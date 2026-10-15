aespa同款球鞋怎麼選？Winter代言New Balance，Karina、Giselle、Ningning休閒品牌一次看

想跟著aespa買球鞋、找穿搭靈感，這份清單先收藏！Winter以New Balance品牌形象代言人身分演繹新鞋款，Karina穿上Converse經典帆布鞋，Giselle與Ningning也各有不同的休閒時尚路線。從復古跑鞋、韓系潮牌到戶外機能服，四位成員把日常穿搭穿出了自己的個性。

1. Winter × New Balance：復古跑鞋也能穿出未來感

Winter攜手New Balance，首波形象特輯便穿上ABZORB 983，以率性造型展現不同於舞台的自在魅力。New Balance也同步公開由她演繹的983最新形象企劃，讓這雙兼具復古與未來感的鞋款成為焦點。

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ABZORB 983以「Style is never one-dimensional」為核心概念，將經典跑鞋元素融入前衛輪廓。立體橢圓形ABZORB緩震結構，加上波浪形中、外底線條，讓球鞋本身就很有存在感，搭配簡單上衣與長褲，也能穿出鮮明風格。

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除了ABZORB 983，Winter也穿上New Balance 1890與880R等鞋款，以自然率性的造型，展現不同鞋型的穿搭魅力。此次合作也開啟雙方全新篇章，未來將持續結合運動、音樂與時尚文化，帶來更多風格。

11月新款顏色開賣。圖片來源：女子漾編輯拍攝

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這次Winter還演繹了1890與880R鞋款，想入手同款，可以先看以下台灣販售資訊：

- ABZORB 983，型號U9835DU，售價4,680元，全台New Balance全通路販售。

- 1890，型號U18904Q2，售價5,480元，預計11月起於New Balance Grey、1906門市販售。

- 880R，型號U880R3TR，售價3,880元，於New Balance概念門市販售。

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粉絲還有期間限定活動可以參加！10月16日至18日，到New Balance信義1906門市拍攝Winter活動視覺，公開分享到個人社群，並標註「#newbalance」「#NBxWINTER」，即可獲得「田月桑時」檸檬飲一瓶，數量有限、送完為止。

2. Karina × Converse、MLB：經典帆布鞋到街頭穿搭都能駕馭

被粉絲暱稱「人間AI」的Karina，穿上休閒服也自帶氣場。她成為Converse全球品牌大使，演繹重新升級的Chuck 70 X，替熟悉的經典帆布鞋帶來新鮮感。

Chuck 70 X延續Chuck 70的經典設計語言，加入更寬的楦型、升級緩震與超臨界發泡材質，鞋底側邊則以星星壓紋增加辨識度。喜歡帆布鞋俐落輪廓，又在意日常穿著舒適感的人，可以留意這個系列。

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Karina的運動休閒合作還包括MLB。她演繹的2026春夏「Move into Spring」形象企劃，融合女性化、運動與街頭風格，讓休閒單品多了甜酷感，也提供了另一種韓系穿搭靈感。

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3. Giselle × Wacky WiLLy：甜酷韓系穿搭，跟著她找靈感

喜歡帶點俏皮感的韓系休閒風，可以看Giselle合作的Wacky WiLLy。這個韓國休閒品牌以鮮明配色、趣味圖案與自由風格為特色，Giselle也以品牌大使身分演繹2026春季「Bloom into GISELLE」系列，將Y2K元素與街頭感穿出不同變化。

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在你提供的夏季形象照中，Giselle則換上雀斑妝，搭配藍白格紋套裝、碎花內搭與針織毛帽，呈現清甜又帶點個性的造型。比起舞台上的強烈氣場，這種穿搭更適合拿來當週末出遊、朋友聚會的靈感。想復刻她的風格，可以從格紋套裝、圖案上衣或厚底涼鞋下手，再搭配中長襪，讓簡單的休閒造型多一點學院感。

4. Ningning × Discovery Expedition：把戶外機能穿進日常

Ningning也有自己的運動休閒品牌合作！她於2026年成為Discovery Expedition品牌代言人，演繹以「Active Wellness」為主題的春夏系列，將舒適穿著、機能與日常造型結合。Discovery Expedition的風格介於戶外服裝與城市休閒之間，適合喜歡俐落造型、又想保留活動自在感的人。Ningning的形象企劃也讓機能服多了時尚感，提供從日常出門到輕量活動的穿搭方向。

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