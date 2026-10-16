臺北時裝週SS27空總開跑！八三夭跨界狂野登台、奧運戰袍解密...最強逛展攻略總整理

2026-10-16 12:14 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

時尚潮人注意了！「臺北時裝週SS27」15日於空總國家文化基地（C-LAB）重磅揭幕。這次不僅首度移師空總，更直接把擁有逾80年歷史的古蹟建築變成最前衛的時尚展演舞台。活動一口氣集結13場品牌大秀、11組響應活動，再加上多達56家品牌進駐的「風格展」，直接把時裝週變成超好逛的時尚嘉年華！

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

轉型元年！文化部長：食衣住行就是文化

文化部長李遠親自出席開幕，他表示空總從8月的「晴空季」一路熱鬧至今，已吸引超過30萬人次朝聖。將臺北時裝週作為壓軸，就是要宣告「生活中的食衣住行就是文化」。李遠強調，今年是臺北時裝週的「轉型元年」，未來不再侷限於伸展台走秀，而是會投入全年度資源，從布料製作、人才培養到下游通路媒合，火力全開撐起台灣的時尚生態鏈。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

歷史交鋒前衛！13大品牌接力炸翻全場

這次場地規劃堪稱一大亮點，首度將Runway伸展台搬進古蹟廣場！開幕首戰由知名設計師Daniel Wong以全新系列《Dress Code》打頭陣，讓當代創意與歷史空間完美碰撞。緊接著，包括JENN LEE、INMORIES、JUST IN XX等12家台灣極具代表性的設計師品牌，將輪番以動態走秀與靜態形象展演（Presentation）的形式接力登場，呈現各自獨特的品牌世界觀。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

打破秀場框架！「風格展」開放民眾進場爆買

誰說時裝週是內行人的專利？這次首度推出的「風格展（Trade Show）」直接打破框架，集結56家國內外品牌，涵蓋服裝、配飾與當代生活選物。像是主打回收丹寧的Story Wear、極簡解構美學的01 WOOMIN，以及屢獲國際大獎的YEN TING CHO都在列。

重點來了！展覽期間全面開放民眾自由入場參觀購買，單筆消費滿3,000元還能兌換限定好禮。逛累了，現場的「風格食光」有Sweet & Sour及Phase Coffee Roasters提供限定餐點；16、17日還有探討永續與跨界發展的「國際時尚沙龍」。看秀、逛街、喝咖啡一次滿足，打卡還能再抽限定贈品，週末快揪朋友來空總感受台灣時尚的硬實力！

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

八三夭獻走秀初體驗！Daniel Wong大秀炸翻臺北時裝週 搖滾演繹「Dress Code」新態度

臺北時裝週SS27熱烈開跑，向來以狂野印花與強烈風格著稱的華裔設計師Daniel Wong，於今（15）日正式發布2026全新系列《Dress Code》。這回大秀祭出超強彩蛋，首度邀請人氣搖滾樂團「八三夭」擔綱開場走秀嘉賓，團員們不僅換上量身打造的專屬大秀服裝霸氣登台，更直接在現場帶來熱血沸騰的LIVE演出，將時裝展演與搖滾音樂完美碰撞，直接炸翻全場！

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

打破常規！用服裝詮釋「無聲語言」

本季系列以《Dress Code》為題，探討在社會規範與個人自由之間的平衡。Daniel Wong認為，Dress Code不該是抹煞個人特色的枷鎖，而是理解場合與角色後，找到屬於自己的態度。系列設計緊扣責任、自我、尊重、日常等六大面向，透過俐落的正裝、指標性的印花與日常服裝互相混搭，重新定義現代人的「Smart Casual」，讓服裝跨越工作與生活的界線。

經典馬術元素重組 剛柔並濟的視覺衝擊

招牌印花這次玩出新花樣！本季Print Story「The Language of Dress」解構了馬術世界的元素，將品牌DW Monogram、繩結、馬銜與躍動的駿馬巧妙融合。色彩上大膽選用沉穩的「軍綠」、帶有溫度的「玫瑰粉」，並以經典黑白平衡整體視覺。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

在材質與剪裁上，Daniel Wong也展現了強烈的實驗精神。系列中可見柔性蕾絲打破性別框架，具結構感的皮革與立體剪裁則讓服裝宛如人體雕塑般充滿立體空間感；再輔以燈芯絨與重組格紋的拼接，完美呈現紀律與自由、剛與柔之間的精采對話。而八三夭的搖滾精神，更為這場大秀注入了不隨波逐流的強烈個性，完美呼應在規範中保有自我的核心理念。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

