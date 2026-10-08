生理期最怕的不是「經痛」？調查揭82.3%女性最大的月經焦慮是「外漏」！

每年10月11日為國際女孩日，旨在關注女孩成長過程中所面臨的各式挑戰。近期女子漾針對全國8百多名大專學生與職場女性進行一項調查，發現高達8成女性曾在生理期明明感到不舒服，仍硬撐著上課或工作；更值得關注的是，比起經痛，女性在日常生活中更普遍的困擾，竟是「擔心經血外漏」。調查顯示，超過7成女性曾經歷經血外漏的尷尬與焦慮，逾8成更將「擔心外漏」列為生理期最困擾的事情。

從校園到職場，月經不只是身體上的週期變化，也可能牽動出缺勤、工作表現、人際互動與自我評價。這些有形與無形的壓力，也讓「硬撐」成為許多女性熟悉的日常。

調查發現，高達8成女性即使生理期不舒服，仍選擇硬撐著上課、實習或工作。 圖／擷取自噓星聞影音

8成女性經期來不舒服仍硬撐，每2人就有1人感覺表現受影響

「明明身體不舒服，還是得去上課、開會、工作。」對不少女性而言，生理期似乎很難真正按下暫停鍵。

這項調查共取得844份有效回覆，80%受訪者表示，自己在生理期不舒服時仍會硬撐著上課、實習或工作，其中約半數表示「經常」會如此。而這份「硬撐」和「忍耐」也實際反映在學習與工作表現上。有49.7%受訪者認為生理期不適影響自己的學習或工作表現，也就是說，大約每兩位受訪女性，就有一位感受到生理期對日常表現的影響。

經痛不是唯一難題，「怕外漏」反而成最普遍的月經焦慮

談到月經帶來的困擾，許多人第一時間想到的是「經痛」，但調查結果卻顛覆大眾想像！有82.3%受訪女性表示，生理期最困擾的是「擔心外漏」；72.4%曾經遇過經血外漏的小崩潰，74.3%甚至會因此刻意避免穿著白色或淺色褲裙。也有約5成受訪者擔心在上課、實習或工作中「需要頻繁跑廁所」

（53.1%）、「經痛卻不能休息」（有50.6%）、「久坐或久站讓不適更加明顯」（50.3%），以及「情緒低落卻仍必須維持專注」（40.6%）。

這些看似微小的困擾，卻可能悄悄滲入生活細節：經期時該不該穿淺色衣服、上課能不能安心坐著、會議中是否能放心起身離座去洗手間……，都可能因為月經而多了一層顧慮，也成為生理期間揮之不去的心理負擔。

82.3%受訪女性表示，「擔心經血外漏」是生理期最困擾的事情。 圖／擷取自噓星聞影音

為什麼不能休息？「沒人代班」與「怕被評價」成硬撐主因

如果身體已經不舒服，為什麼還要繼續忍耐？調查發現，49.8%受訪者表示沒有人可以代班或分擔，48.5%擔心請假或缺席會影響出勤與評價。無法中斷的課程、考試、會議與專案，以及不想被貼上「太嬌弱」的標籤，也讓許多人只能繼續撐下去。

即使真的需要表達身體不適，也只有43.2%受訪者會直接說出「我生理期不舒服」。其他人多半以頭痛、肚子痛或身體不舒服代替。月經被視為私密話題，加上擔心被認為找藉口或能力不足，使女性更難自在地說出自己的需要。

女性需要的不是再忍一下 而是能安心休息的空間

面對生理期不適，女性需要的不是一句「再忍一下」，而是實際可用的支持。69.0%受訪者期待校園或職場提供彈性請假制度，不必為身體狀況反覆說明；其他需求還包括可短暫休息的空間、便利的廁所、充足的備品與生理用品，以及對生理期不適更多的理解。

而當身體不舒服時，比起「加油，妳可以的」，62.6%的女性最想聽到的是：「不舒服就先休息，沒關係。」這句話反映的不是特殊待遇，而是一種不必證明自己有多痛，便能獲得理解的安全感。

Kotex靠得住持續推出多元、創新的生理用品，提供經期更多防護與安心。 圖／擷取自噓星聞影音

「來就來，無所畏」，靠得住She Can深耕校園教育，打破月經框架

成立超過105年的國際經期護理領導品牌Kotex靠得住，長期關注女性在月經期間的真實需求，持續推出多元、創新的生理用品，從日用懶人褲、晚安好眠褲等產品，滿足女性在不同情境下的需求，提供經期更多防護與安心。除了從產品面提供支持，靠得住也長期透過Kotex She Can校園生理教育推廣計畫，傳遞「來就來，無所畏」的態度，從生理照護到心理支持，陪伴女孩更自在地面對月經。

從此次調查中看見，女孩從校園走進職場，月經帶來的壓力並沒有消失，只是換了一種形式。小時候可能擔心「被同學發現經血外漏」，長大後則可能更在意「會不會影響出席」、「會不會耽誤工作」，甚至擔心別人因此質疑自己的能力與態度。

靠得住 She Can長期投入月經教育，透過主題展覽與互動體驗，引導大眾認識生理期中的真實困擾，打破對月經的刻板印象，讓女性能更自在地說出身體需求。 圖／擷取自噓星聞影音

因此，在國際女孩日之際，靠得住 She Can希望透過與女子漾合作的問卷調查，進一步了解現代女性在月經期間所遭遇到的生理與心理挑戰,鼓勵女孩更認識自己的身體，也希望帶領社會重新思考：對於所有女性是否能減少一點「妳再忍一下」的期待，多一點理解與支持。月經不該成為女性必須隱藏或硬撐的理由，而「我不舒服」也應該是一句可以自在說出口的話。

從校園到職場，讓每個女孩都能更自在地面對月經：不舒服，可以說；需要休息，可以停；需要幫助，可以開口。真正的勇敢，不是什麼都忍得住，而是當身體需要休息時，不必因此感到羞愧，也不必一次次證明「我真的很痛」，才能換來理解。

女生，妳真的不用這麼會忍。來就來，無所畏。