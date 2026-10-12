行李箱週年慶優惠來了！CROWN奶茶新色、Victorinox 7折、CASETiFY夢幻聯名一次看

2026-10-12 10:41 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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秋冬出國賞楓、年末旅行，除了準備穿搭，也該替行李箱留點購物預算！今年旅行裝備從顏色到收納都有亮點，CROWN推出溫柔百搭的「燕麥奶茶」新色，Victorinox明星旅箱與指定包款祭出週年慶7折，casetify則把ZO&FRIENDS的夢幻插畫搬上行李箱與旅行配件。喜歡實用機能，或想讓機場穿搭多一點個性，都能找到適合的選擇。

CROWN WAVE燕麥奶茶新色，賞楓穿搭也能一起配

奶茶色控又有新選擇！CROWN WAVE磁吸側袋箱繼「奶霧玫瑰」、「森林抹茶」後，推出全新「燕麥奶茶」，以柔和中性色調搭配秋冬常見的風衣、針織衫與丹寧單品。搭上米色、駝色穿搭能呈現溫暖層次，遇到亮色外套也能平衡視覺，讓行李箱自然成為旅行造型的一部分。

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除了好搭，WAVE也針對旅途中經常取放物品的需求設計。19.5吋登機箱採前開式結構，不必完全攤平就能拿取薄外套、圍巾，另配有可拆卸磁吸護照包、筆電袋與背部隱藏式杯架，適合短途旅行與城市移動。

26吋、29吋則採上掀式設計，搭配移動式隔板，能依衣物與行李內容調整收納空間；一鍵式剎車系統方便在月台或斜坡暫停時固定箱體。系列磁吸式側袋可放置護照、登機證與手機，減少趕車、登機時反覆翻找的手忙腳亂。

新品價格方面，WAVE燕麥奶茶19.5吋為9,880元、26吋11,800元、29吋12,800元。

CROWN週年慶怎麼買？百貨9折、電商限時8折

依品牌提供的優惠資訊，CROWN百貨專櫃於10月1日至31日推出WAVE磁吸側袋箱9折，另有指定日期滿額現抵與各百貨週年慶活動。偏好左右分區整理行李的人，也能留意經典悍馬箱出清優惠，27吋9,580元、30吋9,980元。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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BOXY系列在百貨專櫃也有優惠，21吋5,888元、26吋6,988元、29吋7,988元；26吋胖胖箱6,788元、28吋胖胖箱7,288元。另外，26吋搭配21吋組合價12,288元，29吋搭配21吋組合價13,388元，適合有不同天數旅行需求的人一起添購。

指定TS櫃點單筆消費滿10,000元，可從行李箱束帶、CROWN阻隔旅行腰包、皇冠壓縮袋三入款中擇一贈送，不累贈。

Victorinox Spectra 3.0週年慶7折，替回程戰利品預留空間

如果每次出國都會遇到「去程剛剛好，回程關不起來」，可留意Victorinox Spectra 3.0系列。系列主打可擴展收納機能，官方也將靈活擴展列為主要特色，適合需要兼顧工作與休閒行程的旅人。Victorinox 台灣依品牌新聞稿，Spectra 3.0採用高韌性再生聚碳酸酯箱體，部分款式容量最高可增加約40%，讓厚重衣物、伴手禮與購物戰利品多一點收納餘裕。前開式設計則方便在空間有限的飯店房間取物，內裝透過網布隔層與X型固定束帶整理行李。不同尺寸與款式的擴展比例、開箱結構有所差異，挑選時可依實際商品規格確認。

圖片來源：官方
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此次週年慶Spectra 3.0全系列享7折，適合正在規劃長途旅行、想趁折扣升級旅箱的人列入清單。

Victorinox灰色通勤包也有7折，上班、出差都能背

旅行之外，日常通勤包也能趁週年慶一起更新。Victorinox Architecture Urban 2系列以俐落外型搭配分層收納，方便整理筆電、文件與隨身用品；灰色款比黑色多了一點輕盈感，搭配襯衫、西裝外套或休閒穿搭都自然。

圖片來源：官方
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品牌新聞稿指出，系列透過防護設計照顧電子設備收納需求，並依款式配置拉桿穿套、可拆式背帶與耳機收納空間，方便在辦公室、機場與短途旅行之間切換。

