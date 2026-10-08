2026秋冬保養新品盤點！ampm聯名史努比、The Ordinary台北快閃，THREE精油保養升級

秋冬換季，肌膚容易出現乾燥、緊繃、出油不穩等困擾，保養清單也該跟著更新！2026年秋冬保養圈話題不斷，ampm首度攜手SNOOPY推出神經醯胺限定系列，The Ordinary將在台北華山舉辦6天沉浸式快閃體驗，日本保養品牌THREE則推出全新平衡調律系列，從保濕、修護到緊緻一次照顧不同膚況。

1. ampm × SNOOPY首度聯名！5款神經醯胺保養換上萌系包裝

ampm x SNOOPY_聯名。圖片來源：品牌提供

史努比粉絲準備收藏！ampm首度攜手SNOOPY推出冬日限定聯名系列，將熱銷神經醯胺保養品換上史努比、查理布朗與歐拉夫的可愛包裝，從潔顏、補水、精華修護到乳液鎖水，共有5款人氣商品。

其中「10%神經醯胺修護精華」以五重神經醯胺為核心，搭配羥脯胺酸，針對乾燥、粗糙等膚況加強保養；「2%神經醯胺修護機能水」則加入維他命原B5、玻尿酸與角鯊烷，適合換季時補充肌膚水分。

喜歡清爽乳液的人，可以留意「5%神經醯胺修護輕盈乳」；偏好滋潤質地，則有「神經醯胺修護保濕舒芙蕾」，讓秋冬保養多了不同選擇。

ampm x SNOOPY 2%神經醯胺修護機能水。圖片來源：品牌提供

史努比限定周邊太欠收！康是美、屈臣氏799元聯名組登場

這次聯名除了保養品，還推出毛絨零錢包、造型杯套、晴雨傘袋組、搖擺時鐘及束口袋等限定周邊。

ampm x SNOOPY_聯名。圖片來源：品牌提供

不同通路也有專屬活動：

牛爾官網：滿1,300元贈史努比「錢錢歸位包」，滿2,500元贈「白日夢進行鐘」。

momo：購買任一指定組合贈「帶我走杯套」，滿2,500元再贈晴雨傘袋組。

蝦皮：滿1,300元贈歐拉夫「錢錢歸位包」，滿2,500元贈「白日夢進行鐘」。

康是美：推出799元限定組，包含10%神經醯胺精華30ml、潔顏露30ml與滑雪探險款束口袋。

屈臣氏：同樣推出799元限定組，搭配躺平放空款束口袋。

聯名贈品數量有限，送完為止，實際優惠依各通路公告為準。

ampm x SNOOPY_聯名。圖片來源：品牌提供

ampm x SNOOPY_聯名。圖片來源：品牌提供

ampm x SNOOPY_聯名。圖片來源：品牌提供

ampm x SNOOPY_聯名。圖片來源：品牌提供

ampm x SNOOPY_聯名。圖片來源：品牌提供

2. The Ordinary台北快閃6天！一對一保養諮詢、Masterclass小學堂登場

The Ordinary 品牌體驗活動。圖片來源：品牌提供

成分保養控注意！The Ordinary將於10月9日至14日在台北華山1914文化創意產業園區舉辦沉浸式品牌體驗活動，以「讓高品質保養成為人人的日常」為主題，帶大家認識不同保養成分，找到適合自己的保養方式。

The Ordinary _10%菸鹼醯胺 + 1% 鋅精華。圖片來源：品牌提供

The Ordinary_2% 玻尿酸 + 維他命原B5精華。圖片來源：品牌提供

The Ordinary_2% 玻尿酸 + 維他命原B5精華。圖片來源：品牌提供

The Ordinary_舒緩修護精華。圖片來源：品牌提供

活動現場集結品牌明星商品、保養專家一對一諮詢，以及Masterclass保養小學堂，讓消費者依照自身膚況了解產品用途與保養步驟。現場也規劃專為台灣市場設計的限定禮贈，喜歡研究保養成分的人可以趁機逛逛。

The Ordinary 品牌體驗活動。圖片來源：品牌提供

The Ordinary近年以清楚標示成分與簡約配方受到關注，這次也透過實體活動，讓消費者更容易理解不同成分的用途，減少盲目跟風購買保養品的情況。

The Ordinary台北快閃活動資訊

日期：2026年10月9日至14日

時間：每日12:00至20:00

地點：華山1914文化創意產業園區中7B館

Masterclass保養小學堂：每場約30分鐘

小學堂場次：

10月9日至11日：14:00、16:00、18:00

10月12日至14日：16:30、18:30

目前The Ordinary也已於指定康是美門市、蝦皮購物及momo購物網販售。

3. THREE全新平衡調律系列！4款新品1650元起，精油結合玻尿酸

THREE 平衡調律系列。圖片來源：品牌提供

喜歡療癒香氣保養的人，可以關注日本品牌THREE。品牌於10月1日推出全新「平衡調律系列」，以精油科學與「Resilience柔韌力」為核心，將香氣體驗結合肌膚保養，依不同需求推出進階緊緻、日常油水平衡兩大系列，共4款新品。

進階緊緻保養：迷迭香精油×玻尿酸

THREE 平衡調律肌活精萃乳。圖片來源：品牌提供

針對乾燥細紋、彈力不足與肌膚缺乏光澤等困擾，THREE推出「平衡調律肌活精萃露」與「平衡調律肌活精萃乳」。

兩款皆以品牌原創迷迭香精油結合玻尿酸，其中精萃露採用乳化滲透型玻尿酸配方，帶來兼具化妝水水潤感與精華液保養感的質地；精萃乳則以三層緊緻薄膜概念，加強保濕與肌膚柔潤感。

THREE平衡調律肌活精萃露 120ml，2,500元

THREE平衡調律肌活精萃乳 80ml，2,800元

THREE 平衡調律肌活精萃露。圖片來源：品牌提供

日常油水平衡：薄荷精油×天然奈米膠囊

THREE 平衡調律水凝乳。圖片來源：品牌提供

容易外油內乾、毛孔明顯或換季膚況不穩的人，則可留意「平衡調律水凝露」與「平衡調律水凝乳」。

兩款以品牌原創薄荷精油為核心，搭配天然奈米膠囊技術。水凝露主打清透補水，水凝乳則以低油分配方結合保水薄膜，讓保養後的膚感更加清爽。

香氣方面，以薄荷、佛手柑與草本氣息交織，適合喜歡清新香調的消費者。

THREE平衡調律水凝露 120ml，1,650元

THREE平衡調律水凝乳 80ml，2,100元

THREE此次也推出部分商品的補充裝，讓喜歡同款保養品的消費者多一種購買選擇。

THREE 平衡調律水凝露。圖片來源：品牌提供

秋冬保養怎麼挑？先看肌膚需求再決定

面對秋冬新品，最重要的還是依照膚況挑選。容易乾燥緊繃的人，可以優先關注神經醯胺、玻尿酸等保濕成分；偏好清爽膚感的人，則可從水凝露、輕盈乳液著手。

至於喜歡保養儀式感的人，THREE的精油香氣系列提供另一種選擇，但對香精或精油敏感者，仍應先確認成分並局部測試。

從史努比聯名限定包裝，到The Ordinary保養成分體驗、THREE全新精油保養，今年秋冬不妨趁換季重新檢視自己的保養需求，找到真正適合肌膚的日常保養組合。