臺北時裝週必朝聖！周裕穎20年「制服回顧展」空總登場 奧運戰袍、落選秘辛一次公開

你可能對周裕穎這個名字有點陌生，但絕對看過他的作品！從驚豔國際的東京、巴黎奧運中華代表團進場服，到故宮、歷史博物館、臺北表演藝術中心，甚至NIKE與誠品書店的員工制服，全都出自他之手。今年臺北時裝週，JUST IN XX 設計師周裕穎首度將這20年來的跨界制服創作，濃縮成《文化量產系統 UNIFORMOSA》回顧展，10月15日至18日於空總C-LAB聯合餐廳一樓限時免費展出，現場還能一邊品嚐Nespresso精品咖啡，一邊欣賞「教科書級」的超狂設計！

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

連高中課本都收錄！奧運進場服與「落選提案」首度解密

周裕穎操刀的巴黎奧運進場服不僅狂掃國際15家媒體版面，今年更正式被收錄進高中藝術教科書中，展覽現場將直接展示相關教材，讓大家看看台灣設計如何躍上國際舞台。更猛的是，這次展覽不只展出成功案例，周裕穎還大方公開過去「未被採用」的遺珠之憾，包含名古屋亞運中華隊進場服、臺中綠美圖及台北富邦銀行的制服提案，超珍貴的手稿與實體服裝通通都能一次看個夠。現場也特別陳列了巴黎世家（Balenciaga）、山本耀司（Yohji Yamamoto）等國際大牌的制服作品進行跨時空對話。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

五感沉浸式看展！廢棄物變身絕美展場、咖啡膠囊化作胸針

這場回顧展由周裕穎親自擔任策展人，把服裝設計師的美學直接搬進空間裡。展場大量使用回收棧板、人造皮草與古董縫紉機桌腳，打造出極具個人風格的氛圍；作品介紹更直接印在布料上，展後還能做成購物袋，將永續精神發揮到極致。

為了呈現最完整的制服樣貌，展覽攜手D+AF與JINS，透過鞋履與眼鏡的搭配展現不同風格。展場也結合了sensitude香氛與BenQ顯示技術，從視覺、嗅覺到空間氛圍全面升級。逛累了，現場還有Nespresso咖啡免費喝，甚至能看到用回收咖啡膠囊製作的精美工藝胸針，讓你喝個咖啡的時間也能發掘滿滿設計巧思。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

加碼亮點：同棟二樓直擊「東京和服秀」

不用跑兩個地方！看完一樓的台灣跨界制服創新設計，直接走上聯合餐廳二樓，還能欣賞「東京和服秀展覽」。在同一棟充滿歷史感的古蹟建築裡，感受台灣當代設計與日本傳統經典和服的強烈碰撞，絕對是今年臺北時裝週CP值最高、最不可錯過的展覽。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

《文化量產系統 UNIFORMOSA》展覽資訊
活動日期： 2026年10月15日（四）至10月18日（日）
開放時間： 每日 11:00 – 19:00
展覽地點： 空總國家文化基地 C-LAB・聯合餐廳一樓
入場方式： 免費入場，現場提供 Nespresso 咖啡品嚐
同棟展出： 聯合餐廳二樓「東京和服秀展覽」

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#臺北 #周裕穎 #八三夭 #外表管理 #空總國家文化基地 #台北時裝周SS27 #Daniel Wong

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
往下滑看更多精彩文章
安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

2026-09-18 00:06 Cecelia
annehathaway IG
annehathaway IG

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。
  • 重點二：她也透過散步與自然步行維持身心平衡。
  • 重點三：日常保養採極簡高效路線，重視防曬與保濕。

從《穿著Prada的惡魔2》、Christopher Nolan執導的史詩大作《奧德賽》，到即將上映的《橡樹街末日》與《Verity》，安海瑟薇今年一口氣有五部作品接連登場。而就在電影宣傳行程最忙碌的當下，她在六月宣布懷有第三胎，43歲，笑著告訴媒體：「我們把這個寶寶叫做壓哨球。」

鏡頭前的她，肌膚通透、身形沉穩、眼神有力。那不是幸運，是長年日積月累的結果。安海瑟薇的養生哲學從來不在於對抗歲月，而是找到身體最舒適的節奏，然後持之以恆地往前走。