Victorinox週年慶自10月1日起登場，優惠重點如下。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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Architecture Urban 2的7折優惠依新聞稿詳細活動內容，以灰色款為適用範圍。活動結束日期與「滿萬贈千」回饋形式未於提供資料中載明，購買前可向專櫃確認。

CASETiFY攜手ZO&FRIENDS，把夢幻插畫帶上旅途

喜歡可愛聯名的人，則能把CASETiFY「ZO&FRIENDS：DREAMLAND」列入新品清單。這次以黑白素描線條搭配鮮黃色點綴，再加入星光與雲朵元素，描繪雲朵貓ZOA和夥伴們的夢幻時刻。部分手機殼採帶有光澤的珍珠質地，讓插畫多了一點細緻亮感。

圖片來源：官方
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聯名也延伸至CASETiFY Travel系列，包含可客製化的行李箱、Bounce硬殼斜揹包與行李吊牌。從手機殼到旅行配件，都能選擇呼應的圖案，讓出國裝備多一點自己的風格。系列資訊可至CASETiFY聯名專頁查看。CASETiFY

此次提供的資料未列旅行系列價格與週年慶折扣，商品款式、客製化選項及售價依官方頁面為準。

秋冬旅行裝備怎麼挑，可以先從行程出發：短途移動重視隨手取物，長天數旅行需要收納彈性，喜歡旅拍則能多看配色與客製化設計。趁週年慶比較機能與優惠，替下一趟旅行挑一咖用得順手、也看得喜歡的行李箱。

#行李箱推薦 #casetify #Victorinox #CROWN WAVE

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安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

安海瑟薇越活越美的生活實踐！321訓練法、極簡保養

2026-09-18 00:06 Cecelia
annehathaway IG
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安海瑟薇以321訓練法結合有氧、肌力與核心。
  • 重點二：她也透過散步與自然步行維持身心平衡。
  • 重點三：日常保養採極簡高效路線，重視防曬與保濕。

從《穿著Prada的惡魔2》、Christopher Nolan執導的史詩大作《奧德賽》，到即將上映的《橡樹街末日》與《Verity》，安海瑟薇今年一口氣有五部作品接連登場。而就在電影宣傳行程最忙碌的當下，她在六月宣布懷有第三胎，43歲，笑著告訴媒體：「我們把這個寶寶叫做壓哨球。」

鏡頭前的她，肌膚通透、身形沉穩、眼神有力。那不是幸運，是長年日積月累的結果。安海瑟薇的養生哲學從來不在於對抗歲月，而是找到身體最舒適的節奏，然後持之以恆地往前走。

安海瑟薇保養：簡單高效321訓練

安海瑟薇曾與名人私教 Ramona Braganza 合作，訓練方式採用教練自創的「321訓練法（321 Training Method）」高效率的全身雕塑邏輯，這套訓練的核心邏輯是：將有氧、全身循環肌力、核心強化三種訓練類型有序結合，搭配啞鈴或彈力帶等阻力工具。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness12
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像是先進行3分鐘的有氧運動來快速提升心率，緊接著進入2分鐘的全身肌力循環，運用啞鈴或自重進行深蹲、俯臥撐等動作來刺激肌肉，最後再以1分鐘的高強度核心鍛鍊，例如棒式或平板支撐收尾。

整套訓練循環進行三到四輪，讓心肺燃脂效率與肌肉線條同步提升，即使在忙碌拍攝檔期中，也能在一小時內完成高質量的全身訓練。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness15
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安海瑟薇保養：散步尋求內心平靜與身心平衡

除了高強度的訓練日，安海瑟薇也喜歡走進大自然中，深呼吸，讓心跳回到平靜。來自歐洲的學術研究顯示，在自然環境中步行，能夠顯著降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的濃度，效果優於在室內環境中運動，或是單純觀看自然景色。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness10
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散步這種輕強度的有氧步行，能避免因日常高壓或產後過度健身所帶來的身體焦慮，對安海瑟薇而言，這種「移動中的靜心」兼具實際功能：促進血液循環、舒緩下肢水分滯留感，更是一段讓思緒沉澱、與身體重新對話的時間。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness11
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安海瑟薇保養：極簡保養，回歸肌膚本質

在保養哲學上，安海瑟薇奉行「極簡卻精準」的路線。她的御用美容師Su Man曾透露，安海瑟薇在保養上「極度自律」，她的日常護膚圍繞著幾個重點步驟，深層但溫和的潔顏、針對肌膚需求的精華液、以及高效保濕成分的乳霜。

