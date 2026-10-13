Hello Kitty聯名太犯規！AIR SPACE萬聖聯名登場，aeae×MINJU復古造型也超甜

Kitty迷的購物清單又要加長了！AIR SPACE與韓國設計師品牌aeae接連推出Hello Kitty聯名，一邊讓Kitty變身萬聖節搗蛋鬼，還帶來反差萌的長腿吊飾；另一邊則走復古少女路線，找來ILLIT成員MINJU拍攝形象照。從秋冬穿搭到收藏小物，兩種風格都讓人好難選！

AIR SPACE×Hello Kitty，四款萬聖節造型可愛出沒

誰說萬聖節一定要走恐怖路線？AIR SPACE於10月12日推出Hello Kitty萬聖節聯名系列，將木乃伊、小惡魔、魔法師與小幽靈變成四款萌鬼造型，讓熟悉的蝴蝶結女孩多了一點調皮感，從服飾一路延伸到生活小物。裹著繃帶的木乃伊Kitty、帶著俏皮氣息的小惡魔，光是挑選最喜歡的角色，就讓人陷入選擇障礙！

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長腿Hello Kitty吊飾成亮點，針織與毛毯也想一起收

系列最搶眼的小物，絕對少不了限量萬聖長腿Hello Kitty吊飾！熟悉的可愛模樣搭上出乎意料的修長比例，反差感十足，掛在包包上就能成為穿搭焦點。服飾則以秋冬保暖針織、滿版圖案與大尺寸角色圖像為亮點，再加入立體蝴蝶結細節，讓萬聖節元素也能融入日常穿搭。搭配牛仔褲或裙裝，就能穿出甜美又帶點玩心的風格。

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想把Kitty帶進生活，還有頸枕、毛毯與購物袋等選擇，從通勤、旅行到窩在家追劇，都能有可愛陪伴。

10月12日至11月1日，r.fav南西店同步打造「SPOOKY PARTY」萌鬼派對主題裝置，用南瓜橘搭配粉紅色，將萬聖節變成一場甜甜的Kitty派對。店外窗面點綴Hello Kitty、蝙蝠與糖果圖案，搭配萬聖Kitty造型霓虹燈；走進店內，還有層層堆疊的Hello Kitty南瓜裝置、魔法帽與角色立牌。逛完新品，再坐上棕色沙發拍張照，中山商圈的假日行程又多了一個可愛選項。

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AIR SPACE聯名贈品、週末優惠一次看

10月12日起，在全台AIR SPACE、PLUS門市及官網賣場購買萬聖Hello Kitty系列，不限金額即附萬聖Hello Kitty提袋一個，並贈貼紙一張。

單筆消費滿3,500元，可獲得萬聖Hello Kitty造型面紙套一個；SVIP、VIP會員則享單筆滿2,500元的贈禮門檻。

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r.fav南西店另有三項限定活動：

消費打卡送雙好禮 來店消費，與萬聖Hello Kitty拍照後上傳Threads、標記@airspacetaiwan，出示畫面即可獲得萬聖Hello Kitty貼紙一張，以及品牌IP拍貼機體驗一次。



10月17日至18日頸枕優惠 萬聖Hello Kitty可收納頸枕推出週末限定價790元，原價890元。



10月17日前50名限定大禮包 當日前50名購買萬聖Hello Kitty系列服飾的消費者，不含配件及小物，加入AIR SPACE品牌LINE官方好友並完成綁定，即可獲得限量大禮包，內含貼紙一組共三張、提袋一個與面紙套一個。

所有贈品數量有限，贈完為止。

aeae×Hello Kitty，ILLIT MINJU演繹復古少女風

喜歡復古穿搭的Kitty迷，則可以把目光轉向韓國設計師品牌aeae！最新Hello Kitty聯名系列「COME AS YOU ARE」，找來ILLIT成員MINJU拍攝形象照，把角色的甜美感融入帶有Vintage氣息的造型。

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這次系列帶著日本少女漫畫般的復古氛圍，讓Hello Kitty聯名多了一種時髦表情。MINJU的演繹也提供了穿搭靈感，喜歡Kitty的心情，可以大方穿在身上，讓可愛成為個人風格的一部分。

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「COME AS YOU ARE」傳達的，正是坦然展現自己喜好的態度。那些默默收藏、慢慢填滿房間的Kitty小物，都能成為日常裡讓人開心的小細節。

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從AIR SPACE的萬聖節萌鬼派對，到aeae的復古少女風，這波Hello Kitty聯名各有魅力。想找季節感穿搭、包包吊飾與拍照景點，可以先逛AIR SPACE；偏愛韓系造型與Vintage氛圍，aeae則值得放進關注清單。這次，你想先把哪一種Kitty帶回家？