2026美容保健4大新品！孫藝珍同款美容飲、養顏軟糖、膠原蛋餅用吃的美出新高度

每天認真擦保養品，卻總覺得肌膚狀態不夠理想？近年「內服美容」成為女生保養的新選擇，從韓星愛用的膠原蛋白飲、日韓流行的機能軟糖，到針對油痘肌設計的營養飲品，甚至連台灣人最愛的早餐蛋餅，都加入了膠原蛋白！2026年秋季4大美容保健品牌接連推出新品，女子漾整理特色與成分，看看有哪些值得關注的新鮮選擇。

m2美度 超能膠原系列。圖片來源：品牌提供

韓國女神孫藝珍40歲後，除了持續挑戰不同角色，也更加重視身體管理與重量訓練，展現成熟又有力量的女性魅力。

今年是孫藝珍與m2美度合作的第5年，新品「超能膠原新生飲」，每包含有6000毫克濃密型雙胜膠原，並添加近期美容保養市場受到討論的PDRN深海活源萃取、紅石榴、山竹果及維生素C，搭配清甜蜜桃風味，讓每日補給更有儀式感。

m2美度 超能膠原系列。圖片來源：品牌提供

經典款「超能膠原飲」則加入玄米萃取神經醯胺，另外還有主打保濕補給的「超能膠原水光飲」，提供不同的配方選擇。值得留意的是，口服PDRN的肌膚修護效果仍需要更多人體研究支持，不能直接等同於外用保養或醫美療程。

m2 美度膠原飲。張念慈/攝影

m2美度 超能膠原系列。圖片來源：品牌提供

產品資訊：超能膠原新生飲、超能膠原飲、超能膠原水光飲，建議售價均為1,380元／8包。

2. Gloré｜日韓機能軟糖正流行！白天養顏、晚上放鬆一次準備

Gloré 。Gloré 推出機能保養軟糖！不用配水好方便，讓健康補給酸甜又療癒。圖片來源：品牌提供

不喜歡吞膠囊、每天又常忘記吃保健品的女生，或許會對近期日韓流行的「機能軟糖」感興趣！這類產品將營養成分做成酸甜軟糖，不需要配水，放在辦公室或包包裡都很方便。

台灣品牌Gloré推出兩款機能保養軟糖，主打白天與夜晚不同需求。「Lumi+晶透聚光軟糖」添加250毫克穀胱甘肽、維生素C，搭配英國白石榴與白皮杉醇，聚焦日常養顏補給；「Dream+深眠晚安軟糖」則加入GABA、法國甜橙等成分，鎖定忙碌女性的夜間放鬆需求。

Gloré。Dream+ 深眠晚安軟糖添加99%高純度GABA，幫助入睡，打造高品質夜間時光。圖片來源：品牌提供

兩款軟糖都加入品牌專利配方Lumi-Age™，搭配酵母萃取物及SOD等成分。外型更做成精緻寶石模樣，光是擺在桌上就很有少女心。

聚光軟糖建議每日2顆，晚安軟糖則建議睡前30分鐘食用2至3顆。不過，機能軟糖仍屬營養補充食品，助眠效果會因個人狀況而異，也不能取代規律作息。

Gloré。Lumi+ 晶透聚光軟糖添加250mg穀胱甘肽、維他命C，有感調理透亮好氣色。圖片來源：品牌提供

3. NARUKO牛爾親研｜痘痘反覆長不停？推出每日一包的養顏飲

OUT荳!發光美姬飲。圖片來源：品牌提供

熬夜追劇、工作壓力大，或是最近炸物甜食吃得比較多，照鏡子時發現額頭、下巴又冒出痘痘，真的很讓人困擾！除了做好清潔與日常保養，均衡飲食也是維持肌膚健康的重要一環。NARUKO牛爾親研「OUT荳！發光美姬飲」，以油光、粉刺困擾族群為主要訴求，將11大營養素結合成每日一包的機能飲品。

OUT荳!發光美姬飲。圖片來源：品牌提供

配方包括維生素A、維生素B3、鋅與維生素C，搭配橄欖果、桔梗、玉米鬚、洋甘菊、金銀花等草本萃取，以及日本櫻花萃取、冰晶番茄，從營養補充角度照顧日常膚況。

品牌也建議搭配茶樹系列保養品，從清潔、調理到面膜護理，建立完整保養習慣。不過要提醒，營養補充品不能直接治療青春痘，若有持續發炎、反覆長痘或留下疤痕的情況，仍建議尋求皮膚科醫師協助。

產品資訊：OUT荳！發光美姬飲，定價560元。

OUT荳!發光美姬飲。圖片來源：品牌提供

4. 百醫生技｜蛋餅也能補充膠原蛋白！莎莎親手做出香蕉鬆餅

鳴哥機能Trucolla®膠原粉漿蛋餅粉。圖片來源：品牌提供

誰說補充膠原蛋白只能喝美容飲？台灣人熟悉的早餐蛋餅，竟然也能變身機能食品！百醫生技推出「機能粉漿蛋餅」系列，將膠原蛋白、B群及鈣鎂等營養成分加入粉漿，讓早餐多了一種新選擇。

這次一共推出3種口味。「Trucolla®膠原粉漿蛋餅粉」添加6000毫克德國GELITA膠原蛋白胜肽；「B群粉漿蛋餅粉」以台灣南瓜與祕魯藜麥為基底，添加蕎麥來源B群原料；最特別的「鈣鎂粉漿蛋餅粉」則加入台灣香菜，搭配檸檬酸鈣與鎂，讓喜歡香菜的人多了一個嚐鮮理由。

鳴哥機能Trucolla®膠原粉漿蛋餅粉。圖片來源：品牌提供

新品發表會還邀請主持人莎莎現身，她將膠原粉漿蛋餅粉結合香蕉，做成自創的「膠原香蕉鬆餅」，更笑說這道料理說不定有機會成為下一個國民美食。料理方式也不複雜，只要將每包蛋餅粉加入80cc水攪拌，倒入熱鍋煎至凝固，再依喜好加入雞蛋、起司等配料即可。除了做成傳統蛋餅，也能變化成甜點或創意料理。產品資訊：3款機能粉漿蛋餅粉，每盒5入500元；膠原款另有10入裝990元。於百醫生技官網販售。

鳴哥機能Trucolla®膠原粉漿蛋餅粉。圖片來源：品牌提供

內服美容怎麼選？3個觀念先了解

隨著膠原蛋白飲、機能軟糖與營養食品選擇越來越多，挑選時除了關注明星代言與包裝，也別忽略成分和實際需求。

1. 膠原蛋白不是吃越多越好。 口服膠原蛋白胜肽對部分肌膚指標可能有幫助，但研究結果仍有差異，不能保證吃了就能改善皺紋或讓肌膚變緊緻。

2. 痘痘肌不能只靠營養飲品。 維生素與礦物質有助維持正常生理機能，但補充品無法取代適當清潔、外用保養與必要的醫療治療。

3. 機能軟糖也要注意攝取量。 軟糖雖然好入口，仍要確認每份營養成分、糖含量與建議食用量，避免與其他保健品重複補充。

內服美容可以是生活保養的一部分，但均衡飲食、充足睡眠、防曬與規律運動，依然是維持好膚況的重要基礎。