安海瑟薇保養 養生 Beauty Anne Hathaway Skincare Wellness7
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她偏好使用成分純粹的高效保濕精華與維生素成分，確保肌膚隨時處於水分充盈的飽水狀態。當肌膚基底獲得足夠的水分子支撐，角質層便能自然折射出健康的光澤，讓她的肌膚總是能展現出透亮無瑕的水潤質感。

此外，安海瑟薇是少數在歐美以「撐陽傘」上街而登上媒體頭條的女星，防曬從不馬虎，室內外皆使用 SPF30 以上的防曬乳，是她肌膚長年維持均勻透亮的根本原因之一。

精華 FAQ

  • 321訓練法由3分鐘有氧、2分鐘全身肌力循環、1分鐘核心鍛鍊組成，通常搭配啞鈴或彈力帶，連做3到4輪，能在短時間內兼顧燃脂、雕塑線條與提升體能。

  • 因為自然步行能幫助降低壓力荷爾蒙、舒緩焦慮與身體緊繃，也能促進循環與減少下肢水腫，讓她在高壓工作中透過移動中的靜心找回平衡。

  • 她走極簡但精準路線，重視溫和潔顏、精華液與高效乳霜，並搭配SPF30以上防曬，讓肌膚維持足夠水分、穩定膚況與均勻透亮的光澤。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#訓練 #防曬 #保養 #安海瑟薇 #Prada

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2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸

2026-09-17 10:36 女子漾／編輯周意軒
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方
2026秋冬平價服飾必買！Gap神包又缺貨？UNIQLO U這5款Threads先爆紅、GU格紋回歸 圖片來源：ＧＡＰ官方

天氣準備轉涼，又到了衣櫃大換季的時候！2026秋冬平價服飾戰場已經開打，Gap、UNIQLO、GU紛紛端出新一季重點單品，而且今年不只基本款好買，從Threads等社群平台的討論也能發現，「復古感」、「立體廓形」、「格紋」與「有存在感的包款」正重新回到穿搭焦點。Gap把招牌Logo Hoodie直接變成包，其中藍色XL Hoodie托特包更是話題焦點；迎來10週年的Uniqlo U，從繭型褲、羊毛混紡短大衣到棉質肩背包都有高人氣；GU則把格紋、Balloon氣球輪廓與立體丹寧一次帶回來。想趁換季先把秋冬衣櫃補齊，以下這份2026秋冬平價服飾必買清單可以先收藏。

Gap秋冬必買：藍色XL Hoodie托特包話題最高，復古丹寧也回來了

1. 藍色XL Hoodie托特包

今年Gap最有「一眼就認得」潛力的配件，非Hoodie托特包莫屬。品牌直接把經典弧形Logo帽T重新解構，以Gap招牌刷毛布打造包身，連帽T領口、袖口羅紋與抽繩等細節都搬到包包上，遠看甚至有種把整件帽T拎出門的錯視感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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圖片來源：ＧＡＰ官方
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尤其討論度很高的藍色XL Hoodie托特包，超大尺寸加上復古Gap藍，本身就相當搶眼。近年Y2K、90年代美式休閒持續回潮，這款剛好踩中復古運動風，如果看到現貨，可以優先鎖定。

2. 牛仔長版風衣外套

今年丹寧不只牛仔褲。Gap把牛仔布一路延伸到長版風衣，保留風衣的俐落氣場，又多了一點美式復古味。秋天直接內搭白T、背心就有造型，氣溫再低一點則可以加入針織衫疊穿，比一般短版牛仔外套更容易穿出存在感。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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3. 中腰寬鬆喇叭牛仔褲

穿膩寬褲，可以注意今年重新回歸的喇叭線條。中腰、寬鬆再加上微喇叭輪廓，比貼腿式喇叭褲更好駕馭，也很適合搭短版針織衫、帽T或牛仔外套，直接把復古美式氛圍拉滿。

圖片來源：ＧＡＰ官方
圖片來源：ＧＡＰ官方

4. 短版針織／日系短版帽T

另一個值得鎖定的就是「短版」。Gap本季從短版針織外套到日系拼接縫線短版帽T都有布局，搭配高腰燈籠褲、牛仔褲或長裙，就能重新調整身材比例。對台灣忽冷忽熱的秋季而言，這類可以單穿又能疊搭的上衣也相對實用。

