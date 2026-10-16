2026-10-16 16:49 女子漾／編輯黃冠婷
一到換季頭皮就鬧脾氣？4大品牌洗護新品登場，乾癢、出油、扁塌一次照顧 張凌赫同款護髮也上榜
秋冬換季不只臉部需要保養，頭皮也可能因氣候、清潔習慣與生活作息改變，出現乾燥、出油、頭皮屑或搔癢等困擾。近年美妝界流行的「Skinification」，就是將臉部保養的概念延伸至頭皮與髮絲，從清潔、保濕到日常養護都更加講究。這次女子漾整理艾瑪絲、Elpis艾沛膚、巴黎萊雅與Christophe Robin的秋冬洗護新品，從敏弱頭皮噴霧、養髮精華到張凌赫同款免沖洗護髮，帶你依照自己的頭皮與髮質需求挑選！
1. 艾瑪絲22週年生日慶！換季頭皮淨洗組1,299元起，最高現省671元
秋冬頭皮容易乾燥、出油或冒出頭皮屑，艾瑪絲以「深層淨、機能洗、進階養」三步驟推出22週年限定組合，從洗前頭皮淨化、依需求挑選洗髮精，到洗後使用養髮精華，讓頭皮保養更有系統。
其中，人氣「5α捷利爾頭皮淨化液」主打洗髮前清潔多餘油脂與老廢角質；全新「日光森林」洗髮沐浴露則結合薄荷、薑、山蒼子、迷迭香與廣藿香精油，帶來清新草本香氣，一瓶就能洗頭、潔顏與沐浴。
艾瑪絲22週年限定組合推薦：
換季保濕舒敏淨洗組：內含5α捷利爾頭皮淨化液EX 260mL、舒敏平衡洗髮精400mL或乾性頭皮屑去屑洗髮精260mL二選一，另贈3in1洗髮沐浴露80mL。適合容易乾燥、緊繃的頭皮。
換季油屑舒癢淨洗組：內含5α捷利爾頭皮淨化液EX 260mL、草本去屑洗髮精400mL或油性頭皮屑去屑洗髮精260mL二選一，另贈3in1洗髮沐浴露80mL。適合出油與頭皮屑困擾者。
新手入門小容量洗髮養護EX組：內含森系列洗髮精400mL七款任選、草本強健養髮精華液EX 40mL，另贈淨化液80mL與50元購物金。
根本豐盈大容量淨洗組：內含頭皮淨化液820mL補充瓶、洗髮精1000mL五款任選，另贈養髮精華液40mL，組合最高現省671元。
日光森林新品登場組：加贈紅玫瑰重建髮質修護素175mL，主打弱酸性胺基酸配方與3in1洗沐用途。
活動資訊：
活動期間：即日起至2026年10月29日中午12:00
販售通路：艾瑪絲官方網站
加碼優惠：新客首購滿999元贈旅行組、滿2,999元贈限量髮圈禮盒；10月15日至18日另有222元限時搶購，數量有限。
2. Elpis艾沛膚新品！SD舒緩脂癢頭皮噴霧，乾屑、泛紅、出油都能照顧
頭皮明明容易出油，卻又同時覺得乾燥、緊繃，甚至出現細小頭皮屑？專注敏弱肌保養的台灣品牌Elpis艾沛膚，將臉部肌膚屏障照護概念延伸至頭皮，推出全新「SD舒緩脂癢頭皮噴霧」，主打保濕、舒緩與油脂調理。
新品採用清爽噴霧質地，適合洗髮後日常使用，也能在頭皮感到乾燥不適時補充保養。配方不添加酒精、香料、色素及Paraben防腐劑，並通過德國Dermatest皮膚科測試。
Elpis艾沛膚SD舒緩脂癢頭皮噴霧：
產品特色：清爽免沖洗噴霧，針對容易出油、乾燥、緊繃與敏弱的頭皮設計。