安海瑟薇保養：簡單高效321訓練

安海瑟薇曾與名人私教 Ramona Braganza 合作，訓練方式採用教練自創的「321訓練法（321 Training Method）」高效率的全身雕塑邏輯，這套訓練的核心邏輯是：將有氧、全身循環肌力、核心強化三種訓練類型有序結合，搭配啞鈴或彈力帶等阻力工具。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness12
annehathaway IG

像是先進行3分鐘的有氧運動來快速提升心率，緊接著進入2分鐘的全身肌力循環，運用啞鈴或自重進行深蹲、俯臥撐等動作來刺激肌肉，最後再以1分鐘的高強度核心鍛鍊，例如棒式或平板支撐收尾。

整套訓練循環進行三到四輪，讓心肺燃脂效率與肌肉線條同步提升，即使在忙碌拍攝檔期中，也能在一小時內完成高質量的全身訓練。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness15
annehathaway IG

安海瑟薇保養：散步尋求內心平靜與身心平衡

除了高強度的訓練日，安海瑟薇也喜歡走進大自然中，深呼吸，讓心跳回到平靜。來自歐洲的學術研究顯示，在自然環境中步行，能夠顯著降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的濃度，效果優於在室內環境中運動，或是單純觀看自然景色。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness10
annehathaway IG

散步這種輕強度的有氧步行，能避免因日常高壓或產後過度健身所帶來的身體焦慮，對安海瑟薇而言，這種「移動中的靜心」兼具實際功能：促進血液循環、舒緩下肢水分滯留感，更是一段讓思緒沉澱、與身體重新對話的時間。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness11
annehathaway IG

安海瑟薇保養：極簡保養，回歸肌膚本質

在保養哲學上，安海瑟薇奉行「極簡卻精準」的路線。她的御用美容師Su Man曾透露，安海瑟薇在保養上「極度自律」，她的日常護膚圍繞著幾個重點步驟，深層但溫和的潔顏、針對肌膚需求的精華液、以及高效保濕成分的乳霜。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness7
annehathaway IG

她偏好使用成分純粹的高效保濕精華與維生素成分，確保肌膚隨時處於水分充盈的飽水狀態。當肌膚基底獲得足夠的水分子支撐，角質層便能自然折射出健康的光澤，讓她的肌膚總是能展現出透亮無瑕的水潤質感。

此外，安海瑟薇是少數在歐美以「撐陽傘」上街而登上媒體頭條的女星，防曬從不馬虎，室內外皆使用 SPF30 以上的防曬乳，是她肌膚長年維持均勻透亮的根本原因之一。

精華 FAQ

  • 321訓練法由3分鐘有氧、2分鐘全身肌力循環、1分鐘核心鍛鍊組成，通常搭配啞鈴或彈力帶，連做3到4輪，能在短時間內兼顧燃脂、雕塑線條與提升體能。

  • 因為自然步行能幫助降低壓力荷爾蒙、舒緩焦慮與身體緊繃，也能促進循環與減少下肢水腫，讓她在高壓工作中透過移動中的靜心找回平衡。

  • 她走極簡但精準路線，重視溫和潔顏、精華液與高效乳霜，並搭配SPF30以上防曬，讓肌膚維持足夠水分、穩定膚況與均勻透亮的光澤。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#訓練 #防曬 #保養 #安海瑟薇 #Prada

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
往下滑看更多精彩文章
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

編輯推薦

蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
圖片來源：IG@dior

圖片來源：gettyimages
圖片來源：gettyimages

蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__
圖片來源：IG@sooyaaa__

身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #時裝週 #蕾哈娜 #張員瑛 #Dior #外表管理 #流行穿搭 #巴黎時裝週 #Jisoo #JISOO

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
往下滑看更多精彩文章
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026-09-17 10:36 女子漾／編輯周意軒
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方

天氣準備轉涼，又到了衣櫃大換季的時候！2026秋冬平價服飾戰場已經開打，Gap、UNIQLO、GU紛紛端出新一季重點單品，而且今年不只基本款好買，從Threads等社群平台的討論也能發現，「復古感」、「立體廓形」、「格紋」與「有存在感的包款」正重新回到穿搭焦點。Gap把招牌Logo Hoodie直接變成包，其中藍色XL Hoodie托特包更是話題焦點；迎來10週年的Uniqlo U，從繭型褲、羊毛混紡短大衣到棉質肩背包都有高人氣；GU則把格紋、Balloon氣球輪廓與立體丹寧一次帶回來。想趁換季先把秋冬衣櫃補齊，以下這份2026秋冬平價服飾必買清單可以先收藏。

