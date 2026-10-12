荷包準備好！10月日系神牌接力登台，TOKYO BASE進駐信義區、這品牌插旗南台灣

進入10月秋冬換季大檔，熱愛日系穿搭的時尚控們準備尖叫吧！這個月台灣時裝圈迎來了重量級的「日牌大爆發」。每次飛日本必逛的知名時裝集團「TOKYO BASE」終於首度進軍台灣，旗下三大超人氣品牌一口氣插旗台北信義區激戰區；而今年初剛登台就掀起旋風的極簡神牌「mizuiro ind」也聽見南部粉絲的呼喚，正式霸氣南下進駐高雄漢神巨蛋，並同步展開台北全新快閃店！

終於等到了！日系潮人必逛「TOKYO BASE」三大品牌首度登台 信義區一次買齊

喜歡日系穿搭的朋友們注意啦！每次去日本必逛的知名時裝集團「TOKYO BASE」，終於正式進軍台灣市場！旗下超人氣品牌「UNITED TOKYO」、「PUBLIC TOKYO」以及「CITY TOKYO」，已經在10月8日同步插旗台北信義區。以後不用再苦苦等代購或是特地飛日本，直接在微風南山和新光三越A9就能買到原汁原味的「日本製」高質感單品，日系服飾控們準備好去朝聖了嗎？

圖片來源：編輯拍攝

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質感控絕對會愛！堅持「日本製」的純粹工藝與東京美學

這次重磅登台的品牌各有千秋，但最大的共同點就是對於「品質」的極致追求。UNITED TOKYO與PUBLIC TOKYO雙雙進駐微風南山3樓，這兩個品牌最讓粉絲津津樂道的，就是把極高的商品成本占比，實實在在地砸在布料與剪裁上。為了徹底落實「Made in Japan」的品牌精神，衣服吊牌上甚至會清楚標示出是來自岐阜縣、福井縣還是秋田縣等製造地，讓你穿上身的不只是時尚，更是日本在地的職人工藝。

圖片來源：編輯拍攝、品牌提供

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在風格方面，UNITED TOKYO主打「東京當代美學」，巧妙結合傳統工藝與現代機能，服裝剪裁俐落又充滿精緻的設計感，無論是穿去上班或是週末約會都氣場十足。而PUBLIC TOKYO則是走「東京休閒風」，用高質感的作工重新詮釋都會日常服飾，主打簡約好搭、不退流行的實穿單品，輕鬆就能穿出毫不費力的高級感。

台北限定專屬配色、開幕精緻好禮別錯過

除了微風南山的兩大品牌，同集團旗下的「CITY TOKYO」也同步落腳新光三越台北信義新天地A9館3樓。CITY TOKYO特別專注於日本布料的開發，從紗線挑選、織造到服裝設計一手包辦，以簡約洗鍊的線條，呈現出高質感的都會日常風格。

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為了慶祝全台首間門市開幕，品牌們也端出了滿滿誠意。UNITED TOKYO特別將累計熱銷破兩萬件的超人氣神褲「HAKAMA長褲」，推出台北專屬限定配色！以咖啡色與黑色的雙色拼接打造立體層次，材質更使用了環保寶特瓶回收原料，不僅抗皺還不易起毛球，修飾腿部線條的效果更是大加分。

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此外，現在只要到CITY TOKYO購買商品，就能獲贈限量開幕好禮極具日式風情的「小竹扇」，以和紙質感搭配品牌原創標誌，非常具有紀念價值。

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日系極簡神牌 mizuiro ind 首度南下插旗漢神巨蛋

喜歡日系極簡風的穿搭控們注意啦！今年初才剛登台就掀起一陣旋風的日本服飾設計品牌「mizuiro ind」，終於聽到南部粉絲的敲碗聲，正式在10月1日重磅進駐高雄漢神巨蛋！不僅如此，北部的朋友也不用吃醋，10月6日起在台北SOGO忠孝館也會展開為期半年的期間限定快閃店，準備用超有質感的秋冬新品，幫大家的衣櫃來個時髦大換血！

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無畏南台灣暖冬！自帶「空氣感」的日系層次穿搭

這次 mizuiro ind 帶來的2026秋冬系列以「trace」為主題，主打將時光醞釀的美感與日常感官完美融合，延續品牌一貫的高雅簡約風。最貼心的是，考量到南台灣幾乎一年四季都陽光普照的氣候，高雄漢神巨蛋店特別引進了許多注重「透氣材質」與「流暢版型」的單品。

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這次的新品刻意減少了厚重感，無論是觸感蓬鬆卻輕盈的V領毛圈背心、知性俐落的襯衫領上衣，還是帶有藝術立體感的花苞長裙與修身一片式褲裙，都幫你把悶熱感降到最低。在微熱的初秋，只要簡單內搭一件T恤就能展現隨性風格；等到氣溫驟降，隨意疊搭毛衣或外套也能一秒撐出時髦氣場，輕鬆穿出日系雜誌裡那種毫不費力的「空氣感」！

當然，新店開幕絕對少不了讓大家買到剁手的專屬優惠！為了歡慶高雄漢神巨蛋店與台北SOGO忠孝館快閃店接力登場，只要單筆消費滿3,000元，直接先幫你打9折！而且品牌誠意滿滿，只要靠櫃參觀，就能免費拿到超有氛圍的「秋冬形象明信片組」。

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