EczCare SD Complex複合植萃：主打補水保濕與頭皮屏障照護。
5α-Avocuta T酪梨調理因子：協助調理油脂，維持清爽感。
積雪草萃取：提供舒緩與日常修護。
Bisabolol紅沒藥醇：幫助安撫乾燥敏弱的不適感。
配方特色：無酒精、無香料、無色素、無Paraben防腐劑。
研發製造：台灣在地研發製造。
3. 張凌赫成巴黎萊雅美髮代言人！免沖洗精華乳579元、60秒髮膜419元
從古裝長髮到現代劇的俐落短髮，張凌赫的髮型總能成為粉絲討論焦點！這次他正式加入巴黎萊雅美髮代言陣容，分享自己對護髮的重視，也帶出品牌全新「金緻髮芯修護精華乳」。
新品主打吹整前免沖洗護髮，針對日常熱風吹整、摩擦造成的乾燥毛躁，以蛋白精華、類神經醯胺與白池花籽油打造護髮配方。品牌另推出只需停留60秒的修護髮膜，讓忙碌上班族也能輕鬆安排居家護髮。
巴黎萊雅黃金修護系列推薦：
金緻髮芯修護精華乳：免沖洗乳狀護髮，主打保濕、減少分岔及最高230°C熱防護，適合日常吹整、乾燥毛躁髮質。
黃金結構賦活修護髮膜：添加瞬效蛋白精華與黃金鏈結科技，洗髮後停留約60秒再沖洗，適合染燙後較乾燥、容易斷裂的髮絲。
黃金胜肽柔韌修護洗髮露與護髮素：主打日常清潔、改善毛躁與提升髮絲柔順度。
金緻護髮精油金色款NO.1「抗躁小金瓶」：添加摩洛哥堅果油與植萃角鯊烷，適合乾髮造型前後使用，幫助增加柔順與光澤。
4. Christophe Robin植萃胜肽養髮精華！50mL售價2,000元，細軟髮、易斷髮必看
覺得髮絲越來越細、髮根不夠蓬鬆，或梳頭時容易斷髮？法國髮品品牌Christophe Robin延伸既有的植萃胜肽強韌洗潤系列，推出全新「植萃胜肽養髮精華」，以頭皮保養為出發點，幫助維持髮絲強韌與豐盈感。
這款精華採無香料、免沖洗噴霧設計，搭配仿生胜肽、紅車軸草萃取、玻尿酸、莧菜胜肽與咖啡因等成分，適合關注髮絲脆弱、易斷與視覺髮量的人。
Christophe Robin植萃胜肽強韌系列推薦：
植萃胜肽養髮精華：主打強韌髮絲、改善因斷裂造成的髮量稀疏感，質地輕盈、無香料。
植萃胜肽強韌洗髮露：溫和清潔頭皮與髮絲，作為日常強韌養護第一步。
植萃胜肽強韌潤髮乳：幫助柔順髮絲、減少梳理摩擦，改善脆弱髮質。
植萃胜肽養髮精華使用方式：
1. 每日使用於乾髮或毛巾擦乾後的頭皮。
2. 將頭髮分成兩個區域，每個區域直接噴灑7下。
3. 輕柔按摩頭皮，無需沖洗。
品牌提供的12週研究顯示，60位受試者使用後髮絲豐盈感提升15%；另有120位參與居家使用研究的受試者，其中98%表示頭皮感覺更健康。這些結果主要反映研究條件下的豐盈感與使用感受，不能直接視為醫學上的生髮效果。
換季頭皮保養怎麼選？依照4種需求挑產品
容易出油、頭皮屑明顯：可留意艾瑪絲油屑舒癢淨洗組，依頭皮狀態選擇合適洗髮精。
頭皮乾燥、緊繃、容易敏弱：可考慮Elpis艾沛膚SD舒緩脂癢頭皮噴霧，補充日常保濕與舒緩。
染燙後毛躁、吹整容易乾枯：巴黎萊雅免沖洗精華乳與60秒髮膜，可作為髮絲修護選擇。
髮絲細軟、容易斷裂、想增加豐盈感：可留意Christophe Robin植萃胜肽養髮精華，搭配日常洗潤保養。
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