Gap秋冬必買：藍色XL Hoodie托特包話題最高，復古丹寧也回來了

1. 藍色XL Hoodie托特包

今年Gap最有「一眼就認得」潛力的配件，非Hoodie托特包莫屬。品牌直接把經典弧形Logo帽T重新解構，以Gap招牌刷毛布打造包身，連帽T領口、袖口羅紋與抽繩等細節都搬到包包上，遠看甚至有種把整件帽T拎出門的錯視感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

尤其討論度很高的藍色XL Hoodie托特包，超大尺寸加上復古Gap藍，本身就相當搶眼。近年Y2K、90年代美式休閒持續回潮，這款剛好踩中復古運動風，如果看到現貨，可以優先鎖定。

2. 牛仔長版風衣外套

今年丹寧不只牛仔褲。Gap把牛仔布一路延伸到長版風衣，保留風衣的俐落氣場，又多了一點美式復古味。秋天直接內搭白T、背心就有造型，氣溫再低一點則可以加入針織衫疊穿，比一般短版牛仔外套更容易穿出存在感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

3. 中腰寬鬆喇叭牛仔褲

穿膩寬褲，可以注意今年重新回歸的喇叭線條。中腰、寬鬆再加上微喇叭輪廓，比貼腿式喇叭褲更好駕馭，也很適合搭短版針織衫、帽T或牛仔外套，直接把復古美式氛圍拉滿。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

4. 短版針織／日系短版帽T

另一個值得鎖定的就是「短版」。Gap本季從短版針織外套到日系拼接縫線短版帽T都有布局，搭配高腰燈籠褲、牛仔褲或長裙，就能重新調整身材比例。對台灣忽冷忽熱的秋季而言，這類可以單穿又能疊搭的上衣也相對實用。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

UNIQLO秋冬必買：Uniqlo U迎10週年，這5件先加入購物車

2026秋冬對Uniqlo U格外有紀念意義，不只是系列10週年，同時也是Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran創意執導的最終系列。9月11日正式上市前，UNIQLO也公開網路商店TOP 5加購人氣商品，想知道大家都先看上什麼，答案就在這五款。

1. 棉質肩背包 NT$790

本季網路話題人氣TOP 1就是它！延續Uniqlo U一貫的極簡設計，把俐落中性外型與日常收納機能結合，而且NT$790的價格相對容易入手。色號39採指定店舖及網路商店限量販售，想搶本季話題配件，可以先鎖定。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

2. 女裝打褶繭型褲 NT$990

Uniqlo U最具代表性的輪廓之一「繭型」當然不能缺席。微高腰搭配立體弧形褲管，既能修飾腿型，也比一般直筒褲更有造型感。9月11日至9月16日還有會員限定NT$990優惠價，是本季很適合優先補進衣櫃的下身單品。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

3. 羊毛混紡短大衣 NT$2,990

如果今年只想買一件比較有秋冬氣氛的外套，可以注意這件男女適穿的羊毛混紡短大衣。以經典短大衣為靈感，透過微短、寬鬆輪廓重新詮釋，既有羊毛混紡的秋冬質感，又不會因為長版剪裁顯得過於正式。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

4. 磨毛棉質襯衫 NT$1,290

秋冬想穿紅色，今年也有更好駕馭的選擇。磨毛棉質襯衫以柔軟、溫暖材質搭配寬鬆版型，其中紅色更是設計師為10週年選用的UNIQLO品牌色。單穿已經夠醒目，也能當薄外套搭白T與牛仔褲。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

5. 緞面拼接洋裝 NT$1,290

喜歡Uniqlo U材質運用的人，可以鎖定緞面拼接洋裝。利用不同材質創造光澤與輪廓對比，單穿就有完整造型，入秋後再加短版外套、針織或靴款，就能一路穿進秋冬。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

GU秋冬必買：格紋正式回歸！Balloon氣球輪廓也是關鍵字

如果Gap代表美式復古、Uniqlo U走極簡廓形，那GU今年最值得注意的就是「格紋＋立體感」。過去容易讓人聯想到英倫、學院風的格紋，今年被放進寬版襯衫、百褶裙與外套中，穿法明顯變得更輕鬆。

