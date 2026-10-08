2026秋冬必學法式慵懶穿搭！9m88、鶴 The Crane 演繹「小狐狸」探險風、Maje南法度假裝又仙又辣

法日混血生活風格品牌 Maison Kitsuné 於7日舉辦2026秋冬新品預覽，本季以「巴黎探險家（Parisian Adventurer）」為主題，特別邀請到兩位風格鮮明的音樂人，9m88與鶴 The Crane 驚喜合體！兩人不僅換上最新一季「小狐狸」超生火穿搭，更暢聊近期的創作歷程與超Chill的旅遊趣事。

圖片來源：品牌提供

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9m88剛從巴黎返台！親曝金馬入圍心聲：「老天爺給的暗示」 才剛結束巴黎之旅的9m88，穿上法式咖啡棕小狐狸開襟針織衫搭配休閒襯衫，完美散發都會法式慵懶感；隨後又換上品牌與日本KURO聯名的晨霧藍拼接丹寧套裝，展現率性職人魂。談到近期以親自詞曲創作的歌曲入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」，9m88坦言因為是自己的創作，得失心難免會比較重，但她也感性表示這就像是「老天爺給自己要回歸音樂創作的暗示」，預告接下來會將重心放回音樂，著手準備全新作品，讓粉絲們期待值爆表。

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鶴The Crane推新歌喊累！自爆去日本愛說走就走 笑認吊飾像「芒果核」 近期推出新歌《客客氣氣》的鶴 The Crane，受訪時透露雖然過程覺得很累，但也直呼「過程中很累卻很迷人」。被問到創作靈感來源？他笑說保持良好的精神狀態最重要：「喝一杯好喝的咖啡、睡飽、出外走走！」經常到日本旅行的他，大讚去日本超級方便，隨時都能「說走就走」，不過他也幽默自爆，其實大部分時間自己「都待在飯店」。

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談到今日的穿搭，鶴 The Crane 穿上深鯨灰華夫格紋V領毛衣搭配水洗寬管丹寧褲，他表示這套有一種「森林結合高校」的感覺。最有趣的是，他指著腰間掛著的月光米色「小狐狸尾巴」吊飾，發揮奇特腦洞笑稱：「很像芒果核！」瞬間逗樂全場。

Maison Kitsuné 2026秋冬走入山野！「巴黎探險家」探索自然 本季是創意總監 Abigail Smiley-Smith 操刀的第二個季度，Maison Kitsuné 將視角從都會延伸至山林，在寬鬆剪裁、蓬鬆針織與機能羽絨中取得完美平衡。系列揉合了巴黎的優雅與東京富士山的自然氣息，帶領時尚迷們在日常穿搭中，隨時準備好踏上一場充滿未知與驚喜的質感探險！

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時序進入夏末初秋，微涼的氣候正是穿梭在城市與海岸風光、來場浪漫旅行的最佳時機！法國輕奢品牌 Maje 最新發布 2026 秋冬系列「夏日城市 Summer in the City」，直接把 60 年代聖特羅佩（Saint-Tropez）那充滿陽光與自由氣息的海岸風情完美重現。本季特別以法國傳奇天后黛莉達（Dalida）、性感指標碧姬芭杜（Brigitte Bardot）為靈感謬思，在從容自在與毫不掩飾的女性魅力間取得完美平衡，為初秋穿搭注入一抹慵懶的法式優雅。

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致敬法國傳奇天后！「微露背＋泡泡裙」仙氣爆棚

為了延續「夏日城市」的自由精神，Maje 這一季巧妙融合了 60 年代巨星的戲劇性優雅。系列中可見俐落的短版襯衫、輕盈的成套服飾，加上點綴著復古金色鈕扣的結構感剪裁，散發出宛如黛莉達般的巨星氣場，頌揚那種既精緻又充滿力量的女性氣質。

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另一方面，受碧姬芭杜啟發的泡泡裙與後綁帶洋裝，則展現了女孩俏皮活潑的一面！堪比摩納哥公主的復古波點與印花圖騰，搭配微性感露背設計與輕盈廓形，完美捕捉了在海濱度假時那種大方、自然的耀眼魅力，為系列注入隨性又吸睛的亮點。

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在材質選擇上，Maje 也下足功夫，服裝面料完美體現了夏末秋初的柔美感。從親膚輕盈的天然亞麻、有機棉，再到深藍色丹寧的自然過渡，不僅舒適透氣，更交織出自由不羈的精緻造型。無論是在都市漫步還是海島度假，穿上 Maje 的現代女性彷彿瞬間置身南法蔚藍海岸（Riviera），完美揉合了都會的俐落優雅與夏日的從容不迫，絕對是今年秋冬換季衣櫃必收的絕美單品！

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