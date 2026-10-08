飾品控又要失守！日本CENE登台、ooowl台灣限定、王冠閎聯名3大新品一次看

換季想替穿搭加點新鮮感，從耳環、戒指到項鍊下手就很有感！日本飾品品牌CENE攜手vacanza登台，ooowl × OUS把韓國插畫變成台灣限定飾品，BONNY&READ則與「台灣蝶王」王冠閎合作，將水波、泳道與蝶式線條戴進日常。喜歡日系極簡、童趣塗鴉或率性風格，都能找到新目標。

1. CENE攜手vacanza登台！超過50款圈式耳環，簡單穿也有亮點

喜歡俐落金屬飾品的人，可以把CENE加入逛街清單！品牌以「ART, AS ONE.」為核心，將東京街頭的自由穿搭態度融入設計，透過建築感結構、不對稱比例與線條變化，讓極簡飾品多一點個性。光是經典圈式耳環，CENE就延伸出超過50款設計，從大小、弧度到份量感各有不同。搭配素T、襯衫或針織上衣，只要換一副耳環，就能替造型切換氣氛。全系列採用316L不鏽鋼，品牌主打耐水、耐汗與不易變色，適合重視日常實用性的人。不過，低致敏仍不代表完全不會過敏，配戴與保養方式建議依商品說明及個人膚況調整。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

全台5間店中店，西門、勤美還有飾品扭蛋

CENE此次透過vacanza線上通路與實體門市展開台灣布局，並在台北南西三館、台北西門假期飾品貿易、新竹巨城、台中勤美誠品及高雄夢時代打造5間店中店。空間結合和紙燈具、金屬飾品與自然原石，台北西門店還加入松柏盆景，讓挑飾品也像逛日式選物店，可以近距離拿取、比對與試戴。

圖片來源：官方

台北西門、台中勤美門市另設限定飾品扭蛋機，消費達指定件數即可參與；指定門市推出滿3件贈品牌好禮。雙十連假期間，分享指定貼文至Instagram限時動態，至台北指定門市還可獲得限定花禮，參與門市、活動條件與贈品數量依官方公告為準。

2. ooowl × OUS韓國也買不到！笑臉、熊熊變成隨身飾品

插畫迷這次有新收藏！由韓國插畫藝術家INAPSQUARE創立的品牌ooowl，首度攜手不鏽鋼飾品品牌OUS推出飾品聯名，以「BE TRUE, BE YOU」為主題，把笑臉、愛心與熊熊塗鴉變成立體金屬配件，並於台灣獨家販售。系列共推出9款單品，「smile圓珠項鍊手鍊」980元、「smile圓珠項鍊」1,280元，以圓珠鍊搭配笑臉墜飾，釦頭還藏著手寫「LOVE」字樣；「熊熊長鏈」1,080元，搭配簡單上衣就能帶出童趣。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

喜歡疊戴可留意「LOVE圓珠戒指」與「smile圓珠戒指」，各680元，以及「星心雙戒組」1,080元。「經典塗鴉耳環組5入」1,680元，則可自由混搭左右耳，搭配可正反配戴的圓珠耳釦，增加變化。聯名也延伸到包袋配件，「經典塗鴉萬用鏈」1,580元，串起笑臉、熊熊與LOVE圖像；「熊熊登山扣」780元，可搭配包袋、腰間或鑰匙。系列另有專屬收納袋與包裝盒，送禮也有完整的聯名細節。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

東區限定陳列登場，含聯名滿2件享優惠

ooowl台北東區門市自9月24日至11月1日換上聯名限定視覺，能現場試戴、混搭。活動期間，購買滿2件且包含聯名商品，全店享9折，實際適用條件依官方及現場公告為準。

門市地址為台北市大安區敦化南路一段161巷14號，營業時間為每日13:30至22:00。

3. BONNY&READ × 王冠閎！490元起，把水波與蝶翼戴上身

喜歡中性、率性飾品，可以看BONNY&READ與王冠閎的首度聯名！系列從泳道、水流與蝶式姿態擷取靈感，推出耳扣、戒指、手鍊與項鍊，用金屬線條呈現水的流動感。入門款「蝶道波紋耳扣」490元，以不規則曲線捕捉水面起伏；「蝶道波紋戒指」790元，則將水波轉成簡潔輪廓。「王者之冠戒指」850元，以王冠閎英文姓氏Wang的字首W為核心，融入水滴與浪花意象，辨識度十足。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

項鍊同樣藏著游泳元素。「無畏初心項鍊」1,150元，以泳池分線道為靈感，中央刻上「PERSISTENCE」；「破浪蝶影項鍊」1,150元，把蝴蝶展翼與蝶式力量融入立體輪廓。「蝶翼意象項鍊」790元，則搭配皮繩，穿T-shirt或襯衫都能自然融入。想增加腕間層次，還有「蝶式軌跡手鍊」1,190元、「漣漪軌跡手鍊」1,300元與「光影漣漪手鍊」1,380元，從展臂動態到擴散波紋，各自呈現不同線條。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

官網、門市開賣，滿額送聯名零錢包

BONNY&READ × 王冠閎系列已於9月30日在官方網站與實體門市開賣。活動期間，聯名系列單筆消費滿2,000元，即贈聯名刺繡零錢包，數量有限、送完為止。購買聯名商品另贈專屬包裝盒，以黑色搭配泳池分道線，側邊印上「夢想沒有極限 Dreams Have No Limits」，讓泳池裡的信念也成為收藏細節。