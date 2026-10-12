O₂MODA 主打專利微電流眼部按摩儀，打造 3C 族眼周保養新選擇

隨著手機、電腦與平板成為日常生活不可或缺的一部分,長時間用眼、久盯螢幕、熬夜追劇與工作壓力,讓眼周保養成為現代人越來越重視的日常課題。

O2MODA 觀察到 3C 族、辦公族與生活作息不固定族群的需求,O2MODA 研發推出 EMS 眼部按摩儀,結合專利微電流技術、科學矽膠貼合設計、中空可視結構與 20 段強度調整,讓眼周保養不再只是睡前才想起的步驟,而是能輕鬆融入每天生活的舒適儀式。

O2MODA EMS 眼部按摩儀最大的特色,在於採用專利技術設計的微電流波段。相較於傳統微電流產品可能帶來較明顯的刺激感,O2MODA 透過專利技術調整微電流波段,去除容易造成不適的刺激感,留下溫和、舒適、細緻的按摩節奏。搭配 20 段強度循序調整,無論是初次接觸微電流保養的使用者,或是希望依照當天眼周狀態調整感受的人,都能找到適合自己的保養節奏。

產品以「專注眼周,找回輕盈感」為設計核心,透過專利微電流帶來輕柔按摩感,搭配柔軟矽膠貼合眼周輪廓,讓保養時的接觸更服貼、穩定,也減少壓迫負擔。對於長時間使用 3C、久盯螢幕、用眼過度、生活壓力大或作息不規律的人來說,每天安排一段短暫眼周保養時間,不只讓眼周得到放鬆,也能幫助建立更容易持續的日常自我照顧習慣。

不同於傳統全罩式眼部按摩產品,O2MODA EMS 眼部按摩儀特別採用中空可視設計,配戴時仍能保留自然視線,讓保養不必完全中斷日常。使用者可以在短暫休息、滑手機、閱讀、辦公空檔或睡前放鬆時使用,眼周保養更自由,也更容易持續。這項設計讓產品跳脫「只能閉眼休息時使用」的限制,更貼近現代人多工、彈性的生活節奏。

在配戴舒適度上,O2MODA EMS 眼部按摩儀採用科學矽膠配方與貼合式設計,柔軟接觸眼周輪廓,降低配戴時的壓迫感。產品搭配可調式配戴結構,能依照不同臉型與使用習慣調整貼合度,讓每一次使用都更安心自在。從材質、結構到微電流波段,O2MODA 希望讓眼周保養不只有效率,更重要的是舒服、順手,能真正成為每天願意持續使用的保養工具。

除了主力 EMS 眼部按摩儀外,O2MODA 也同步展出美頸儀與光透美容面罩,打造從眼周、頸部到全臉的完整居家保養方案。美頸儀主打三色柔光搭配850nm 近紅外光組合,提供紅光、黃光、藍光三種光感模式,搭配 U 型貼合設計、舒適恆溫與 15 分鐘智能定時,讓容易被忽略的頸部也能擁有每天的保養時間。無論是長時間低頭、久坐辦公、通勤駕駛或運動後保養,都能輕鬆融入日常。

光透美容面罩則以多光源光感護理為核心,提供紅光加近紅外光、黃光、藍光三種 LED 光源模式,滿足不同日常保養情境。面罩約 93g 輕量設計,採用柔軟親膚液態矽膠材質,搭配鏤空透氣結構、可調式頭帶與 10、15、20、30 分鐘定時設定,讓全臉光感保養更輕盈、更自在,也更適合放進每天的基礎保養流程中。

O2MODA 表示,真正能被持續的保養,不一定需要複雜步驟,而是要夠舒適、夠方便,也能貼近生活。從 EMS 眼部按摩儀的專利微電流舒適波段開始,讓長時間用眼後的眼周保養變得簡單;再延伸至美頸儀與光透美容面罩,O2MODA 希望為消費者打造一套可在家完成的科技美容保養選擇,讓忙碌生活中也能保留一段屬於自己的放鬆時光。

歡迎長時間使用 3C、久盯螢幕、重視眼周保養與居家美容儀的消費者,親自體驗 O2MODA EMS 眼部按摩儀的專利微電流技術、舒適貼合感與中空可視設計,感受科技美容如何自然走進日常生活。