圖片來源：ＧＡＰ官方
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UNIQLO秋冬必買：Uniqlo U迎10週年，這5件先加入購物車

2026秋冬對Uniqlo U格外有紀念意義，不只是系列10週年，同時也是Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran創意執導的最終系列。9月11日正式上市前，UNIQLO也公開網路商店TOP 5加購人氣商品，想知道大家都先看上什麼，答案就在這五款。

1. 棉質肩背包 NT$790

本季網路話題人氣TOP 1就是它！延續Uniqlo U一貫的極簡設計，把俐落中性外型與日常收納機能結合，而且NT$790的價格相對容易入手。色號39採指定店舖及網路商店限量販售，想搶本季話題配件，可以先鎖定。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

2. 女裝打褶繭型褲 NT$990

Uniqlo U最具代表性的輪廓之一「繭型」當然不能缺席。微高腰搭配立體弧形褲管，既能修飾腿型，也比一般直筒褲更有造型感。9月11日至9月16日還有會員限定NT$990優惠價，是本季很適合優先補進衣櫃的下身單品。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

3. 羊毛混紡短大衣 NT$2,990

如果今年只想買一件比較有秋冬氣氛的外套，可以注意這件男女適穿的羊毛混紡短大衣。以經典短大衣為靈感，透過微短、寬鬆輪廓重新詮釋，既有羊毛混紡的秋冬質感，又不會因為長版剪裁顯得過於正式。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

4. 磨毛棉質襯衫 NT$1,290

秋冬想穿紅色，今年也有更好駕馭的選擇。磨毛棉質襯衫以柔軟、溫暖材質搭配寬鬆版型，其中紅色更是設計師為10週年選用的UNIQLO品牌色。單穿已經夠醒目，也能當薄外套搭白T與牛仔褲。

圖片來源：Uniqlo
圖片來源：Uniqlo

5. 緞面拼接洋裝 NT$1,290

喜歡Uniqlo U材質運用的人，可以鎖定緞面拼接洋裝。利用不同材質創造光澤與輪廓對比，單穿就有完整造型，入秋後再加短版外套、針織或靴款，就能一路穿進秋冬。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

GU秋冬必買：格紋正式回歸！Balloon氣球輪廓也是關鍵字

如果Gap代表美式復古、Uniqlo U走極簡廓形，那GU今年最值得注意的就是「格紋＋立體感」。過去容易讓人聯想到英倫、學院風的格紋，今年被放進寬版襯衫、百褶裙與外套中，穿法明顯變得更輕鬆。

1. 蝙蝠袖格紋襯衫

想跟上格紋回歸又怕穿得太學生感，蝙蝠袖格紋襯衫就是相對容易入門的一款。寬鬆輪廓降低傳統格紋襯衫的拘謹感，可以敞開當外套、綁腰，也能搭氣球褲玩上寬下寬的日系層次。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

2. 側鈕扣百褶裙（格紋）

格紋＋百褶本來就是秋冬經典組合，今年GU再加入側鈕扣細節增加造型感。上身不用太複雜，一件素色針織、短版上衣或大學T就能完成秋日Look。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

3. 3D Barrel Leg錐形牛仔褲

今年褲子重點不是「多寬」，而是「輪廓有多立體」。3D Barrel Leg利用圓弧褲管重新塑造丹寧比例，視覺上比普通寬褲更有份量，也是想嘗試Balloon、Barrel Leg趨勢時相對日常的選擇。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

4. Balloon氣球仿皮外套

想用一件單品把秋冬造型撐起來，可以直接看外套。Balloon氣球仿皮外套同時集合仿皮材質與圓弧廓形兩大元素，不需要堆太多配件，搭T恤、牛仔褲就已經有完整度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2026秋冬先抓4大關鍵字：復古、格紋、立體輪廓、大包

從Gap、UNIQLO到GU今年的新品，可以發現平價服飾已經不只是「基本款補貨」。Gap用Hoodie托特包與丹寧把美式復古重新帶回街頭；Uniqlo U用繭型褲、短大衣延續最擅長的極簡輪廓；GU則用格紋與Balloon氣球剪裁增加造型份量。如果不想整季衣櫃全部重買，其實抓住幾個關鍵單品就夠：一只有存在感的大包、一件短版或立體外套、一條繭型／Barrel Leg褲，再加入一件格紋單品，基本上就能把2026秋冬最值得注意的流行元素一次穿上身。