1. 蝙蝠袖格紋襯衫

想跟上格紋回歸又怕穿得太學生感，蝙蝠袖格紋襯衫就是相對容易入門的一款。寬鬆輪廓降低傳統格紋襯衫的拘謹感，可以敞開當外套、綁腰，也能搭氣球褲玩上寬下寬的日系層次。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

2. 側鈕扣百褶裙（格紋）

格紋＋百褶本來就是秋冬經典組合，今年GU再加入側鈕扣細節增加造型感。上身不用太複雜，一件素色針織、短版上衣或大學T就能完成秋日Look。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

3. 3D Barrel Leg錐形牛仔褲

今年褲子重點不是「多寬」，而是「輪廓有多立體」。3D Barrel Leg利用圓弧褲管重新塑造丹寧比例，視覺上比普通寬褲更有份量，也是想嘗試Balloon、Barrel Leg趨勢時相對日常的選擇。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

4. Balloon氣球仿皮外套

想用一件單品把秋冬造型撐起來，可以直接看外套。Balloon氣球仿皮外套同時集合仿皮材質與圓弧廓形兩大元素，不需要堆太多配件，搭T恤、牛仔褲就已經有完整度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2026秋冬先抓4大關鍵字：復古、格紋、立體輪廓、大包

從Gap、UNIQLO到GU今年的新品，可以發現平價服飾已經不只是「基本款補貨」。Gap用Hoodie托特包與丹寧把美式復古重新帶回街頭；Uniqlo U用繭型褲、短大衣延續最擅長的極簡輪廓；GU則用格紋與Balloon氣球剪裁增加造型份量。如果不想整季衣櫃全部重買，其實抓住幾個關鍵單品就夠：一只有存在感的大包、一件短版或立體外套、一條繭型／Barrel Leg褲，再加入一件格紋單品，基本上就能把2026秋冬最值得注意的流行元素一次穿上身。

#GU #穿搭 #Gap #繭型褲 #平價服飾 #好物推薦 #Uniqlo U

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
往下滑看更多精彩文章
2026聖誕限定美妝開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝美翻、LUSH倒數月曆太欠買

2026聖誕限定美妝開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝美翻、LUSH倒數月曆太欠買

2026-10-13 12:00 女子漾／編輯張念慈
2026聖誕限定美妝開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝美翻、LUSH倒數月曆太欠買。圖片來源：品牌提供
2026聖誕限定美妝開搶！Dior薑餅屋彩妝、香奈兒雪境彩妝美翻、LUSH倒數月曆太欠買。圖片來源：品牌提供

聖誕節還沒到，美妝控的荷包已經準備失守！2026聖誕限定美妝陸續登場，CHANEL香奈兒把阿爾卑斯山雪景變成夢幻彩妝，連護手霜都穿上雪白毛絨外套；Dior迪奧則以巴黎薑餅屋為靈感，推出肉桂奶茶色系彩妝、珠寶造型唇膏與24格聖誕倒數月曆LUSH也帶來充滿童趣的聖誕小屋，藏著25款沐浴驚喜。從交換禮物到犒賞自己的年末大禮，今年真的很難只選一樣！

編輯推薦

文章目錄

2026聖誕限定美妝1. CHANEL香奈兒雪境聖誕假期！毛絨護手霜、雪光彩妝

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

今年香奈兒把聖誕節帶到白雪皚皚的阿爾卑斯山！2026「香奈兒雪境聖誕假期」以香奈兒女士鍾愛的瑞士聖莫里茲為靈感，從雪地反射的光線、午後金色陽光，到夜晚壁爐旁的溫暖氛圍，打造一系列充滿冬日氣息的限量彩妝。更邀請女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹雪境妝容，金棕眼妝搭配自然紅潤雙頰，呈現宛如剛從雪地度假歸來的好氣色。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

其中最讓人心動的，就是今年限定彩妝換上的雪白毛絨收納套！經典黑色外盒搭配柔軟白色外衣，點綴細緻金色飾邊，光是擺在化妝台上就很有收藏價值。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

