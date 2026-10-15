2026-10-15 09:56 女子漾／編輯金柔葳
2026秋冬穿搭趨勢！黃偉晉示範英倫風、復古外套回歸，義大利質感包款必收
2026秋冬想穿得有質感，又不想太過正式？今年英倫復古風持續受到關注，從經典格紋、燈芯絨外套到充滿設計感的皮革包款，都能為日常造型增添亮點。Barbour邀請黃偉晉演繹台北街頭穿搭，Traditional Weatherwear推出多款輕量秋冬外套，義大利品牌Gianni Chiarini則以復古色調與實用包型打造通勤新選擇。女子漾整理3大品牌秋冬新品，一起為換季衣櫥尋找新靈感！
文章目錄
2026秋冬穿搭推薦1. Barbour黃偉晉演繹英倫風！經典油布外套穿出城市時髦感
英國百年品牌Barbour今年秋冬邀請好萊塢演員Idris Elba與Sienna Miller擔任全球形象企劃「The Barbour Way」主角，以蘇格蘭鄉野為背景，透過經典格紋、針織與外套，展現英倫復古魅力。其中Shadow Tartan格紋以柔和沉穩的色調重新演繹經典設計，為秋冬穿搭增添細節。
台灣篇「A Day in Barbour」則邀請黃偉晉演繹台北日常，從搭捷運、喝咖啡到公園練唱、工作與城市散步，透過3套造型展現不同風格。其中Casual Transport棉質休閒外套適合日常出遊，Oversized Bedale油布外套則能搭配層次內搭，輕鬆穿出俐落又有個性的英倫街頭感。
2026秋冬穿搭推薦2. Traditional Weatherwear復古外套回歸！燈芯絨、針織與皮革一次滿足
秋冬外套除了保暖，也要兼顧輕盈與好搭！英倫品牌Traditional Weatherwear今年精選9款秋冬外套，從復古燈芯絨、柔軟針織到質感羊皮，讓上班通勤與週末約會都能穿出不同風格。
喜歡復古學院風的女生，可以鎖定JACKET 001燈芯絨西裝外套（11,500元），寬鬆箱型剪裁搭配金色工裝扣，配牛仔褲就很有型；想打造溫柔氛圍，CHEDISTON馬海毛針織外套（5,800元）以蓬鬆柔軟的質感增添秋冬氣息。另外，ARKLEY LT羊皮夾克（19,800元）採用俐落短版與無領設計，搭配長裙或高腰褲都能展現好比例。
2026秋冬穿搭推薦3. Gianni Chiarini義大利質感包款！大容量托特、復古肩背包成通勤亮點
每天上班都背同一個包，想換點新鮮感？義大利輕奢品牌Gianni Chiarini推出2026秋冬系列，以佛羅倫斯收藏文化為靈感，結合油蠟牛皮、鰻魚壓紋與人字紋織料，搭配咖啡、深藍、黑色及酒紅色調，打造兼具質感與實用性的包款。
其中Miranda牛皮手提包（23,800元）以方正輪廓搭配皮革打結細節，大容量設計適合通勤；經典Marcella中型人字紋托特包（11,800元），則以復古織紋展現秋冬氛圍。喜歡小包的女生，可以選擇Alifa小型鰻魚壓紋輕量包（9,800元），輕巧包身能收納手機、皮夾等日常小物，從上班到下班約會都能輕鬆搭配。
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