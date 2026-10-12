行李箱週年慶優惠來了！CROWN奶茶新色、Victorinox 7折、CASETiFY夢幻聯名一次看

秋冬出國賞楓、年末旅行，除了準備穿搭，也該替行李箱留點購物預算！今年旅行裝備從顏色到收納都有亮點，CROWN推出溫柔百搭的「燕麥奶茶」新色，Victorinox明星旅箱與指定包款祭出週年慶7折，casetify則把ZO&FRIENDS的夢幻插畫搬上行李箱與旅行配件。喜歡實用機能，或想讓機場穿搭多一點個性，都能找到適合的選擇。

奶茶色控又有新選擇！CROWN WAVE磁吸側袋箱繼「奶霧玫瑰」、「森林抹茶」後，推出全新「燕麥奶茶」，以柔和中性色調搭配秋冬常見的風衣、針織衫與丹寧單品。搭上米色、駝色穿搭能呈現溫暖層次，遇到亮色外套也能平衡視覺，讓行李箱自然成為旅行造型的一部分。

圖片來源：官方

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除了好搭，WAVE也針對旅途中經常取放物品的需求設計。19.5吋登機箱採前開式結構，不必完全攤平就能拿取薄外套、圍巾，另配有可拆卸磁吸護照包、筆電袋與背部隱藏式杯架，適合短途旅行與城市移動。

26吋、29吋則採上掀式設計，搭配移動式隔板，能依衣物與行李內容調整收納空間；一鍵式剎車系統方便在月台或斜坡暫停時固定箱體。系列磁吸式側袋可放置護照、登機證與手機，減少趕車、登機時反覆翻找的手忙腳亂。

新品價格方面，WAVE燕麥奶茶19.5吋為9,880元、26吋11,800元、29吋12,800元。

CROWN週年慶怎麼買？百貨9折、電商限時8折

依品牌提供的優惠資訊，CROWN百貨專櫃於10月1日至31日推出WAVE磁吸側袋箱9折，另有指定日期滿額現抵與各百貨週年慶活動。偏好左右分區整理行李的人，也能留意經典悍馬箱出清優惠，27吋9,580元、30吋9,980元。

圖片來源：女子漾Ai製圖

BOXY系列在百貨專櫃也有優惠，21吋5,888元、26吋6,988元、29吋7,988元；26吋胖胖箱6,788元、28吋胖胖箱7,288元。另外，26吋搭配21吋組合價12,288元，29吋搭配21吋組合價13,388元，適合有不同天數旅行需求的人一起添購。

指定TS櫃點單筆消費滿10,000元，可從行李箱束帶、CROWN阻隔旅行腰包、皇冠壓縮袋三入款中擇一贈送，不累贈。

Victorinox Spectra 3.0週年慶7折，替回程戰利品預留空間

如果每次出國都會遇到「去程剛剛好，回程關不起來」，可留意Victorinox Spectra 3.0系列。系列主打可擴展收納機能，官方也將靈活擴展列為主要特色，適合需要兼顧工作與休閒行程的旅人。Victorinox 台灣依品牌新聞稿，Spectra 3.0採用高韌性再生聚碳酸酯箱體，部分款式容量最高可增加約40%，讓厚重衣物、伴手禮與購物戰利品多一點收納餘裕。前開式設計則方便在空間有限的飯店房間取物，內裝透過網布隔層與X型固定束帶整理行李。不同尺寸與款式的擴展比例、開箱結構有所差異，挑選時可依實際商品規格確認。

圖片來源：官方

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此次週年慶Spectra 3.0全系列享7折，適合正在規劃長途旅行、想趁折扣升級旅箱的人列入清單。

Victorinox灰色通勤包也有7折，上班、出差都能背

旅行之外，日常通勤包也能趁週年慶一起更新。Victorinox Architecture Urban 2系列以俐落外型搭配分層收納，方便整理筆電、文件與隨身用品；灰色款比黑色多了一點輕盈感，搭配襯衫、西裝外套或休閒穿搭都自然。

圖片來源：官方

品牌新聞稿指出，系列透過防護設計照顧電子設備收納需求，並依款式配置拉桿穿套、可拆式背帶與耳機收納空間，方便在辦公室、機場與短途旅行之間切換。

Victorinox週年慶自10月1日起登場，優惠重點如下。

圖片來源：女子漾Ai製圖

Architecture Urban 2的7折優惠依新聞稿詳細活動內容，以灰色款為適用範圍。活動結束日期與「滿萬贈千」回饋形式未於提供資料中載明，購買前可向專櫃確認。

CASETiFY攜手ZO&FRIENDS，把夢幻插畫帶上旅途

喜歡可愛聯名的人，則能把CASETiFY「ZO&FRIENDS：DREAMLAND」列入新品清單。這次以黑白素描線條搭配鮮黃色點綴，再加入星光與雲朵元素，描繪雲朵貓ZOA和夥伴們的夢幻時刻。部分手機殼採帶有光澤的珍珠質地，讓插畫多了一點細緻亮感。

圖片來源：官方

聯名也延伸至CASETiFY Travel系列，包含可客製化的行李箱、Bounce硬殼斜揹包與行李吊牌。從手機殼到旅行配件，都能選擇呼應的圖案，讓出國裝備多一點自己的風格。系列資訊可至CASETiFY聯名專頁查看。CASETiFY

此次提供的資料未列旅行系列價格與週年慶折扣，商品款式、客製化選項及售價依官方頁面為準。

秋冬旅行裝備怎麼挑，可以先從行程出發：短途移動重視隨手取物，長天數旅行需要收納彈性，喜歡旅拍則能多看配色與客製化設計。趁週年慶比較機能與優惠，替下一趟旅行挑一咖用得順手、也看得喜歡的行李箱。