彩妝方面，《香奈兒雪境假期 亮采盤 #428雪光》以帶有金色光澤的白色打亮，輕刷顴骨、鼻樑就能呈現細緻光采，售價3,650元；《香奈兒雪境假期 頰彩盤 #749粉嶺》則選用緞光玫瑰木色，粉體還刻有雪峰圖騰，輕刷雙頰就能打造冬日紅潤氣色，售價2,250元。《香奈兒雪境假期 四色眼影 #39金棕》結合灰褐、珠光金、深棕與粉紅提亮色，無論日常約會或聖誕派對都很適合，售價3,460元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

唇彩也很有看頭！《香奈兒雪境假期 COCO晶凍光潤唇釉限定組》集結珠光金色#464星耀、晶亮白色#462冰光，以及限定組專屬的玫瑰蜜桃色#817粉雪，能單擦或疊擦打造透亮雙唇，限定組售價4,650元。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

另外，《香奈兒雪境假期 隨行玉手霜》也換上雪白毛絨收納套，圓潤的護手霜搭配柔軟外衣，讓冬天補擦護手霜都變得很有儀式感，50ml售價3,050元。經典《N°5典藏香水》更戴上宛如雪白冬帽的造型瓶蓋，200ml售價13,100元；《N°5典藏隨行香水》與《摩登COCO隨行香水》則加入雪屋吊飾鏈帶，可以當作手腕飾品，兩款均為3支7ml，售價各8,100元。

上市資訊：2026年10月16日起於香奈兒指定櫃點及線上美妝精品店上市。

CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供
CHANEL香奈兒雪境聖誕假期。圖片來源：品牌提供

2026聖誕限定美妝2. Dior迪奧薑餅屋彩妝！肉桂奶茶唇膏、珠寶唇膏太欠收藏

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_聖誕限量包裝。圖片來源：品牌提供

Dior今年的聖誕節簡直像走進童話世界！2026「金緻夢想工坊」以巴黎蒙田大道30號旗艦店為靈感，將經典建築變成充滿糖霜、薑餅與金色裝飾的夢幻工坊。彩妝色調也呼應甜點氛圍，以肉桂、蜂蜜、奶茶裸棕與閃耀金色為主軸，讓整個系列散發濃濃的冬日節慶感。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》#001 糖霜粉。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》。圖片來源：品牌提供

最吸睛的莫過於《迪奧金緻橢圓勳章唇膏》，外型宛如一枚精緻的復古珠寶，內藏#001糖霜粉唇彩，輕點就能為雙唇增添透亮粉色光澤。更可愛的是，產品還附有背膠貼紙卡，可以將唇膏固定在手機背面，讓補妝小物直接變成時尚配件，售價3,300元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧經典五色眼影 限量版》。圖片來源：品牌提供

想畫出今年流行的奶茶系妝容，也不能錯過《迪奧經典五色眼影 限量版》。#623焦糖肉桂結合肉桂紅、香檳米與可可棕，適合溫柔又帶點成熟感的眼妝；#926香草冰霜則加入冰霜藍、糖霜白與極光銀色，打造宛如冰雪仙子的閃耀眼神，每盤售價2,950元。

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #100 杏仁烤奶、#729 玫瑰酥餅、#855 糖霜蜜桃。圖片來源：品牌提供

唇彩方面，《迪奧藍星唇膏 限量版》推出4款新色，其中#833肉桂奶茶是帶有柔霧感的奶茶裸棕色，#720豆沙紅棕則是百搭的玫瑰木色，售價1,750元。《迪奧金緻雙頭唇釉》則有10款色選，一端為帶細閃的持色唇露，另一端為透明唇蜜，可以自由切換柔霧與水亮妝效，售價1,800元。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧藍星唇膏 限量版》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧金緻雙頭唇釉》試色圖 (由左至右 #764 蜜桃馬卡龍、#927 冰霜藍莓、#954 肉桂摩卡、#962 莓紅拐杖糖、#966 微醺紅絲絨、#973 楓糖幸紅、#980 奶油薑餅)。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

除了彩妝，今年Dior最讓人想收藏的還有《迪奧2026聖誕倒數月曆》！以品牌經典幸運星為外型，打開後宛如走進巴黎薑餅工坊，內藏24款驚喜，包括10款彩妝、6款香氛、4款保養品與4款生活藝術小物，Miss Dior、J'adore、Sauvage等經典香氛也都收進其中。月曆售價25,000元，聖誕節後還能作為收藏盒，延續節日的浪漫氛圍。

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧聖誕彩妝 金緻夢想工坊》_《迪奧 2026 聖誕倒數月曆》。圖片來源：品牌提供

