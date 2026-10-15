日常保養輕鬆補給【美天生技】清濕飲、膠原蛋白、紅藜果膠、紅檸纖纖、美蔬，五款沖泡式保健食品，照顧自己，從內在保養開始。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美天生技主打5款沖泡式保健食品，方便日常攜帶補充。

美天生技主打5款沖泡式保健食品，方便日常攜帶補充。 重點二： 產品涵蓋清濕飲、膠原蛋白、果膠、纖纖飲與蔬果酵素。

產品涵蓋清濕飲、膠原蛋白、果膠、纖纖飲與蔬果酵素。 重點三：作者以個人試喝心得分享，強調口感順口且適合生活保養。

身為一個喜歡吃美食、到處旅遊的人，

尤其又到了一個代謝超慢的年紀，

生活中最難的事情，

大概就是一邊享受美食，一邊還想維持好狀態吧！

以前吃一天大餐，只要運動一下，便能輕鬆保持體態。

現在除了少吃多動，還需要一點輔助。

最近開箱了美天生技的幾款沖泡式保健食品，

從漢方清濕飲、膠原蛋白，到紅藜果膠、紅檸纖纖及美蔬，

都是針對不同日常需求所設計的產品。

美天生技 品牌簡介

美天生技成立於2014年，致力於開發天然取向的健康產品，

主打讓日常保養更方便融入生活。

品牌旗下大部分都是以沖泡式飲品為主，

包含漢方配方、膠原蛋白、植物膳食纖維及日常飲品等不同類型，

讓消費者依自己的需求挑選。

美天生技 各種產品

他們家的產品，都是做成一小包一小包，方便攜帶，

不管是在家裡或者公司，我都會各放一盒，

有需要的時候，便可隨時補充。

接下來的文章，我會分享每個產品吃過的心得，

我自己實際吃下來，都蠻ok的。

不過其中我個人最喜歡的，就是清濕飲，

所以我第一個要來介紹它。

清濕飲

清濕飲顧名思義，就是把濕氣清掉的意思。

我對這方面的產品，本身就很有興趣，

因為每次去看中醫，一把完脈，

中醫師總是說我體內濕氣很重，屢試不爽。

這款產品主打漢方配方，採用熬煮濃縮的方式製成粉末。

如果是跟我一樣超愛漢方配方的人，非常推薦。

然後又恰巧跟我一樣，平常喜歡喝飲料，

可以認識一下美天生技的清濕飲，就把它當成飲料來喝。

依照個人喜好調整水量及濃淡，因為我喜歡這個味道，所以喝濃一點也ok。

全年齡可以食用，

重點是真的蠻好喝，也挺順口。

又可以調整身體濕氣，一舉兩得。

不過漢方調理是否適合自己，還是要依照個人體質與產品成分評估，

有特殊健康狀況者，建議還是先諮詢專業醫療人員再飲用喔!

女神力膠原蛋白聚醣

膠原蛋白是我吃最久、也吃得最認真的保健食品，

30歲之後，我每天都至少一包。

我也算是嘗試了各種大大小小品牌的膠原蛋白，

只要我持續有在吃、並且回購的，都是我經過自己實際體驗後，覺得值得的產品。

美天生技的女神力膠原蛋白聚醣，主打膠原蛋白搭配蛋白聚醣，

並採用小分子膠原蛋白配方，讓日常補充很方便。

紅藜果膠

再來這個紅藜果膠，是我第一次接觸，

算是一個因為年紀增長、代謝變慢才開始嘗試的產品。

餐前補充，就是為了避免正餐吃太多。

美天生技的紅藜果膠，主打果膠配方及飽足感管理。

聞起來帶了點淡淡蘋果香氣，

沖泡後飲品是微稠感，有點像在吃麥片粥的感覺。

我自己通常安排在平日的晚餐前吃，

先讓自己有一點飽足感，吃晚餐時就比較能提醒自己控制份量。

尤其平常在公司累(餓)了一整天，到了晚上很容易因為太餓而忍不住大吃大喝，

這時候先做好飲食安排，對我來說也是一種提醒自己適量飲食的小方法。

紅檸纖纖

平常喜歡喝茶、或是非飲料不可，又想顧好體態的人，紅檸纖纖分享給你。

這款產品主打無糖檸檬紅茶風味，

並添加香蜂草、康普茶粉等配方成分。

對於不喜歡太甜飲料的人來說，無糖風味也是挑選飲品時可以考慮的方向。

其實它就是有點像無糖版的檸檬紅茶，跟之前韓國流行的康普茶很類似，

加上無咖啡因，我個人非常喜歡。

有時外出直接泡一杯在保溫杯裡，帶著出門慢慢喝。

不管是出遊、逛街，還是坐在辦公室工作，

想喝點有味道的飲品時，就不用特地去買手搖飲，簡單又方便。

美蔬

最後要介紹的是美天生技的美蔬，主打多種蔬果酵素、植物膳食纖維，

添加了超過 100 種蔬果酵素與 20 種消化酵素。

簡單說就是適合平常外食比例高、蔬菜攝取不一定充足的人。

聽到蔬果兩個字，就會害怕味道會不會很可怕，

不愛喝果菜汁的我，很懂這種恐懼。

但喝了以後發現，它像是天然果汁，蠻好喝順口的。

加上跟一般酵素不一樣，是特別添加專利橄欖葉萃取，

除了輕鬆排空，還能加強自體腸秘素分泌提高飽足感，減少大吃大喝的念頭。

這類產品可以做為日常營養補充，

不過酵素產品不等於直接補足每日所需的蔬菜水果，也不能取代天然食物中的多樣營養。

美蔬對我來說，

就當作是日常生活中的額外補給，讓營養補充多一個方便的選擇囉!

美天生技五款產品 食用心得

這次認識美天生技，我個人覺得最方便的，是它旗下有不同取向的沖泡式產品，

從漢方飲品、美妍營養補充，到植物膳食纖維及飲食管理。

重點是，它的每一款味道都是我可以接受的。

畢竟保健食品再好，如果味道讓人難以下嚥，

最後只能放在櫃子裡當裝飾品，那也太浪費了吧!

美天生技的產品在日常補充上相當方便，獨立包裝也很好攜帶。

每個人的飲食習慣、生活型態及營養需求都不一樣，

美天生技讓我享受美食和照顧自己並不衝突。

美天生技 相關資訊

如果你正在尋找方便攜帶的沖泡式保健食品，

可以先到美天生技官網看看各款產品的詳細成分、營養標示及食用方式，

再依照自己的需求做選擇喔!

美天生技官方網站：https://www.goddessbuy.com.tw

*本文為產品開箱與品牌資訊分享，保健食品並非藥品，實際食用方式請依產品標示及專業人員建議為準。

個人感受不代表所有人的使用結果喔!