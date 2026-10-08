鄭容和、孟子義最愛MK「枕頭包」太欠收、RABEANCO絕美「手工油蠟包」復古控必鎖定

說到今年Michael Kors（MK）的爆款，除了狂洗版社群的Hamilton「皺皺包」之外，現在最強勁敵出現了！同門新星Bryant鍊帶包挾帶超高人氣強勢登場，柔軟慵懶的輪廓讓它獲得了「枕頭包」的可愛暱稱。不僅外型超燒，更一口氣收服了韓流男神鄭容和、陸劇女神孟子義及泰劇女神Nychaa，準備搶下MK今年的「人氣王」寶座！

鄭容和示範歐巴穿搭！男女通殺的百搭魅力

日前驚喜造訪台灣的鄭容和，私服穿搭立刻成為粉絲焦點！他以一身休閒的橄欖綠外套與條紋襯衫，巧妙搭上巧克力色的Bryant鍊帶包，完美示範韓系歐巴溫柔又沈穩的秋季Look。這款包不僅男神能駕馭，品牌中國區代言人孟子義與泰國區代言人Nychaa，也雙雙換上橄欖綠雪紡洋裝搭配同款枕頭包，展現出柔美與俏麗兩種截然不同的仙氣，無論男女都能背出專屬時髦感。

圖片來源：品牌提供

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復古鎖釦暗藏好兆頭！天然「野牛皮革」質感滿分

Bryant鍊帶包之所以誘人，材質絕對是一大亮點。共推出絲絨觸感的麂皮、細緻小羊皮，以及帶有天然粗獷粒面的「野牛皮革」，獨一無二的紋理讓軟萌的枕頭包多了一絲柔中帶剛的反差魅力。

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全新設計的「MK旋轉鎖釦」更是靈魂所在！圓角方框結合鏤空MK字母，靈感取自維多利亞時期的老城石砌窗框，復古色調充滿摩登韻味；而指尖輕轉就能開包的設計，更被賦予了「時來運轉」的絕佳寓意！包款共推出兩種尺寸，金屬鍊帶還能隨心切換肩背、側背或手提，實用度滿分。

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MK Doll化身巨型公仔！全台巡迴送驚喜

不讓男神女神專美於前，超萌的品牌代言人「MK Doll」也將化身大型公仔，親自背上Bryant鍊帶包展開全台巡迴！粉絲們只要到指定專門店完成任務，就能兌換驚喜小禮。還在猶豫今年要收「皺皺包」還是「枕頭包」？快趁巡迴期間去櫃上試背，體驗這波人氣包款神仙打架的魅力吧！

【MK Doll巡迴行程】

即日起至10月11日（日）： Michael Kors新光南西一館專門店

10月13日（三）至10月20日（二）： Michael Kors 漢神巨蛋專門店

10月22日（四）至10月28日（三）： Michael Kors板橋大遠百專門店

10月31日（六）至11月23日（一）： Michael Kors台中三井專門店

11月25日（三）至1月3日（日）： Michael Kors桃園華泰專門店

RABEANCO進駐大巨蛋！全新「手工仿舊油蠟包」美翻 2大神仙包款太欠收

復古風潮持續發燒，帶有歲月痕跡的「仿舊皮革」絕對是今年秋冬的大勢！深受都會女孩喜愛的RABEANCO，隨著全新大巨蛋店面盛大開幕，同步將詢問度破表的「Distressed Edit 復古造舊油蠟皮系列」帶到台灣。不僅選用頂級義大利進口皮革，還加入精品級的手工造舊工藝，讓你用日常的價格就能入手歷久彌新的高質感美包！

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萬中選一的頂級皮料！「會呼吸的油蠟皮」越背越美

這次的Distressed Edit系列用料真的超講究！為了呈現最天然的皮革之美，RABEANCO採用苯染工藝，不以厚重塗層掩蓋，因此對皮胚的把關極度嚴苛。據說在十幾張頭層皮革中，往往只有一張能完美過關！再透過特殊的油蠟處理，不僅讓包款擁有溫潤的自然光澤與防潑水機能，最迷人的是，皮革會隨著每個人的使用習慣「養」出專屬的色澤。日常輕微的刮痕只要稍微揉擦保養就能淡化，完美融入復古紋理中，真的是越背越有味道。

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工匠手工揉製！每顆包都自帶獨一無二「時間濾鏡」

討厭跟別人撞包？那這系列絕對是你的天菜。有別於市面上死板的機器壓製紋理，RABEANCO特別讓專業工匠「純手工」逐張搓揉皮革。經過細緻揉捏出來的不規則造舊紋路，讓每一顆包都擁有獨一無二的深淺色澤與層次。搭配品牌標誌性的「Soft & Structural」設計理念，在柔軟觸感與俐落輪廓間抓出完美平衡，背上身立刻自帶一種慵懶又高級的時髦感。

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大巨蛋新店必鎖定！2款「神仙美包」日常通勤超百搭

全新系列涵蓋多種尺寸與色彩，其中兩款絕對要列入必買清單，快趁大巨蛋新店開幕去試背：

YANI Baguette 單肩手提包：結合近年最夯的「East-West」法棍包輪廓，自帶法式慵懶的垂墜感。別看它外型精巧，內部可是擁有超實用的三層主間隔，加上前後磁石插袋讓收納控超滿意。雙向拉鍊配上可拆式流蘇，隨手一拎就時髦破表。

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TONA Pocket 單肩手提包：擁有柔軟結構的波士頓包型，前方貼心設有隱藏插袋。挺身的特長捲皮雙手挽，搭配附有鈕扣帶固定的肩帶，大幅提升了上肩背負的舒適度。不管你是要日常通勤還是週末約會，這咖都能完美駕馭！