#GU #穿搭 #Gap #繭型褲 #平價服飾 #好物推薦 #Uniqlo U

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巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看

2026-10-09 22:49 女子漾／編輯桑泥
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10
巴黎時裝週太精彩！蕾哈娜、Jisoo、張員瑛齊聚Dior秀場，超美造型一次看。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @for_everyoung10

巴黎時裝週又迎來一場星光滿滿的大秀！Dior 2027 春夏系列在巴黎杜樂麗花園登場，Jonathan Anderson 延續他接手品牌後的全新美學，以蕾絲、雪紡、透視材質與柔軟輪廓重新詮釋 Dior 經典。秀場之外，蕾哈娜Jisoo張員瑛三位人氣女星的看秀造型同樣成為焦點，從全黑性感、粉色浪漫到黑白蕾絲，各自穿出完全不同的 Dior 風格。

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蕾哈娜超酷全黑造型配上鑽石腳鍊

圖片來源：IG@dior
圖片來源：IG@dior

圖片來源：gettyimages
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蕾哈娜這次以一身 Dior 黑色造型現身，簡潔的黑色吊帶長裙外罩黑色外套，搭配尖頭高跟鞋與墨鏡，看似低調，真正的焦點其實在腳踝！她以一條鑽石腳鍊替整身黑色造型注入華麗感，垂墜式梨形鑽石沿著腳踝向下延伸，視覺效果非常搶眼。相比把珠寶全部集中在耳環或項鍊，這次直接將鑽石放到腳踝，讓看似簡單的全黑造型多了一個意想不到的記憶點。


JISOO 粉白造型甜美升級，超大份量裙襬成焦點

圖片來源：IG@sooyaaa__
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圖片來源：IG@sooyaaa__
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身為 Dior 品牌大使的 Jisoo，這次則完全走另一個方向。她以白色長袖襯衫搭配粉色短裙，襯衫領口加入長版絲巾般的蝴蝶結裝飾，裙身則利用百褶與層疊布料製造出蓬鬆、輕盈的花瓣感。

這身造型最有趣的是比例，上身維持清爽俐落，裙子卻刻意放大體積，再搭配超長馬尾與黑色髮帶，讓整體多了一點復古少女感。


張員瑛黑白蕾絲穿出浪漫公主感

圖片來源：IG@for_everyoung10
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張員瑛這次造型也相當有記憶點，她選擇米白色蕾絲上衣搭配黑色透膚蕾絲長裙，再以一條從頸部一路垂墜至腳踝的白色立體裝飾圍巾作為視覺核心。

黑白配色本身就足夠經典，張員瑛加入粉嫩迷你包與白色細帶高跟鞋後，整體立刻多了一點少女感，搭配柔順長髮與清透妝容，把蕾絲與羽毛般的立體細節襯托得更加突出。

圖片來源：IG@for_everyoung10
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韓劇《挑情醜聞》孫藝珍古裝造型美到封神！女神私服搭配秘訣這款單品一定要擁有

韓劇《挑情醜聞》孫藝珍古裝造型美到封神！女神私服搭配秘訣這款單品一定要擁有

2026-09-24 23:40 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yejinhand
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Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》由孫藝珍攜手池昌旭、Nana共同演出，此劇還沒播出時便是許多劇迷期待的一部戲，講述以朝鮮時代為背景的女性拋開束縛，大膽的尺度與慾望情感，更在韓國播出後登上熱搜，尤其許久未參與古裝劇的孫藝珍，劇中造型同樣成為粉絲關注焦點，現今 44 歲的她，完全看不到歲月在留下的痕跡，充滿氣勢的古裝風格再度美到封神，而孫藝珍私底下其實也是為穿搭高手，擅長以優雅又知性的穿衣氛圍，營造出貴氣的千金感受，以下總整理孫藝珍 5 套私服盤點，一起來看看有哪些值得學習的搭配巧思吧。

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跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 01.

圖片來源：IG@yejinhand
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第一套孫藝珍藕粉色的蕾絲背心搭配同色系長褲，讓好氣質更加突出，尤其粉色能提亮白皙與紅潤氣色，融入蕾絲與雪紡材質，瞬間營造一股迷人的優雅質感。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 02.

