臺北時裝週SS27空總開跑！八三夭跨界狂野登台、奧運戰袍解密...最強逛展攻略總整理

時尚潮人注意了！「臺北時裝週SS27」15日於空總國家文化基地（C-LAB）重磅揭幕。這次不僅首度移師空總，更直接把擁有逾80年歷史的古蹟建築變成最前衛的時尚展演舞台。活動一口氣集結13場品牌大秀、11組響應活動，再加上多達56家品牌進駐的「風格展」，直接把時裝週變成超好逛的時尚嘉年華！

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轉型元年！文化部長：食衣住行就是文化

文化部長李遠親自出席開幕，他表示空總從8月的「晴空季」一路熱鬧至今，已吸引超過30萬人次朝聖。將臺北時裝週作為壓軸，就是要宣告「生活中的食衣住行就是文化」。李遠強調，今年是臺北時裝週的「轉型元年」，未來不再侷限於伸展台走秀，而是會投入全年度資源，從布料製作、人才培養到下游通路媒合，火力全開撐起台灣的時尚生態鏈。

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歷史交鋒前衛！13大品牌接力炸翻全場

這次場地規劃堪稱一大亮點，首度將Runway伸展台搬進古蹟廣場！開幕首戰由知名設計師Daniel Wong以全新系列《Dress Code》打頭陣，讓當代創意與歷史空間完美碰撞。緊接著，包括JENN LEE、INMORIES、JUST IN XX等12家台灣極具代表性的設計師品牌，將輪番以動態走秀與靜態形象展演（Presentation）的形式接力登場，呈現各自獨特的品牌世界觀。

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打破秀場框架！「風格展」開放民眾進場爆買

誰說時裝週是內行人的專利？這次首度推出的「風格展（Trade Show）」直接打破框架，集結56家國內外品牌，涵蓋服裝、配飾與當代生活選物。像是主打回收丹寧的Story Wear、極簡解構美學的01 WOOMIN，以及屢獲國際大獎的YEN TING CHO都在列。

重點來了！展覽期間全面開放民眾自由入場參觀購買，單筆消費滿3,000元還能兌換限定好禮。逛累了，現場的「風格食光」有Sweet & Sour及Phase Coffee Roasters提供限定餐點；16、17日還有探討永續與跨界發展的「國際時尚沙龍」。看秀、逛街、喝咖啡一次滿足，打卡還能再抽限定贈品，週末快揪朋友來空總感受台灣時尚的硬實力！

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八三夭獻走秀初體驗！Daniel Wong大秀炸翻臺北時裝週 搖滾演繹「Dress Code」新態度

臺北時裝週SS27熱烈開跑，向來以狂野印花與強烈風格著稱的華裔設計師Daniel Wong，於今（15）日正式發布2026全新系列《Dress Code》。這回大秀祭出超強彩蛋，首度邀請人氣搖滾樂團「八三夭」擔綱開場走秀嘉賓，團員們不僅換上量身打造的專屬大秀服裝霸氣登台，更直接在現場帶來熱血沸騰的LIVE演出，將時裝展演與搖滾音樂完美碰撞，直接炸翻全場！

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打破常規！用服裝詮釋「無聲語言」

本季系列以《Dress Code》為題，探討在社會規範與個人自由之間的平衡。Daniel Wong認為，Dress Code不該是抹煞個人特色的枷鎖，而是理解場合與角色後，找到屬於自己的態度。系列設計緊扣責任、自我、尊重、日常等六大面向，透過俐落的正裝、指標性的印花與日常服裝互相混搭，重新定義現代人的「Smart Casual」，讓服裝跨越工作與生活的界線。

經典馬術元素重組 剛柔並濟的視覺衝擊

招牌印花這次玩出新花樣！本季Print Story「The Language of Dress」解構了馬術世界的元素，將品牌DW Monogram、繩結、馬銜與躍動的駿馬巧妙融合。色彩上大膽選用沉穩的「軍綠」、帶有溫度的「玫瑰粉」，並以經典黑白平衡整體視覺。

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在材質與剪裁上，Daniel Wong也展現了強烈的實驗精神。系列中可見柔性蕾絲打破性別框架，具結構感的皮革與立體剪裁則讓服裝宛如人體雕塑般充滿立體空間感；再輔以燈芯絨與重組格紋的拼接，完美呈現紀律與自由、剛與柔之間的精采對話。而八三夭的搖滾精神，更為這場大秀注入了不隨波逐流的強烈個性，完美呼應在規範中保有自我的核心理念。

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你可能對周裕穎這個名字有點陌生，但絕對看過他的作品！從驚豔國際的東京、巴黎奧運中華代表團進場服，到故宮、歷史博物館、臺北表演藝術中心，甚至NIKE與誠品書店的員工制服，全都出自他之手。今年臺北時裝週，JUST IN XX 設計師周裕穎首度將這20年來的跨界制服創作，濃縮成《文化量產系統 UNIFORMOSA》回顧展，10月15日至18日於空總C-LAB聯合餐廳一樓限時免費展出，現場還能一邊品嚐Nespresso精品咖啡，一邊欣賞「教科書級」的超狂設計！

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連高中課本都收錄！奧運進場服與「落選提案」首度解密

周裕穎操刀的巴黎奧運進場服不僅狂掃國際15家媒體版面，今年更正式被收錄進高中藝術教科書中，展覽現場將直接展示相關教材，讓大家看看台灣設計如何躍上國際舞台。更猛的是，這次展覽不只展出成功案例，周裕穎還大方公開過去「未被採用」的遺珠之憾，包含名古屋亞運中華隊進場服、臺中綠美圖及台北富邦銀行的制服提案，超珍貴的手稿與實體服裝通通都能一次看個夠。現場也特別陳列了巴黎世家（Balenciaga）、山本耀司（Yohji Yamamoto）等國際大牌的制服作品進行跨時空對話。

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五感沉浸式看展！廢棄物變身絕美展場、咖啡膠囊化作胸針

這場回顧展由周裕穎親自擔任策展人，把服裝設計師的美學直接搬進空間裡。展場大量使用回收棧板、人造皮草與古董縫紉機桌腳，打造出極具個人風格的氛圍；作品介紹更直接印在布料上，展後還能做成購物袋，將永續精神發揮到極致。

為了呈現最完整的制服樣貌，展覽攜手D+AF與JINS，透過鞋履與眼鏡的搭配展現不同風格。展場也結合了sensitude香氛與BenQ顯示技術，從視覺、嗅覺到空間氛圍全面升級。逛累了，現場還有Nespresso咖啡免費喝，甚至能看到用回收咖啡膠囊製作的精美工藝胸針，讓你喝個咖啡的時間也能發掘滿滿設計巧思。

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加碼亮點：同棟二樓直擊「東京和服秀」

不用跑兩個地方！看完一樓的台灣跨界制服創新設計，直接走上聯合餐廳二樓，還能欣賞「東京和服秀展覽」。在同一棟充滿歷史感的古蹟建築裡，感受台灣當代設計與日本傳統經典和服的強烈碰撞，絕對是今年臺北時裝週CP值最高、最不可錯過的展覽。

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《文化量產系統 UNIFORMOSA》展覽資訊

活動日期： 2026年10月15日（四）至10月18日（日）

開放時間： 每日 11:00 – 19:00

展覽地點： 空總國家文化基地 C-LAB・聯合餐廳一樓

入場方式： 免費入場，現場提供 Nespresso 咖啡品嚐

同棟展出： 聯合餐廳二樓「東京和服秀展覽」