萬聖節到跨年都想漂亮！NARS冰雪彩妝、MAC女團光肌、亞歷山卓髮飾點亮派對造型

年末聚會接力登場，除了挑洋裝，妝容與髮飾也能讓造型多一點節慶感！Alexandre de Paris亞歷山卓把南瓜、黑貓與蝙蝠變成髮間亮點；NARS以滑雪度假派對為靈感，推出冰雪幻境限定系列；M·A·C則公開韓國女團MEOVV御用彩妝師的造光技巧。從萬聖節的俏皮裝扮，到聖誕、跨年聚會的透亮妝容，年末變美靈感一次收好。

亞歷山卓萬聖節髮飾！南瓜笑臉、黑貓替造型加點搞怪

亞歷山卓髮飾 萬聖節系列。圖片來源：品牌提供

想參加萬聖節聚會，又不想花太多時間準備變裝？先從髮飾下手！亞歷山卓2026萬聖節限定系列，把南瓜笑臉、黑貓、蝙蝠、骷髏與紅蘋果搬上髮間，以黑色、南瓜橘、粉紅、墨綠與鮮紅交織出甜美又神秘的節慶氣氛，搭配簡單黑色洋裝就有亮點。

亞歷山卓髮飾南瓜笑臉仕女夾。圖片來源：品牌提供

其中南瓜笑臉款以黑色醋酸纖維襯托橘色圖案，點綴施華洛世奇水晶，俏皮中帶著精緻感。南瓜笑臉仕女夾6公分款售價5,500元、8公分款5,900元，抓夾則為6,600元；喜歡小巧配件的人，也能選擇3,400元的南瓜黑貓豆扣夾，替日常髮型偷偷加一點萬聖節氣息。

亞歷山卓髮飾南瓜黑貓豆扣夾。圖片來源：品牌提供

另一個吸睛設計，是將蝴蝶與蝙蝠元素結合，以柔和粉色搭配祖母綠色澤水晶，甜美與暗黑感同時到位。蝴蝶蝙蝠抓夾售價7,200元、豆扣夾5,500元，紅蘋果與粉紅骷髏豆扣夾則各為4,300元，無論綁髮或整理側邊髮絲，都能讓配件成為派對造型的小彩蛋。

亞歷山卓髮飾蝴蝶蝙蝠抓夾。圖片來源：品牌提供

亞歷山卓髮飾紅蘋果豆扣夾。圖片來源：品牌提供

NARS冰雪幻境限定！低飽和眼妝搭冷調紅暈，甜美也能有派對感

NARS #冰雪幻境系列 _裸光幻彩蜜粉餅。圖片來源：品牌提供

接著登場的聖誕與跨年聚會，可以把妝容換成帶著冬日光澤的冰雪風格。NARS「冰雪幻境」系列以滑雪度假派對為靈感，結合低飽和眼妝、冷調自然紅暈與透亮光澤，呈現彷彿被冬日冷空氣輕吻過的妝感。

NARS #冰雪幻境系列 _冰雪幻境六色眼頰盤。圖片來源：品牌提供

想一次搞定眼妝、頰彩與打亮，可以留意售價2,400元的冰雪幻境六色眼頰盤。#ASPEN HIGHLANDS收錄芭蕾粉頰彩、冰藍打亮、碎閃玫瑰粉，以及霧面米白、灰褐棕等色彩，能從柔和日常妝一路變化到深邃派對妝；另一款#SNOW GAMES同樣售價2,400元，為忠孝SOGO限定盤。

NARS #冰雪幻境系列 _冰雪幻境六色眼頰盤。圖片來源：品牌提供

底妝包裝也跟著換上冬裝！「裸光凝亮水精華氣墊粉餅」限定粉盒，以金屬感滑雪羽絨服為設計靈感，粉盒售價650元、11g粉蕊1,650元；「裸光幻彩蜜粉餅」#ETERNAL SNOW則搭配冰霧藍光外殼，結合柔和紫、蜜桃粉與香檳光三種色調，售價1,700元，連拿出來補妝都很有節慶感。

NARS #冰雪幻境系列 _裸光幻彩蜜粉餅。圖片來源：品牌提供

NARS #冰雪幻境系列 _裸光凝亮水精華氣墊粉盒 (冰雪幻境版)。圖片來源：品牌提供

唇彩亮點則是品牌首支變色潤唇膏「冰透幻藍潤唇膏」，半透明冰藍膏體塗抹後呈現紅潤色澤，3g售價1,300元。想挑交換禮物，也可留意1,200元的迷你腮紅露2入禮盒，以及1,000元的官網獨家唇彩2入禮盒，把冬日粉嫩妝感一起送出去。

NARS冰雪幻境底妝系列。圖片來源：品牌提供

NARS #冰雪幻境系列 _冰透幻藍潤唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS #冰雪幻境系列 _冰雪幻境迷你腮紅露2入禮盒。圖片來源：品牌提供

MAC公開MEOVV彩妝師秘訣！派對光澤肌靠薄擦、局部定妝與精準打亮

圖片來源：品牌提供

節慶妝容想在照片裡有光澤，底妝的厚薄與打亮位置也是關鍵。M·A·C「首爾發光現場」邀請MEOVV御用彩妝師Sukjung Bang與Sungeun Jin，分享「Skin-like超能亮造光術」，以薄透貼膚的底妝搭配局部高光，打造自然立體的妝感。

韓國女團MEOVV 御用彩妝師示範Skin-like 超能亮造光術。圖片來源：品牌提供

這套技巧分成四個步驟，先以「超漾光高防曬妝前乳」打底，再用「超柔光打亮液」鋪出細緻光澤，搭配「超持妝奢緞氣墊精華」少量拍疊。接著運用「超漾光持色奶凍腮紅」與「多功能立體亮采盤」增加氣色及輪廓層次，最後以「超漾光奶凍幻彩餅」點綴顴骨、眉骨與鼻尖，讓光澤集中在想突出的部位。

M·A·C 大巨蛋 Garden City 櫃點全新開幕。圖片來源：品牌提供

想親自學習，M·A·C於10月1日至10月31日推出全台「首爾發光巡迴活動」，至專櫃預約即可享免費15分鐘「超能亮底妝術」服務，依個人膚況、輪廓與光澤偏好調整妝容，體驗後還能獲得「個人超能亮配方卡」。準備萬聖節聚會前，正好替自己的年末派對妝找到適合的光感。

韓國女團MEOVV 御用彩妝師示範Skin-like 超能亮造光術。圖片來源：品牌提供

韓國彩妝師強調_薄層疊擦、局部定妝、精準打亮。圖片來源：品牌提供

從南瓜黑貓髮飾，到冰雪色彩與細緻光澤，今年的節慶造型可以從小細節開始。萬聖節用配件添趣味，聖誕、跨年再換上閃耀眼彩與紅潤頰色，讓每一場聚會都有不同的漂亮出場方式。