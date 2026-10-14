讓人想住進森林裡的香氣！FANTAROMA 美容展木質調香氛成熱銷焦點

從冷杉、雪松到薰衣草與日本檜木，臺灣天然精油香氛品牌以植物氣味描繪生活場景，10月底將再登 Pinkoi Design Fest

在香氣選擇日益多元的時代，什麼樣的氣味最能打動消費者？臺灣天然精油香氛品牌 FANTAROMA 於10月2日至5日參與美容展，透過現場試香與消費者面對面交流，觀察到不少民眾對木質調香氛展現濃厚興趣。其中，以冷杉、雪松為主調的「森林浴」，以及結合真正薰衣草與日本檜木的「寧靜的夢」，成為本次展會銷售表現最突出的兩款睡眠噴霧，也讓品牌看見消費者對自然系香氣的喜愛。

圖片來源：釀香氛

從森林小木屋到日式檜木空間，木質香氣喚起生活想像

「有趣的是，森林浴並不是一款以甜美花香吸引人的作品。它帶著冷杉的清涼、雪松的木質感，像是把一間森林裡的度假小屋變成了氣味。這次展會讓我發現，至少在我們接觸到的顧客之中，有不少人願意嘗試這樣的香氣。」FANTAROMA 品牌小編分享。

「森林浴」以冷杉與雪松為主要香調，初聞帶有一絲微涼的清新感，隨著香氣逐漸展開，轉為沉穩而鮮明的木質氣息，彷彿置身森林環繞的高級度假飯店，或走進遠離城市喧囂的小木屋。另一款「寧靜的夢」則呈現不同的木質風景。以美拉真正薰衣草揭開柔和的香氣序幕，再逐漸轉入日本檜木的溫潤木質調性，讓人聯想到日式空間中自然、純粹的木頭氣息。

兩款作品雖然氣味風格不同，卻都以木質香氣為核心，透過氣味層次營造鮮明的空間想像。展會期間，也有顧客直接表達對木質調香氛的喜愛，讓這兩款作品成為品牌此次最受歡迎的商品。

天然精油調香不只是氣味堆疊，更講究香氣結構與層次

相較於單純追求濃郁或持久的香味，FANTAROMA 更重視天然精油之間的氣味協調、層次變化，以及香氣所能傳達的情境。天然精油本身具有複雜的芳香成分，即使同樣屬於木質調，不同植物也有截然不同的嗅覺特徵，例如冷杉具有清新、帶有針葉氣息的特色，雪松則能呈現乾燥而沉穩的木質感，日本檜木的氣味表現則輕盈又富有層次，彷彿讓人一秒身處在山林小木屋中。

在調香過程中，除了挑選適合的精油，更需要考量不同香氣之間的比例、協調性及隨時間產生的嗅覺變化，如何讓清新的氣息自然過渡到木質香調，並維持整體作品的平衡，正是調香設計的重要環節。FANTAROMA 認為，一款好的香氛不一定需要複雜或強烈，而是要讓每一種氣味適當發揮特色，形成具有辨識度且令人願意反覆感受的香氣作品。

喜歡一款香氣，到真正帶回生活，是不同的選擇

除了熱銷作品，FANTAROMA 在展會中也觀察到另一種值得關注的現象：有些消費者在試香後明確表達喜愛，卻未必當場購買。品牌認為，香氛與一般功能性商品不同，氣味的喜好具有高度主觀性。消費者除了考量香氣是否喜歡，也可能思考使用場合、生活習慣及個人需求。對品牌而言，這些試香過程中的回饋，同樣是理解消費者的重要資訊。

因此，FANTAROMA 希望透過實際試香與氣味交流，讓消費者有機會感受不同香調的特色，找到真正符合自身喜好與生活情境的作品。

延續美容展的氣味交流，FANTAROMA 10月底再登 Pinkoi Design Fest

繼美容展後，FANTAROMA 將於10月30日至11月1日參與在臺北花博公園爭艷館舉辦的「2026 Pinkoi Design Fest」，持續與喜愛設計、生活風格及香氛的消費者交流。從美容展的天然精油香氛體驗，到設計展中對創作理念與生活美學的分享，FANTAROMA 希望讓更多人認識，調香不僅是將不同氣味混合，更是一種結合植物特性、嗅覺感受與個人美學的創作過程。

品牌也期待透過下一場展會，讓更多消費者親自感受天然精油所呈現的豐富香氣，從森林的清涼、檜木的溫潤，到花香與木質交織的細膩變化，探索屬於自己的氣味風景。

【活動資訊】

活動名稱：2026 Pinkoi Design Fest

活動日期：2026年10月30日（五）至11月1日（日）

活動地點：臺北圓山花博爭艷館

參展品牌：FANTAROMA

品牌 Instagram：@fantaroma_