微涼秋日必收！agnès b.絕美漸層包個人品味拉滿，EA7瑜珈控專屬訓練服舒適度滿分

隨著天氣轉涼，衣櫃與配件也該換季了！agnès b. 2026秋冬系列以「凝望窗外冬日光景」為題，把巴黎的慵懶日常直接搬到你面前。本季不僅服裝玩出新高度，VOYAGE包款更是美出新境界，結合90年代復古元素與秋日絕美色調，準備好讓你的荷包大失血！

經典回歸！「Furankaji」混血風格超吸睛

服裝系列以1979年經典的Snap Cardigan開襟外套為靈感，大玩工裝與法式學院的混搭，創造出獨特的「Furankaji」法式感美式休閒風，色調從溫柔的「米色宇宙」出發，點綴酒紅與海軍藍，再加上亮眼的皇家斯圖爾特格紋，隨便穿都自帶巴黎女人的優雅與英倫搖滾的叛逆。

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質感通勤首選：Nathalie、Christelle

VOYAGE系列本季鋪陳了深海綠、雨霧藍等絕美調色。「Nathalie」選用帶有自然光澤的皺褶牛皮，外型俐落且皮革獲LWG環保認證，附帶可拆卸卡套，通勤出遊一顆搞定；喜歡個性風格的女孩則必收「Christelle」，立體雙層牛皮結合側邊D形環設計，可自由掛上專屬吊飾，完美展現率性氣場。

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輕量實用又復古：Lena、Charlotte

講究機能與實用度的首選「Lena」！以輕量再生尼龍拼接皮革，多重隔層設計讓收納控大呼過癮，應對各種日常出行

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「Charlotte」則大走溫柔復古風，柔軟的燈芯絨交織經典格紋，堆疊出滿滿的秋冬氛圍感，背上秒變氣質小仙女。

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期間限定！買包加碼送絕美絲巾

被推坑準備手刀衝了嗎？凡於活動期間購買agnès b.指定包款，就能免費獲贈「agnès b. 印花長絲巾」乙條！兩款限定設計隨機贈送，綁在包包或頸間都能為造型大加分。數量有限送完為止，時尚控們千萬別錯過！

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告別夏日慵懶！EA7秋冬「神級健身裝備」報到 超完美貼合宛如第二層肌膚

隨著天氣逐漸轉涼，終於可以告別炎炎夏日的黏膩感，是時候回歸運動日常，好好找回身心的平衡節奏了！EA7 Emporio Armani 推出 2026/27 秋冬全新健身系列，直接把專業運動員等級的機能性，完美融入你我的日常訓練中。無論是追求爆汗的高強度訓練，還是講究舒展的瑜伽皮拉提斯，這次的新品都能給你滿滿的支撐與自在感，讓運動裝備不只實用，顏值更在線！

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瑜伽控必收！VIGOR7 FULLNESS 宛如「第二層肌膚」

喜歡瑜伽或皮拉提斯這類舒緩運動的人，絕對不能錯過本季的核心亮點「VIGOR7 FULLNESS」！作為進階之作，它採用了極致柔軟的彈力面料，穿上後就像「第二層肌膚」一樣完美貼合身形。不僅能提供均衡的支撐力，還能在流暢的伸展動作中保持絕對的舒適體感。除了訓練服，系列更貼心推出運動復原與日常休閒款式，實穿度直接拉滿。

爆汗也不怕！VENTUS7 黑科技隨時保持輕盈乾爽

對於熱愛跑步、綜合訓練，甚至高爾夫與網球的行動派來說，最怕衣服被汗水悶住。「VENTUS7」系列直接把透氣散濕性能點到最高！透過專屬科技面料的加持，就算在高強度的魔鬼訓練中，依然能保持身體乾爽與衣著輕盈。這季更推出多款不同材質與剪裁的運動套裝，不僅耐穿、活動度高，還延續了Armani一貫的俐落美學，讓你練得揮汗如雨也依然時髦有型。

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高強度救星！VIGOR7 給肌肉最完美的穩固支撐

如果你是重訓狂人或是需要高強度支撐的訓練者，「VIGOR7」絕對是你的最強後盾。它融合了功能性壓縮設計，能在激烈訓練時穩穩托護肌肉，大幅強化運動過程中的體態穩定性

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