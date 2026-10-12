秋冬質感偷偷升級！PRADA果凍唇、Chloé暖甜、Barbour英倫外套 從嘴唇美到衣櫥！

秋冬的儀式感，可以從一抹唇上光澤、一縷暖甜香氣開始。Prada BEAUTY推出潤澤修護凍唇膜，Chloé以花香與琥珀打造光嶼花境精粹，Diptyque將沐浴保養變成早晚的放鬆時刻；Barbour則找來黃偉晉示範台北日常穿搭。從梳妝台到衣櫥，四個品牌各有亮點，讓換季生活多一點精緻感。

PRADA BEAUTY果凍唇登場！三角唇膜連包裝都想收藏

PRADA Beauty_全新潤澤修護凍唇膜。圖片來源：品牌提供

由全球美妝大使Bella Hadid演繹的PRADA BEAUTY「潤澤修護凍唇膜」，將品牌的玩色美學帶進護唇日常，推出「#00顛覆綠」與「#01莫測藍」兩款色號。看起來大膽的綠色、藍色，觸唇後轉為輕潤透明的凝凍質地，搭配標誌性三角設計與可堆疊外殼，隨身補擦也多了造型感。

PRADA Beauty_全新潤澤修護凍唇膜。圖片來源：@im__barbie

PRADA Beauty_全新潤澤修護凍唇膜。圖片來源：品牌提供

使用方式同樣有彈性，白天薄擦增添晶亮光澤，也能在唇彩前打底、唇彩後疊擦，睡前則可厚敷作為晚安唇膜。新品已於10月1日上市，兩款皆為10g、售價1,550元。

PRADA Beauty_全新潤澤修護凍唇膜。圖片來源：邊佑錫@byeonwooseok

PRADA BEAUTY高雄漢神巨蛋新櫃將於10月13日開幕。10月13日至31日，到櫃體驗新品並綁定官方LINE好友，可獲原生霧光持久粉底3日試用禮；10月13日至18日，每日前20名消費者任意消費，可獲經典潤唇膏「#U001莫測藍」精巧版；10月19日至25日，任意消費則贈魅甜果境針管香水1.2ml。贈品數量有限，送完為止。

PRADA Beauty_全新【潤澤修護凍唇膜】&【經典潤唇膏】。圖片來源：品牌提供

Chloé光嶼花境精粹！把暖甜花香穿在身上

Chloé 光嶼花境精粹。圖片來源：品牌提供

想替秋冬造型加上一點柔軟氣息，Chloé全新「光嶼花境精粹」以新復古美食調香氛為主題，由調香師Romain Almairac創作，將橙花、零陵香豆與廣藿香交織成溫暖而有層次的香氣。

香氛先以佛手柑揭開清新序幕，接著由橙花精油、橙花精萃與玫瑰精萃帶出如花蜜般的甜潤氣息；尾韻則融入零陵香豆、琥珀、廣藿香，以及喀什米爾木香與檀香木，讓明亮花香逐漸轉為柔和、包覆感十足的暖香。喜歡花香，又想嘗試更溫潤氣息的人，可以留意這款新作。

Chloé 光嶼花境精粹。圖片來源：品牌提供

瓶身延續經典百褶玻璃設計，搭配琥珀色調與金米色緞帶，擺上梳妝台也很有秋冬氛圍。三款容量均採可補充式設計，30ml售價3,900元、50ml售價5,200元、100ml售價7,600元。

Chloé 光嶼花境精粹。圖片來源：品牌提供

Diptyque把浴室變成放鬆角落！早晚各有香氣儀式

Diptyque護膚之藝全系列。圖片來源：品牌提供

忙了一整天，回家後的洗澡時間也值得好好享受。Diptyque推出「Les Rituels de Soin護膚之藝」系列，從古希臘、古羅馬浴場文化汲取靈感，結合潔膚、身體保養、香氛蠟燭與美膚工具，為早晨和夜晚安排不同的護理節奏。

Diptyque護膚之藝晨間系列。圖片來源：品牌提供

晨間儀式搭配晨曦香氛蠟燭，從滋養潔膚露、賦活身體磨砂膏，到舒緩保濕身體乳液與絲緞潤澤油，讓日常保養多一點香氣與觸感的享受。其中，身體乳液結合橙花與亞麻籽油，絲緞潤澤油則可用於身體及頭髮，最後以玫瑰護唇霜完成護理。

Diptyque護膚之藝夜晚系列。圖片來源：品牌提供

夜間則以帶有洋甘菊氣息的夜語香氛蠟燭揭開序幕，搭配散發烘焙大麥與玫瑰香氣的舒緩身體潤澤霜，以及含榛果、甜杏仁成分的舒緩護膚油，讓沐浴後的保養成為替自己留白的時間。

系列也延伸出陶瓷身體刮痧板、橢圓旅行化妝包與貝殼隨身鏡等配件，包裝則保留品牌經典黑白橢圓標誌，加入古典沐浴場景插畫，連浴室小角落都能一起換上新氣氛。

Diptyque貝殼隨身鏡。圖片來源：品牌提供

Diptyque賦活身體磨砂膏。圖片來源：品牌提供

Barbour英倫外套走進台北！黃偉晉三套穿搭串起一天

Idris Elba(伊卓瑞斯·艾巴) 演繹英倫風格。圖片來源：Barbour提供

保養與香氣準備好了，出門再披上一件有風格的外套。Barbour 2026秋冬全球形象企劃「The Barbour Way」，由Idris Elba與Sienna Miller演繹，兩人在故事中因同名酒吧而走錯會合地點，各自展開蘇格蘭鄉間冒險，以英式幽默呈現品牌的戶外生活精神。

Sienna Miller(席安娜·米勒)演繹英倫風格。圖片來源：Barbour提供

服裝從外套、格紋襯衫延伸到針織與裙裝，其中Shadow Tartan格紋以經典Classic Tartan為基礎，換上更柔和沉穩的色調，為秋冬搭配添上細節。

Pensford LogoT恤、 Dunoon棉質襯衫、Carpenter休閒棉質長褲。圖片來源：Barbour提供

亞洲企劃「A Day in Barbour」台灣篇則邀請黃偉晉參與，鏡頭跟著他搭捷運、喝咖啡、公園練唱，再到工作採訪、古物選品店與城市散步。三套造型隨行程切換，包含輕鬆日常感的Casual Transport棉質休閒外套，以及搭配層次內搭的Oversized Bedale油布夾克，提供休閒與工作場合的穿搭靈感。

Middens連帽開襟針織衫、Oxtown牛津布襯衫、Newbirch休閒長褲、Hale切爾西短靴。圖片來源：Barbour提供

Oversized Bedale油布夾克、 Middens 連帽開襟針織衫、Oxtown 牛津布襯衫。圖片來源：Barbour提供