的設計。早秋可以用簡單 T 恤搭配西裝褲，再披上一件短版夾克，俐落又不會過於厚重；等到氣溫下降後，也能將夾克疊穿在針織衫或襯衫外，打造自然的層次感，實穿度也更高。


薄針織是換季衣櫃的主力

圖片來源：IG@1017kk
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比起一開始就入手厚重毛衣，細針織更值得優先放進秋季購物清單！無論是圓領、V 領還是高領款式，都能從單穿一路延續到冬天；天氣轉冷後，除了可以增加內搭，也能疊穿在西裝外套、皮衣或大衣裡，實穿度非常高。

顏色也不必侷限於黑灰色，奶油白、燕麥色、巧克力棕、酒紅色都能呼應 2026 秋季濃郁質感與自然色調的流行趨勢，同時兼具百搭性，從早秋一路穿到冬天也不容易退流行。


百搭經典的襯衫與西裝褲

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

襯衫今年可以從經典白襯衫延伸到細條紋、淺藍色，或帶有微寬鬆感的中性剪裁；西裝褲則可以選擇直筒、寬褲，或今年依舊具有人氣的錐形輪廓。單穿時簡約俐落，隨著氣溫下降，再加入針織衫與外套，就能自然轉換成秋冬造型。

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巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

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2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

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蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
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圖片來源：gettyimages
圖片來源：gettyimages

蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
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2026-10-11 06:28 女子漾／編輯桑泥
誰說秋天只能擦深色？2026秋季4款「溫柔系美甲」推薦，仙氣滿分又顯白。 圖片來源：Pinterest
誰說秋天只能擦深色？2026秋季4款「溫柔系美甲」推薦，仙氣滿分又顯白。 圖片來源：Pinterest

一進入秋天，酒紅、巧克力棕、黑櫻桃色總會率先成為美甲熱門色系，但如果你偏好乾淨清透的指尖風格，也可以選擇更柔和的溫柔輕盈色調。這類色系保留秋日的溫暖氛圍，同時帶有透光感與仙氣，還能襯托膚色、顯白又顯嫩，就連短指甲或黃皮女孩也能輕鬆駕馭！

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溫柔奶霜琥珀

圖片來源：Pinterest
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傳統琥珀多以深焦糖與黑棕色堆疊，容易顯得成熟厚重，今年的「奶霜琥珀」減少了黑棕比例，改以燕麥奶色、冰透金黃與透光蜜糖色進行微醺暈染，流動感極強的光影能柔化手部線條，極具秋日法式復古感。

珍珠裸光水光甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

告別純白色的冷冽感，改以帶有暖調的冰透裸粉或裸米色打底，再疊上一層細緻的珍珠鏡面粉或水光封層，透過自然光澤打造乾淨透亮的指尖效果。整體低調優雅又不失精緻感，散發宛如富家千金般的高級質感！

抹茶開心果淡綠

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

不選深沉的橄欖綠或墨綠，而是將綠色降低飽和度，揉合了奶白色與抹茶灰調，打造出輕柔的莫蘭迪灰綠感，視覺上清爽卻不失秋日靜謐感，灰綠色調能提亮雙手膚色，展現知性又文青的不撞款審美。

蜜桃烤奶漸層

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

這款美甲可說是溫柔感爆棚的「純欲風」天花板！將盛夏的高飽和蜜桃色融入一抹溫暖的肉桂奶茶色，從指甲根部的清透裸色一路向指尖自然暈染，打造柔和細膩的漸層效果。即使指甲慢慢長出，也不會出現明顯斷層，兼具耐看度與高級感，小編超推薦！

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2026-10-12 11:00 女子漾／編輯桑泥
金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》短髮造型曝光！從俐落短髮到浪漫長髮，盤點女神 4 款仙氣髮型範本。 圖片來源：IG@sbsdrama.official, @geewonii
金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》短髮造型曝光！從俐落短髮到浪漫長髮，盤點女神 4 款仙氣髮型範本。 圖片來源：IG@sbsdrama.official, @geewonii

近期上映的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》由女神金智媛飾演冷酷又具專業魅力的頂尖醫生，她一改過往《淚之女王》中優雅高冷的長捲髮形象，以全新「俐落短髮」造型驚艷亮相！這次的短髮造型不僅氣場全開，更在韓網掀起超高討論度，小編今天特別幫大家盤點金智媛過往到現在的四款神級仙氣髮型，不論你是短髮還是長髮控，都能找到最修飾臉型、提亮氣場的換季髮型靈感！

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《Doctor X：白色黑手黨時代》俐落短髮展現冷感氣場

圖片來源：IG@sbsdrama.official
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在新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》中，金智媛飾演擁有天才手術實力的外科醫生，她不迷戀權力，也不願向醫院體制妥協。她這次的短髮造型沒有過多的層次與捲度，搭配極致深邃的黑髮與線條感俐落的微斜瀏海，完美詮釋了劇中冷靜、果斷且強大的黑手黨背景醫生氣場。


《淚之女王》浪漫長捲髮，千金形象深入人心

圖片來源：IG@tvn_drama
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提到金智媛的仙氣天花板，絕對不能不提《淚之女王》中飾演財閥千金洪海仁時的「浪漫長捲髮」，這款髮型將她的高貴氣質與千金感發揮得淋漓盡致。這款長髮造型的重點不在誇張捲度，而是讓髮絲保有光澤與自然垂墜感，無論搭配正式套裝或洋裝，都能維持俐落又精緻的氛圍，也成為金智媛近年最具辨識度的造型之一。


《太陽的後裔》C 字內彎知性中短髮

圖片來源：IG@sun.sun.2016
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當年讓金智媛一砲而紅的《太陽的後裔》軍醫尹明珠，那一頭溫柔又不失幹練的 C 字彎中短髮至今仍是經典！髮尾微微向內包覆的弧度，多了一份清純溫柔感，是許多女孩第一次嘗試短髮的首選。


《我的出走日記》低層次長直髮

圖片來源：IG@jtbcdrama
圖片來源：IG@jtbcdrama

與《淚之女王》的華麗風格不同，金智媛在《我的出走日記》中的造型刻意回歸日常，她以簡單的中長髮與自然髮流為主，沒有太多精心設計的捲度，搭配淡妝與素色服裝，呈現安靜、內斂的氣質。

這類髮型看似沒有太多技巧，卻很考驗整體的自然度，髮尾保留柔和弧度，搭配適度的髮根蓬鬆感，就能避免長髮貼頭皮或顯得厚重。若平常不喜歡花太多時間整理頭髮，這種自然長髮也是很值得參考的日常造型。

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