圖片來源：IG@yejinhand
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孫藝珍的度假穿搭同樣吸睛，以亮綠色加條紋的泳裝，使纖細好身材一覽無遺，外搭一件格紋長版開襟衫，不僅可以修飾比例同時有遮陽防曬的效果。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 03.

圖片來源：IG@yejinhand
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平時孫藝珍最愛的單品，絕對非背心洋裝莫屬，不需想過多搭配，單穿便能製造理想風格，像是紫色收腰中長洋裝搭黑色低跟鞋，立即呈現知性滿分的高級印象。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 04.

圖片來源：IG@yejinhand
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帶點韓系鬆弛感的穿衣方式，也是孫藝珍日常喜愛的造型，以寬版橫條紋上衣與棉褲混搭，展現休閒兼具的韓系氣息。

跟著孫藝珍私服搭配！秒穿出高級優雅品味LOOK 05.

圖片來源：IG@yejinhand
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運用兩件上衣疊搭的技巧，可讓衣著細節增添層次焦點，下身搭牛仔褲與球鞋，再戴上老帽就很好看加分。

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2026-09-24 14:42 女子漾 / 編輯 Sydney
圖片來源：IG
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曾被貼上居家、居家服標籤的灰色棉褲，如今已躍升為時尚圈最熱門的靈感要角。從 aespa 的 Winter 與 Karina，到 i-dle 的雨琦，以及 TWICE子瑜與 Momo，私服中都頻繁出現這件兼具舒適與隨性姿態的單品。告別過往過於隨意的印象，只要掌握材質疊搭與剪裁比例，鬆軟棉褲也能搭出令人驚豔的質感。以下特別整理 5 個來自韓星私服的穿搭心機，帶你用最不費力的方式，將這件基礎單品穿出時髦新高度。

Outfit 1

Winter 選擇將灰色的寬鬆棉褲作為基底，上身混搭軍綠色短版外套與厚實的灰色圍巾，透過不同材質的層次堆疊打破棉褲的單調感。頭上那頂飽和度極高的寶藍色棒球帽更是整體造型的靈魂所在，瞬間為沉穩的色彩畫龍點睛，展現出既率性又帶有幾分街頭叛逆感的大人味風格。

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Outfit 2

Karina 則親自示範了如何將棉褲穿得性感又俐落。她以灰色連帽外套與同色系運動棉褲相互呼應，內搭一件貼身黑上衣並微微露出腰部線條，同時刻意露出運動內褲的標誌邊緣。這種微露肌膚的巧妙剪裁，不僅巧妙修飾了身型比例，更在運動休閒中注入一股不經意的時髦吸引力。

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Outfit 3

雨琦大膽挑戰了全粉紅色的同色系造型，將滿滿的少女感與隨性氛圍完美融合。過膝的寬鬆粉色帽 T 搭配同材質的粉色棉褲，看似居家卻因為豹紋肩背包與墨鏡等俐落配件的加入，瞬間多了一份古靈精怪的時髦氣場。適度運用搶眼的小物轉移視覺焦點，就是同色系套裝不顯臃腫的關鍵。

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Outfit 4

子瑜選擇以極具質感的溫柔風格來詮釋灰色棉褲。她選用帶有合身剪裁的大地色針織衫作為上身搭配，柔軟的針織質地與鬆軟的棉褲相互襯託，在休閒中帶出一抹優雅的知性氣質。這種上緊下鬆的穿搭公式，非常適合在日常約會或隨性出門時使用，輕鬆打造出好感度極高的大人感造型。

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Outfit 5

Momo 則展現了極具個人特色的美式復古叛逆。她以印有圖騰的長袖上衣搭配寬版灰色棉褲，頭戴黑色毛線帽，將街頭塗鴉感與 Y2K 元素拿捏得恰到好處。寬鬆的廓形剪裁不僅能修飾腿型，更隨意踏上一雙黑鞋，就能踩出自然流暢且充滿態度的不費力穿搭。

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時尚從來不需要刻意為之，這些韓星的私服範本告訴我們，只要善用帽子、飾品與適當的剪裁對比，看似平凡的鬆軟棉褲也能成為展現個人風格的質感單品。這個季節不妨放下拘謹的褲裝，選擇一件舒適的棉褲，穿出屬於你的自在美學。

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