上市資訊：聖誕彩妝10月8日於官方線上旗艦店搶先販售，10月15日起於全台迪奧專櫃登場；倒數月曆於官網及指定專櫃限定販售，部分商品依指定通路供應。

2026聖誕限定美妝3. LUSH聖誕小屋藏25款驚喜！汽泡彈、香水、掛布月曆一次收

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

喜歡泡澡、香氛與可愛小物的女孩，今年一定會被LUSH聖誕倒數月曆燒到！LUSH一口氣推出兩款聖誕倒數月曆禮盒，以及首度登場的可重複使用掛布月曆，從繽紛小屋到綠色藤編禮物籃，每一款都充滿童趣，讓12月每天都有拆禮物的期待感。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

首先登場的《LUSH高街29½號月曆禮盒》，把25款正貨尺寸浸浴產品藏進色彩繽紛的聖誕小屋，從聖誕老人、企鵝、北極小熊到獨角獸造型汽泡彈，每天都能開出不同的沐浴驚喜。其中還有6款禮盒限定產品，包括瞌睡小熊汽泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈、迷你香檳派對泡泡浴芭等，光看造型就讓人捨不得放進浴缸！整組售價7,750元。

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

另一款《LUSH聖誕月曆禮盒》則以鮮豔綠色藤編禮物籃裝載25款節慶商品，其中10款為禮盒限定。內容不只有汽泡彈，還包括雪球蛋糕玫瑰香水、聖誕老人珍藏身體噴霧、白雪公主香氛蠟燭、薑黃拿鐵爽身粉，以及多款沐浴露與潤膚乳，甚至還附上一雙襪子，讓年末放鬆時光更加完整。禮盒售價11,000元，藤編籃還能重複使用，拿來收納保養品或居家小物也很適合。

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

今年LUSH還首度推出《掛布倒數月曆》，採用100%有機棉製作，尺寸為高60公分、寬51公分，布面共有25個大小不同的口袋，可以自行放入汽泡彈、護手霜、巧克力，甚至寫給另一半的小紙條。色彩繽紛的圖案由藝術家Andrew Johnstone設計，掛在房間就像多了一件聖誕裝飾，還能年年重複使用，售價1,600元。

LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供
LUSH 掛布倒數月曆（高 60cm x 寬 51cm）。圖片來源：品牌提供

LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供
LUSH 聖誕月曆禮盒。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

https://woman.udn.com/woman/story/123165/9245017?utm_source=facebook&utm_medium=udngpower&utm_campaign=fbpost

#迪奧 #香奈兒 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #LUSH #聖誕倒數月曆

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
往下滑看更多精彩文章
衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

2026-10-15 01:34 女子漾／編輯桑泥
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk
衣櫃該換季了！2026秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行。 圖片來源：IG@1017kk

進入十月，衣櫃其實不用一次從短袖直接換成厚大衣，真正實穿的秋季單品，應該是能隨著氣溫變化逐步增加層次：早上單穿、晚上加件外套，天氣再冷一些，直接疊搭針織單品即可。而 2026 秋季最值得入手的，正是這些能從秋天一路穿進冬天的經典款！

編輯推薦

輕量外套先登場

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

天氣還沒有冷到需要穿上厚外套時，輕量夾克、飛行外套與短版外套反而是換季期間最實用的選擇。近期 2026 秋季穿搭趨勢也持續強調過渡季節的穿搭方式，只要加上一件輕薄外套，就能立即改變整體造型氛圍。

今年可以特別留意帶有高領、立體肩線或微寬鬆輪廓的設計。早秋可以用簡單 T 恤搭配西裝褲，再披上一件短版夾克，俐落又不會過於厚重；等到氣溫下降後，也能將夾克疊穿在針織衫或襯衫外，打造自然的層次感，實穿度也更高。


薄針織是換季衣櫃的主力

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

比起一開始就入手厚重毛衣，細針織更值得優先放進秋季購物清單！無論是圓領、V 領還是高領款式，都能從單穿一路延續到冬天；天氣轉冷後，除了可以增加內搭，也能疊穿在西裝外套、皮衣或大衣裡，實穿度非常高。

