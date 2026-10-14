2026-10-14 14:45 女子漾／編輯黃冠婷
2026秋冬頭髮也要換季！「原生感棕髮」正夯 3大髮品從抗硬水、染後修護到防斷髮一次看
秋冬除了換髮色，髮絲保養也該一起升級！2026秋冬髮色開始「降彩度」，從Jennie、舒華到IU都以深棕、摩卡棕、Ash Brown等低彩度髮色亮相，帶動自然又帶霧感的「原生感棕髮」話題。想讓新髮色維持漂亮質感，洗護、環境防護與染後強韌也不能忽略。近期SACHAJUAN、資生堂專業美髮、施華蔻專業美髮與ORIBE紛紛推出秋冬新品，從硬水與環境髒污防護、煙燻灰棕染髮到三重鍵結修護一次包辦。
SACHAJUAN紅曜防護系列：洗頭也要防「硬水」！從外層防護到髮芯修護
每天洗頭，水中的礦物質與環境髒污也可能逐漸附著於髮絲，讓頭髮看起來黯淡、乾燥。SACHAJUAN全新「BIOSHIELD紅曜防護系列」就從這個日常問題切入，集結TED天然螯合劑、FRUITBIO專利複合式果酸、FiberHance專利雙鍵修護科技，以及品牌招牌Ocean Silk Technology海洋絲柔科技，從減少礦物質堆積、平滑毛鱗片，到強化髮絲內部結構與補充水分，多面向照顧髮絲。
推薦商品中，「紅曜防護洗髮露」主打幫助清除髮絲上的礦物質堆積，改善硬水造成的髮色黯沉
- SACHAJUAN紅曜防護洗髮露 200ml／NTD1,200
接著搭配「紅曜防護潤髮乳」，增加髮絲含水度與柔順度。
- SACHAJUAN紅曜防護潤髮乳 200ml／NTD1,300
經常吹整、使用電棒的人，則可以加入「紅曜防護精華噴霧」，濕髮時噴上並搭配吹整，幫助撫平毛躁、增加光澤，同時為後續熱造型打底。
- SACHAJUAN紅曜防護精華噴霧 150ml／NTD1,200
資生堂專業美髮×施華蔻專業美髮：2026秋冬「煙燻灰棕」低調又顯質感
2026秋冬染髮關鍵字可以記住「降彩度」！比起過去搶眼的奶茶、亞麻與粉橘色，今年更流行像原生髮般自然的棕色系，在黑、棕、灰之間加入細微色階，室內看起來低調，遇到光線才浮現霧灰光澤。其中Ash Brown「煙燻灰棕」尤其受到關注，以自然棕為基底加入冷灰色調，弱化亞洲髮容易出現的紅橘感，也能依膚色調整灰與棕的比例。
資生堂專業美髮PRIMIENCE絢曜沛迷絲帶來CoG「煙燻冷透灰」與CBe「煙燻沉靜棕」，前者利用冷灰、淡藍紫調修飾紅橘底色，適合想要更明顯霧灰感的人；後者則將自然米棕融入煙燻冷調，效果相對柔和自然。
- 資生堂專業美髮PRIMIENCE CoG「煙燻冷透灰」：冷灰＋淡藍紫調，主打輕盈霧灰感
- 資生堂專業美髮PRIMIENCE CBe「煙燻沉靜棕」：米棕融合冷調，適合自然低彩度路線
施華蔻專業美髮則以IGORA ROYAL伊采染髮膏B-2、B-21炫棕色系，以及5-21、7-21藍灰色系，讓設計師依照原生髮底與需求調色，從自然煙燻棕到透明感灰霧髮色都能變化。
推薦髮色：
- 施華蔻專業美髮IGORA ROYAL B-2、B-21：打造自然冷調煙燻棕
- 施華蔻專業美髮IGORA ROYAL 5-21、7-21：增加藍灰調，適合想要更明顯灰霧感的人
ORIBE鍊金之鑰：頭髮摸起來很順還是會斷？新品一次修護3大關鍵鍵結
染完新髮色後，另一個容易忽略的問題就是「斷髮」。頭髮摸起來柔順，不代表內部結構同樣強韌，染燙、梳理與反覆熱造型都可能增加脆弱髮斷裂的機會。ORIBE因此將「鍊金之鑰」系列延伸至洗後護理，全新「鍊金之鑰時空膠囊精華」鎖定氫鍵、離子鍵與雙硫鍵三大關鍵鍵結，特別適合脆弱、容易斷裂及染後髮使用。
新品加入11種胺基酸精華、全感鍵結修護複合物與時空緩釋強韌科技，洗髮、護髮後直接塗抹於濕髮，不需沖洗，再接續日常吹整即可。品牌臨床測試顯示，搭配「鍊金之鑰香波洗髮露」、「鍊金之鑰瞬護髮膜」及新品精華連續使用5次後，相較未使用對照組，髮絲斷裂減少71.4%；需注意此數據為三款產品搭配使用的測試結果，並非精華單品效果。
推薦商品：
- ORIBE鍊金之鑰時空膠囊精華 100ml／NTD2,680，10月27日於瑪黑家居上市
- ORIBE鍊金之鑰香波洗髮露 250ml／NTD1,740
日常強韌清潔。溫和潔淨脆弱、易斷髮，提升髮絲彈性與抗拉強度。
- ORIBE鍊金之鑰瞬護髮膜 200ml／NTD1,840
日常潤護。補水並改善易梳度，減少梳理與造型過程造成的斷裂。
- ORIBE鍊金之鑰深層修護 175ml／NTD2,120
免沖洗強韌精華。為脆弱髮補水、提升彈性，並提供最高 232°C 熱防護。
- ORIBE鍊金之鑰深層髮膜 150ml／NTD2,220
密集滋養。為乾燥、脆弱髮深層補水，提升柔軟度、彈性與結構完整性。
- ORIBE鍊金之鑰小金瓶造型髮乳 150ml／NTD1,580
輕盈無熱造型。適合細軟至中等髮質，柔和定型、修飾毛躁並增添光澤。
秋冬換髮色先別只看顏色！從染髮、防護到強韌一次顧
今年秋冬的頭髮趨勢，除了低彩度「原生感棕髮」值得跟上，如何讓染後髮維持光澤與強韌也成為重點。想處理日常硬水、環境髒污，可鎖定SACHAJUAN紅曜防護系列；準備換髮色的人，可以參考資生堂專業美髮與施華蔻專業美髮的煙燻灰棕提案；若本身經常染燙、吹整，髮絲容易出現短碎髮與斷裂，則可從ORIBE的鍵結修護著手，依自己的髮況挑選更適合的秋冬護髮方式。
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