2026-10-08 13:29 女子漾／編輯金柔葳
2026秋冬韓系穿搭必買！TXT秀彬、WONI同款曝光 3大潮牌新品與價格一次看
秋冬衣櫃準備換季！想穿出韓星私服的時髦感，不妨從人氣潮牌新品找靈感。2026秋冬，韓國品牌COVERNAT由TXT秀彬示範復古學院風，Wacky WiLLy則找來RESCENE成員WONI演繹甜酷街頭穿搭，MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD更攜手法國經典品牌SAINT JAMES推出全新聯名系列。從條紋針織、休閒外套到可愛小熊吊飾，整理3大品牌秋冬必買推薦、價格與台灣購買資訊。
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2026秋冬韓系穿搭推薦1. COVERNAT｜TXT秀彬同款，復古學院風必收
2026秋冬韓系穿搭推薦1. COVERNAT｜TXT秀彬同款，復古學院風必收
喜歡韓劇男主角那種乾淨又有層次的穿搭，可以參考COVERNAT最新秋冬系列！品牌由TXT成員SOOBIN（秀彬）演繹，以復古色調、寬鬆輪廓與休閒單品，打造帶有學院氣息的韓系日常穿搭，女生也能利用中性單品穿出率性的男友風。
COVERNAT推薦單品：燈芯絨哈靈頓夾克｜NT$4,590
秀彬同款「燈芯絨哈靈頓夾克」以復古燈芯絨材質搭配簡約版型，穿起來俐落又不失休閒感。內搭襯衫或素色針織上衣，再配上牛仔褲，就能打造韓系學院風造型。
COVERNAT推薦單品：條紋Polo領針織衫｜NT$3,590
秋冬少不了一件條紋針織衫！這款結合復古條紋與Polo領設計，帶出清爽的學院風格。單穿搭配寬褲就很好看，天氣轉涼時也能外搭夾克，讓造型更有層次。
COVERNAT同步進駐台中漢神洲際3樓，並推出限定購物好禮，包括SOOBIN九宮格證件照小卡、品牌髮夾及手提袋等，依不同消費門檻贈送，數量有限。此外，10月17日品牌好友艾莉兒、紀欣伶也將現身台中LaLaport門市，擔任一日店長。
2026秋冬韓系穿搭推薦2. Wacky WiLLy｜WONI同款，甜酷街頭風超可愛
2026秋冬韓系穿搭推薦2. Wacky WiLLy｜WONI同款，甜酷街頭風超可愛
喜歡韓國女團私服風格的女孩，可以關注Wacky WiLLy！品牌以鮮明色彩、趣味圖案與KIKY、LILY角色為特色，這次由RESCENE成員WONI示範最新秋冬造型，將可愛元素與街頭運動風混搭，打造甜美又有個性的韓妞穿搭。
Wacky WiLLy推薦單品：塗鴉風華夫格連帽拉鍊外套｜NT$3,590
WONI同款外套以華夫格材質搭配趣味塗鴉細節，讓休閒造型更有街頭感。可以搭配同系列長褲穿成套裝，也能混搭短裙，展現韓妞喜歡的甜酷風格。
Wacky WiLLy推薦單品：華夫格運動長褲｜NT$2,790
舒適的運動長褲也是秋冬衣櫃必備！與連帽外套搭配就能完成韓系休閒套裝，換成短版上衣或合身針織衫，也能讓整體比例更俐落。
Wacky WiLLy推薦單品：Leo貓咪圖案針織外套｜NT$3,990
可愛貓咪圖案是這款針織外套的亮點，讓秋冬穿搭多了俏皮感。搭配百褶短裙可以走甜美學院風，換上寬版牛仔褲則多了幾分隨性。
Wacky WiLLy推薦單品：大Lily短袖上衣｜開幕限定價NT$888
以品牌人氣Lily花朵圖案為設計重點，簡單搭配牛仔褲就很吸睛。秋冬也能當作針織外套或連帽外套的內搭，讓層次穿搭多一點可愛細節。
Wacky WiLLy同步進駐台中漢神洲際4樓，推出不限金額消費贈品牌貼紙組、單筆滿NT$3,000贈零錢包鑰匙圈等開幕好禮，數量有限，送完為止。
2026秋冬韓系穿搭推薦3. MARITHÉ × SAINT JAMES｜法式條紋聯名，小熊吊飾必收
2026秋冬韓系穿搭推薦3. MARITHÉ × SAINT JAMES｜法式條紋聯名，小熊吊飾必收
韓妞喜歡的法式休閒風，今年秋冬又有新選擇！MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD攜手法國經典服飾品牌SAINT JAMES，推出2026秋冬「French Notes」聯名系列，以藝術學院生活為靈感，將經典條紋、寬鬆剪裁與撞色設計融入日常穿搭，呈現自然又帶點復古氣息的法式風格。
MARITHÉ × SAINT JAMES推薦單品：手肘貼布大學T｜NT$4,890
經典大學T加入羅紋丹寧拼接，透過不同材質與色澤增加設計感。寬鬆輪廓穿起來舒適自在，搭配直筒牛仔褲或長裙，就能完成隨性的法式休閒造型。
MARITHÉ × SAINT JAMES推薦單品：聯名托特包｜NT$2,190
托特包結合撞色設計、經典條紋與愛心Logo刺繡，帶有濃濃的法式復古感。附有可拆卸式背帶，可以手提或斜背，日常通勤、週末出遊都很實用。
MARITHÉ × SAINT JAMES推薦單品：經典條紋圍巾｜NT$2,390
延續SAINT JAMES代表性的法式條紋元素，搭配雙品牌聯名織標，簡單圍在素色大衣或針織衫外，就能讓秋冬穿搭更有層次。
MARITHÉ × SAINT JAMES推薦單品：條紋針織毛帽｜NT$2,190
以經典條紋搭配柔軟針織質地，展現休閒又帶點復古的法式氛圍。無論搭配大衣、帽T或牛仔外套，都能替簡約造型增添亮點。
MARITHÉ × SAINT JAMES推薦單品：丹寧拼色棒球帽｜NT$1,990
經典六片式棒球帽結合丹寧拼色設計，並以雙品牌Logo刺繡點綴，讓日常穿搭多一點率性感。簡單搭配T恤、牛仔褲就很有造型。
MARITHÉ × SAINT JAMES推薦單品：MARI小熊吊飾｜NT$1,390
這次聯名最可愛的配件之一！經典MARI小熊換上大學T、條紋圍巾與毛帽，完整呈現兩大品牌的特色。掛在托特包或後背包上都很吸睛，也是喜歡收藏娃娃吊飾的女孩不能錯過的單品。
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