顏色也不必侷限於黑灰色，奶油白、燕麥色、巧克力棕、酒紅色都能呼應 2026 秋季濃郁質感與自然色調的流行趨勢，同時兼具百搭性，從早秋一路穿到冬天也不容易退流行。


百搭經典的襯衫與西裝褲

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

襯衫今年可以從經典白襯衫延伸到細條紋、淺藍色，或帶有微寬鬆感的中性剪裁；西裝褲則可以選擇直筒、寬褲，或今年依舊具有人氣的錐形輪廓。單穿時簡約俐落，隨著氣溫下降，再加入針織衫與外套，就能自然轉換成秋冬造型。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #外套 #造型 #秋冬 #換季穿搭 #流行穿搭 #針織單品 #外表管理

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

最新文章

臺北時裝週SS27空總開跑！八三夭跨界狂野登台、奧運戰袍解密...最強逛展攻略總整理

臺北時裝週SS27空總開跑！八三夭跨界狂野登台、奧運戰袍解密...最強逛展攻略總整理

#臺北 #台北時裝周 #台北時裝周SS27 #周裕穎 #Daniel Wong #八三夭 #空總國家文化基地 #外表管理

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.16 16
微涼秋日必收！agnès b.絕美漸層包個人品味拉滿，EA7瑜珈控專屬訓練服舒適度滿分

微涼秋日必收！agnès b.絕美漸層包個人品味拉滿，EA7瑜珈控專屬訓練服舒適度滿分

#agnès b. #EA7 Emporio Armani #通勤包 #2026秋冬 #包款推薦 #好物推薦 #外表管理

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.15 73
2026秋冬外套先看這兩款！飛行夾克、羊羔毛丹寧，4大品牌穿出復古率性

2026秋冬外套先看這兩款！飛行夾克、羊羔毛丹寧，4大品牌穿出復古率性

#飛行夾克 #Levi’s #PUMA #Polo Ralph Lauren #Lee #丹寧 #外套推薦 #穿搭 #好物推薦 #外套

女子漾／編輯周意軒 2026.10.15 63
金鐘前夕現身！謝欣穎斷開王柏傑「不可能復合」 踏入粉紅綠洲激發購物慾

金鐘前夕現身！謝欣穎斷開王柏傑「不可能復合」 踏入粉紅綠洲激發購物慾

#謝欣穎 #王柏傑 #金鐘 #ANTEPRIMA #金鐘獎 #新光三越 #Michael Kors #好物推薦

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.15 105
傷口癒合後留下疤痕怎麼辦？藥局解析疤痕照護與產品選擇

傷口癒合後留下疤痕怎麼辦？藥局解析疤痕照護與產品選擇

#膠原蛋白 #防曬

潮健康 2026.10.15 27
2026秋冬穿搭趨勢！黃偉晉示範英倫風、復古外套回歸，義大利質感包款必收

2026秋冬穿搭趨勢！黃偉晉示範英倫風、復古外套回歸，義大利質感包款必收

#外套 #穿搭 #黃偉晉 #義大利 #Gianni Chiarini #Barbour #穿搭推薦單品

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.15 58
aespa同款球鞋怎麼選？Winter代言New Balance，Karina、Giselle、Ningning休閒品牌一次看

aespa同款球鞋怎麼選？Winter代言New Balance，Karina、Giselle、Ningning休閒品牌一次看

#New Balance #Winter #aespa #Karina #Giselle #Ningning #戶外機能服 #Converse #球鞋 #好物推薦

女子漾／編輯周意軒 2026.10.15 57
日常保養輕鬆補給【美天生技】清濕飲、膠原蛋白、紅藜果膠、紅檸纖纖、美蔬，五款沖泡式保健食品，照顧自己，從內在保養開始。

日常保養輕鬆補給【美天生技】清濕飲、膠原蛋白、紅藜果膠、紅檸纖纖、美蔬，五款沖泡式保健食品，照顧自己，從內在保養開始。

#保健食品 #膠原蛋白 #健康保養 #健康食品 #補充膠原蛋白 #保健品

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.10.15 21
衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

衣櫃該換季了！2026 秋天必備單品盤點，現在穿到冬天都不退流行

#換季 #單品 #穿搭 #外套 #造型 #換季穿搭 #秋冬 #流行穿搭 #針織單品 #外表管理

女子漾／編輯桑泥 2026.10.15 823
壓力太大可能掉髮？認識壓力與落髮的常見關聯及就醫時機

壓力太大可能掉髮？認識壓力與落髮的常見關聯及就醫時機

#掉髮 #健康 #焦慮

潮健康 2026.10.14 33
18+