金鐘前夕現身！謝欣穎斷開王柏傑「不可能復合」 踏入粉紅綠洲激發購物慾

第61屆金鐘獎頒獎典禮進入最後倒數，強勢入圍戲劇節目女主角獎的實力派女星謝欣穎，14日特別抽空現身台北新光三越信義A8，為ANTEPRIMA全台首間全新概念專門店站台。面對即將到來的金鐘大戰，她一派輕鬆地表示「保持平常心」，而外界高度關注她與舊愛王柏傑的感情動向，她也大方給出正面回應。

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分手王柏傑一年多！謝欣穎認了沒聯絡：不可能復合

謝欣穎與王柏傑結束4年戀情至今已超過一年，日前一度傳出復合消息。對此，謝欣穎受訪時無奈笑稱：「為什麼都不來問當事人呢？」她明確表示兩人「就是沒聯絡了」，斷言沒有復合可能。不過，得知前男友王柏傑今年也入圍金鐘獎男配角，她仍大方送上祝福表示「很替他開心」，並透露目前單身，暫無新戀情打算。

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面對金鐘視后之戰，她感性地將演員歷程與製包工藝比擬：「演員塑造角色需要時間堆疊，就像每只手工WIREBAG，必須經過工匠一針一線細膩累積才能展現光芒。現在的我就是從容享受當下，把挑戰當作美好的蓄力與沉澱。」

絕美光澤超生火！謝欣穎私心欽點台灣限定色

將重心放在生活與事業上的謝欣穎，當天手持品牌經典LUCCHETTO II鎖釦包優雅亮相。她坦言，一踏進這座以「Joyful Park」為概念打造的粉紅空間，在信義區緊湊的節奏瞬間慢了下來，看著光影變幻下的絕美包款，更讓她直呼：「瞬間被激起想立刻擁有的購物慾！」

ANTEPRIMA 火鶴粉LUCCHETTO II 翻蓋包 NT14,900、台灣專門店限定色-ANTEPRIMA 沙金色TWIST BOX 肩揹包 NT14,900，圖片來源：品牌提供

除了讚嘆經典款耗時15小時純手工編織的細膩，她更一眼相中專為台灣全新篇章推出的限定款「Sabbia沙金色TWIST BOX」，大讚其若隱若現的光澤感沉穩柔和，極度修飾亞洲人膚色，絕對是秋冬必備的百搭命定色。

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品牌總監親揭「美意識」！未來盼在台開設服飾門市

謝欣穎這份由內而外的自信，完美呼應了專程遠道而來的品牌創辦人暨創意總監荻野泉（Izumi Ogino）的理念。荻野泉透露，會選擇在台北A8展店，是因為這個空間極具優雅迷人的氛圍，希望能讓更多台灣顧客認識在日本已蔚為風潮的ANTEPRIMA。

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平時常透過旅行、遇見的人事物及日本現代藝術家獲取靈感的荻野泉，也大方分享她對「美意識」的獨到見解：「『美』並不是用來炫耀展示的，而是由內而外自然散發與滲透出來的。」正如品牌用心製作的鋼線包，從內側散發光彩。談及未來展望，她期盼能進一步在台灣開設服飾門市，並持續與藝術家合作舉辦專屬展覽。為慶祝新店落成，現場也同步展出2026秋冬與日本當代藝術家宮永愛子（Aiko Miyanaga）的跨界聯名系列，將時尚與生活美學完美交融。

AIKO MIYANAGA系列-WIRE ORGANZA歐根紗小方包 NT19,900, 迷你方包 NT16,900、AIKO MIYANAGA系列-999 純銀Wire 薄膜鉤織蝴蝶圖騰小方包 NT 47,900元（由左至右）圖片來源：品牌提供

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3千有找必收！MK攜手藝術家推「絕美公益托特包」 買包還能邊送暖

買新包還能順便做公益，時尚迷絕對不能錯過！Michael Kors（簡稱MK）為響應世界糧食日，再度啟動年度「Watch Hunger Stop」全球公益計畫。今年品牌帶來滿滿驚喜，特別攜手知名藝術家Christina Zimpel操刀，推出一款繽紛亮眼的限量公益托特包，定價更是超佛心的「3千元有找」，絕對是今年不可錯過的暖心時尚單品！

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繽紛原創插畫超吸睛！100%再生棉環保又時髦

這次亮相的2026年「Watch Hunger Stop」限量托特包，外觀吸睛度滿分！藝術家Christina Zimpel運用充滿活力的鮮豔色彩與原創插畫，完美詮釋了聯合國世界糧食計劃署（WFP）學校營養餐食計畫所傳遞的樂觀與希望。不僅顏值極高，包款更採用100%再生棉製成，將藝術美學與環保永續理念巧妙結合。重點是，這款絕美托特包售價僅2800，且MK會將全數銷售利潤捐出支持WFP，讓你的日常穿搭不只時髦，更充滿意義。

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時尚力量超乎想像！送暖斯里蘭卡改變無數命運

MK自2013年發起公益計畫以來，始終堅信時尚能成為改變世界的力量。今年，品牌與WFP在斯里蘭卡的援助計畫邁入第三年，交出了令人振奮的成績單！目前已協助10所學校翻新節能廚房，並神救援當地1,500名農民與供餐業者提升食材產量，讓高達25萬名學童能享有營養均衡的一餐。預計到2027年底，「在地生產、在地供餐」計畫累計供應的餐點將突破驚人的1,600萬份。

在這些龐大數字背後，更藏著滿滿洋蔥。斯里蘭卡婦女Nagaraja透過WFP提供的灌溉設備與種子，從家庭主婦搖身一變成為農場主，每天餵飽300名學童，甚至為當地創造更多就業機會；另一位每天為40名學童備餐的媽媽Indrani更感性分享：「這不只是工作，就像帶著愛為自己的孩子做飯。」

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設計師Michael Kors也感動表示，看到這些親力親為的行動為無數婦女與兒童帶來長遠改變，實在令人振奮，這也是他熱愛與WFP合作的最大動力。今年不妨透過這款限量托特包，把時尚創意化為實際行動，用新台幣讓善意成為點亮未來的力量！